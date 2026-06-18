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Тръмп настояваше за безусловната капитулация на Иран, а вместо това получи изненада

Тръмп настояваше за безусловната капитулация на Иран, а вместо това получи изненада

18 Юни, 2026 10:34 2 325 21

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Тръмп защити сделката си с Иран и разкритикува дългогодишния съюзник Израел на края на срещата на лидерите на страните от Г-7

Тръмп настояваше за безусловната капитулация на Иран, а вместо това получи изненада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сделката между САЩ и Иран за пореден ден е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп подписа сделката с Иран във Версайския дворец, пише в. "Дейли телеграф". Британското издание обръща внимание на думите на американския държавен глава, че съюзниците му харесват споразумението с Техеран и че с него се постигат всички цели на Вашингтон.

Доналд Тръмп каза, че Иран се е съгласил да не се сдобива с ядрени оръжия, пише в. "Таймс". Той похвали иранските лидери за постигнатата сделка за прекратяване на войната и разкритикува кампанията на Израел в Ливан.

Тръмп обедини Близкия изток в насмешките над последната си голяма идея, пише още "Таймс". Регионалните лидери могат само да се надяват, че президентът се пошегува, когато каза, че сирийските сили трябва да заемат мястото на Израел в битката срещу "Хизбула" в Ливан, коментира британското издание.

Тръмп и Иран подписаха мирно споразумение на фона на заканите на Техеран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, пише в. "Индипендънт". Британският вестник се спира на предупреждението на Тръмп, направено на срещата на лидерите на страните от Г-7, че ще започне отново да бомбардира Иран, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато пълно споразумение с Ислямската република.

Детайлите на американския меморандум за разбирателство с Иран, който включва прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, по-рано бяха публикувани от американски представители, докато Тръмп изнасяше дълга реч, в която заяви, че е спасил света от голям икономически спад.

Въпреки това иранският главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф подчерта, че Техеран ще таксува корабите, преминаващи през протока след изтичането на 60-дневен период без такси, предвиден в първоначалното споразумение със САЩ.

"Индипендънт" цитира думите на Галибаф, че "Ормузкият проток няма да се завърне към предвоенните условия" и че "Иран има правото на суверенитет над Ормузкия проток и, със сигурност, ще събираме такси за услуги".

Доналд Тръмп подписа мирния план за Иран, като заяви, че предотвратява "световна депресия", пише в. "Гардиън". Бяха разкрити детайли от споразумението от 14 точки на фона на твърденията на американски представители, че е постигната "голяма победа" въпреки значителните отстъпки по отношение на Техеран.

Тръмп направи невероятни изказвания вчера: той заплаши Иран с нова вълна от атаки, а същевременно намекна, че по принцип Техеран има право да обогатява уран за граждански цели, и каза, че няма да упражнява натиск върху Иран да се отказва от програмата си за балистични ракети и че САЩ ще трябва да върнат милиарди долари замразени ирански авоари.

Тези изказвания, както и пълният текст на споразумението - което бе приветствано от лидера на "Хизбула" Наим Касем като "голяма победа" - вероятно ще предизвикат гняв в Израел и сред хардлайнерите в Републиканската партия, които призоваваха Тръмп да не сключва споразумение с Техеран.

Иранският президент Масуд Пезешкиан подписа вчера споразумението в Техеран, пише "Гардиън", като уточнява, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се очаква да подпише сделката на по-официална церемония в Женева в петък.

Испания

Меморандумът между Тръмп и Иран хвърля спасителен пояс на иранския режим в икономическо отношение, пише в. "Паис". Документът предвижда отмяната на санкциите срещу Техеран и размразяването на средства, отбелязва испанското издание.

САЩ

Доналд Тръмп настояваше за "безусловната капитулация" на Иран, а вместо това получи изненада, пише в. "Ню Йорк таймс". Въпреки че иранците понесоха значителни загуби във войната, те излязоха от конфронтацията вече доказали, че могат да използват икономическия хаос като оръжие, посочва американското издание.

Тръмп защити сделката си с Иран и разкритикува дългогодишния съюзник Израел на края на срещата на лидерите на страните от Г-7, пише в. "Вашингтон пост". На обширна пресконференция на срещата на Г-7 във Франция американският президент изтъкна икономическите ползи от примирието и заплаши да употреби сила, ако то се провали.

Франция

Доналд Тръмп подписа споразумението с Иран във Версайския дворец, извежда в заглавие в. "Фигаро". За Съединените щати прекратяването на войната с Иран бе постигнато с цената на сериозни отстъпки, пише в. "Монд".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 7 Отговор
    САЩ, България и Румъния загубиха войната и ще плащат 300 млрд долара репарации.

    Коментиран от #3, #13

    10:36 18.06.2026

  • 2 Във Версай по традиция

    34 1 Отговор
    се подписват капитулации

    10:43 18.06.2026

  • 3 Никой

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да плати за глупостта...

    10:44 18.06.2026

  • 4 хехе

    27 2 Отговор
    "Миротвореца" спаси света от хаоса който създаде по заповед на Биби.

    10:46 18.06.2026

  • 5 Соваж бейби

    22 4 Отговор
    Нямаше друг избор,поне стана ясно че САЩ сами без Европа /НАТО/са едно голямо нищо сами не са способни да водят война.

    10:46 18.06.2026

  • 6 Рок анд рол

    10 20 Отговор
    Тръмп е най колосалната личност на нашето време ! Критиците сте плиткоумни за да разберете неговата формула на успех ! На Европа о трябва Тръмп във всяка една държава за да оцелее ! Тръмп е единствения който защитава християнството , старите ценности и се обяви отрито и остро срещу идддиотската безразборна миграция на пррримати от третия свят ! Тръмп е единствения който открито и твърдо се обяви срещу джендъризма ! Тръмп е единствения който дръзна да се бори с дълбоката държава и продължава да разкрива корупция и схеми за източване на милиарди ! Затова медийния картел е нонстоп във война с Тръмп !
    Който разбрал - разбрал …….

    Коментиран от #9

    10:46 18.06.2026

  • 7 Онзи

    13 0 Отговор
    Преразпределя се влиянието на силите . 🤔Интересно Европа къде ще е

    10:47 18.06.2026

  • 8 Механик

    24 2 Отговор
    Аз не разбрах как Тръмп е изпълнил всички цели. Урана си е у Иран, Ормуз ще бъде платен, аятоласите са си на власт, а народа на Иран е бесен на всяккави сделки и иска да окъпе САЩ/израел в кръвта им.
    Освен Тръмпаря да ПОБЕДИ отново. Той всеки ден побеждава окончателно и попилява иранската цивилизация.

    Коментиран от #16

    10:49 18.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рок анд рол":

    Тръмп излъга !И аз го хоресвах по тази причина,на практика не забрани трансформацията нито прави проблеми на ЛГБТ.Само изтонва латиносите от САЩ ок това е супер ми само това.
    А колко поразии направи от как е втори мандат ?

    10:51 18.06.2026

  • 10 Кои цели

    18 0 Отговор
    постигна Тръмп в Иран?

    Аз не виждам нито една постигната цел!

    10:54 18.06.2026

  • 11 ТО И ЗЕЛЕНСКИ

    6 0 Отговор
    Получава само изненади.

    10:57 18.06.2026

  • 12 то и минските споразумения бяха голяма

    5 0 Отговор
    сделка . после порошенко не ги спазва . винаги има разни различия . но както казваме по американски По добре хвалби а не сълзи . в киев като имат свещи и празнуват . не си показват бандерофския спец батальон азовците с наркотиците .

    11:06 18.06.2026

  • 13 Стефан

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре е да отидеш на доктор

    11:06 18.06.2026

  • 14 разбити безсилни и изгонени

    9 0 Отговор
    Капитулацията на сащ ни я представят като победа.Яко шоу...хъ хъ хъ хъ Салед разгрома на сащ ситуацията е по-зле от преди намесата им.Ще играят яко всякакви такси.

    11:13 18.06.2026

  • 15 Дика

    5 0 Отговор
    Евреите ще го сготвят рижавия, на тях такива не им минават.

    11:21 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Путилифона бати Пундю измяка каде не било здравословно да си врътиш запетайката по безгащи таме каде са се збрали тайфа старателно и ритоално подкастрени чемшири! Това е освем ако си не падаш по тоя тип рендосване или па не си некой Свети великомъченик. Внетен ли е?

    11:31 18.06.2026

  • 19 Лъже рижавото,

    6 0 Отговор
    няма никаква сделка.
    Просто на него му запари под краката и побърза да обяви някаква победа.
    Лъжец и лицемер.

    11:31 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганка

    2 0 Отговор
    Подписване на някакъв си договор на свещи?Май прилича на ала-бала.

    11:44 18.06.2026

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