Москва очаква победа, а не изпълнението на споразуменията, постигнати по въпроса за Украйна на миналогодишната среща на върха в Аляска.

Това заяви в неделя пред руската проправителствена телевизия "Вести" съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков.

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Той заяви, че Москва е фокусирана върху постигането на собствените си цели и подчерта, че позицията на Русия остава непроменена и се основава на предварително определени принципи.

"Не очакваме тези договорености или споразумения да бъдат изпълнени; очакваме победа. Очакваме постигането на нашите собствени цели", каза Юрий Ушаков.

Той също така заяви, че само едната страна спазва споразуменията, докато другата е показала, че "не е съвсем способна да изпълни своята част от задачата".

Западните страни грешат, като вярват, че Русия може да бъде победена, твърди той, добавяйки, че събитията на бойното поле във войната между Русия и Украйна доказват обратното.

"Те играят свои собствени игри, насочени към това в крайна сметка да ни победят; всички го казват", заяви той.

"Сега те са уверени, че са прави, защото предполагаемо смятат, че това е моментът, в който могат по-енергично да отстояват своите вредни и неконструктивни възгледи."

Според Ушаков оценката на ситуацията изисква внимателно проследяване на събитията по фронтовата линия, където, според него, руските сили "напредват постепенно и стабилно".