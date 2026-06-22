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САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че няма да се използват за финансиране на „тероризма”

САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че няма да се използват за финансиране на „тероризма”

22 Юни, 2026 19:20 700 13

  • иран-
  • сащ-
  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп

Размразяването на иранските активи е част от меморандума за разбирателство между Иран и САЩ, подписан миналата седмица

САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че няма да се използват за финансиране на „тероризма” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че те няма да се използват за финансиране на “тероризма”, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес, като обясни, че зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е предложил механизъм за мониторинг, предаде БТА.

Въпросът с иранските активи “не е с висок приоритет за нас” по време на преговорите между Техеран и Вашингтон, но САЩ искаха „да въведат механизъм, който - в случай че някога размразим иранските активи - би гарантирал, че тези ирански пари са в полза на иранския народ и не се използват за финансиране на тероризъм“, каза Джей Ди Ванс пред репортери.

Размразяването на иранските активи е част от меморандума за разбирателство между Иран и САЩ, подписан миналата седмица, според който иранските средства и активи, които са замразени или подлежат на ограничения, ще бъдат напълно достъпни и използваеми след прилагането на това споразумение.

След подписването на рамковото споразумение Вашингтон и Техеран започнаха вчера в Швейцария преговори, на които присъства Джаред Къшнър. Целта е постигане на окончателно споразумение за край на конфликта в Близкия изток, който започна с израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари.

Джей Ди Ванс обясни, че зетят на Тръмп е предложил “много интересно решение, включващо Катар”, позволявайки на Катар и на САЩ да “имат думата” за всяко потенциално освобождаване на ирански активи.

“А тези пари след това може да бъдат използвани за купуване на американски соя, царевица и пшеница в полза на иранския народ”, увери той.

Иран е обект на американски санкции от десетилетия, които навредиха на икономиката му и пречат на международните трансакции на Техеран.

Чуждестранните активи на страната са замразени след Ислямската революция от 1979 г.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ ЩЕ ПЛАТЯТ 300 МИЛИАРДА

    11 4 Отговор
    Репарации на Иран.

    Коментиран от #10

    19:26 22.06.2026

  • 2 ЗАРАДИ ТЕЗИ 300 МИЛИАРДА

    7 3 Отговор
    На Стармър му падна главата. Защото Англия не изпрати войски за тази война.

    Коментиран от #6

    19:29 22.06.2026

  • 3 Мелания

    7 3 Отговор
    - Ах, ах......и аз му гарантирах на Дони всякакво освобождаване, но той четвърта година не иска да се възползва...

    19:36 22.06.2026

  • 4 Вие гледайте

    9 3 Отговор
    "активите" , които пращате в 404 как се използват за тероризъм срещу вас. С вашите камъни по вашите глави. Тсрамбуууките не спят. Пакистински бандити ограбват, изнасилват и убиват.Срсрмър затова си отиде.

    19:37 22.06.2026

  • 5 Примати

    3 8 Отговор
    Украинските сили удариха центъра за сателитна връзка в Дубна. На този етап е почти сигурно , че трафика е поет от по - малките центрове около Москва. На този етап има леки смущения в интернета и телевизия има. Още на е ясно дали от по - малките центрове могат са се въвеждат координати в балистичните ракети. Въпроса е друг. През 2023 и 2024 Украйна изстрелваше по 20 до 30 дрона веднъж на два месеца и те не причиняваха почти никакви щети. През 2025 ударите станаха веднъж на месец и вече щети се причиняваха. През 2026 ударите през първите четири месеца бяха по три пъти на месец като бройката на дроновете рязко се увеличи( иначе през цялото това време имаше много удари върху окупираните територии с най - различни ракети) . От началото май ударите станаха по веднъж на три дни й от началото на юни всяка нощ и по 200 до 300 дрона и отгоре на всичко вече и ракети фламинго. Изкарайте статистика какво е ударено само за май и юни месец. Не ще …. Украйна буквално разнищи Русия …. Всеки следващ удар може да се окаже нокаутиращ

    Коментиран от #8, #9

    19:39 22.06.2026

  • 6 Баце,

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗАРАДИ ТЕЗИ 300 МИЛИАРДА":

    Стармър го изрита собствената му партия. Защото е иди0т.
    Остава да видим какво ще се случи с останалите двама наркомани от веселото трио от влака за киев, шМерц и мИкрончето на дядо бриджит. Я виж как на полските ш люxи явно взе да им просветва в чугунените тикви.

    19:40 22.06.2026

  • 7 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Зетя,зетя....управлява ,а неуравновесения бай Дончо се пенЯви пред камерите.

    19:42 22.06.2026

  • 8 Пак

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Си откачил! Мислех, че само жените страдат от нимфомания? Но при тебе си личи, че от обяд никой не ти гоетургал!

    19:42 22.06.2026

  • 9 Хе хе...

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Тая дъвка е на четири години. От тогава слушаме как Русия ще се разпадне до три месеца и Путин ще умре от рак и остра ракетна недостатъчност.
    Между другото, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Избелване на ануса? Синтетика като тая във веселия влак за киев?

    19:44 22.06.2026

  • 10 Да....

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ ЩЕ ПЛАТЯТ 300 МИЛИАРДА":

    Ама не..
    САЩ ще разрешат на другите страни от Персийския залив да инвестират 300 милиарда.
    За да има сътрудничество между тях..

    Казано и писмено потвърдено

    19:54 22.06.2026

  • 11 Мулите и КСИР

    3 9 Отговор
    Радикалния ислямизъм свършва в Иран
    Те са разгромени и военно и икономически..

    Тръмп ще се запише в историята като човека донесъл мир в този регион

    19:57 22.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    3 1 Отговор
    Няма, няма. Само за ФПВ дронове с оптични влакна, които думкат ционистчета в Ливан!

    20:07 22.06.2026

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