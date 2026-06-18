Смъртоносни украински атаки с дронове! Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците

Руският антимонополен орган Федерална антимонополна служба (ФАС) поиска в четвъртък обяснение от голям търговец на горива в Москва, след като компанията повиши цената на 95-октановия бензин с 19% през последната седмица, предава "Ройтерс".

Искането е изпратено до Нефтмагистрал, която управлява около 100 бензиностанции в Московска област и в руската столица. Компанията не е коментирала публично запитването на регулатора.

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Поскъпването идва на фона на украински атаки с дронове срещу петролна рафинерия в района на Москва, която снабдява региона с гориво. Въпреки това Московската област засега не е засегната от прекъсвания на доставките, каквито бяха отчетени в други региони след подобни удари през последните месеци.

Към четвъртък цената на 95-октановия бензин на бензиностанции на "Нефтмагистрал" е достигнала около 95 рубли (1,30 долара) за литър, спрямо около 80 рубли за литър на 15 юни.

Според наблюдения на "Ройтерс" на място в Москва не са били видими опашки по бензиностанциите. Междувременно други големи петролни компании, които оперират в столицата, предлагат значително по-ниски цени на горивата на своите уебсайтове.

Роснефт съобщава, че бензинът на нейните бензиностанции в Москва е струвал 73,6 рубли за литър в четвъртък.