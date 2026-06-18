Първият дипломат на Кремъл: Изпълняваме заповедта на Путин! Руската армия ще продължи с масираните удари по украинските въоръжени сили

Русия ще нанася масирани удари по обекти в Украйна, от които зависи бойната способност на украинските въоръжени сили, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирайки руския министър на външните работи Сергей Лавров, пише БТА

Тази цел, поставена от президента Владимир Путин, се изпълнява, каза Лавров в коментар пред журналисти на украинската атака с дронове срещу Москва.

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„Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна. Тази задача е поставена от върховния главнокомандващ, нашите въоръжени сили я изпълняват и ще продължат да я изпълняват“, добави руският външен министър.