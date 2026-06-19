Разнобой в съюза! Фридрих Мерц и Еманюел Макрон разкритикуваха Коща за опита за контакт с Владимир Путин

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц разкритикуваха усилията на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да установи дипломатически контакти с руския президент Владимир Путин, по време на срещата на върха на ЕС, пише Politico, цитиран от Фокус.
По време на закрита среща на върха в Брюксел, продължила два часа по-дълго от планираното, Макрон и Мерц осъдиха контактите на Коща с Кремъл, осъществени чрез неговия началник на кабинета Педро Луртие. Според европейски дипломати и представители обаче значителна част от останалите лидери са подкрепили позицията на Коща.
Според петима европейски служители Луртие е разговарял два пъти с представители на Москва през последните седмици. Темата придоби допълнителна актуалност, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира на срещата на Г-7, че отново насочва вниманието си към войната в Украйна.
Дебатът очерта два основни лагера. Макрон и Мерц смятат, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил и че, когато това се случи, водеща роля трябва да има форматът Е3 - Франция, Германия и Великобритания.
Други лидери настояха, че единствено Европейският съюз може да говори от името на блока.
"Първият въпрос е дали Путин иска да преговаря. Дотогава... никой друг освен Коща не може да представлява Европейския съюз", заяви белгийският премиер Барт де Вевер.
"Ако той [Путин] покаже желание за преговори, тогава вярвам, че ще трябва да решим отново как трябва да продължим."
Естонският премиер Кристен Михал също се противопостави на идеята за паралелни дипломатически инициативи.
"Европейският съюз не може да поеме ролята на медиатор в тези преговори", заяви той. "Предположенията, че са необходими алтернативни канали или задкулисни дипломатически пътища, са погрешни... Историята предлага ясно предупреждение за опитите за търсене на алтернативни рамки за преговори с диктатори,'' предупреди той по-рано днес.
Допълнително напрежение предизвика фактът, че според някои дипломати няколко държави, включително Германия, са научили за разговорите с Москва едва от медиите.
Екипът на Коща защити контактите, като заяви, че те "са имали единствената цел да установят канал за комуникация, за да може, когато дойде моментът, да има дипломатически канал с Русия за защита на интересите на ЕС", като допълни, че разговорите са били кратки и без съществено съдържание.
Срещата разкри и други разделителни линии. Италия и Полша изразиха недоволство, че са били изключени от първоначалните разговори между Е3 и украинския президент Володимир Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скараха де
Коментиран от #5
18:20 19.06.2026
2 напразно
18:20 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
Коментиран от #7, #37
18:20 19.06.2026
5 Хахаха
До коментар #1 от "Скараха де":Скара ха се. Разтуриха дослука.
18:21 19.06.2026
6 Дориана
18:21 19.06.2026
7 Ааааа
До коментар #4 от "име":И бели линии смъркат у влака.
18:22 19.06.2026
8 име
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"скоро ще"
Пета година слушаме само евроатлантическа мъка. Скоро, до наколко месеца, до няколко седмици, следва, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...
Коментиран от #12
18:23 19.06.2026
9 зИленски
18:24 19.06.2026
10 7799
Коментиран от #20
18:25 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "име":пета година вземате Киев/ руски па р цал! като ти казвам че пилота не е фактор , ще слушаш
Коментиран от #22, #27, #28
18:27 19.06.2026
13 Голям джумбиш
Пушечното месо се събира като за световно!
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Коментиран от #15, #16, #19, #23
18:29 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
18:37 19.06.2026
18 Баце
18:38 19.06.2026
19 ае, тpoлчик
До коментар #13 от "Голям джумбиш":Тва са кадри от 404, така ли не разбра за толкова години дивацифициране? До миналото лято събираха по 30 хиляди на месец, от тогава увеличиха бройката на 3ш хиляди, а таргета е 40 хиляди. И наскоро министъра на отбраната на 404 каза, че търсели "доброволци" за да увеличат бройката им поне до 30% от всички на фронта, най-добре до 50%. А мъpcyлка му обека че ще му връща спасили се от буцифициране укропам. Всичко това се случва щото бандерите са разгърнали много широк фронт и вече са пред Владивосток, нали!
18:39 19.06.2026
20 Баце
До коментар #10 от "7799":Лека корекция, не "икономиките си", а икономиките на Германия и Франция и прецакаха народите на тези страни, а те лично позабогатяха, но ще инвестират при Брендо.
18:41 19.06.2026
21 нпо агент
18:41 19.06.2026
22 Атина Палада
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти се врътиш котараче:))На кой му трябва Киев с колосалните дългове бре :)) та хем да ги издържа,хем и дълговете да им връща :) Руснаците сто пъти ви казаха,че не искат Киев . Онова,което искат,ще си го вземат със военни средства..Киев го оставят на теб...:)
Коментиран от #25
18:43 19.06.2026
23 Брендо
До коментар #13 от "Голям джумбиш":Пич ела при мен да видиш какво значи стока, не взимай тез л@iна, че се излагаш. Без пари ще те черпя и то от това дето пращам на комика.
18:45 19.06.2026
24 Хахахах
18:47 19.06.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Атина Палада":поне тиМЪЛЧИ!!! НАПРАВИХТЕ ОТ ЕДНА ИНАЧЕ ПЕРЕСПЕКТИВНА МЕДИЯ-КОЧИНА
Коментиран от #36
18:47 19.06.2026
26 "Има още живи украинци, дай
Само ако не можем да победим, че иначе много губим."
"Яа, яа, хер президент, аз глупенфюрер Мерц съм съгласен и никви Кощи-Мощи дотогава да разговарят"
18:49 19.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 куку
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не ти слуша тиквата..пий си хапчета редовно..
18:51 19.06.2026
29 В ТОЯ ГЬОСЪЮЗ
18:54 19.06.2026
30 Хайо
Коментиран от #34
18:55 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фондерлайен
18:58 19.06.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тези хора ни учат как да живеем.
Коментиран от #40
18:59 19.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #30 от "Хайо":След делегацията на икономическият форум,през следващите дни изпрати и външния министър на Германия ,заедно с външните министри на Франция и Великобритания в Москва за среща...инфо за темата на срещата няма,но тази новина не се разпространи в България..След като външните министри на трите посочени държави се върнаха от Москва, ЕС направо пощръкляха от злоба :)))
19:04 19.06.2026
35 Шопо
НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #41
19:07 19.06.2026
36 Атина Палада
До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Смяташ,че големите букви те правят да изглеждаш по х(у)мен ли :)))
19:07 19.06.2026
37 Антирашист607
До коментар #4 от "име":Киевска хунта има само в рашистката пропаганда . Украинците защитават родината си. Това е най важното човешко задължение !
Коментиран от #38
19:11 19.06.2026
38 Атина Палада
До коментар #37 от "Антирашист607":По европейските курорти и в Баба Алино я защитават :))
19:12 19.06.2026
39 ЕВРОПЬОДАЛИТЕ
19:13 19.06.2026
40 Антирашист 607
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Името ти противоречи на документити наООН ссср си замълча за аварията в чернобил !
19:18 19.06.2026
41 Антирашист 609
До коментар #35 от "Шопо":Шопо се ръководи от вражеска държава !
19:21 19.06.2026
42 ФАКТИИ
19:36 19.06.2026