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Първият дипломат на Кремъл: Изпълняваме заповедта на Путин! Руската армия ще продължи с масираните удари по украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Изпълняваме заповедта на Путин! Руската армия ще продължи с масираните удари по украинските въоръжени сили

18 Юни, 2026 19:08 1 491 80

  • русия-
  • украйна-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • нато

Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Изпълняваме заповедта на Путин! Руската армия ще продължи с масираните удари по украинските въоръжени сили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще нанася масирани удари по обекти в Украйна, от които зависи бойната способност на украинските въоръжени сили, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирайки руския министър на външните работи Сергей Лавров, пише БТА

Тази цел, поставена от президента Владимир Путин, се изпълнява, каза Лавров в коментар пред журналисти на украинската атака с дронове срещу Москва.

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„Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна. Тази задача е поставена от върховния главнокомандващ, нашите въоръжени сили я изпълняват и ще продължат да я изпълняват“, добави руският външен министър.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бункери?

    20 18 Отговор
    Имате ли достатъчни бункери?

    Коментиран от #4, #13, #27, #51

    19:10 18.06.2026

  • 2 Нова година

    21 13 Отговор
    Тази вечер ще има новогодишна заря и гейско печено.

    Коментиран от #8

    19:10 18.06.2026

  • 3 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    20 27 Отговор
    Известният руски военен, генерал-полковник Леонид Ивашов, оцени резултатите от т.нар. „Специална военна операция“
    📌 Тези дни е годишнината от Прищинския марш. Това беше истинска специална операция. При Елцин (само за един ден) целият свят започна да ни уважава. Нямаше НИТО ЕДНО РАНЯВАНЕ (!) Сега при Путин (войната вече е в петата си година), а Русия не е постигнала НИТО ЕДНА ЦЕЛ! Близо един милион загинали руснаци. А целият свят престана да ни уважава.
    📌 Колко жалък е шутът на трона на Краля.
    📌 „Чуждестранни агенти“ се създават просто заради мнение, заради честност.
    📌 Нямаме успехи на оперативно-тактическо ниво, а на стратегическо ниво претърпяхме поражение по ВСИЧКИ направления.
    📌 Разрушени са ВСИЧКИ отрасли на промишлеността.
    📌 Науката е в критично състояние, а образованието е просто сринато.
    📌 Напомням, че 98% от големите корупционери членуват в управляващата партия „Единна Русия“ 🇷🇺.
    📌 Тревожен е дивият ръст на цените – руският народ обеднява пред очите ни.
    📌 Здравеопазването се унищожава. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване.
    📌 Ако не беше СВО, Тръмп нямаше да „открадне“ Мадуро и нямаше да нападне Иран, убеден съм. Международното право от 2022 г. насам е в най-дълбоката си криза.
    📌 Качеството на хранителните продукти става все по-лошо
    📌 ЕДИНСТВЕНАТА сфера, в която Русия е сред лидерите, е демографията. Ние сме лидери по ИЗМИРАНЕ. Дори без войната, а войната просто покосява мъжете.

    Коментиран от #21

    19:10 18.06.2026

  • 4 Накупо

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "А бункери?":

    На зеления наркоман не му трябва, той не е в 404.

    19:11 18.06.2026

  • 5 Бурундук

    20 20 Отговор
    Ще нанасяте удари по империалистическата си муцуна, московските мръсници

    19:12 18.06.2026

  • 6 Хмхмм

    22 19 Отговор
    Докога ли ще издържат нервите на украинците преди да ви смелят?!

    Коментиран от #33

    19:12 18.06.2026

  • 7 М. Ю. Лермонтов

    21 17 Отговор
    Здравей, Русийо неумита...

    19:13 18.06.2026

  • 8 Объркана копейка

    14 19 Отговор

    До коментар #2 от "Нова година":

    Пак ли ще се събирате nagePycите на лагерен огън и да си играете на ахмат сила млада ... коза лющеше

    19:13 18.06.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    19 20 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #78

    19:13 18.06.2026

  • 10 Путин

    17 21 Отговор
    Ся вече ши ядат бахура, тия укри, само да си го извадя от ауспуха!

    19:13 18.06.2026

  • 11 Многоходовото

    15 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:14 18.06.2026

  • 12 Яхве

    17 18 Отговор
    Проклета да е и Московията, и долния й пиян народ!

    19:15 18.06.2026

  • 13 Реститутка

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "А бункери?":

    Сега като започне Гражданската война в Украйна ,ние за кого да викаме?

    Коментиран от #15, #19

    19:15 18.06.2026

  • 14 Долни чepвени бokлyци !

    14 14 Отговор
    Наш рундю кРадев също изпълнява заповедите на международния терорист и престъпник Пусин yйлo.

    19:16 18.06.2026

  • 15 За май..

    2 12 Отговор

    До коментар #13 от "Реститутка":

    ..кя си викай.

    19:17 18.06.2026

  • 16 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Да се свети името на Владимир Владимирович Путин ,защитник на православието в борбата му със злото олицетворяващо фюрера—евреин Зе Ленски.

    Коментиран от #66, #68

    19:17 18.06.2026

  • 17 Афродита

    7 10 Отговор
    Чорапа ще ни изкарвали от НАТО и ЕС ?

    Коментиран от #55

    19:17 18.06.2026

  • 18 В БАНДЕРИЯ

    11 4 Отговор
    Не останаха хора за бусифициране.

    19:17 18.06.2026

  • 19 Tётя Мyтpaфановна

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Реститутка":

    Като започне ще дадем инструкции.
    До тогава викай Слава Украiни!

    19:19 18.06.2026

  • 20 Радев ще раздава безплатен бензин

    6 3 Отговор
    На превозвачите .Не се бутайте ,ще има за всички като в Украйна.

    19:19 18.06.2026

  • 21 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    За да си фен на бандерфашистите.

    19:20 18.06.2026

  • 22 Дядо

    9 15 Отговор
    Цигaнето Лавров и той като Лукавшенко взе да се оправдава! Изпълнявал заповедите на Пyтичето, путин виноват! Зеленски е израснал във войната като велик войн и е станал страшилище! И Украйна израсна военно в тези невъзможни условия! Слава Украине!

    Коментиран от #35

    19:20 18.06.2026

  • 23 Госあ

    14 7 Отговор
    Бийте бандерите ударно ! Без почивка !

    19:21 18.06.2026

  • 24 Членовед 🍌

    4 4 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #32

    19:23 18.06.2026

  • 25 Без име

    10 6 Отговор
    Часовникът брои последните часове на Украйна.

    Коментиран от #75, #77

    19:24 18.06.2026

  • 26 На Луната за шишарки е

    6 7 Отговор
    Путя се е закопал дълбоко в бункера, ама какво ще правят обикновените руснаци?! Ще се тровят с изгорелите газове, ще измират заради един плъх, на който за щастие са му преброени дните....

    19:24 18.06.2026

  • 27 Атина Палада

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "А бункери?":

    Е,нали в КииФ има метро,където киевчани да спят:)

    Коментиран от #31

    19:24 18.06.2026

  • 28 БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС

    11 4 Отговор
    Колкото по-големи са загубите на фронта, толкова но-бясна медийната пропаганда. Ще се наложи 404 да бъде унищожена.

    19:24 18.06.2026

  • 29 Герги

    4 8 Отговор
    Колкото да каже нещо Конья...та Вие вече 5та година бомбардирате,не ги ли унищожихте до сега,,,

    19:24 18.06.2026

  • 30 Читател

    8 6 Отговор
    Довечера пак ще има заря в Киев.Както им казва работете Братя

    Коментиран от #63

    19:25 18.06.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    А ток и тоалетни имат ли у метрото?

    Коментиран от #40

    19:25 18.06.2026

  • 32 Членовед 🍌

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Членовед 🍌":

    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #39

    19:25 18.06.2026

  • 33 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хмхмм":

    Украинците са по европейските курорти и в Баба Алино ..Какви украинци търсиш ?

    Коментиран от #52

    19:26 18.06.2026

  • 34 Атома за кога го пазите

    6 3 Отговор
    Ше му мине срока на годност а може да го метнете в охрайна и на иран да дадете те пък да го метнат по израйл

    Коментиран от #70

    19:26 18.06.2026

  • 35 00014

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дядо":

    Как е деменцията, дядо?

    19:27 18.06.2026

  • 36 Васил

    1 1 Отговор
    Амииииии и с какво ще ги обстрелват с прашки може би???

    Коментиран от #79

    19:27 18.06.2026

  • 37 койдазнай

    3 6 Отговор
    Първият дипломат на Путин, го чака съдбата, на първия дипломат на Хитлер.

    19:27 18.06.2026

  • 38 Чичко с мустаци

    6 3 Отговор
    Всички украинци обратно в Киев - ако не ефекта на заселването на араби из Европа ще е същият и с тях даже и партия ще си направят - действайте докато не е късно

    19:27 18.06.2026

  • 39 Членовед 🍌

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Членовед 🍌":

    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    19:27 18.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    5 4 Отговор
    Да не си мисли
    Че Украйна ще седи и ще
    Гледа Руските Терористи.

    КАТЪРЕ

    ПОГЛЕДНИ МАСКВА ,

    ТАКА НЕ Е ГОРЯЛА ДАЖЕ ПРЕЗ
    ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА .

    19:28 18.06.2026

  • 42 КАТЪР ЛИ Е

    4 3 Отговор
    САМО КАМШИК.

    ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА .

    19:29 18.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Атина Палада

    2 7 Отговор
    След като Франция,Германия и Англия изпратиха външните си министри в Москва за среща....и след завръщането им от Москва,Колективните пощръкляха :)))

    19:31 18.06.2026

  • 45 Обективен

    4 6 Отговор
    От кенефа, наречен Украйна, идва само смрад,просия,насилие. Хранете украинските изроди, за да ви строят незаконни градове, да ги превръщат в анклави и да ви пребиват и убиват напълно безнаказано. А вие им плащайте, роби!

    19:32 18.06.2026

  • 46 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ

    5 3 Отговор
    ТАКА СА НАРИЧАЛИ
    ПУТИН .

    ОТ 2011 ГОДИНА НАСАМ

    АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ

    СА НАРЕЖДАЛИ НА РУСКИТЕ НОВИНАРИ

    И ПРОПАГАНДИСТИ

    ДА ПРАВЯТ ФАЛШИВИ НОВИНИ

    ЗА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ .

    ПУТИН.

    ВСЯКА ВЕЧЕР НА ДЪРТИЯ ЗАБЛУДЕНЯК

    ПУТИН СЕ ПОДНАСЯТ

    САМО ХУБАВИ И УКРАСЕНИ НОВИНИ

    КОИТО ДА ПРЕДСТАВЯТ НА ПУТИН
    КОЛКО Е ВЕЛИК И ОБИЧАН ОТ НАРОДА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    За УНИЩОЖЕНИЕТО НА КРАЙЦЕРА
    МАСКВА
    НАПРИМЕР ,
    ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
    МУ Е КАЗАНО
    СЕДМИЦАТА ПО КЪСНО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:32 18.06.2026

  • 47 БЕЗУМНА ПРОПАГАНДА

    5 4 Отговор
    Означава само едно - бандерите са гризнали ОГРОМНО ДЪРВО на фронта.

    19:32 18.06.2026

  • 48 Читател

    4 3 Отговор
    Не познавате руския манталитет повечето.Връщане на зад НЯМА.

    Коментиран от #53

    19:33 18.06.2026

  • 49 СРЕЩУ МАЛКА СУМА

    6 2 Отговор
    У факти ще напишат, че снощи Рюте, Зеленски и макарона са превзели Москва.

    19:34 18.06.2026

  • 50 Обективен

    5 2 Отговор
    Факти, нещо да мъцнете за Константиновка?

    Коментиран от #56

    19:35 18.06.2026

  • 51 боико

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бункери?":

    На мен не ми трябва бункер,стига ми и зайчарника в Банкя.

    19:36 18.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "Читател":

    Абсолютно! Четох изказване на шефа на асоциацията на работодателите в САЩ,който казва ,че -"Няма сила,която може да подчини руснака" !

    Коментиран от #65, #67

    19:37 18.06.2026

  • 54 А ГДЕ НАШЕ ПВО

    7 3 Отговор
    РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    Се чудят как Дронове
    Които летят със 200 км в час
    Не могат да бъдат свалени
    От БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО в Масква.

    Започват да задават въпроси :

    Когато Почнат да Бомбят МАСКВА
    Със Балистични ракети

    Тогава кой ще пази Небето над МУСКАЛАБАД?

    Има ли достатъчно Бункери
    Където да се крият МУСКАЛИТЕ?

    РА РА РА

    19:38 18.06.2026

  • 55 Източна ромелия

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Афродита":

    Ами що да не. Какво добро сме видели от тези организации. Колко вноска вкарваме в ЕССС и какво получаваме за това.. Нали имаше една приказка ЕССС ни храни Отан ни нб рани да ама не

    Коментиран от #73

    19:38 18.06.2026

  • 56 Я па тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Обективен":

    Укрите подпалиха нафтата на Москва, Крим е на мармалад,той за Константиновка мъца..

    19:40 18.06.2026

  • 57 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ

    1 2 Отговор
    Помните ли Физиономията

    На Генерал КУЗОВЛЕВ

    Когато ПУТИН го награждаваше

    Че превзел КУПЯНСК?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ПУТИН
    ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
    ЖИВЕЕ В НЯКАКЪВ ИЗМИСЛЕН СВЯТ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТАКА СА ПОДНАСЯЛИ НОВИНИТЕ И
    ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
    НА ХИТЛЕР.

    ПОСЛЕ ЗНАЕМ КАК ЗАВЪРШИ ПРИКАЗКАТА .

    19:43 18.06.2026

  • 58 2000 ГОДИНА

    2 1 Отговор
    ТАВАРИШ ПУТИН

    ГДЕ КУРСК ?

    ОНА УТАНУЛА.

    2026 ГОДИНА

    ТАВАРИШ ПУТИН

    ГДЕ НАШИ МОБИЛИЗОВАНЬЕ ДЕТИ И
    МУЖЧИНИ?

    ОНИ УМРЕЛИ....

    19:48 18.06.2026

  • 59 стоян

    0 2 Отговор
    Досега орките спяха ли че вече ще удряли украинските позиции

    19:50 18.06.2026

  • 60 да пирам

    2 4 Отговор
    Що пе де Руския терорист 4 години бие цивилни по градовете, а сега не му харесва идеята Украйна да прави това?

    19:57 18.06.2026

  • 61 Софиянец

    2 1 Отговор
    Да очакваме заря значи тая вечер над киiф 🤭

    19:57 18.06.2026

  • 62 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Бандеровците пак ще опъват палатки в метрото 🥲

    19:58 18.06.2026

  • 63 Стига бе ,

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Читател":

    тя зарята се прехвърли в Москва а ти спиш . Видя ли как летят куполи и как гори рафинерия .Красота !

    19:59 18.06.2026

  • 64 Дааа, всички

    1 1 Отговор
    знаем кой е главният виновник за тази война, лавров, шефчето ти

    19:59 18.06.2026

  • 65 ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    И как се казва тоя шеФ... Не а си име,а? ДриШлюнка Лъживкова.
    А да ти кажа ли какво пишат руснаците които нямат четала на ка Путин в/у врата си и цензурата на КГБ?

    20:00 18.06.2026

  • 66 на путин майка му каква националност е

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    еврейска само да ти кажа

    20:02 18.06.2026

  • 67 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    "шефа на асоциацията на работодателите в САЩ"... Ха ха ха... Ква измишльотина само.

    20:03 18.06.2026

  • 68 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    си сатана

    20:04 18.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атома за кога го пазите":

    Атом бол. От половин век РОСАТОМ обогатява половината от световния добив. Продава и на САЩ за американските АЕЦ, а те го препродават на балъци като нас.
    Заряди има за всички градове и села в света. 10 пъти.

    20:04 18.06.2026

  • 71 и кво бе Шаломов

    1 1 Отговор
    Кво ша направиш? Ще си почешиш пак простатата ли? Или ще викнеш Кадиров да ти я почеше докато целуваш кОрана.

    20:04 18.06.2026

  • 72 абе Г-н Калантарян

    2 2 Отговор
    Украинските въоражени сили са на ФРОНТА, а не са по църкви и жилищни сгради. Ей тъй да те светна, че от как се отрече от род и родина нещо доста си изфирясъл в главата.

    20:06 18.06.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Източна ромелия":

    Да, ама вноските в ЕС ги плащат всички българи, а субсидиите ги вземат наши хора.

    Коментиран от #76

    20:07 18.06.2026

  • 74 Да, де, ама

    1 0 Отговор
    За сега не са масирани, а анемични! Бой трябва, як ной!

    20:08 18.06.2026

  • 75 Така

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    вече ПЕТА година

    20:08 18.06.2026

  • 76 аха

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И ти можеш да докажеш думите си с имена и количеството пари... Или просто толкова си можеш в пелтеченето.
    Ти колко си пкатил за ЕС... И тересно. 3 лева?

    20:09 18.06.2026

  • 77 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Чадовник брой и смята. Дори готви. Щото е руски.

    20:11 18.06.2026

  • 78 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    Май не го е пуснал още

    20:12 18.06.2026

  • 79 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Васил":

    С прашките на Захарова

    20:17 18.06.2026

  • 80 Дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    накрая ще изкарат -путин виновен за всичко......но кой ще им повярва,а?Просия я чака разпад и гражданска война след тази война.уверявам ви гражданската ще е много по опасна за света от тази!В момента в световните сили на власт са изроди!

    20:33 18.06.2026

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