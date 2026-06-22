САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че няма да се използват за финансиране на „тероризма”

САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че те няма да се използват за финансиране на “тероризма”, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес, като обясни, че зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е предложил механизъм за мониторинг, предаде БТА.
Въпросът с иранските активи “не е с висок приоритет за нас” по време на преговорите между Техеран и Вашингтон, но САЩ искаха „да въведат механизъм, който - в случай че някога размразим иранските активи - би гарантирал, че тези ирански пари са в полза на иранския народ и не се използват за финансиране на тероризъм“, каза Джей Ди Ванс пред репортери.
Размразяването на иранските активи е част от меморандума за разбирателство между Иран и САЩ, подписан миналата седмица, според който иранските средства и активи, които са замразени или подлежат на ограничения, ще бъдат напълно достъпни и използваеми след прилагането на това споразумение.
След подписването на рамковото споразумение Вашингтон и Техеран започнаха вчера в Швейцария преговори, на които присъства Джаред Къшнър. Целта е постигане на окончателно споразумение за край на конфликта в Близкия изток, който започна с израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари.
Джей Ди Ванс обясни, че зетят на Тръмп е предложил “много интересно решение, включващо Катар”, позволявайки на Катар и на САЩ да “имат думата” за всяко потенциално освобождаване на ирански активи.
“А тези пари след това може да бъдат използвани за купуване на американски соя, царевица и пшеница в полза на иранския народ”, увери той.
Иран е обект на американски санкции от десетилетия, които навредиха на икономиката му и пречат на международните трансакции на Техеран.
Чуждестранните активи на страната са замразени след Ислямската революция от 1979 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ ЩЕ ПЛАТЯТ 300 МИЛИАРДА
Коментиран от #10
19:26 22.06.2026
2 ЗАРАДИ ТЕЗИ 300 МИЛИАРДА
Коментиран от #6
19:29 22.06.2026
3 Мелания
19:36 22.06.2026
4 Вие гледайте
19:37 22.06.2026
5 Примати
Коментиран от #8, #9
19:39 22.06.2026
6 Баце,
До коментар #2 от "ЗАРАДИ ТЕЗИ 300 МИЛИАРДА":Стармър го изрита собствената му партия. Защото е иди0т.
Остава да видим какво ще се случи с останалите двама наркомани от веселото трио от влака за киев, шМерц и мИкрончето на дядо бриджит. Я виж как на полските ш люxи явно взе да им просветва в чугунените тикви.
19:40 22.06.2026
7 Сатана Z
19:42 22.06.2026
8 Пак
До коментар #5 от "Примати":Си откачил! Мислех, че само жените страдат от нимфомания? Но при тебе си личи, че от обяд никой не ти гоетургал!
19:42 22.06.2026
9 Хе хе...
До коментар #5 от "Примати":Тая дъвка е на четири години. От тогава слушаме как Русия ще се разпадне до три месеца и Путин ще умре от рак и остра ракетна недостатъчност.
Между другото, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Избелване на ануса? Синтетика като тая във веселия влак за киев?
19:44 22.06.2026
10 Да....
До коментар #1 от "САЩ ЩЕ ПЛАТЯТ 300 МИЛИАРДА":Ама не..
САЩ ще разрешат на другите страни от Персийския залив да инвестират 300 милиарда.
За да има сътрудничество между тях..
Казано и писмено потвърдено
19:54 22.06.2026
11 Мулите и КСИР
Те са разгромени и военно и икономически..
Тръмп ще се запише в историята като човека донесъл мир в този регион
19:57 22.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
20:07 22.06.2026