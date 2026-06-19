„Роснефт“ уверява, че снабдяването на руския пазар с горива остава стабилно

Руската петролна компания Роснефт доставя на вътрешния пазар почти всички произведени от нея нефтопродукти и разглежда снабдяването на руските потребители като свой основен приоритет. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Игор Сечин по време на годишното събрание на акционерите, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Изявлението идва на фона на усложнената ситуация на руския пазар на горива след мащабна украинска атака с дронове срещу петролна рафинерия в Москва. Според ръководството на компанията въпреки предизвикателствата снабдяването на вътрешния пазар остава основна задача.

Сечин подчерта, че компанията практически не изнася нефтопродукти и насочва почти цялото си производство към руския пазар.

„На практика не изнасяме нефтопродукти. Всичко, което произвеждаме, остава на територията на Русия“, заяви той.

По думите му ситуацията на пазара на нефтопродукти продължава да бъде сложна поради съчетанието на няколко фактора. Сред тях са сезонно повишеното търсене на горива, активният период на селскостопански дейности и извънплановите ремонти в нефтопреработвателните предприятия.

Сечин посочи, че съществуват както фундаментални, така и временни фактори, които влияят върху пазара. Въпреки това той подчерта, че стабилното снабдяване на руските потребители с моторни горива остава една от основните цели на компанията.

Ръководителят на „Роснефт“ отбеляза, че собствената мрежа на дружеството, включваща над 3000 бензиностанции, функционира нормално. Според него компанията продължава безпроблемно да изпълнява ангажиментите си към различни категории потребители.

Той увери, че дружеството гарантира доставките на горива за социално значими обекти, държавни предприятия, индустриални компании и земеделски производители.

„Всичко, което произвеждаме, практически остава на територията на Руската федерация. При настоящите обстоятелства гарантираме снабдяването с гориво на социално значими обекти, държавни предприятия, промишлеността и селскостопанските компании“, заяви Сечин.

По време на събранието той обърна внимание и на състоянието на петролния пазар. Според него компанията реализира цялото количество добит петрол и не задържа суровина в складове.

„Целият петрол е продаден и не задържаме нищо от добития петрол в складове“, каза той.

Сечин подчерта, че търсенето на физически доставки остава високо и че всички налични количества намират реализация на пазара.

По неговите думи, ако компанията разполагаше с по-големи обеми добив, те също биха били реализирани. Той отбеляза, че „Роснефт“ ще работи за увеличаване на производството, като посочи, че в рамките на ОПЕК се обсъждат възможности, които биха позволили подобни действия.

В същото време ръководителят на компанията подчерта значението на диверсификацията на пазарите. Според него тя остава важен елемент от стратегията на дружеството, но основен приоритет продължава да бъде запазването на позициите на традиционните пазари.

По отношение на снабдяването с горива Сечин увери, че „Роснефт“ не е въвеждала ограничения за зареждането на автомобили на своите бензиностанции и призова гражданите да не се поддават на паника.

Той обясни, че на практика няма ограничения за зареждане на превозни средства, като единствените възможни ограничения са свързани с използването на туби за съхранение на гориво.

Сечин допълни, че всички обекти от веригата на компанията са напълно подготвени да работят при настоящите условия и могат да осигурят нормално обслужване на клиентите.

„Смятаме, че не е нужно да се създава паника. Всички наши бензиностанции са 100 процента подготвени за работа. И можете да бъдете напълно сигурни - всичко ще работи стабилно, но, разбира се, ще следим състоянието на пазара“, заяви той.

Изявленията на ръководството на „Роснефт“ идват в момент, когато руският горивен сектор е изправен пред повишено напрежение вследствие на съчетанието между нараснало търсене, производствени затруднения и последиците от атаките срещу енергийна инфраструктура. Компанията обаче уверява, че разполага с необходимите ресурси и капацитет, за да поддържа стабилни доставки за вътрешния пазар.