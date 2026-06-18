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Смъртоносни украински атаки с дронове! Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците
  Тема: Украйна

Смъртоносни украински атаки с дронове! Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците

18 Юни, 2026 18:08 841 70

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • бензин-
  • дизел-
  • лукойл-
  • роснефт

Въпреки това Московската област засега не е засегната от прекъсвания на доставките, каквито бяха отчетени в други региони след подобни удари през последните месеци

Смъртоносни украински атаки с дронове! Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руският антимонополен орган Федерална антимонополна служба (ФАС) поиска в четвъртък обяснение от голям търговец на горива в Москва, след като компанията повиши цената на 95-октановия бензин с 19% през последната седмица, предава "Ройтерс".

Искането е изпратено до Нефтмагистрал, която управлява около 100 бензиностанции в Московска област и в руската столица. Компанията не е коментирала публично запитването на регулатора.

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Поскъпването идва на фона на украински атаки с дронове срещу петролна рафинерия в района на Москва, която снабдява региона с гориво. Въпреки това Московската област засега не е засегната от прекъсвания на доставките, каквито бяха отчетени в други региони след подобни удари през последните месеци.

Към четвъртък цената на 95-октановия бензин на бензиностанции на "Нефтмагистрал" е достигнала около 95 рубли (1,30 долара) за литър, спрямо около 80 рубли за литър на 15 юни.

Според наблюдения на "Ройтерс" на място в Москва не са били видими опашки по бензиностанциите. Междувременно други големи петролни компании, които оперират в столицата, предлагат значително по-ниски цени на горивата на своите уебсайтове.

Роснефт съобщава, че бензинът на нейните бензиностанции в Москва е струвал 73,6 рубли за литър в четвъртък.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Киев за три дни

    25 7 Отговор
    НЛО атакува Москва!!

    Коментиран от #16

    18:10 18.06.2026

  • 2 Zaxaрова

    27 10 Отговор
    Няма край руският позор!

    18:10 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зИленски

    6 15 Отговор
    Днес се оъществи нова размяна на тела. Украйна получи 522 тела, докато Русия върна телата на 33 военнослужещи,

    18:12 18.06.2026

  • 5 Точна статия

    19 9 Отговор
    Съпредседателя на ПГ на ПП/ДБ е публикувал цяло видео преди няколко часа което е 3 минути. Кадрите от Москва и Санкт Петербург са кошмарни. Публикувам само екранна снимка от видеото...

    Коментиран от #23, #30

    18:13 18.06.2026

  • 6 Попитах ИИ

    9 14 Отговор
    Има ли Украинска дезинформация? Отговор: Украйна активно използва информационни операции, за да поддържа висок боен дух, да осигури международна подкрепа и да деморализира противника. Това включва преувеличаване на вражеските загуби и създаване на популярен пропаганден наратив, като например легендата за "Призрака на Киев".

    Коментиран от #15

    18:13 18.06.2026

  • 7 Многоходовото

    23 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:13 18.06.2026

  • 8 Руснаци

    6 24 Отговор
    Радвам се, че укрите атакува ха Москва и най накрая успяха да пробият отбраната, радвам се защото сега всички руснаци се ядосаха и настояват Путин да почне да играе грубо, очаквам много рев и много безсънни нощи за укрите, щом днеска Лавров каза, че е достатъчно с приказките и в време за истински действия, ей сега укрите ще видят истинското лице на Путин, очаквам наркомана седмици наред да реве за мир, на фронта всичко е ясно там е масов геноцид над укрите, продължават да загиват хиляди укри всеки ден за да се изтеглят на по изгодни позиции към киев

    Коментиран от #20

    18:14 18.06.2026

  • 9 В.В.П. властелинът на члмите

    19 8 Отговор
    В Москва и Санкт Петербург имат ограчения в количеството на гориво което може да бъде закупено!!! По последни данни беше до 20л на човек!

    Коментиран от #19, #43

    18:14 18.06.2026

  • 10 Кобзон рекърдс

    18 9 Отговор
    Движухата в Москва.

    Коментиран от #24, #52, #54

    18:14 18.06.2026

  • 11 зИленски

    8 4 Отговор
    Цената на бензин А95 (АИ-95) в Москва варира между 66.00 и 74.00 рубли за литър в зависимост от веригата бензиностанции. Средната цена на дребно на колонка е около 73.91 рубли ($0.81 или 1.50 лв.) за литър.

    18:14 18.06.2026

  • 12 Бомбят Русия на поразия

    17 9 Отговор
    Путин безпомощен

    18:15 18.06.2026

  • 13 зИленски

    10 10 Отговор
    МНОГО СА ЗЛЕ В МОСКВА
    БЕНЗИНА 1.50 ЛВ
    СОФИЯ 3.00 ЛЕВА

    18:16 18.06.2026

  • 14 да питам

    13 7 Отговор
    верно ли Русия разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    18:16 18.06.2026

  • 15 НАРОДНА СИЛА

    12 7 Отговор

    До коментар #6 от "Попитах ИИ":

    Я попитатай ИИ за руската дезинформация.
    😜😜😜

    Коментиран от #35

    18:16 18.06.2026

  • 16 Това е нищо колега

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    На коментар 5 е публикувана нова снимка от Москва от днес. Цяло видео е на Ивайло Мирчев от ДБ. В средата на видеото се вижда как хвърчат във въздуха десетки тела на служители в рафинериите но сметнах за удачно по добре да не ги публикувам и стресирам хорицата. Зеленски почна здраво да млати "могучая- парадная"

    18:16 18.06.2026

  • 17 Бензиноколонката монголска... уйде

    14 6 Отговор
    Ееееедехееее!
    И и москалбад, и у Питере... беГзин , солярка и интерНЕТ... НЕТ , а у Крим,.. НИЩО НЕМА!
    Ееееедехееее
    Уйдеа при.. СССР

    Коментиран от #25

    18:16 18.06.2026

  • 18 Димяща ушанка

    12 5 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    18:16 18.06.2026

  • 19 зИленски

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    В КРИМ САМО ИМА ОГЕАНИЧЕНИЯ ОТ 20 ЛИТРА ДНЕВНО НА ЧОВЕК

    Коментиран от #36, #38

    18:17 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Казах ли ви сутринта?!

    8 6 Отговор
    Тази статия,ще се претопля цял ден,в най-различни варианти...!
    Но е малко!
    Трябва още!
    Дерзайте...😂!

    18:17 18.06.2026

  • 22 Мишел

    11 6 Отговор
    Истински абсурд се случва в Подмосковието, където властите отказаха днес да разкрият публично къде са разположени укритията за населението на фона на украинската атака от тази сутрин, която по признание на самото руско военно министерство е рекордна от началото на войната - за последните 24 часа руското ПВО е свалило 992 украински дрона над различни руски региони, според данни на самото ведомство. На този фон от администрацията на град Котелники, едно от най-близките до Москва селища, отстоящо само на 25 км от центъра на руската столица, отказаха да публикуват къде се намират убежищата за населението.

    18:17 18.06.2026

  • 23 Хахахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    Ти сериозен ли си хахах, били кошмар и, ударили нефтозавода и едва ли не унищожили Москва хахахахах, ударили 2 3 сгради и какво постигнахте хахахах, ядосахте руснаците, сега ти предлагам а гледаш какво ще стане с Киев и ще си говорим за кошмар хахахаха

    Коментиран от #31

    18:18 18.06.2026

  • 24 У ДРИ БАЦЕ

    15 8 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС...
    ГОЙДААА

    18:18 18.06.2026

  • 25 да питам

    10 8 Отговор

    До коментар #17 от "Бензиноколонката монголска... уйде":

    верно ли Пуся е монголец или само изглежда като стар монголец?

    18:19 18.06.2026

  • 26 КАТО ЧЕТЕШ ТАКИВА

    8 8 Отговор
    ПАСКВИЛИ ОСТАВАШ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ,ЧЕ УТРЕ УКРАЙНА ЩЕ ПРАЗНУВА ПАРАД НА ПОБЕДАТА НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД. ФАНТАЗЬОРИ

    Коментиран от #39

    18:19 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Попитах Al ползва ли раша дезинформация

    10 7 Отговор
    Да, Русия използва мащабна и систематична дезинформация като основен инструмент във войната си срещу Украйна. Тази информационна кампания има за цел да оправдае военната инвазия, да скрие реалните последици и жертви от руска страна които са огромни, както и да настрои международната общност и руското общество.Ето основните начини и тактики, чрез които се осъществява:Оправдаване на инвазията: Войната в Украйна упорито е наричана „специална военна операция“, като използването на думата „война“ в Русия е забранено от закона. Разпространяват се фалшиви твърдения за „денацификация“ на Украйна или за защита на рускоговорящото население.

    Коментиран от #37

    18:19 18.06.2026

  • 29 Варна 3

    7 1 Отговор
    Свежо с удари срещу руски рафинерии, свежо и с това

    18:21 18.06.2026

  • 30 Атина Палада

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    И къде е унищожена рафинерията? Хвърлят един дрон на площадката да запуши дим и вие се прехласвате..:))) Толкова сте ограничени,че Украйна и Русия ще ви качват на черешата колкото пъти си искат ,а вие блеете...Тоя петроханеца с фонтанелата не се усеща как Украйна и Русия му свалиха и долните г@щи:)))

    Коментиран от #45, #53

    18:21 18.06.2026

  • 31 Соломон

    13 6 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахахаха":

    Това НПЗ осугурява 50% от горивото на Москава.Като се има в предвид че опашките за бензин започнаха преди да ударят

    18:21 18.06.2026

  • 32 И аз попитах ИИ...

    10 7 Отговор
    Основни цели на руската дезинформация:Оправдаване на инвазията: Войната се представя погрешно като „специална операция“, защита на рускоговорящите граждани или превантивна мярка срещу НАТО.Дехуманизиране и дискредитиране: Украйна често бива фалшиво обвинявана в авторитаризъм, неонацизъм или провокиране на конфликта.Разделение на Запада: Цели се подкопаване на международната подкрепа за Украйна и посяване на разногласия между съюзниците.

    Коментиран от #51

    18:21 18.06.2026

  • 33 В Раша май живеят само идиоти

    12 6 Отговор
    Продължават кражбите и търговията на черно на горива в окупираните Крим ,Донецк и Луганск.Особено от военните.
    В Русия май живеят само идиоти.

    18:22 18.06.2026

  • 34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    11 6 Отговор
    Бий окупанта. Разом переможемо. Ето така можем да изгоним руските сили от наша земля.

    Коментиран от #41

    18:22 18.06.2026

  • 35 Питах

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "НАРОДНА СИЛА":

    Заамисли се. И каза, че не му е известна такава.

    18:22 18.06.2026

  • 36 20 л... Ама...НЕТ

    12 6 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    Нема транспорт,нема вОда, нема НЕТ,нема бензин,нафта,нема хранителни продукти,нема ПВО,.. НЕМА го и.. У йло!!
    ЗАКРИВАЙ
    Хихихихихи
    Иначе се продават на Черно,.. купони за бензин по 380 Рубля -- литъра но.. бензин НЕМА

    18:22 18.06.2026

  • 37 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "Попитах Al ползва ли раша дезинформация":

    А попита ли Al дали белите нослета от Лондон, Париж и Берлин ползват дезинформация ?

    Коментиран от #48

    18:23 18.06.2026

  • 38 Соломон

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    То хубаво има ограничения ама няма гориво .И немогат да заредят и по 20л.Цената на черно вече е 600 рубли

    18:23 18.06.2026

  • 39 В Киев за три дни

    14 5 Отговор

    До коментар #26 от "КАТО ЧЕТЕШ ТАКИВА":

    Не знам за Украйна, но знам че отмениха парада в Санкт Петербург! Зеленски не им е подписал разрешението!!!!

    18:23 18.06.2026

  • 40 От канала

    6 0 Отговор
    ЕхливеНова

    18:23 18.06.2026

  • 41 С ЛАВА УКРАИНЕ

    12 5 Отговор

    До коментар #34 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Пи ЗДА МОСКАЛЯМ

    18:24 18.06.2026

  • 42 Ами сега?

    11 5 Отговор
    "Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците"

    Защо ли ми изглежда толкова познато?

    18:24 18.06.2026

  • 43 0001

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    Властелинът на алкохола : За мен няма ограничение на водката 😂

    18:24 18.06.2026

  • 44 Читател

    2 12 Отговор
    Не ми се мисли за Киев довечера лошо за хората.страдат хора и от двете страни за чужди интереси

    18:24 18.06.2026

  • 45 МЪКЪ,МЪКЪ

    12 4 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    РУШОФИЛСКА МЪКЪ

    18:25 18.06.2026

  • 46 И аз публикувам кадри

    7 1 Отговор
    От Фронтине-монитор които са на място в Москва. От преди час. Жителите се евакуират масово и напускат града който е в пламъци и задушлив дим...

    18:26 18.06.2026

  • 47 Ква стана тя дрОгаре кAпеи😂🤣🤣😆

    17 0 Отговор
    От Киев за 3 днях след 5 години Москва гарить

    18:27 18.06.2026

  • 48 хаха🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    белите нослета Маша и Медведа си смениха доставчика на бело и съвсем им се изпържиха мозъците от новата партида 🤣

    Коментиран от #58

    18:28 18.06.2026

  • 49 Как е ШЕЛОМОВ?

    11 1 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ И НЕУДАЧНИКЪТ на 21 ВЕК?

    18:28 18.06.2026

  • 50 Варна 3

    14 1 Отговор
    Диктаторът Крадев защо не се мобилизира срещу Украйна? Копейките нямат място у нас. И копейките да се мобилизират срещу Украйна, за да се борят срещу украинските птици. Русофилията е фашизъм. Слава на Украйна. Свобода за България от руско нашествие!

    Коментиран от #57, #62

    18:28 18.06.2026

  • 51 Атина Палада

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "И аз попитах ИИ...":

    А на мен пък Аl ми отговори,че върви процеса за унищожаване на глобалната финансова инфраструктура .И за никаква Украйна не идело реч! САЩ , Китай и Русия движели този процес! Дали казва истината Al....

    Коментиран от #60, #63

    18:29 18.06.2026

  • 52 Щ+Щ яко

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    Ооооо, г-н Бездънски, как си?

    18:30 18.06.2026

  • 53 Ол1гофрен,

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Московчани друго казват

    Коментиран от #68

    18:30 18.06.2026

  • 54 Рундьо Фатмак- фръчилото

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    А где.. БЕЗ аналоговото ПВО на Педофила извратеняк?!?
    С- 500, 600,..1000,. Панцери, манцери... москалбадските...3- обръчи от ПВО ?!?

    18:30 18.06.2026

  • 55 Настоящо

    7 1 Отговор
    Летят летят ескадроните летят към маскве и пожара на позора гори ли гори..
    Москва плаче...и сълзи пролива....

    Коментиран от #59

    18:30 18.06.2026

  • 56 Копейки

    8 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    18:31 18.06.2026

  • 57 Диктор

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Варна 3":

    Още по-добре е и Боко и Шиши да се включат на мястото на Крадев и копейките.

    18:31 18.06.2026

  • 58 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "хаха🤣":

    Оооо,Маша и Медведев не си падат по белото..Виж по водката ..По белото си падат белите нослета ,ония у влака за Киев ))) Не ги ли виждаш,че са с празни погледи ? И оня с глава на "пипон"-Мерца ,и Макарона и останалите им съратници...

    18:32 18.06.2026

  • 59 Разберете това

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Настоящо":

    Още малко и положението на Москва може да тъне в мизерия.

    18:32 18.06.2026

  • 60 Питай Aİ ..кой е ху йло)))

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    А после... КИЕВ ЗА 2 ДНЯ!
    АааааааХахахаха

    18:32 18.06.2026

  • 61 Няма край путинското унижение

    5 0 Отговор
    Няма.

    18:34 18.06.2026

  • 62 Щ+Щ яко

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Варна 3":

    Изпушил си здраво!
    "Копейките нямат място у нас."
    То у Вас за какво ли има място!!!
    Щом си стигнал до тук ми е ясно докъде си я докарал!

    Коментиран от #65

    18:35 18.06.2026

  • 63 ЪХЪ

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Ма те ти говори з квото ти плащат.

    Коментиран от #69

    18:36 18.06.2026

  • 64 Сро чно

    4 0 Отговор
    У фашистката кремля ТВ,..ритуални самоубийства!
    Късат ризи, инсулти, АТОМА по цел СВЕТ!
    Монгольята у москалбад Пи здят педофила!
    УБАВИНЯ
    Ха-ха-ха

    18:36 18.06.2026

  • 65 Тихо пико4!

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Щ+Щ яко":

    Ти кой си си да кажеш кой докъде е стигнал?

    18:37 18.06.2026

  • 66 Шкембе Войвода

    4 0 Отговор
    Лавров влиза задъхан и притеснен в кабинета на Путин:
    - Началник, Зеленски те търси!
    - Дай ми телефона да го чуя какво иска тоя досадник.
    - Не е на телефона! На входа на бункера са!

    18:37 18.06.2026

  • 67 Руccкий из Москвы

    0 1 Отговор
    Направих екранни снимки на тази тема. Ще покажа на приятелите си. Така че, когато се стигне до ядрен конфликт с Европа, България и българите да не бъдат пощадени, дори на думи.

    Сармат на София, Пловдив, Варна, Бургас.
    Чалга до дупка - купона е при нас 🙂

    Коментиран от #70

    18:39 18.06.2026

  • 68 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ол1гофрен,":

    Друго казват и Киевчани ,когато си лягат да спят в метрото,но това нищо не значи!

    18:41 18.06.2026

  • 69 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "ЪХЪ":

    И на теб ли ти говори това,за което ти плащат? Ако ти си писал по горните коментари ,че си питал Al де.Ако не си ги писал ти ,тогава по твоята дефиниция и на тях Al им говори за каквото им плащат...
    Така ли е или иначе?:))?

    18:44 18.06.2026

  • 70 В.В.П. властелинът на члмите

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Руccкий из Москвы":

    Плашиш гаргите... Съветвам те да ходиш да си купиш магаре и каруца!

    18:50 18.06.2026

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