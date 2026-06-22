Володимир Зеленски: Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа

Украинският президент Володимир Зеленски призова беларуския лидер Александър Лукашенко да предприеме конкретни стъпки към деескалация, съобщава ДПА.
Наскоро Лукашенко призова Москва и Киев да сложат край на войната, като заяви, че военна победа е нереалистична и за двете страни. В същото време той увери, че Украйна няма от какво да се страхува от Беларус и се извини на Зеленски за острите си изказвания в миналото.
"Лукашенко трябва да покаже деескалация не само на думи", настоя Зеленски в интервю за украински медии. Според него едно обикновено извинение от близкия съюзник на Москва не е достатъчно.
"Може да си задържи своето "извинявам се" за себе си - това не върши работа още от първия ден на войната", категоричен бе той.
Беларус се смята за най-близкия съюзник на Русия. Когато руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., те атакуваха украинската столица Киев и от територията на Беларус, но бяха принудени да се изтеглят, след като понесоха тежки загуби.
От седмици Зеленски предупреждава, че Русия се опитва да въвлече Беларус във войната и призовава Минск да не допуска това.
Киев твърди, че в момента е застрашен от няколко руски ретранслаторни станции на територията на Беларус. Според Украйна Русия използва тези ретранслаторни пунктове, за да насочва дронове при атаки срещу цели в Украйна.
Зеленски многократно е призовавал Лукашенко да демонтира тези съоръжения: "Ако те не ги изключат, ние ще ги изключим. Точка".
Украинският президент Володимир Зеленски заяви преди дни, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.
„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #4, #5
10:21 22.06.2026
2 Зеления властелин
Коментиран от #8, #25
10:22 22.06.2026
3 Тоя пак се е
И се отваря още един фронт, прибавят се към предишните над 1000 км фронт още 1000 км. И да ги видим, какво ще решат западналите на това? Ще се включат и те вече открито? И ще стане мазоло.
10:22 22.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
10:24 22.06.2026
8 Мурка
До коментар #2 от "Зеления властелин":ВЛАСТЕЛИНА НА ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ-ЗВУЧИ ГОРДО
Коментиран от #31
10:24 22.06.2026
9 Презвитер Козма
10:25 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ХА ХА ХА
явно всичкото "Дойче" е втасало, втасало, та чак вкиснало ...
10:25 22.06.2026
12 Сила
А няма и къде да бяга , навсякъде е персона нон грата ....
10:26 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вече се знае точно
Коментиран от #19
10:28 22.06.2026
15 Илюзии
Коментиран от #23
10:29 22.06.2026
16 Съдията
10:29 22.06.2026
17 Ами
с психичните проблеми на някакъв наркоман.
Коментиран от #22, #30
10:30 22.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Така си мислиш
До коментар #14 от "Вече се знае точно":Разхождай се на чист въздух.
Коментиран от #29
10:31 22.06.2026
20 Григор
Нова фантасмагория. Кой, кога и за какво ти се е извинил? Не съм чул Лукашенко да се извинява на Украйна за нещо. Поставяш на Беларус срок от една седмица за да премести съоръжения, които са на собствената и територия и очакваш да ти се извинят. Колко нагъл трябва да си?!
10:31 22.06.2026
21 Много е мека Русия
Коментиран от #27, #37
10:32 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сила
До коментар #15 от "Илюзии":Всички очакваха това да го направят французи , германци , американци или НАТО а то съседите им ги занулиха за четири години ....САМИ !!!
10:33 22.06.2026
24 ОНЯ С ДРОНЯ
Зеленски
Всички Ретранслатори
В Беларус
Ще им видим сметката.
Чакаме Сигнал .
10:33 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дон Корлеоне
10:34 22.06.2026
27 Сила
До коментар #21 от "Много е мека Русия":Мека , много мека е ....само кожляк виси !!!
10:34 22.06.2026
28 Лука
На Руския !!!
.....а сега искат и
на Белоруския !!!
10:34 22.06.2026
29 Еми ще видиш
До коментар #19 от "Така си мислиш":Кво си мислиш? Ще има атомни взривове по границата на Китай и те няма да реагират изобщо? Ще падат радиоактивни дъждове в китайските градове от ядрените удари на микробритания и Франция и Китай няма да се интересува??? Нещата отиват вече в реката за много хора. И Белорусия има вече също атомни оръжия...
10:36 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дон Корлеоне
Коментиран от #38
10:36 22.06.2026
33 Зеля
Коментиран от #34, #40
10:37 22.06.2026
34 путин слуга на чалмите
До коментар #33 от "Зеля":путин убиец на Християни и руски евреи!
10:39 22.06.2026
35 ами
10:40 22.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 путин иска да го обичат
До коментар #21 от "Много е мека Русия":Фашиста путин иска да е обичан Убиец..
Коментиран от #43
10:42 22.06.2026
38 ами
До коментар #32 от "Дон Корлеоне":че за какво им е ток
10:42 22.06.2026
39 Ти си
Май наближава момента когато и "съюзниците" му ще го отварят заради неговата арогантно и наглост !
В Полша и Унгария вече се забелязват такива настроения .......
10:43 22.06.2026
40 ами
До коментар #33 от "Зеля":не е вярно - нато и ес са слуги на зелю, изпълняват всичките му желания
10:44 22.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Една мисъл не ми дава мира
10:48 22.06.2026
45 Само питам
До коментар #36 от "Ами":П0 миярче,за две банички изработи ли?
10:49 22.06.2026
46 !!!?
10:50 22.06.2026
47 Bладимир-Boлoдoмip гpoбap
Ми пoxoваємо вcіx уcpaїнців бeзкoштoвнo
/ ний шъ пoгpeбем cитe ycръинcи бeзплaтнo/
yрcyлъ и кaя плaщaт
10:50 22.06.2026
48 Атина Палада
10:50 22.06.2026