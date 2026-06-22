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Володимир Зеленски: Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа

22 Юни, 2026 10:18 1 121 48

  • александър лукашенко-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • беларус

Когато руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., те атакуваха украинската столица Киев и от територията на Беларус, но бяха принудени да се изтеглят, след като понесоха тежки загуби

Володимир Зеленски: Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Украинският президент Володимир Зеленски призова беларуския лидер Александър Лукашенко да предприеме конкретни стъпки към деескалация, съобщава ДПА.

Наскоро Лукашенко призова Москва и Киев да сложат край на войната, като заяви, че военна победа е нереалистична и за двете страни. В същото време той увери, че Украйна няма от какво да се страхува от Беларус и се извини на Зеленски за острите си изказвания в миналото.

"Лукашенко трябва да покаже деескалация не само на думи", настоя Зеленски в интервю за украински медии. Според него едно обикновено извинение от близкия съюзник на Москва не е достатъчно.

"Може да си задържи своето "извинявам се" за себе си - това не върши работа още от първия ден на войната", категоричен бе той.

Беларус се смята за най-близкия съюзник на Русия. Когато руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., те атакуваха украинската столица Киев и от територията на Беларус, но бяха принудени да се изтеглят, след като понесоха тежки загуби.

От седмици Зеленски предупреждава, че Русия се опитва да въвлече Беларус във войната и призовава Минск да не допуска това.

Киев твърди, че в момента е застрашен от няколко руски ретранслаторни станции на територията на Беларус. Според Украйна Русия използва тези ретранслаторни пунктове, за да насочва дронове при атаки срещу цели в Украйна.

Зеленски многократно е призовавал Лукашенко да демонтира тези съоръжения: "Ако те не ги изключат, ние ще ги изключим. Точка".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви преди дни, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 5 Отговор
    Защо ни мислите за безпаметни и пишете откровени лъжи?

    Коментиран от #4, #5

    10:21 22.06.2026

  • 2 Зеления властелин

    7 39 Отговор
    Стои гордо от висотата на каузата и народа който защитава. Пред него Путин, Лулашенко и Ким са жалки диктсторчета, които ще останат като треторазрядни злодеи в евтино криминале. Зеленски ще остане като гетой и на името му ще се кръщават улици и площади

    Коментиран от #8, #25

    10:22 22.06.2026

  • 3 Тоя пак се е

    24 8 Отговор
    Напушил с вносното нишесте. Говори ги едни, даже вече и сащ се стъписаха. Иска да вкара Белорусия във войната. Ама това ще е краят на укра. В този случай западналите не могат да кажат пак: "укра се защитавала..."!
    И се отваря още един фронт, прибавят се към предишните над 1000 км фронт още 1000 км. И да ги видим, какво ще решат западналите на това? Ще се включат и те вече открито? И ще стане мазоло.

    10:22 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    21 6 Отговор
    Дрограният много си повярва. Но затова вина имат руснаците, че не пипат здраво, както евреите. Като му насинят качето, ще му викат вече Синьовски.

    10:24 22.06.2026

  • 8 Мурка

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления властелин":

    ВЛАСТЕЛИНА НА ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ-ЗВУЧИ ГОРДО

    Коментиран от #31

    10:24 22.06.2026

  • 9 Презвитер Козма

    5 12 Отговор
    Ултиматума за Картофения фюрер тече и ако не иска да му пламне диpниka трябва да маха бързо инсталациите по границата

    10:25 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ХА ХА ХА

    15 2 Отговор
    ДПА, ДВ ...
    явно всичкото "Дойче" е втасало, втасало, та чак вкиснало ...

    10:25 22.06.2026

  • 12 Сила

    3 13 Отговор
    Батька Лукашенко нещо се уплаши май , скоро и него няма да го бъде ....
    А няма и къде да бяга , навсякъде е персона нон грата ....

    10:26 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вече се знае точно

    13 6 Отговор
    Че бандерофашата умишлено е ударила онзи автобус с белоруските деца. Не е било грешка или по невнимание. Има записи как повече дронове са преследвали и са ударили буса съвсем планирано. Има убити граждани на Белорусия. А този зеленикавия се пени и дава ултиматум от една седмица и щял да нападне военно Белорусия? Изстрещяли бандери. Не виждам, как западът ще е щастлив от това разширение на войната? Скоро и Ким от С.К. ще се включи и после и Китай...

    Коментиран от #19

    10:28 22.06.2026

  • 15 Илюзии

    6 15 Отговор
    Всички очаквания за победа на руснаците се оказаха илюзия.Украинците разгромиха ватенките.Буквално.

    Коментиран от #23

    10:29 22.06.2026

  • 16 Съдията

    17 4 Отговор
    Докога нормалният свят ще търпи заплахите и полюциите на този наркоман?! Тия западна(лите) не се ли усещат какъв таралеж са си сложили в гащите?😂

    10:29 22.06.2026

  • 17 Ами

    12 6 Отговор
    Крайно време е медиите да престанат да ни занимават
    с психичните проблеми на някакъв наркоман.

    Коментиран от #22, #30

    10:30 22.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така си мислиш

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Вече се знае точно":

    Разхождай се на чист въздух.

    Коментиран от #29

    10:31 22.06.2026

  • 20 Григор

    11 5 Отговор
    "Нямаме нужда от извиненията на Лукашенко! Те не вършат никаква работа"
    Нова фантасмагория. Кой, кога и за какво ти се е извинил? Не съм чул Лукашенко да се извинява на Украйна за нещо. Поставяш на Беларус срок от една седмица за да премести съоръжения, които са на собствената и територия и очакваш да ти се извинят. Колко нагъл трябва да си?!

    10:31 22.06.2026

  • 21 Много е мека Русия

    12 5 Отговор
    Трябваше да ви очисти още в началото когато бяха в Киев а не да вярва че вие сте разбрали посланието. Розовите пуделчета ви дават зеленски го краде а обикновените украински момчета умират в окопите. Каква ирония на съдбата.

    Коментиран от #27, #37

    10:32 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сила

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Илюзии":

    Всички очакваха това да го направят французи , германци , американци или НАТО а то съседите им ги занулиха за четири години ....САМИ !!!

    10:33 22.06.2026

  • 24 ОНЯ С ДРОНЯ

    6 2 Отговор
    При Първа заповед от

    Зеленски

    Всички Ретранслатори
    В Беларус

    Ще им видим сметката.

    Чакаме Сигнал .

    10:33 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дон Корлеоне

    7 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:34 22.06.2026

  • 27 Сила

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Много е мека Русия":

    Мека , много мека е ....само кожляк виси !!!

    10:34 22.06.2026

  • 28 Лука

    6 5 Отговор
    хубавото е че "нашите" усръински братя отново и отново от двата стола сядат винаги на средния......
    На Руския !!!
    .....а сега искат и
    на Белоруския !!!

    10:34 22.06.2026

  • 29 Еми ще видиш

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Така си мислиш":

    Кво си мислиш? Ще има атомни взривове по границата на Китай и те няма да реагират изобщо? Ще падат радиоактивни дъждове в китайските градове от ядрените удари на микробритания и Франция и Китай няма да се интересува??? Нещата отиват вече в реката за много хора. И Белорусия има вече също атомни оръжия...

    10:36 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    пуснааа ли токЪ ф кииийюф

    Коментиран от #38

    10:36 22.06.2026

  • 33 Зеля

    6 2 Отговор
    Аз съм слуга на НАТО.

    Коментиран от #34, #40

    10:37 22.06.2026

  • 34 путин слуга на чалмите

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Зеля":

    путин убиец на Християни и руски евреи!

    10:39 22.06.2026

  • 35 ами

    5 0 Отговор
    ха ха ха - тоя се е нашмъркал много здраво, да внимава че дядяпутя може да деинсталира пътищата към жешов и констанца

    10:40 22.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 путин иска да го обичат

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Много е мека Русия":

    Фашиста путин иска да е обичан Убиец..

    Коментиран от #43

    10:42 22.06.2026

  • 38 ами

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    че за какво им е ток

    10:42 22.06.2026

  • 39 Ти си

    5 1 Отговор
    Тоя наистина ди е повярвал до толкова че даже е изгубил връзка с реалността и поставя условия и отправя заплахи към други страни !
    Май наближава момента когато и "съюзниците" му ще го отварят заради неговата арогантно и наглост !
    В Полша и Унгария вече се забелязват такива настроения .......

    10:43 22.06.2026

  • 40 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Зеля":

    не е вярно - нато и ес са слуги на зелю, изпълняват всичките му желания

    10:44 22.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Една мисъл не ми дава мира

    2 1 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги се случва точно обратното?!

    10:48 22.06.2026

  • 45 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    П0 миярче,за две банички изработи ли?

    10:49 22.06.2026

  • 46 !!!?

    2 0 Отговор
    С края на Путлер с Лукашенко, Кадиров и Вучич е свършено..., за Фицо няма да чуваме, а Мистър Кеш ще се сниши като Тошо !!!?

    10:50 22.06.2026

  • 47 Bладимир-Boлoдoмip гpoбap

    1 1 Отговор
    Ний, "слyгите нa нaрoдa" дe,
    Ми пoxoваємо вcіx уcpaїнців бeзкoштoвнo
    / ний шъ пoгpeбем cитe ycръинcи бeзплaтнo/
    yрcyлъ и кaя плaщaт

    10:50 22.06.2026

  • 48 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    10:50 22.06.2026

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