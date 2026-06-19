Израелски министър: Цял Ливан трябва да гори

Цял Ливан трябва да гори, заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - фигура от крайната десница на страната и ключов съюзник на премиера Бенямин Нетаняху, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"С цялото уважение към американците, но Израел трябва да даде ясен знак на света, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не бива да бъдат изоставяни на произвола на съдбата. Цял Ливан трябва да гори", подчерта Бен-Гвир.

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че са нанесли удари по инфраструктура на групировката "Хизбула" в долината Бекаа, разположена на 30 километра от ливанската столица Бейрут. ЦАХАЛ уточни, че атаката е била предприета в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула".

Тази сутрин ЦАХАЛ оповестиха смъртта на четирима свои военнослужещи, убити по време на военни операции в Южен Ливан. Това са първите загуби на израелската армия от подписането на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който трябва да сложи край на военните действия на всички фронтове в Близкия изток, включително и в Ливан, където Израел и ислямисткото проиранско движение "Хизбула" воюват помежду си.

Американско-иранските преговори в Швейцария бяха внезапно отменени. Екипът на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във военновъздушната база "Андрюс", готов да отлети за срещата в Бюргенщок за преговорите с Иран, преди пътуването да бъде внезапно отменено, отбелязва британското издание.

Отмяната на преговорите дойде след информация на панарабския сателитен канал "Ал Маядин", който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка "Хизбула", че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

Израел, който не беше включен в мирните преговори и се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължава да води боеве срещу "Хизбула" в Ливан. Меморандумът за разбирателство призовава за "окончателно прекратяване" на войната в Ливан и за гарантиране на "териториалната цялост и суверенитета" на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня по всички фронтове.