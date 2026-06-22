Кремъл повтори: Русия очаква победа, никой не може да ни победи

Москва очаква победа, а не изпълнението на споразуменията, постигнати по въпроса за Украйна на миналогодишната среща на върха в Аляска.
Това заяви в неделя пред руската проправителствена телевизия "Вести" съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков.
Той заяви, че Москва е фокусирана върху постигането на собствените си цели и подчерта, че позицията на Русия остава непроменена и се основава на предварително определени принципи.
"Не очакваме тези договорености или споразумения да бъдат изпълнени; очакваме победа. Очакваме постигането на нашите собствени цели", каза Юрий Ушаков.
Той също така заяви, че само едната страна спазва споразуменията, докато другата е показала, че "не е съвсем способна да изпълни своята част от задачата".
Западните страни грешат, като вярват, че Русия може да бъде победена, твърди той, добавяйки, че събитията на бойното поле във войната между Русия и Украйна доказват обратното.
"Те играят свои собствени игри, насочени към това в крайна сметка да ни победят; всички го казват", заяви той.
"Сега те са уверени, че са прави, защото предполагаемо смятат, че това е моментът, в който могат по-енергично да отстояват своите вредни и неконструктивни възгледи."
Според Ушаков оценката на ситуацията изисква внимателно проследяване на събитията по фронтовата линия, където, според него, руските сили "напредват постепенно и стабилно".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #28, #38
07:18 22.06.2026
2 Който
07:19 22.06.2026
3 така е
07:19 22.06.2026
4 Украйна удиви целия свят
Коментиран от #12, #13
07:20 22.06.2026
5 Кривоверен алкаш
Коментиран от #9
07:20 22.06.2026
6 Говорит Москва
07:21 22.06.2026
7 Швейк
07:22 22.06.2026
8 Симпатизант
07:22 22.06.2026
9 щеше да е така, ако нямаше санкции
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":Оборудването на руските рафинерии е внос. Всяко унищожено руско оборудване няма с какво да бъде заменено. Бензиностанцията минава на свещи.
07:23 22.06.2026
10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #23
07:23 22.06.2026
11 БГ Гражданин
07:23 22.06.2026
12 Мурка
До коментар #4 от "Украйна удиви целия свят":и не само АМИ И АЛТЪНКЕНЕФИ ПОСТРОИ
07:24 22.06.2026
13 Удиви
До коментар #4 от "Украйна удиви целия свят":Целия свят с простотията си-да си изтрепе населението за чужди мераци.
И въобще, вместо да пишеш глупости, събирайте багажа с другите евроатланти- и на фронта, че там бандерите свършват.
07:24 22.06.2026
14 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
07:24 22.06.2026
15 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
07:24 22.06.2026
16 ЗИЛ 117
07:25 22.06.2026
17 Баба ви Ванга
Коментиран от #41
07:26 22.06.2026
18 Анонимен
Коментиран от #30
07:27 22.06.2026
19 Роки
Коментиран от #24
07:27 22.06.2026
20 Зеленото:
07:28 22.06.2026
21 историята помни
...след Полтавската битка Швеция губи статуса си на велика сила завинаги...
Фридрих II: "Ще завладея изостанала Русия" 18 век
...през 1759 руснаците влизат в Берлин...
Наполеон Бонапарт: "Русия е колос на глинени крака. Ще я унищожа."
...през 1814 руските войски влизат в Париж...
Адолф Хитлер: "Ще завладея СССР към края на лятото" 1941
...през 1945 Хитлер се самоубива, когато Червената Армия влиза в Берлин...
07:29 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
До коментар #10 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Колко глупави трябва да бъдат западните лидери, че да вярват че могат да победят Русия във война през 21 век? Русия е победила великата армия на Наполеон, победила е коалиция от европейски държави през Гражданската война1918-1922 г., победила е армията на Хитлер, която бе завладяла Франция за 40 дни, с цената на огромни жертви. При това тогава Русия е била Велика сила, но не е била суперсила. Сега Русия е военна суперсила заедно със САЩ и НИКОГА РУСИЯ НЕ Е БИЛА ТОЛКОВА МОЩНА, ЗАТОВА НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА Я ПОБЕДИ! В НАЙ-КРАЙНИЯ СЛУЧАЙ РЕЗУЛТАТЪТ ЩЕ БЪДЕ РЕМИ - ЯДРЕН АПОКАЛИПСИС И КРАЙ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ! Мултимилиардерите на САЩ прекрасно разбират това и няма да позволят на политици-авантюристи да ги лишат от милиардите и живота им...
07:30 22.06.2026
24 Хихихи
До коментар #19 от "Роки":Така ли изглежда в кухата ти жълтопаветна глава 😂
07:30 22.06.2026
25 ЕВРОФАШАГИТЕ
07:30 22.06.2026
26 Софето
Крим ще е краят на войната и вова
07:31 22.06.2026
27 Честен варненец
07:31 22.06.2026
28 Баба ви Ванга
До коментар #1 от "Софиянец":„Русия не е хапче да я глътнеш. Тя е велика и велика ще си остане“
.„Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Тя ще разпери криле и ще се устреми нагоре“.
07:31 22.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Варненец
До коментар #18 от "Анонимен":Докато Русия не го погреба! Сега Русия прави същото 80 години по-късно с наследниците на фашистката чума, превзели европа чрез ес и нато!
07:32 22.06.2026
31 Айляк
Повервай ми, чесну.
07:34 22.06.2026
32 Мим
07:34 22.06.2026
33 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:34 22.06.2026
34 Не съм
07:34 22.06.2026
35 Тома
07:35 22.06.2026
36 ВРАГОВЕТЕ НА РУСИЯ ИЗЧЕЗВАТ
07:36 22.06.2026
37 ТОЧНО
07:36 22.06.2026
38 Отново
До коментар #1 от "Софиянец":Пак руска пропаганда.
07:36 22.06.2026
39 Така де
07:37 22.06.2026
40 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
07:38 22.06.2026
41 Морския
До коментар #17 от "Баба ви Ванга":Каква слава има владимир бе? Един кръвожаден дъртак който погреба милиони.
07:39 22.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ха ха,
07:41 22.06.2026
44 НЕ ОСТАНАХА ЖИЛАЕЩИ
07:42 22.06.2026