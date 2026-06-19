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Разнобой в съюза! Фридрих Мерц и Еманюел Макрон разкритикуваха Коща за опита за контакт с Владимир Путин

Разнобой в съюза! Фридрих Мерц и Еманюел Макрон разкритикуваха Коща за опита за контакт с Владимир Путин

19 Юни, 2026 18:17 1 261 42

  • европейска комисия-
  • русия-
  • украйна-
  • еманюел макрон-
  • фридрих мерц-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • антониу коща

Допълнително напрежение предизвика фактът, че според някои дипломати няколко държави, включително Германия, са научили за разговорите с Москва едва от медиите

Разнобой в съюза! Фридрих Мерц и Еманюел Макрон разкритикуваха Коща за опита за контакт с Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц разкритикуваха усилията на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да установи дипломатически контакти с руския президент Владимир Путин, по време на срещата на върха на ЕС, пише Politico, цитиран от Фокус.

По време на закрита среща на върха в Брюксел, продължила два часа по-дълго от планираното, Макрон и Мерц осъдиха контактите на Коща с Кремъл, осъществени чрез неговия началник на кабинета Педро Луртие. Според европейски дипломати и представители обаче значителна част от останалите лидери са подкрепили позицията на Коща.

Според петима европейски служители Луртие е разговарял два пъти с представители на Москва през последните седмици. Темата придоби допълнителна актуалност, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира на срещата на Г-7, че отново насочва вниманието си към войната в Украйна.

Дебатът очерта два основни лагера. Макрон и Мерц смятат, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил и че, когато това се случи, водеща роля трябва да има форматът Е3 - Франция, Германия и Великобритания.

Други лидери настояха, че единствено Европейският съюз може да говори от името на блока.

"Първият въпрос е дали Путин иска да преговаря. Дотогава... никой друг освен Коща не може да представлява Европейския съюз", заяви белгийският премиер Барт де Вевер.

"Ако той [Путин] покаже желание за преговори, тогава вярвам, че ще трябва да решим отново как трябва да продължим."

Естонският премиер Кристен Михал също се противопостави на идеята за паралелни дипломатически инициативи.

"Европейският съюз не може да поеме ролята на медиатор в тези преговори", заяви той. "Предположенията, че са необходими алтернативни канали или задкулисни дипломатически пътища, са погрешни... Историята предлага ясно предупреждение за опитите за търсене на алтернативни рамки за преговори с диктатори,'' предупреди той по-рано днес.

Допълнително напрежение предизвика фактът, че според някои дипломати няколко държави, включително Германия, са научили за разговорите с Москва едва от медиите.

Екипът на Коща защити контактите, като заяви, че те "са имали единствената цел да установят канал за комуникация, за да може, когато дойде моментът, да има дипломатически канал с Русия за защита на интересите на ЕС", като допълни, че разговорите са били кратки и без съществено съдържание.

Срещата разкри и други разделителни линии. Италия и Полша изразиха недоволство, че са били изключени от първоначалните разговори между Е3 и украинския президент Володимир Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скараха де

    34 2 Отговор
    кой да говори с Путин. Да се сбият кой ще лази по червения килим в Кремъл.😂🤣😂🤣

    Коментиран от #5

    18:20 19.06.2026

  • 2 напразно

    7 27 Отговор
    Колкото и да се рекламира Коща не може да предреди Румен.

    18:20 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    35 1 Отговор
    Мерц, микрон и стармър имат единствено да изпълняват функцията на банкомати за киевската хунта, кво да си говори Путин с тях?! За златни тоалетни ли?

    Коментиран от #7, #37

    18:20 19.06.2026

  • 5 Хахаха

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Скараха де":

    Скара ха се. Разтуриха дослука.

    18:21 19.06.2026

  • 6 Дориана

    31 2 Отговор
    Много ясно, ЕС върви към разпад , събитията се подреждат точно в тази посока.

    18:21 19.06.2026

  • 7 Ааааа

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    И бели линии смъркат у влака.

    18:22 19.06.2026

  • 8 име

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "скоро ще"

    Пета година слушаме само евроатлантическа мъка. Скоро, до наколко месеца, до няколко седмици, следва, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...

    Коментиран от #12

    18:23 19.06.2026

  • 9 зИленски

    24 0 Отговор
    СЛЕД 10 МЕСЕЦА МАКАРОН ГО НЯМА

    18:24 19.06.2026

  • 10 7799

    25 0 Отговор
    И двамата са пътници. Съсипаха си икономиките.

    Коментиран от #20

    18:25 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    пета година вземате Киев/ руски па р цал! като ти казвам че пилота не е фактор , ще слушаш

    Коментиран от #22, #27, #28

    18:27 19.06.2026

  • 13 Голям джумбиш

    3 17 Отговор
    По улиците на руZките градове е страшно.

    Пушечното месо се събира като за световно!

    Видеа в коментари:

    Коментиран от #15, #16, #19, #23

    18:29 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    17 0 Отговор
    ЕС трябвало да преговаря,обаче водеща роля трябва да има Франция,Германия и Великобритания:) Ами освен Великобритания ,извикайте и Бангладеш и Сомалия ,които също са извън ЕС да преговарят заедно с Великобритания за съдбата на ЕС..

    18:37 19.06.2026

  • 18 Баце

    12 1 Отговор
    Тези две салфетки накрая ще го отнесат, хем яко, особено дългуча, оня малкия пепеаааас е смешен и жалък, защото е тотално безпомощен, но Шперца трябва да го тричат за назидание като деда му през 45-та. Жалко, че полковника е толкова хладнокръвен и рационален.

    18:38 19.06.2026

  • 19 ае, тpoлчик

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Голям джумбиш":

    Тва са кадри от 404, така ли не разбра за толкова години дивацифициране? До миналото лято събираха по 30 хиляди на месец, от тогава увеличиха бройката на 3ш хиляди, а таргета е 40 хиляди. И наскоро министъра на отбраната на 404 каза, че търсели "доброволци" за да увеличат бройката им поне до 30% от всички на фронта, най-добре до 50%. А мъpcyлка му обека че ще му връща спасили се от буцифициране укропам. Всичко това се случва щото бандерите са разгърнали много широк фронт и вече са пред Владивосток, нали!

    18:39 19.06.2026

  • 20 Баце

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "7799":

    Лека корекция, не "икономиките си", а икономиките на Германия и Франция и прецакаха народите на тези страни, а те лично позабогатяха, но ще инвестират при Брендо.

    18:41 19.06.2026

  • 21 нпо агент

    8 0 Отговор
    Теглете чоп..и стига сте натискали...Путин няма време за губене..

    18:41 19.06.2026

  • 22 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти се врътиш котараче:))На кой му трябва Киев с колосалните дългове бре :)) та хем да ги издържа,хем и дълговете да им връща :) Руснаците сто пъти ви казаха,че не искат Киев . Онова,което искат,ще си го вземат със военни средства..Киев го оставят на теб...:)

    Коментиран от #25

    18:43 19.06.2026

  • 23 Брендо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Голям джумбиш":

    Пич ела при мен да видиш какво значи стока, не взимай тез л@iна, че се излагаш. Без пари ще те черпя и то от това дето пращам на комика.

    18:45 19.06.2026

  • 24 Хахахах

    2 0 Отговор
    И двамата с рейти който чупи дъното в класацията за не популярност в техните държави .....

    18:47 19.06.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    поне тиМЪЛЧИ!!! НАПРАВИХТЕ ОТ ЕДНА ИНАЧЕ ПЕРЕСПЕКТИВНА МЕДИЯ-КОЧИНА

    Коментиран от #36

    18:47 19.06.2026

  • 26 "Има още живи украинци, дай

    2 2 Отговор
    да продължиме да пробваме да победим Русия.
    Само ако не можем да победим, че иначе много губим."
    "Яа, яа, хер президент, аз глупенфюрер Мерц съм съгласен и никви Кощи-Мощи дотогава да разговарят"

    18:49 19.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 куку

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не ти слуша тиквата..пий си хапчета редовно..

    18:51 19.06.2026

  • 29 В ТОЯ ГЬОСЪЮЗ

    3 1 Отговор
    Кой командва всъщност?

    18:54 19.06.2026

  • 30 Хайо

    6 1 Отговор
    Забележете парадокса които можете да мислите .Мертц критикува ,говори за помощ на Украйна ,но изпрати в русия делегация от 24 човека да се срещат с Роснефт .Това как се нарича ,че аз ...

    Коментиран от #34

    18:55 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фондерлайен

    4 1 Отговор
    В този сайт от 2022 колко ли пъти не прочетох ,че Украйна спечелила войната ,че обърнала хода на войната ,но единствената истина е ,че над 1 милион украинци са при Бандера ,над 2 милиона не стават за нищо и милиони избягаха от там ..Но дори 2 човека да останат в Украйна ,според Факти ,те ще си печелят войната

    18:58 19.06.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Доклада на Организация рабочего Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем.

    Коментиран от #40

    18:59 19.06.2026

  • 34 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хайо":

    След делегацията на икономическият форум,през следващите дни изпрати и външния министър на Германия ,заедно с външните министри на Франция и Великобритания в Москва за среща...инфо за темата на срещата няма,но тази новина не се разпространи в България..След като външните министри на трите посочени държави се върнаха от Москва, ЕС направо пощръкляха от злоба :)))

    19:04 19.06.2026

  • 35 Шопо

    3 1 Отговор
    ЕС се ръководи от сбирщина корумпирани политици.
    НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #41

    19:07 19.06.2026

  • 36 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Смяташ,че големите букви те правят да изглеждаш по х(у)мен ли :)))

    19:07 19.06.2026

  • 37 Антирашист607

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Киевска хунта има само в рашистката пропаганда . Украинците защитават родината си. Това е най важното човешко задължение !

    Коментиран от #38

    19:11 19.06.2026

  • 38 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Антирашист607":

    По европейските курорти и в Баба Алино я защитават :))

    19:12 19.06.2026

  • 39 ЕВРОПЬОДАЛИТЕ

    3 0 Отговор
    Нещо са се изпокарали.

    19:13 19.06.2026

  • 40 Антирашист 607

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Името ти противоречи на документити наООН ссср си замълча за аварията в чернобил !

    19:18 19.06.2026

  • 41 Антирашист 609

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Шопо":

    Шопо се ръководи от вражеска държава !

    19:21 19.06.2026

  • 42 ФАКТИИ

    0 0 Отговор
    НА ФОНА НА РАДЕВ ,ТЕЗИ КУХИ ЛЕЙКИ СА КОМПАНИЯ САМО ЗА БОКО И ШИШИ .жалки джендъри

    19:36 19.06.2026

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