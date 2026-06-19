Чехия отлага изпълнението на целта на НАТО за военни разходи

Чехия няма да изпълни целта на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана през 2026 г., но планира да се доближи до нея в следващите години. Това заяви чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

На фона на засилените усилия на съюзниците в НАТО за укрепване на отбранителните способности след началото на войната на Русия срещу Украйна, много страни увеличиха значително военните си бюджети. Въпреки това Чехия е похарчила под 2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана при предишното правителство.

Кабинетът на Бабиш е намалил първоначалния план за военни разходи за текущата година до приблизително 1,7-1,8% от БВП. Премиерът подчертава, че страната първо трябва да стабилизира публичните си финанси, преди да предприеме по-значително увеличение на военния бюджет.

В същото време правителството е увеличило разходите в други направления, включително субсидии за цените на енергията и финансиране на инфраструктурни проекти като строителството на пътища. Това е довело до по-висок бюджетен дефицит в сравнение с първоначалните планове на предходното правителство.

Бабиш уверява, че Чехия ще подходи отговорно към постепенното увеличение на военните разходи през следващите години, въпреки че не може да достигне поставената цел още през 2026 г.

В по-широк контекст страните от НАТО се съгласиха да повишат минималната цел за разходи за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., като 3,5% от тях са предназначени за основни военни разходи. Решението идва на фона на нарастващите опасения за сигурността и засилените призиви Съединените щати да поемат по-голям дял от колективната отбрана в рамките на алианса.