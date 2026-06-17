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В тила на врага! Сомалиленд отрича разговори за израелска военна база на своя територия

В тила на врага! Сомалиленд отрича разговори за израелска военна база на своя територия

17 Юни, 2026 16:43 871 2

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  • йемен-
  • иран-
  • персийски залив

Разположен стратегически в Африканския рог, Сомалиленд се ползва с фактическа автономия и относителна стабилност от 1991 г., след отделянето си от Сомалия по време на гражданската война

В тила на врага! Сомалиленд отрича разговори за израелска военна база на своя територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Няма израелско военно присъствие в Сомалиленд и не се водят разговори за създаване на военна база там, заяви пред "Ройтерс" министърът на отбраната на Сомалиленд Мохамед Юсуф Али.

Говорейки в кулоарите на бизнес конференция в Тел Авив, той посочи, че Израел обучава военни и полицейски сили на Сомалиленд, но определи твърденията за преговори относно израелска военна база като "слухове".

Израелският посланик в Сомалиленд Майкъл Лотем отказа коментар.

Разположен стратегически в Африканския рог, Сомалиленд се ползва с фактическа автономия и относителна стабилност от 1991 г., след отделянето си от Сомалия по време на гражданска война.

Израел призна Сомалиленд за независима държава през декември, ставайки първата страна, която го прави. Сомалия отхвърли решението и го нарече "умишлена атака" срещу своя суверенитет.

През февруари президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи заяви пред Ройтерс, че макар да се обсъжда бъдещо военно сътрудничество с Израел, създаването на израелски военни бази не е било предмет на разговори.

В неделя вестник "Сомали Гардиън" съобщи, че Израел е създал разузнавателна база в Сомалиленд и че се обсъждат възможности за бъдеща военна база, но тези твърдения не бяха потвърдени официално.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Само Израел е припознал Сомалиленд за независима държава.

    16:50 17.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Димата кво мисли за случая?армагедон?

    16:50 17.06.2026