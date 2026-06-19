Киев: Украйна прие предложението на бразилския президент да работи за постигане на мир с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски прие предложението на бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва да помогне в опитите за мирно споразумение с Русия, съобщи днес съветник на Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Зеленски и Лула се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан в сряда, където украинският лидер поиска от съюзниците да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната, която продължава повече от четири години.

Двамата държавни глави са обсъдили как може да бъде възобновена дипломацията, а Лула е предложил няколко идеи, включително контакти с постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН, каза съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитро Литвин.

“Те се споразумяха че, по-специално, въз основа на подобни идеи и контакти, ще опитат да постигнат нещо и по-късно ще го обсъдят на база получените резултати”, каза Литвин.

Освен САЩ, Франция и Великобритания - с които Украйна е в тесен дипломатически контакт - Русия и Китай също са постоянни членки на Съвета за сигурност.

Усилията за посредничество от страна на САЩ по-рано тази година са в застой заради упорството на Русия относно по-нататъшни териториални придобивки от Украйна, което Киев категорично отказва.

Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да поднови усилията за посредничество и да договори среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, нещо, което руският лидер изключва за момента.

След срещата на Г-7 в Бразилия Лула каза, че в миналото Зеленски не е показвал интерес към предложенията му за дипломатически усилия за мир, но сега ги е приел.

Бразилският президент каза на пресконференция, че вече е разговарял с лидерите на всички пет постоянни страни членки на Съвета за сигурност и ще го направи отново скоро.

Украйна напоследък полага усилия за възобновяване на дипломацията за слагане на край на войната, след като преговорите за мир с посредничеството на САЩ са в застой заради войната в Иран.

Европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна, заяви по-рано днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Макрон добави, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща трябва да вземе участие в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.

Френският президент каза още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, въпреки че уважава страните, които искат установяването на такива центрове.

Макрон добави, че не е сигурен, че тези центрове са в съответствие с европейските ценности и постави под въпрос тяхната ефективност.

Най-малко трима души са загинали при руски обстрел по украинския град Краматорск, а шестима души са били ранени, предаде Ройтерс, като цитира публикация в Телеграм на губернатора на Донецка област Вадим Филашкин.

По града са били нанесени два удара, засегнали автопарк и многоетажен блок.

Краматорск е част от "укрепения пояс" от украински градове, смятани от Русия за ключова цел в стремежа ѝ да завоюва цялата Донецка област.

По-рано ръководителят на военната администрация на града Олександър Гончаренко съобщи за загинала жена и ранен тийнейджър, припомня Укринформ.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.

„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.

През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.

Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.