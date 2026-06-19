Израелски министър: Цял Ливан трябва да гори

Цял Ливан трябва да гори, заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - фигура от крайната десница на страната и ключов съюзник на премиера Бенямин Нетаняху, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"С цялото уважение към американците, но Израел трябва да даде ясен знак на света, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не бива да бъдат изоставяни на произвола на съдбата. Цял Ливан трябва да гори", подчерта Бен-Гвир.
Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че са нанесли удари по инфраструктура на групировката "Хизбула" в долината Бекаа, разположена на 30 километра от ливанската столица Бейрут. ЦАХАЛ уточни, че атаката е била предприета в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула".
Тази сутрин ЦАХАЛ оповестиха смъртта на четирима свои военнослужещи, убити по време на военни операции в Южен Ливан. Това са първите загуби на израелската армия от подписането на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който трябва да сложи край на военните действия на всички фронтове в Близкия изток, включително и в Ливан, където Израел и ислямисткото проиранско движение "Хизбула" воюват помежду си.
Американско-иранските преговори в Швейцария бяха внезапно отменени. Екипът на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна във военновъздушната база "Андрюс", готов да отлети за срещата в Бюргенщок за преговорите с Иран, преди пътуването да бъде внезапно отменено, отбелязва британското издание.
Отмяната на преговорите дойде след информация на панарабския сателитен канал "Ал Маядин", който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка "Хизбула", че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.
Израел, който не беше включен в мирните преговори и се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължава да води боеве срещу "Хизбула" в Ливан. Меморандумът за разбирателство призовава за "окончателно прекратяване" на войната в Ливан и за гарантиране на "териториалната цялост и суверенитета" на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня по всички фронтове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
12:09 19.06.2026
2 Някой
Израел да го местят на територията на САЩ. Да си образуват там столица Ню Йерусалим. Да си окупират от Канада до Мексико - без да пресичат границите. Могат да оставят Ивицата Вашингтон да набутат сегашното население там. После и от тях да окупират!
Сатаняху и този по какво се отличава от Хитлер?
Кой е убил най-много семити? Палестинците са семити.
12:11 19.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #14
12:12 19.06.2026
4 Айляк
Ама накрая да не вземе цял Израел да изгори, че тогава да видиш.
И след това ще има "светът цяла седмица яде, пи и се весели".
Мошенцата с кривите глави се не спряха.
12:14 19.06.2026
5 благо ми е на душата
12:15 19.06.2026
6 И Киев е Руски
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си ск.пен няма нужда да се пазиш.Истина
12:16 19.06.2026
7 ЗАЩО
12:19 19.06.2026
8 стоян георгиев
12:19 19.06.2026
9 Уж имат исторически опит
12:22 19.06.2026
10 Летец Пешеходец
Коментиран от #13
12:25 19.06.2026
11 Тел Авив гори
12:27 19.06.2026
12 Наблюдател
12:28 19.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #10 от "Летец Пешеходец":Да продължат та да станат още повече за смях:)) И Иран щеше да продължи до свалянето на режима в Израел ...
12:31 19.06.2026
14 Смърф
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак ще ти повторя
На М. в П.
12:32 19.06.2026
15 Питащ
Коментиран от #16
12:32 19.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #15 от "Питащ":Ти не разбра ли,че светът вече гледа на ЕС като на Бангладеш?:) Никой ги не отразява за нищо...
Коментиран от #17
12:35 19.06.2026
17 Питащ
До коментар #16 от "Атина Палада":Това ми е пределно ясно. Само нашите умно-красиви политици от БГ и ЕС се възприемат за значима световна сила.
12:39 19.06.2026
18 КАЙУРСУЛ
12:39 19.06.2026
19 Гост
Коментиран от #20, #21
12:43 19.06.2026
20 Вуте
До коментар #19 от "Гост":По принцип не харесвам исляма, но през средновековието арабите запазват и развиват познанието в областта на математиката в частност алгебрата. Това спомага знанията от стария свят да не бъдат безбъзвратно загубени, а те дори ги доразвиват. Вероятно може и други неща да се намерят като дестилацията на алкохол, но неискам да ги защитавам и възхвалявам.
12:49 19.06.2026
21 Атина Палада
До коментар #19 от "Гост":За развитието на САЩ във всички сфери ,ключова роля са имали мюсюлманите.
12:52 19.06.2026
22 здрасти
И не. Мир няма да има. Иран заяви преди дни, че Ормузкия проток остава завинаги затворен за израелски кораби. Скоро Иран ще има отново Шах.
12:52 19.06.2026
23 Мръсни гадни евреи
13:00 19.06.2026
24 Нетаняху и касапите му , във затвора !
13:01 19.06.2026