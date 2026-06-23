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Унгария след Орбан! Будапеща прие пакет от закони, чиято цел е освобождаването на замразени пари от ЕС

Унгария след Орбан! Будапеща прие пакет от закони, чиято цел е освобождаването на замразени пари от ЕС

23 Юни, 2026 17:46 836 17

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  • фидес-
  • европейски съюз

Унгарският премиер Петер Мадяр преди дни заяви, че правителството му ще започне процедура за отстраняване на президента от длъжност чрез конституционно изменение, както и че през есента ще започне конституционна реформа

Унгария след Орбан! Будапеща прие пакет от закони, чиято цел е освобождаването на замразени пари от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският парламент прие пакет от закони, чиято цел е да доведат до освобождаването на европейски фондове за Будапеща в размер на милиарди евро, които бяха замразени поради опасения от корупция при предишното правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Днес 142-ма депутати подкрепиха предложението на правителството на новия министър-председател Петер Мадяр, 39 гласуваха "против", а трима се въздържаха.

Към момента ЕС задържа финансиране в размер на близо 20 милиарда евро за Унгария, заради предполагаеми злоупотреби на предишното правителство на популиста Виктор Орбан с такива средства.

Твърди се, че европейски пари са попадали чрез схеми - някои добре прикрити, други не толкова - в джобовете на роднини на Орбан или на близки до него олигарси. Предполага се също, че част от средствата са били насочвани и към пропагандния апарат на правителството на Орбан.

Пакетът от закони, който бе приет днес, включва, наред с други мерки, по-строги изисквания за имуществените декларации, които политиците и висшите държавни служители са длъжни да подават. Освен това той предвижда премахване на т. нар. частни фондации в обществен интерес, създадени от Орбан, чрез които значителни финансови ресурси са били насочвани към облагодетелствани лица от системата на бившия премиер.

Законите ще засегнат и около две трети от унгарските университети. Управлението им беше поето от настоятелства, съставени от подбрани лоялни на предишното правителство лица, включително високопоставени политици и проправителствени олигарси.

Поради риска от корупция ЕС изключи тези университети от студентската програма за обмен „Еразъм“ и от програмата за научноизследователско финансиране „Хоризонт“.

Вчера Петер Мадяр заяви на извънредна сесия на парламента, която приключва утре, че правителството му ще инициира отстраняването на президента на Унгария Тамаш Шуйок, като внесе поправка в конституцията.

Унгарският премиер Петер Мадяр преди дни заяви, че правителството му ще започне процедура за отстраняване на президента от длъжност чрез конституционно изменение, както и че през есента ще започне конституционна реформа, предаде Ройтерс.

Мадяр съобщи също пред парламента, че правителството му ще предприеме мащабни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, включително чрез създаването на Национална служба за защита и възстановяване на активи.

Планираните от Мадяр реформи за борба с корупцията той нарече "Операция Чистилище".

Предвиждат се промени в 47 закона, за да създадат правните основи на нова Национална служба за защита и възстановяване на активи, която ще разследва подозрения за злоупотреба с публични средства през последните две десетилетия.

Според оценката на Мадяр корупцията е струвала на унгарците между 8% и 10% от брутния вътрешен продукт през последните години.

Депутатът Гергей Гуяш от бившата управляваща партия ФИДЕС нарече речта на Мадяр "клеветническа и възмутителна".

С конституционно изменение новият унгарски премиер иска да постигне отстраняване от длъжност на президента Тамаш Шуйок, когото Мадяр обвини, че подкрепя управлението на бившия десен премиер Виктор Орбан. Шуйок е смятан за един от най-непопулярните политици в Унгария. Президентът, от своя страна, заяви, че не е имал политически цели и просто е осигурявал необходимите механизми за контрол и баланс. Парламентът ще избере нов президент с мандат от максимум пет години, ако и когато Шуйок бъде отстранен.

Предвижда се провеждане на цялостен преглед на конституцията, включващ обществени консултации, който ще започне през есента. Новата конституция ще бъде подложена на референдум.

Ще има промени в законовите норми, с които възрастовата граница за съдиите в Конституционния съд, който може да блокира някои закони, ще стане 70 години. С приемането на промените съюзникът на Орбан Петер Полт ще трябва да се пенсионира като председател на съда. Реформите ще позволят на две трети от съдиите да инициират отстраняването на председателите на Върховния съд и на Националната съдебна служба, при условие че това бъде одобрено от две трети от законодателите.

Мандатът на депутатите ще бъде ограничен до 12 години.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 българин

    3 11 Отговор
    Така се прави, не като нашия чорап влезе с обещания да бори олигархията пък се загрижи за гундяеците и санкционираните руски олигарси.

    Коментиран от #7, #8, #11

    17:48 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 10 Отговор
    По-интересното е Путинова Русия след Путин !!!
    Кой ще го наследи, ще се разпадне ли на отделни държави, Китай ще предложи ли пари или война на Москва за Сибир ? Все таквиз интересни неща ни очакват в близките години ☝️

    Коментиран от #9

    17:56 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Хитлер и Наполеон

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    така си мислеха.

    18:01 23.06.2026

  • 10 а преди искахте да харижете замразените

    9 1 Отговор
    Руски 210 милиарда на зелкови ама се уплашихте
    сега ще плащате с нови ваши дългове за зелките
    и после пак десетилетия занапред

    кърлеж лесно се не маха

    18:01 23.06.2026

  • 11 Тийвунийй и Прасев ли искаш?

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Чорап е по- добре

    18:02 23.06.2026

  • 12 Верно ли

    2 6 Отговор
    ГУМЕН КРАДЕВ

    ИСКАЛ ДА БЪДЕ НОВИЯ ОРБАН?

    18:20 23.06.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    Пари няма. Дадоха ги на Зеленски. Той разпределя парите в Европа.

    Коментиран от #15

    18:22 23.06.2026

  • 14 А КЪДЕ ОСТАНА

    0 4 Отговор
    ПОДЛОГАТА НА ЛАВРОВ

    СИЯРТО?

    Още ли звънни
    Денонощно на Кремълските Господари?

    Коментиран от #17

    18:23 23.06.2026

  • 15 Така ги Разпределя

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Даже и МАСКВА ГОРИ.

    18:25 23.06.2026

  • 16 Унгарците

    0 0 Отговор
    Са Мъдри !!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    19:05 23.06.2026

  • 17 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А КЪДЕ ОСТАНА":

    Знаеш ли коя е министър на външните работи на Унгария ???!
    .......
    ......

    айде да не те мъча по-вече......
    Дъщерята на Виктор, Виктор Орбан !!!
    Хи хи хи

    19:10 23.06.2026

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