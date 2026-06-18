Смъртоносни украински атаки с дронове! Кремъл търси обяснение за поскъпването на бензина от търговците

Руският антимонополен орган Федерална антимонополна служба (ФАС) поиска в четвъртък обяснение от голям търговец на горива в Москва, след като компанията повиши цената на 95-октановия бензин с 19% през последната седмица, предава "Ройтерс".
Искането е изпратено до Нефтмагистрал, която управлява около 100 бензиностанции в Московска област и в руската столица. Компанията не е коментирала публично запитването на регулатора.
Поскъпването идва на фона на украински атаки с дронове срещу петролна рафинерия в района на Москва, която снабдява региона с гориво. Въпреки това Московската област засега не е засегната от прекъсвания на доставките, каквито бяха отчетени в други региони след подобни удари през последните месеци.
Към четвъртък цената на 95-октановия бензин на бензиностанции на "Нефтмагистрал" е достигнала около 95 рубли (1,30 долара) за литър, спрямо около 80 рубли за литър на 15 юни.
Според наблюдения на "Ройтерс" на място в Москва не са били видими опашки по бензиностанциите. Междувременно други големи петролни компании, които оперират в столицата, предлагат значително по-ниски цени на горивата на своите уебсайтове.
Роснефт съобщава, че бензинът на нейните бензиностанции в Москва е струвал 73,6 рубли за литър в четвъртък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев за три дни
Коментиран от #16
18:10 18.06.2026
2 Zaxaрова
18:10 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 зИленски
18:12 18.06.2026
5 Точна статия
Коментиран от #23, #30
18:13 18.06.2026
6 Попитах ИИ
Коментиран от #15
18:13 18.06.2026
7 Многоходовото
18:13 18.06.2026
8 Руснаци
Коментиран от #20
18:14 18.06.2026
9 В.В.П. властелинът на члмите
Коментиран от #19, #43
18:14 18.06.2026
10 Кобзон рекърдс
Коментиран от #24, #52, #54
18:14 18.06.2026
11 зИленски
18:14 18.06.2026
12 Бомбят Русия на поразия
18:15 18.06.2026
13 зИленски
БЕНЗИНА 1.50 ЛВ
СОФИЯ 3.00 ЛЕВА
18:16 18.06.2026
14 да питам
18:16 18.06.2026
15 НАРОДНА СИЛА
До коментар #6 от "Попитах ИИ":Я попитатай ИИ за руската дезинформация.
😜😜😜
Коментиран от #35
18:16 18.06.2026
16 Това е нищо колега
До коментар #1 от "В Киев за три дни":На коментар 5 е публикувана нова снимка от Москва от днес. Цяло видео е на Ивайло Мирчев от ДБ. В средата на видеото се вижда как хвърчат във въздуха десетки тела на служители в рафинериите но сметнах за удачно по добре да не ги публикувам и стресирам хорицата. Зеленски почна здраво да млати "могучая- парадная"
18:16 18.06.2026
17 Бензиноколонката монголска... уйде
И и москалбад, и у Питере... беГзин , солярка и интерНЕТ... НЕТ , а у Крим,.. НИЩО НЕМА!
Ееееедехееее
Уйдеа при.. СССР
Коментиран от #25
18:16 18.06.2026
18 Димяща ушанка
18:16 18.06.2026
19 зИленски
До коментар #9 от "В.В.П. властелинът на члмите":В КРИМ САМО ИМА ОГЕАНИЧЕНИЯ ОТ 20 ЛИТРА ДНЕВНО НА ЧОВЕК
Коментиран от #36, #38
18:17 18.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Казах ли ви сутринта?!
Но е малко!
Трябва още!
Дерзайте...😂!
18:17 18.06.2026
22 Мишел
18:17 18.06.2026
23 Хахахахаха
До коментар #5 от "Точна статия":Ти сериозен ли си хахах, били кошмар и, ударили нефтозавода и едва ли не унищожили Москва хахахахах, ударили 2 3 сгради и какво постигнахте хахахах, ядосахте руснаците, сега ти предлагам а гледаш какво ще стане с Киев и ще си говорим за кошмар хахахаха
Коментиран от #31
18:18 18.06.2026
24 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС...
ГОЙДААА
18:18 18.06.2026
25 да питам
До коментар #17 от "Бензиноколонката монголска... уйде":верно ли Пуся е монголец или само изглежда като стар монголец?
18:19 18.06.2026
26 КАТО ЧЕТЕШ ТАКИВА
Коментиран от #39
18:19 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Попитах Al ползва ли раша дезинформация
Коментиран от #37
18:19 18.06.2026
29 Варна 3
18:21 18.06.2026
30 Атина Палада
До коментар #5 от "Точна статия":И къде е унищожена рафинерията? Хвърлят един дрон на площадката да запуши дим и вие се прехласвате..:))) Толкова сте ограничени,че Украйна и Русия ще ви качват на черешата колкото пъти си искат ,а вие блеете...Тоя петроханеца с фонтанелата не се усеща как Украйна и Русия му свалиха и долните г@щи:)))
Коментиран от #45, #53
18:21 18.06.2026
31 Соломон
До коментар #23 от "Хахахахаха":Това НПЗ осугурява 50% от горивото на Москава.Като се има в предвид че опашките за бензин започнаха преди да ударят
18:21 18.06.2026
32 И аз попитах ИИ...
Коментиран от #51
18:21 18.06.2026
33 В Раша май живеят само идиоти
В Русия май живеят само идиоти.
18:22 18.06.2026
34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #41
18:22 18.06.2026
35 Питах
До коментар #15 от "НАРОДНА СИЛА":Заамисли се. И каза, че не му е известна такава.
18:22 18.06.2026
36 20 л... Ама...НЕТ
До коментар #19 от "зИленски":Нема транспорт,нема вОда, нема НЕТ,нема бензин,нафта,нема хранителни продукти,нема ПВО,.. НЕМА го и.. У йло!!
ЗАКРИВАЙ
Хихихихихи
Иначе се продават на Черно,.. купони за бензин по 380 Рубля -- литъра но.. бензин НЕМА
18:22 18.06.2026
37 Атина Палада
До коментар #28 от "Попитах Al ползва ли раша дезинформация":А попита ли Al дали белите нослета от Лондон, Париж и Берлин ползват дезинформация ?
Коментиран от #48
18:23 18.06.2026
38 Соломон
До коментар #19 от "зИленски":То хубаво има ограничения ама няма гориво .И немогат да заредят и по 20л.Цената на черно вече е 600 рубли
18:23 18.06.2026
39 В Киев за три дни
До коментар #26 от "КАТО ЧЕТЕШ ТАКИВА":Не знам за Украйна, но знам че отмениха парада в Санкт Петербург! Зеленски не им е подписал разрешението!!!!
18:23 18.06.2026
40 От канала
18:23 18.06.2026
41 С ЛАВА УКРАИНЕ
До коментар #34 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Пи ЗДА МОСКАЛЯМ
18:24 18.06.2026
42 Ами сега?
Защо ли ми изглежда толкова познато?
18:24 18.06.2026
43 0001
До коментар #9 от "В.В.П. властелинът на члмите":Властелинът на алкохола : За мен няма ограничение на водката 😂
18:24 18.06.2026
44 Читател
18:24 18.06.2026
45 МЪКЪ,МЪКЪ
До коментар #30 от "Атина Палада":РУШОФИЛСКА МЪКЪ
18:25 18.06.2026
46 И аз публикувам кадри
18:26 18.06.2026
47 Ква стана тя дрОгаре кAпеи😂🤣🤣😆
18:27 18.06.2026
48 хаха🤣
До коментар #37 от "Атина Палада":белите нослета Маша и Медведа си смениха доставчика на бело и съвсем им се изпържиха мозъците от новата партида 🤣
Коментиран от #58
18:28 18.06.2026
49 Как е ШЕЛОМОВ?
18:28 18.06.2026
50 Варна 3
Коментиран от #57, #62
18:28 18.06.2026
51 Атина Палада
До коментар #32 от "И аз попитах ИИ...":А на мен пък Аl ми отговори,че върви процеса за унищожаване на глобалната финансова инфраструктура .И за никаква Украйна не идело реч! САЩ , Китай и Русия движели този процес! Дали казва истината Al....
Коментиран от #60, #63
18:29 18.06.2026
52 Щ+Щ яко
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":Ооооо, г-н Бездънски, как си?
18:30 18.06.2026
53 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Атина Палада":Московчани друго казват
Коментиран от #68
18:30 18.06.2026
54 Рундьо Фатмак- фръчилото
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":А где.. БЕЗ аналоговото ПВО на Педофила извратеняк?!?
С- 500, 600,..1000,. Панцери, манцери... москалбадските...3- обръчи от ПВО ?!?
18:30 18.06.2026
55 Настоящо
Москва плаче...и сълзи пролива....
Коментиран от #59
18:30 18.06.2026
56 Копейки
18:31 18.06.2026
57 Диктор
До коментар #50 от "Варна 3":Още по-добре е и Боко и Шиши да се включат на мястото на Крадев и копейките.
18:31 18.06.2026
58 Атина Палада
До коментар #48 от "хаха🤣":Оооо,Маша и Медведев не си падат по белото..Виж по водката ..По белото си падат белите нослета ,ония у влака за Киев ))) Не ги ли виждаш,че са с празни погледи ? И оня с глава на "пипон"-Мерца ,и Макарона и останалите им съратници...
18:32 18.06.2026
59 Разберете това
До коментар #55 от "Настоящо":Още малко и положението на Москва може да тъне в мизерия.
18:32 18.06.2026
60 Питай Aİ ..кой е ху йло)))
До коментар #51 от "Атина Палада":А после... КИЕВ ЗА 2 ДНЯ!
АааааааХахахаха
18:32 18.06.2026
61 Няма край путинското унижение
18:34 18.06.2026
62 Щ+Щ яко
До коментар #50 от "Варна 3":Изпушил си здраво!
"Копейките нямат място у нас."
То у Вас за какво ли има място!!!
Щом си стигнал до тук ми е ясно докъде си я докарал!
Коментиран от #65
18:35 18.06.2026
63 ЪХЪ
До коментар #51 от "Атина Палада":Ма те ти говори з квото ти плащат.
Коментиран от #69
18:36 18.06.2026
64 Сро чно
Късат ризи, инсулти, АТОМА по цел СВЕТ!
Монгольята у москалбад Пи здят педофила!
УБАВИНЯ
Ха-ха-ха
18:36 18.06.2026
65 Тихо пико4!
До коментар #62 от "Щ+Щ яко":Ти кой си си да кажеш кой докъде е стигнал?
18:37 18.06.2026
66 Шкембе Войвода
- Началник, Зеленски те търси!
- Дай ми телефона да го чуя какво иска тоя досадник.
- Не е на телефона! На входа на бункера са!
18:37 18.06.2026
67 Руccкий из Москвы
Сармат на София, Пловдив, Варна, Бургас.
Чалга до дупка - купона е при нас 🙂
Коментиран от #70
18:39 18.06.2026
68 Атина Палада
До коментар #53 от "Ол1гофрен,":Друго казват и Киевчани ,когато си лягат да спят в метрото,но това нищо не значи!
18:41 18.06.2026
69 Атина Палада
До коментар #63 от "ЪХЪ":И на теб ли ти говори това,за което ти плащат? Ако ти си писал по горните коментари ,че си питал Al де.Ако не си ги писал ти ,тогава по твоята дефиниция и на тях Al им говори за каквото им плащат...
Така ли е или иначе?:))?
18:44 18.06.2026
70 В.В.П. властелинът на члмите
До коментар #67 от "Руccкий из Москвы":Плашиш гаргите... Съветвам те да ходиш да си купиш магаре и каруца!
18:50 18.06.2026