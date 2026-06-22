Иран обяви, че не е водил преговори по ядрени въпроси

Техеран не е водил преговори относно ядрената си програма и не е поемал никакви нови ангажименти по време на преговорите в неделя със САЩ в Швейцария, заяви днес пред агенция ИРНА говорителят на министерството на външните работи Есмаил Багаи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Взаимодействието на Иран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще продължи в съответствие с действащите процедури, при условие че бъде одобрено от иранския парламент и в съответствие с решенията на Върховния съвет за национална сигурност, добави Багаи.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще бъде от утре до четвъртък на обиколка в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, като това пътуване ще даде на администрацията на Доналд Тръмп възможност да представи предварителното си споразумение с Иран директно пред арабските съюзници от Персийския залив, предаде Ройтерс.

Докато е в Бахрейн, Рубио ще се срещне и със Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) – обединение от шест сунитски монархии, в което влизат също Саудитска Арабия, Катар и Оман, съобщи днес говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Макар лидерите на ССЗ да подкрепиха в общи линии усилията за прекратяване на американско-израелската война с Иран, мнозина са обезпокоени от конкретните условия на меморандума за разбирателство, който президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа миналата седмица.

Един от въпросите, който предизвиква особена загриженост сред регионалните висши представители лица, е възможността за създаване на фонд за възстановяване в размер на 300 млрд. долара за Техеран, който, според лидерите от Персийския залив, Ислямската република ще използва за възстановяване на военния си потенциал, като същевременно финансира регионални групировки, действащи като нейни марионетки. Фактът, че в меморандума за разбирателство не се засяга въпросът за иранската програма за балистични ракети, също тревожи съюзниците на Вашингтон в Персийския залив, които през последните месеци бяха подложени на ирански атаки с ракети и дронове.

В ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Катар има американски военни бази, които от своя страна съставляват гръбнака на американската архитектура на сигурността в Близкия изток. Ако някоя от тези държави преосмисли своите отношения в областта на сигурността със САЩ, дори в незначителна степен, това би могло да има значително въздействие върху военната стратегия на САЩ в региона, посочва Ройтерс.

Пътуването на Рубио се осъществява на фона на по-широка вълна от дипломатически дейности, свързани с Иран. В сряда Тръмп подписа Меморандума за разбирателство с Иран – който започва 60-дневен срок, в рамките на който Вашингтон и Техеран трябва да постигнат по-всеобхватно споразумение – по време на посещението си при френския президент Еманюел Макрон във Версай.

През уикенда екип от американски преговарящи, воден от вицепрезидента Джей Ди Ванс, участва в преговори с посредничеството на катарски и пакистански представители в Швейцария. Първият кръг от тези преговори приключи днес, а техническите дискусии се очаква да продължат през цялата седмица.

Подробностите за пътуването на Рубио, като точният график на посещенията му в ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, както и списъкът с лидерите и официалните лица, с които трябва да се срещне, не бяха веднага на разположение.

В изявлението Пигот заяви, че Рубио, който е и съветник по националната сигурност в Белия дом, ще "обсъди редица регионални приоритети, включително меморандума за разбирателство с Иран, усилията за осигуряване на пълен, свободен и безопасен транзит през Ормузкия проток, както и значението на мира и стабилността в региона".

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.