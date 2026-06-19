Преговорите между САЩ и Иран в Швейцария се отменят

Преговорите между САЩ и Иран, които бяха насрочени за днес в швейцарския планински курорт Бургенщок, няма да се състоят, съобщи швейцарското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Министерството направи това изявление, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

Белият дом съобщи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс отлага пътуването си до Швейцария, където трябва да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма – ход, който повдига въпроси какво следва за предварителното споразумение за прекратяване на войната, предаде Асошиейтед Прес.

Екипът, ръководен от Ванс, е бил готов да отпътува, но отлага пътуването, съобщи Белият дом, като се позова на трудна логистика за преговорите. Съобщението беше направено след информация на панарабския сателитен канал „Ал Маядин“, който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка „Хизбула“, че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

По-рано вчера той предприе сравнително необичайната стъпка да се яви в Белия дом, за да защити първоначалното споразумение за удължаване на примирието с 60 дни и за провеждане на още преговори. Той заяви, че макар споразумението да предвижда отстъпки, Иран първо трябва да изпълни исканията на САЩ.

„Когато те засилват доброто си поведение, ние можем да засилваме икономическото облекчение“, каза Ванс. „Ако намалят доброто си поведение, можем да го спрем.“

Цените на петрола спряха силното си поевтиняване от последните дни, след като днес стана ясно, че планираните за днес преговори между САЩ и Иран в швейцарския планински курорт Бургенщок няма да се състоят, предаде Ройтерс.

„Това все още не е геополитическа среда, която би дала на пазара пълна увереност, че рискът е окончателно отминал“, посочват пазарни анализатори, пише БТА.

Вчера двата основни петролни индекса достигнаха най-ниските си нива от началото на март, след като няколко танкера, включително три кораба под саудитски флаг с общ товар от 6 милиона барела суров петрол, преминаха през Ормузкия пролив часове след подписването на временното споразумение за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран.

Анализатори очакват споразумението да позволи на над 85 милиона барела петрол, блокирани в района на Персийския залив, да достигнат до международните пазари. Според тях отмяната на американските санкции срещу иранския петрол също би довела до допълнително увеличаване на предлагането.