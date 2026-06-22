Володимир Зеленски: Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа

Украинският президент Володимир Зеленски призова беларуския лидер Александър Лукашенко да предприеме конкретни стъпки към деескалация, съобщава ДПА.

Наскоро Лукашенко призова Москва и Киев да сложат край на войната, като заяви, че военна победа е нереалистична и за двете страни. В същото време той увери, че Украйна няма от какво да се страхува от Беларус и се извини на Зеленски за острите си изказвания в миналото.

"Лукашенко трябва да покаже деескалация не само на думи", настоя Зеленски в интервю за украински медии. Според него едно обикновено извинение от близкия съюзник на Москва не е достатъчно.

"Може да си задържи своето "извинявам се" за себе си - това не върши работа още от първия ден на войната", категоричен бе той.

Беларус се смята за най-близкия съюзник на Русия. Когато руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., те атакуваха украинската столица Киев и от територията на Беларус, но бяха принудени да се изтеглят, след като понесоха тежки загуби.

От седмици Зеленски предупреждава, че Русия се опитва да въвлече Беларус във войната и призовава Минск да не допуска това.

Киев твърди, че в момента е застрашен от няколко руски ретранслаторни станции на територията на Беларус. Според Украйна Русия използва тези ретранслаторни пунктове, за да насочва дронове при атаки срещу цели в Украйна.

Зеленски многократно е призовавал Лукашенко да демонтира тези съоръжения: "Ако те не ги изключат, ние ще ги изключим. Точка".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви преди дни, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.