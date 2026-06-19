Разнобой в съюза! Фридрих Мерц и Еманюел Макрон разкритикуваха Коща за опита за контакт с Владимир Путин

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц разкритикуваха усилията на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да установи дипломатически контакти с руския президент Владимир Путин, по време на срещата на върха на ЕС, пише Politico, цитиран от Фокус.

По време на закрита среща на върха в Брюксел, продължила два часа по-дълго от планираното, Макрон и Мерц осъдиха контактите на Коща с Кремъл, осъществени чрез неговия началник на кабинета Педро Луртие. Според европейски дипломати и представители обаче значителна част от останалите лидери са подкрепили позицията на Коща.

Според петима европейски служители Луртие е разговарял два пъти с представители на Москва през последните седмици. Темата придоби допълнителна актуалност, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира на срещата на Г-7, че отново насочва вниманието си към войната в Украйна.

Дебатът очерта два основни лагера. Макрон и Мерц смятат, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил и че, когато това се случи, водеща роля трябва да има форматът Е3 - Франция, Германия и Великобритания.

Други лидери настояха, че единствено Европейският съюз може да говори от името на блока.

"Първият въпрос е дали Путин иска да преговаря. Дотогава... никой друг освен Коща не може да представлява Европейския съюз", заяви белгийският премиер Барт де Вевер.

"Ако той [Путин] покаже желание за преговори, тогава вярвам, че ще трябва да решим отново как трябва да продължим."

Естонският премиер Кристен Михал също се противопостави на идеята за паралелни дипломатически инициативи.

"Европейският съюз не може да поеме ролята на медиатор в тези преговори", заяви той. "Предположенията, че са необходими алтернативни канали или задкулисни дипломатически пътища, са погрешни... Историята предлага ясно предупреждение за опитите за търсене на алтернативни рамки за преговори с диктатори,'' предупреди той по-рано днес.

Допълнително напрежение предизвика фактът, че според някои дипломати няколко държави, включително Германия, са научили за разговорите с Москва едва от медиите.

Екипът на Коща защити контактите, като заяви, че те "са имали единствената цел да установят канал за комуникация, за да може, когато дойде моментът, да има дипломатически канал с Русия за защита на интересите на ЕС", като допълни, че разговорите са били кратки и без съществено съдържание.

Срещата разкри и други разделителни линии. Италия и Полша изразиха недоволство, че са били изключени от първоначалните разговори между Е3 и украинския президент Володимир Зеленски.