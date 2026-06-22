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Кремъл повтори: Русия очаква победа, никой не може да ни победи
  Тема: Украйна

Кремъл повтори: Русия очаква победа, никой не може да ни победи

22 Юни, 2026 07:15 964 44

  • юрий ушаков-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Според Ушаков оценката на ситуацията изисква внимателно проследяване на събитията по фронтовата линия, където, според него, руските сили напредват постепенно и стабилно

Кремъл повтори: Русия очаква победа, никой не може да ни победи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Москва очаква победа, а не изпълнението на споразуменията, постигнати по въпроса за Украйна на миналогодишната среща на върха в Аляска.

Това заяви в неделя пред руската проправителствена телевизия "Вести" съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков.

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Той заяви, че Москва е фокусирана върху постигането на собствените си цели и подчерта, че позицията на Русия остава непроменена и се основава на предварително определени принципи.

"Не очакваме тези договорености или споразумения да бъдат изпълнени; очакваме победа. Очакваме постигането на нашите собствени цели", каза Юрий Ушаков.

Той също така заяви, че само едната страна спазва споразуменията, докато другата е показала, че "не е съвсем способна да изпълни своята част от задачата".

Западните страни грешат, като вярват, че Русия може да бъде победена, твърди той, добавяйки, че събитията на бойното поле във войната между Русия и Украйна доказват обратното.

"Те играят свои собствени игри, насочени към това в крайна сметка да ни победят; всички го казват", заяви той.

"Сега те са уверени, че са прави, защото предполагаемо смятат, че това е моментът, в който могат по-енергично да отстояват своите вредни и неконструктивни възгледи."

Според Ушаков оценката на ситуацията изисква внимателно проследяване на събитията по фронтовата линия, където, според него, руските сили "напредват постепенно и стабилно".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    20 25 Отговор
    Всички сме с Русия! Напред братя! Отървете ни от ес фашизма! 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #28, #38

    07:18 22.06.2026

  • 2 Който

    10 3 Отговор
    последен се смее , най - добре се смее !

    07:19 22.06.2026

  • 3 така е

    12 11 Отговор
    Войната се премести у дома.

    07:19 22.06.2026

  • 4 Украйна удиви целия свят

    18 21 Отговор
    Вместо да исползват помощите от партньорите си, украинците вложиха пари за подобряване пройзводствения капацитет на собствения си военно-промишлен комплекс и сега имат около 50% свръхпройзводство на специална продукция, което дори изнасят в чужбина. Така нямат нужда да изкупуват боклуците на други страни, както и вече никой не може да им удря спирачката да не атакуват цели на територията на Русия.

    Коментиран от #12, #13

    07:20 22.06.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    12 18 Отговор
    .....напредват стабилно вече 5та година и така до безкрай...руска слама за огъня дал Господ и Кремъл го знае.

    Коментиран от #9

    07:20 22.06.2026

  • 6 Говорит Москва

    13 11 Отговор
    Приказки под шипковия храст

    07:21 22.06.2026

  • 7 Швейк

    14 14 Отговор
    Русия е като фалирал и обеднял до шушка комарджия , който обаче продължава да очаква джакпота.

    07:22 22.06.2026

  • 8 Симпатизант

    11 10 Отговор
    Давай Страна Огромна .я

    07:22 22.06.2026

  • 9 щеше да е така, ако нямаше санкции

    11 16 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Оборудването на руските рафинерии е внос. Всяко унищожено руско оборудване няма с какво да бъде заменено. Бензиностанцията минава на свещи.

    07:23 22.06.2026

  • 10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    13 9 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #23

    07:23 22.06.2026

  • 11 БГ Гражданин

    7 9 Отговор
    С пожелания да надува дудука в оркестъра на Кобзон

    07:23 22.06.2026

  • 12 Мурка

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна удиви целия свят":

    и не само АМИ И АЛТЪНКЕНЕФИ ПОСТРОИ

    07:24 22.06.2026

  • 13 Удиви

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна удиви целия свят":

    Целия свят с простотията си-да си изтрепе населението за чужди мераци.
    И въобще, вместо да пишеш глупости, събирайте багажа с другите евроатланти- и на фронта, че там бандерите свършват.

    07:24 22.06.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    10 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    07:24 22.06.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    6 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    07:24 22.06.2026

  • 16 ЗИЛ 117

    10 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:25 22.06.2026

  • 17 Баба ви Ванга

    9 7 Отговор
    "Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато – славата на Владимир, славата на Русия. Всичко ще бъде пометено от нея и тя не само ще се запази, но и ще стане господар на света."

    Коментиран от #41

    07:26 22.06.2026

  • 18 Анонимен

    9 4 Отговор
    И Хитлер се мислел за непобедим.

    Коментиран от #30

    07:27 22.06.2026

  • 19 Роки

    9 7 Отговор
    НАТО и ЕС разбраха, че си имат работа с Тупин. Започна тридневно СВО, а морските пристанища на Украйна и досега ден и нощ приемат военни товари от НАТО. Работят телевизия, електроцентрали, фабрики, мостове и железници на Украйна. Пета година Русия уж бие с високоточни оръжия, а ефект нулев. Когато децата, парите, имотите, умът и сърцето на кремълския елит е на Запад, такава война е предварително загубена.

    Коментиран от #24

    07:27 22.06.2026

  • 20 Зеленото:

    7 6 Отговор
    На мен пък "желаещите" ми обещаха "на маса" да победя Русия и да стана Голям Световен Лидер и любимец на украинците и на други народи. Даже на Стармър му пратих млади украински геОве- да го радват и унижават, ама те пък го запалиха.. На Макрончо пък лично му станах метреса, ама дедо му го ошамари заради мен, а с Мерц само друсаме и си говорим за великите нацисти..

    07:28 22.06.2026

  • 21 историята помни

    11 4 Отговор
    Чарлз XII: "Русия е джудже и аз ще я съборя на колене" 1707
    ...след Полтавската битка Швеция губи статуса си на велика сила завинаги...

    Фридрих II: "Ще завладея изостанала Русия" 18 век
    ...през 1759 руснаците влизат в Берлин...

    Наполеон Бонапарт: "Русия е колос на глинени крака. Ще я унищожа."
    ...през 1814 руските войски влизат в Париж...

    Адолф Хитлер: "Ще завладея СССР към края на лятото" 1941
    ...през 1945 Хитлер се самоубива, когато Червената Армия влиза в Берлин...

    07:29 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Колко глупави трябва да бъдат западните лидери, че да вярват че могат да победят Русия във война през 21 век? Русия е победила великата армия на Наполеон, победила е коалиция от европейски държави през Гражданската война1918-1922 г., победила е армията на Хитлер, която бе завладяла Франция за 40 дни, с цената на огромни жертви. При това тогава Русия е била Велика сила, но не е била суперсила. Сега Русия е военна суперсила заедно със САЩ и НИКОГА РУСИЯ НЕ Е БИЛА ТОЛКОВА МОЩНА, ЗАТОВА НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА Я ПОБЕДИ! В НАЙ-КРАЙНИЯ СЛУЧАЙ РЕЗУЛТАТЪТ ЩЕ БЪДЕ РЕМИ - ЯДРЕН АПОКАЛИПСИС И КРАЙ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ! Мултимилиардерите на САЩ прекрасно разбират това и няма да позволят на политици-авантюристи да ги лишат от милиардите и живота им...

    07:30 22.06.2026

  • 24 Хихихи

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Роки":

    Така ли изглежда в кухата ти жълтопаветна глава 😂

    07:30 22.06.2026

  • 25 ЕВРОФАШАГИТЕ

    7 6 Отговор
    Пак напълниха гащите тази сутрин.

    07:30 22.06.2026

  • 26 Софето

    6 5 Отговор
    Военни колони сополиви ватници напускат Крим
    Крим ще е краят на войната и вова

    07:31 22.06.2026

  • 27 Честен варненец

    6 5 Отговор
    Значи очаквайте скоро всичко руско да рухне

    07:31 22.06.2026

  • 28 Баба ви Ванга

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    „Русия не е хапче да я глътнеш. Тя е велика и велика ще си остане“

    .„Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Тя ще разпери криле и ще се устреми нагоре“.

    07:31 22.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Варненец

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Докато Русия не го погреба! Сега Русия прави същото 80 години по-късно с наследниците на фашистката чума, превзели европа чрез ес и нато!

    07:32 22.06.2026

  • 31 Айляк

    2 1 Отговор
    Моди, триеш коментар, а не знаеш защо.
    Повервай ми, чесну.

    07:34 22.06.2026

  • 32 Мим

    2 3 Отговор
    Само така!Никакво клякане пред западните ястреби.Бавно,но славно и успех срещу фашизма...

    07:34 22.06.2026

  • 33 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    2 4 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    07:34 22.06.2026

  • 34 Не съм

    3 3 Отговор
    Виждал победител с милиони жертви и разрушени рафинерии електроцентрали и пристанища.Руските ушанки трябва да платят всички разрушения които са направили в Украйна.

    07:34 22.06.2026

  • 35 Тома

    1 1 Отговор
    Нюз.бг да кажат защо вчера се провали г.е.й парада в Киев.Защо пуснаха сирените да подплашат разгонените

    07:35 22.06.2026

  • 36 ВРАГОВЕТЕ НА РУСИЯ ИЗЧЕЗВАТ

    2 2 Отговор
    Днес Стармър, скоро и останалите наркомани и педофили.

    07:36 22.06.2026

  • 37 ТОЧНО

    0 0 Отговор
    И МНОГО ПРАВИЛНО...ОТНОВО ГО ДОКАЗАХТЕ

    07:36 22.06.2026

  • 38 Отново

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Пак руска пропаганда.

    07:36 22.06.2026

  • 39 Така де

    4 0 Отговор
    След 25-30 години може и да победи

    07:37 22.06.2026

  • 40 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    1 3 Отговор
    БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ са отчаяни.

    07:38 22.06.2026

  • 41 Морския

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баба ви Ванга":

    Каква слава има владимир бе? Един кръвожаден дъртак който погреба милиони.

    07:39 22.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ха ха,

    0 0 Отговор
    а талибаните?А Наполеон,от когото сте избягали в Азия,за да се криете?Мръшляк руски нагъл...

    07:41 22.06.2026

  • 44 НЕ ОСТАНАХА ЖИЛАЕЩИ

    0 0 Отговор
    В коалицията на желаещите.

    07:42 22.06.2026

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