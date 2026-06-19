Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел

Последните развития около рамковото споразумение между САЩ и Иран за пореден ден са водеща тема в западния печат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени планираното си за днес пътуване до Швейцария, където трябваше да води преговори с иранска делегация, пише БТА.

Великобритания

Американско-иранските преговори в Швейцария бяха внезапно отменени, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Екипът на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във военновъздушната база "Андрюс", готов да отлети за срещата в Бюргенщок за преговорите с Иран, преди пътуването да бъде внезапно отменено, отбелязва британското издание.

Преговорите между ⁠САЩ ⁠и ​Иран, които трябваше да се състоят днес относно прилагането на споразумението от 14 точки за прекратяване на войната между двете страни, бяха отменени в последния момент, съобщи швейцарското външно министерство.

Преговорите трябваше да започнат в малкото швейцарско селце Обюрген днес, два дни след подписването на меморандум за разбирателство, който предвижда 60-дневен срок за преговори за постигане на трайно споразумение относно ядрената програма на Иран, както и възстановяване на доставките на петрол през Ормузкия проток.

Белият дом заяви, че САЩ очакват с нетърпение "започването на технически преговори възможно най-скоро", като обяви, че Джей Ди Ванс, който ръководи преговорите от името на правителството на американския президент Доналд Тръмп, няма да пътува за Швейцария.

"Логистиката на тези преговори никога не е била нито проста, нито предсказуема. Към момента вицепрезидентът няма да замине тази вечер", заяви снощи говорител на Белия дом.

Отмяната на преговорите дойде толкова внезапно, че екипът на Ванс и малка група журналисти дори се бяха събрали във вооенновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон в очакване на пътуването. Десетки служители на Белия дом, членове на подготвителния екип и медии вече бяха в Швейцария, за да подготвят очакваното пристигане на Ванс, отбелязва "Гардиън".

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви вчера, че е одобрил меморандума за разбирателство въпреки резервите си, докато в същото време САЩ официално отмениха блокадата на иранските пристанища.

Полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним обаче съобщи преди отмяната на преговорите, че иранските преговарящи трябва да видят признаци за изпълнение на рамковото споразумение от страна на САЩ, преди да могат да започнат следващите кръгове на мирните преговори, и че няма потвърждение, че делегацията им ще пътува до Женева.

Отмяната на преговорите дойде след информация на панарабския сателитен канал "Ал Маядин", който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка "Хизбула", че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

Израел, който не беше включен в мирните преговори и се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължава да води боеве срещу "Хизбула" в Ливан.

Меморандумът за разбирателство призовава за "окончателно прекратяване" на войната в Ливан и за гарантиране на "териториалната цялост и суверенитета" на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня по всички фронтове.

Правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да подчертава, че няма намерение да се изтегли от Ливан, което води до открита критика от страна на Тръмп и Ванс по отношение на израелските операции.

Главният преговарящ от иранска страна Мохамад Багер Галибаф предупреди днес за последици от всяко нарушение на споразумението, като заяви: "В случай на неправомерни действия, нарушение на договора и превишаване на правомощията от другата страна, нямаме никакво съмнение, че на врага ще бъде даден решителен отговор".

Дипломатическият обмен на реплики относно планираните преговори засилва несигурността дали ще бъде постигнато трайно примирие в регионалната война, която отне живота на най-малко 7000 души, доведе до скок в цените на енергоносителите и разтърси световните пазари.

Хаменей заяви вчера, че Тръмп е подписал споразумението "от отчаяние" и даде да се разбере, че предстоящите преговори няма да бъдат лесни, посочва "Гардиън".

"Ако американската страна предпочете да бъде прекалено взискателна, няма да го приемем", заяви той в писмено съобщение. Споразумението дава на преговарящите 60 дни, за да постигнат съгласие относно иранската ядрена програма, освен ако двете страни не се споразумеят за удължаване на срока, и предвижда създаването на фонд за възстановяване на Иран в размер на 300 млрд. долара, както и други финансови стимули.

Американските сили вдигнаха вчера морската блокада на иранските пристанища, която възпрепятстваше корабите да плават към или от Ислямската република, съобщиха от американските въоръжени сили, като отбелязаха, че американските военни кораби "ще останат в района".

Преминаването през Ормузкия проток - стратегически морски път за превоз на енергийни ресурси, който Иран блокира по време на конфликта, все още остава ограничено, отбелязва британският вестник.

Джей Ди Ванс отправи остри нападки към израелското правителство заради критиките към споразумението с Иран, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Упреците на американския вицепрезидент засилват напрежението между съюзниците, които заедно започнаха войната срещу Иран, но чиито интереси оттогава се разминават. Нетаняху се сблъсква с вътрешна критика заради рамковото споразумение на Тръмп, което мнозина в Израел считат за капитулация пред Техеран.

"Това наистина ме притеснява", заяви вчера Ванс и добави: "Видяхте хора от правителството (на Нетаняху), които се изказаха и атакуваха споразумението, а в някои отношения атакуваха много директно президента на САЩ".

Ванс каза, че посланието му към кабинета на Нетаняху е, че той трябва да помни, че САЩ са един от малкото съюзници на Израел с глобално влияние и че страната получава по-голямата част от оръжията си от Вашингтон.

"Доналд Тръмп е единственият държавен глава в целия свят, който в този момент проявява съпричастност към израелския народ", посочи американският вицепрезидент.

САЩ

Ванс остро разкритикува реакцията на Израел спрямо споразумението с Иран, докато американските въоръжени сили вдигат блокадата на иранските пристанища, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Израелските лидери трябва да "се събудят и да осъзнаят реалността", а именно, че са изолирани на международната сцена, заяви вчера вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в отговор на израелската критика към споразумението, сключено тази седмица от правителството на Тръмп с Иран, след като американските въоръжени сили обявиха, че са вдигнали блокадата над иранските пристанища.

Използвайки необичайно остър език, за да отправи упрек към висшите представители на най-близкия съюзник на Вашингтон в Близкия изток, Ванс заяви, че "две трети" от оръжията, които са защитавали Израел през последните три месеца, са били платени от американските данъкоплатци.

Предупреждението дойде в момент, в който започна да тече 60-дневният срок за преговорите относно ядрената програма на Иран, след като ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха споразумението.

Тези преговори трябва да започнат в Швейцария в следващите дни. Ванс заяви, че моментът на започване на преговорите все още не е ясен, но че те биха могли да започнат още този уикенд. Снощи Белият дом обяви, че Ванс няма да замине за Швейцария днес. Американски представители не посочиха дата, на която той ще пътува, отбелязва "Вашингтон пост".

Франция

Ванс отлага посещението си в Швейцария за преговори с Иран, извежда в заглавие френският в. "Монд".

Подписаното в сряда от Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкиан рамково споразумение даде начало на 60-дневен срок за преговори по по-широки въпроси между двете враждуващи страни, включително иранската ядрена програма. Съществуваше обаче несигурност относно следващите стъпки, отбелязва "Монд".

Изглеждаше малко вероятно двете страни, които нямат дипломатически отношения след Ислямската революция през 1979 г., да проведат церемония по подписване и преговори в Швейцария днес, както беше обявено по-рано.

Решението на Тръмп да сложи край на войната, в която загинаха 13 американски военнослужещи и беше изразходвана значителна част от запасите от боеприпаси на САЩ, разтревожи някои от неговите съюзници в страната. Американският сенатор Бил Касиди от Републиканската партия на Тръмп го определи като "най-голямата грешка във външната политика от десетилетия насам".

В интервю за изданието "Аксиос" Тръмп заяви, че използването на военна сила, за да се изтръгнат повече отстъпки от Техеран, би било контрапродуктивно. Имаше и критики от страна на твърдолинейните кръгове в Иран, където конфликтът беше описан като "наложена война" и сравнен с конфликта от 1980–1988 г. с Ирак на Саддам Хюсеин. Председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф обаче заяви, че споразумението представлява "провал" за САЩ, докато президента Масуд Пезешкиан го нарече "историческо", отбелязва "Монд".