Първият дипломат на Кремъл: Изпълняваме заповедта на Путин! Руската армия ще продължи с масираните удари по украинските въоръжени сили

Русия ще нанася масирани удари по обекти в Украйна, от които зависи бойната способност на украинските въоръжени сили, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирайки руския министър на външните работи Сергей Лавров, пише БТА
Тази цел, поставена от президента Владимир Путин, се изпълнява, каза Лавров в коментар пред журналисти на украинската атака с дронове срещу Москва.
„Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна. Тази задача е поставена от върховния главнокомандващ, нашите въоръжени сили я изпълняват и ще продължат да я изпълняват“, добави руският външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бункери?
Коментиран от #4, #13, #27, #51
19:10 18.06.2026
2 Нова година
Коментиран от #8
19:10 18.06.2026
3 РФ е един смърдящ КЕН eф !
📌 Тези дни е годишнината от Прищинския марш. Това беше истинска специална операция. При Елцин (само за един ден) целият свят започна да ни уважава. Нямаше НИТО ЕДНО РАНЯВАНЕ (!) Сега при Путин (войната вече е в петата си година), а Русия не е постигнала НИТО ЕДНА ЦЕЛ! Близо един милион загинали руснаци. А целият свят престана да ни уважава.
📌 Колко жалък е шутът на трона на Краля.
📌 „Чуждестранни агенти“ се създават просто заради мнение, заради честност.
📌 Нямаме успехи на оперативно-тактическо ниво, а на стратегическо ниво претърпяхме поражение по ВСИЧКИ направления.
📌 Разрушени са ВСИЧКИ отрасли на промишлеността.
📌 Науката е в критично състояние, а образованието е просто сринато.
📌 Напомням, че 98% от големите корупционери членуват в управляващата партия „Единна Русия“ 🇷🇺.
📌 Тревожен е дивият ръст на цените – руският народ обеднява пред очите ни.
📌 Здравеопазването се унищожава. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване.
📌 Ако не беше СВО, Тръмп нямаше да „открадне“ Мадуро и нямаше да нападне Иран, убеден съм. Международното право от 2022 г. насам е в най-дълбоката си криза.
📌 Качеството на хранителните продукти става все по-лошо
📌 ЕДИНСТВЕНАТА сфера, в която Русия е сред лидерите, е демографията. Ние сме лидери по ИЗМИРАНЕ. Дори без войната, а войната просто покосява мъжете.
Коментиран от #21
19:10 18.06.2026
4 Накупо
До коментар #1 от "А бункери?":На зеления наркоман не му трябва, той не е в 404.
19:11 18.06.2026
5 Бурундук
19:12 18.06.2026
6 Хмхмм
Коментиран от #33
19:12 18.06.2026
7 М. Ю. Лермонтов
19:13 18.06.2026
8 Объркана копейка
До коментар #2 от "Нова година":Пак ли ще се събирате nagePycите на лагерен огън и да си играете на ахмат сила млада ... коза лющеше
19:13 18.06.2026
9 Дон Корлеоне
Коментиран от #78
19:13 18.06.2026
10 Путин
19:13 18.06.2026
11 Многоходовото
19:14 18.06.2026
12 Яхве
19:15 18.06.2026
13 Реститутка
До коментар #1 от "А бункери?":Сега като започне Гражданската война в Украйна ,ние за кого да викаме?
Коментиран от #15, #19
19:15 18.06.2026
14 Долни чepвени бokлyци !
19:16 18.06.2026
15 За май..
До коментар #13 от "Реститутка":..кя си викай.
19:17 18.06.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #66, #68
19:17 18.06.2026
17 Афродита
Коментиран от #55
19:17 18.06.2026
18 В БАНДЕРИЯ
19:17 18.06.2026
19 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #13 от "Реститутка":Като започне ще дадем инструкции.
До тогава викай Слава Украiни!
19:19 18.06.2026
20 Радев ще раздава безплатен бензин
19:19 18.06.2026
21 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #3 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":За да си фен на бандерфашистите.
19:20 18.06.2026
22 Дядо
Коментиран от #35
19:20 18.06.2026
23 Госあ
19:21 18.06.2026
24 Членовед 🍌
(с) Радой Ралин
Коментиран от #32
19:23 18.06.2026
25 Без име
Коментиран от #75, #77
19:24 18.06.2026
26 На Луната за шишарки е
19:24 18.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #1 от "А бункери?":Е,нали в КииФ има метро,където киевчани да спят:)
Коментиран от #31
19:24 18.06.2026
28 БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС
19:24 18.06.2026
29 Герги
19:24 18.06.2026
30 Читател
Коментиран от #63
19:25 18.06.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Атина Палада":А ток и тоалетни имат ли у метрото?
Коментиран от #40
19:25 18.06.2026
32 Членовед 🍌
До коментар #24 от "Членовед 🍌":Българин всъщност е балкански циганин.
(с) Радой Ралин
Коментиран от #39
19:25 18.06.2026
33 Атина Палада
До коментар #6 от "Хмхмм":Украинците са по европейските курорти и в Баба Алино ..Какви украинци търсиш ?
Коментиран от #52
19:26 18.06.2026
34 Атома за кога го пазите
Коментиран от #70
19:26 18.06.2026
35 00014
До коментар #22 от "Дядо":Как е деменцията, дядо?
19:27 18.06.2026
36 Васил
Коментиран от #79
19:27 18.06.2026
37 койдазнай
19:27 18.06.2026
38 Чичко с мустаци
19:27 18.06.2026
39 Членовед 🍌
До коментар #32 от "Членовед 🍌":Българин всъщност е балкански циганин.
(с) Радой Ралин
19:27 18.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
Че Украйна ще седи и ще
Гледа Руските Терористи.
КАТЪРЕ
ПОГЛЕДНИ МАСКВА ,
ТАКА НЕ Е ГОРЯЛА ДАЖЕ ПРЕЗ
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА .
19:28 18.06.2026
42 КАТЪР ЛИ Е
ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА .
19:29 18.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Атина Палада
19:31 18.06.2026
45 Обективен
19:32 18.06.2026
46 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ
ПУТИН .
ОТ 2011 ГОДИНА НАСАМ
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ
СА НАРЕЖДАЛИ НА РУСКИТЕ НОВИНАРИ
И ПРОПАГАНДИСТИ
ДА ПРАВЯТ ФАЛШИВИ НОВИНИ
ЗА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ .
ПУТИН.
ВСЯКА ВЕЧЕР НА ДЪРТИЯ ЗАБЛУДЕНЯК
ПУТИН СЕ ПОДНАСЯТ
САМО ХУБАВИ И УКРАСЕНИ НОВИНИ
КОИТО ДА ПРЕДСТАВЯТ НА ПУТИН
КОЛКО Е ВЕЛИК И ОБИЧАН ОТ НАРОДА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
За УНИЩОЖЕНИЕТО НА КРАЙЦЕРА
МАСКВА
НАПРИМЕР ,
ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
МУ Е КАЗАНО
СЕДМИЦАТА ПО КЪСНО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:32 18.06.2026
47 БЕЗУМНА ПРОПАГАНДА
19:32 18.06.2026
48 Читател
Коментиран от #53
19:33 18.06.2026
49 СРЕЩУ МАЛКА СУМА
19:34 18.06.2026
50 Обективен
Коментиран от #56
19:35 18.06.2026
51 боико
До коментар #1 от "А бункери?":На мен не ми трябва бункер,стига ми и зайчарника в Банкя.
19:36 18.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
До коментар #48 от "Читател":Абсолютно! Четох изказване на шефа на асоциацията на работодателите в САЩ,който казва ,че -"Няма сила,която може да подчини руснака" !
Коментиран от #65, #67
19:37 18.06.2026
54 А ГДЕ НАШЕ ПВО
Се чудят как Дронове
Които летят със 200 км в час
Не могат да бъдат свалени
От БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО в Масква.
Започват да задават въпроси :
Когато Почнат да Бомбят МАСКВА
Със Балистични ракети
Тогава кой ще пази Небето над МУСКАЛАБАД?
Има ли достатъчно Бункери
Където да се крият МУСКАЛИТЕ?
РА РА РА
19:38 18.06.2026
55 Източна ромелия
До коментар #17 от "Афродита":Ами що да не. Какво добро сме видели от тези организации. Колко вноска вкарваме в ЕССС и какво получаваме за това.. Нали имаше една приказка ЕССС ни храни Отан ни нб рани да ама не
Коментиран от #73
19:38 18.06.2026
56 Я па тоа
До коментар #50 от "Обективен":Укрите подпалиха нафтата на Москва, Крим е на мармалад,той за Константиновка мъца..
19:40 18.06.2026
57 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ
На Генерал КУЗОВЛЕВ
Когато ПУТИН го награждаваше
Че превзел КУПЯНСК?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ПУТИН
ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
ЖИВЕЕ В НЯКАКЪВ ИЗМИСЛЕН СВЯТ .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТАКА СА ПОДНАСЯЛИ НОВИНИТЕ И
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
НА ХИТЛЕР.
ПОСЛЕ ЗНАЕМ КАК ЗАВЪРШИ ПРИКАЗКАТА .
19:43 18.06.2026
58 2000 ГОДИНА
ГДЕ КУРСК ?
ОНА УТАНУЛА.
2026 ГОДИНА
ТАВАРИШ ПУТИН
ГДЕ НАШИ МОБИЛИЗОВАНЬЕ ДЕТИ И
МУЖЧИНИ?
ОНИ УМРЕЛИ....
19:48 18.06.2026
59 стоян
19:50 18.06.2026
60 да пирам
19:57 18.06.2026
61 Софиянец
19:57 18.06.2026
62 стоян георгиев
19:58 18.06.2026
63 Стига бе ,
До коментар #30 от "Читател":тя зарята се прехвърли в Москва а ти спиш . Видя ли как летят куполи и как гори рафинерия .Красота !
19:59 18.06.2026
64 Дааа, всички
19:59 18.06.2026
65 ъъъъ
До коментар #53 от "Атина Палада":И как се казва тоя шеФ... Не а си име,а? ДриШлюнка Лъживкова.
А да ти кажа ли какво пишат руснаците които нямат четала на ка Путин в/у врата си и цензурата на КГБ?
20:00 18.06.2026
66 на путин майка му каква националност е
До коментар #16 от "Сатана Z":еврейска само да ти кажа
20:02 18.06.2026
67 ха ха ха
До коментар #53 от "Атина Палада":"шефа на асоциацията на работодателите в САЩ"... Ха ха ха... Ква измишльотина само.
20:03 18.06.2026
68 Верно
До коментар #16 от "Сатана Z":си сатана
20:04 18.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Атома за кога го пазите":Атом бол. От половин век РОСАТОМ обогатява половината от световния добив. Продава и на САЩ за американските АЕЦ, а те го препродават на балъци като нас.
Заряди има за всички градове и села в света. 10 пъти.
20:04 18.06.2026
71 и кво бе Шаломов
20:04 18.06.2026
72 абе Г-н Калантарян
20:06 18.06.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #55 от "Източна ромелия":Да, ама вноските в ЕС ги плащат всички българи, а субсидиите ги вземат наши хора.
Коментиран от #76
20:07 18.06.2026
74 Да, де, ама
20:08 18.06.2026
75 Така
До коментар #25 от "Без име":вече ПЕТА година
20:08 18.06.2026
76 аха
До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":И ти можеш да докажеш думите си с имена и количеството пари... Или просто толкова си можеш в пелтеченето.
Ти колко си пкатил за ЕС... И тересно. 3 лева?
20:09 18.06.2026
77 ха ха
До коментар #25 от "Без име":Чадовник брой и смята. Дори готви. Щото е руски.
20:11 18.06.2026
78 Бай Араб
До коментар #9 от "Дон Корлеоне":Май не го е пуснал още
20:12 18.06.2026
79 Бай Араб
До коментар #36 от "Васил":С прашките на Захарова
20:17 18.06.2026
80 Дядо дръмпир
20:33 18.06.2026