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Израелски министър: Цял Ливан трябва да гори

Израелски министър: Цял Ливан трябва да гори

19 Юни, 2026 12:07 1 211 24

  • ливан-
  • израел-
  • сащ-
  • хизбула-
  • итамар бен-гвир-
  • бейрут

Израелските сили за отбрана съобщиха днес, че са нанесли удари по инфраструктура на групировката "Хизбула"

Израелски министър: Цял Ливан трябва да гори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цял Ливан трябва да гори, заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - фигура от крайната десница на страната и ключов съюзник на премиера Бенямин Нетаняху, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"С цялото уважение към американците, но Израел трябва да даде ясен знак на света, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не бива да бъдат изоставяни на произвола на съдбата. Цял Ливан трябва да гори", подчерта Бен-Гвир.

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че са нанесли удари по инфраструктура на групировката "Хизбула" в долината Бекаа, разположена на 30 километра от ливанската столица Бейрут. ЦАХАЛ уточни, че атаката е била предприета в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула".

Тази сутрин ЦАХАЛ оповестиха смъртта на четирима свои военнослужещи, убити по време на военни операции в Южен Ливан. Това са първите загуби на израелската армия от подписането на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който трябва да сложи край на военните действия на всички фронтове в Близкия изток, включително и в Ливан, където Израел и ислямисткото проиранско движение "Хизбула" воюват помежду си.

Американско-иранските преговори в Швейцария бяха внезапно отменени. Екипът на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във военновъздушната база "Андрюс", готов да отлети за срещата в Бюргенщок за преговорите с Иран, преди пътуването да бъде внезапно отменено, отбелязва британското издание.

Отмяната на преговорите дойде след информация на панарабския сателитен канал "Ал Маядин", който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка "Хизбула", че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

Израел, който не беше включен в мирните преговори и се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължава да води боеве срещу "Хизбула" в Ливан. Меморандумът за разбирателство призовава за "окончателно прекратяване" на войната в Ливан и за гарантиране на "териториалната цялост и суверенитета" на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня по всички фронтове.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    24 3 Отговор
    Долна сви.Я.Скопе.а

    12:09 19.06.2026

  • 2 Някой

    36 8 Отговор
    Платили убийци да убиват в друга държава и понеже онези се отървали от тях, другата държава трябвало да гори.
    Израел да го местят на територията на САЩ. Да си образуват там столица Ню Йерусалим. Да си окупират от Канада до Мексико - без да пресичат границите. Могат да оставят Ивицата Вашингтон да набутат сегашното население там. После и от тях да окупират!
    Сатаняху и този по какво се отличава от Хитлер?
    Кой е убил най-много семити? Палестинците са семити.

    12:11 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 29 Отговор
    пази се от лъжата на руснака , от простотията на русофила и от отмъщението на еврея-старобългарска поговорка

    Коментиран от #6, #14

    12:12 19.06.2026

  • 4 Айляк

    24 7 Отговор
    Хубу. Така да е.
    Ама накрая да не вземе цял Израел да изгори, че тогава да видиш.
    И след това ще има "светът цяла седмица яде, пи и се весели".
    Мошенцата с кривите глави се не спряха.

    12:14 19.06.2026

  • 5 благо ми е на душата

    21 7 Отговор
    когато мрът агресивни евреи

    12:15 19.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си ск.пен няма нужда да се пазиш.Истина

    12:16 19.06.2026

  • 7 ЗАЩО

    21 6 Отговор
    спасявахме тези от малките мустачки, че сега да ни се качат на главата.

    12:19 19.06.2026

  • 8 стоян георгиев

    8 7 Отговор
    Израел няма да позволи на тръмп да фи предаде така ешементарно.споразумението се отлага.докато иран има ядрена програма насочена срещу израел всеки ход на тръмп в посока подкрепа на иран ще е приеман като предателство.

    12:19 19.06.2026

  • 9 Уж имат исторически опит

    13 4 Отговор
    Къде са им лагерите, газовите камери, производството на сапун? Тръгнали са по същия път, а я карат на импровизации.

    12:22 19.06.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    9 2 Отговор
    Евреите никога няма да приемат някакъв "договор", още повече подписан без тях. Администрацията на Тръмп се оказа не само наивна, но и политически слаба. Много бързо се отказаха от на практика спечелена победа. Вместо да спират огъня и да правят опити за "сделки", трябваше да продължат с ударите по режима, докато не ликвидират цялото сегашно ръководство. Всеки следващ, който щеше да заема постовете, ще е от по- ниските нива, без съответният авторитет и опит. Това го разбират евреите и поради тази причина няма да се съобразят с американските искания. Рано или късно, срещу Иран отново ще започнат мащабни операции.

    Коментиран от #13

    12:25 19.06.2026

  • 11 Тел Авив гори

    6 7 Отговор
    чл-е-нът ме боли. Смър на жидовете

    12:27 19.06.2026

  • 12 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Виждал съм ги ония ортодоксалните, с черните палта и шапки в лятната жега в Щатите. Живеят си в свои изолирани общности. Ние такива нямаме. Може би затова и сме ги спасили някога. Хора като нас.

    12:28 19.06.2026

  • 13 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Летец Пешеходец":

    Да продължат та да станат още повече за смях:)) И Иран щеше да продължи до свалянето на режима в Израел ...

    12:31 19.06.2026

  • 14 Смърф

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак ще ти повторя
    На М. в П.

    12:32 19.06.2026

  • 15 Питащ

    7 5 Отговор
    Неразбирам защо така нареченият демократичен свят толерира или неглижира подобно нацистко-ционистко поведение. Ако нашите ЕС политици все още твърдят, че не са корумпирани и не са съпричастни към нацизма и ционизма незабавно трябва да предприемат строги мерки и санкции. В противн случай силно се подкопаве доверието към ЕС политиците.

    Коментиран от #16

    12:32 19.06.2026

  • 16 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Питащ":

    Ти не разбра ли,че светът вече гледа на ЕС като на Бангладеш?:) Никой ги не отразява за нищо...

    Коментиран от #17

    12:35 19.06.2026

  • 17 Питащ

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Това ми е пределно ясно. Само нашите умно-красиви политици от БГ и ЕС се възприемат за значима световна сила.

    12:39 19.06.2026

  • 18 КАЙУРСУЛ

    2 2 Отговор
    Ще налагаме ли санкции на Ливан??

    12:39 19.06.2026

  • 19 Гост

    6 4 Отговор
    Някой може ли да отговори какво е дал исляма на светът освен виещи джамии ?

    Коментиран от #20, #21

    12:43 19.06.2026

  • 20 Вуте

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    По принцип не харесвам исляма, но през средновековието арабите запазват и развиват познанието в областта на математиката в частност алгебрата. Това спомага знанията от стария свят да не бъдат безбъзвратно загубени, а те дори ги доразвиват. Вероятно може и други неща да се намерят като дестилацията на алкохол, но неискам да ги защитавам и възхвалявам.

    12:49 19.06.2026

  • 21 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    За развитието на САЩ във всички сфери ,ключова роля са имали мюсюлманите.

    12:52 19.06.2026

  • 22 здрасти

    1 0 Отговор
    Абе какво общо има Иран с Хизбула и Хамас?

    И не. Мир няма да има. Иран заяви преди дни, че Ормузкия проток остава завинаги затворен за израелски кораби. Скоро Иран ще има отново Шах.

    12:52 19.06.2026

  • 23 Мръсни гадни евреи

    0 0 Отговор
    Мръсни ....мръсници ....нацисти ....убийци !!!!!

    13:00 19.06.2026

  • 24 Нетаняху и касапите му , във затвора !

    0 0 Отговор
    Нетаняху и убийците му във затвора !

    13:01 19.06.2026