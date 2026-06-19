Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Украйна прие предложението на бразилския президент да работи за постигане на мир с Русия
  Тема: Украйна

Киев: Украйна прие предложението на бразилския президент да работи за постигане на мир с Русия

19 Юни, 2026 23:17 741 31

  • русия-
  • бразилия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • лула да силва-
  • донбас-
  • крим

Украйна напоследък полага усилия за възобновяване на дипломацията за слагане на край на войната, след като преговорите за мир с посредничеството на САЩ са в застой заради войната в Иран

Киев: Украйна прие предложението на бразилския президент да работи за постигане на мир с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски прие предложението на бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва да помогне в опитите за мирно споразумение с Русия, съобщи днес съветник на Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Зеленски и Лула се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан в сряда, където украинският лидер поиска от съюзниците да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната, която продължава повече от четири години.

Двамата държавни глави са обсъдили как може да бъде възобновена дипломацията, а Лула е предложил няколко идеи, включително контакти с постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН, каза съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитро Литвин.

“Те се споразумяха че, по-специално, въз основа на подобни идеи и контакти, ще опитат да постигнат нещо и по-късно ще го обсъдят на база получените резултати”, каза Литвин.

Освен САЩ, Франция и Великобритания - с които Украйна е в тесен дипломатически контакт - Русия и Китай също са постоянни членки на Съвета за сигурност.

Усилията за посредничество от страна на САЩ по-рано тази година са в застой заради упорството на Русия относно по-нататъшни териториални придобивки от Украйна, което Киев категорично отказва.

Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да поднови усилията за посредничество и да договори среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, нещо, което руският лидер изключва за момента.

След срещата на Г-7 в Бразилия Лула каза, че в миналото Зеленски не е показвал интерес към предложенията му за дипломатически усилия за мир, но сега ги е приел.

Бразилският президент каза на пресконференция, че вече е разговарял с лидерите на всички пет постоянни страни членки на Съвета за сигурност и ще го направи отново скоро.

Украйна напоследък полага усилия за възобновяване на дипломацията за слагане на край на войната, след като преговорите за мир с посредничеството на САЩ са в застой заради войната в Иран.

Европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна, заяви по-рано днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Макрон добави, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща трябва да вземе участие в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.

Френският президент каза още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, въпреки че уважава страните, които искат установяването на такива центрове.

Макрон добави, че не е сигурен, че тези центрове са в съответствие с европейските ценности и постави под въпрос тяхната ефективност.

Най-малко трима души са загинали при руски обстрел по украинския град Краматорск, а шестима души са били ранени, предаде Ройтерс, като цитира публикация в Телеграм на губернатора на Донецка област Вадим Филашкин.

По града са били нанесени два удара, засегнали автопарк и многоетажен блок.

Краматорск е част от "укрепения пояс" от украински градове, смятани от Русия за ключова цел в стремежа ѝ да завоюва цялата Донецка област.

По-рано ръководителят на военната администрация на града Олександър Гончаренко съобщи за загинала жена и ранен тийнейджър, припомня Укринформ.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.

„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.

През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.

Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    18 3 Отговор
    Взимаш едно бяло знаме, с позеленяло лице го размахваш и войната свършва. Е, ще те съдят след това в Украйна, ама ти си клоун, кво ти пука?!😂

    Коментиран от #6

    23:20 19.06.2026

  • 2 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    14 5 Отговор
    В този сайт коментари пишат най-деградиралите русофобни oлигoфpени на България.

    Коментиран от #16

    23:20 19.06.2026

  • 3 Абе нали побеждавахте , бре

    19 2 Отговор
    Кво си хукнал по цял свят да уговаряш хората да ти съдействат да преговарят вместо теб, пъзльо. Бий се с Русия. Прилагйй си Плана за победа. Орилагайгай си тезата, че всичко ще се реши на фронта.
    Хахаха. Свършиха укрите, нал тъй наркоз миризлив?

    Коментиран от #5

    23:22 19.06.2026

  • 4 Хехе хе

    17 0 Отговор
    Ни Урсула, ни Мскрин, ни Дтармър, ни Тръмп успяха да му помогнат. Опря да се моли на Бразилия. Гнус.

    23:23 19.06.2026

  • 5 Хахахаха

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Абе нали побеждавахте , бре":

    Ама вие не разбрахте, че на фронта Украйна вече не ползва хора, а дронове! А дронове има по 10 на всеки руски нацист.

    Коментиран от #7, #12

    23:25 19.06.2026

  • 6 Какво бяло знаме

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    Белите си гащи с жълти ленти и белия си нос и е готов - к@пууут.

    23:26 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    2 15 Отговор
    Както Иран атакува амер Бази в съседни държави,така и Украйна ще удари Руските съоръжения в Баларус.И ще го направи без да се замисли,защото Европа и редица Други Държави са зад гърба й с Парите си.

    Коментиран от #10, #13

    23:28 19.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Прочети коментат №2

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    И си води записки.

    23:29 19.06.2026

  • 11 Ами

    12 0 Отговор
    Ако си мъж на място, не търсиш
    посредници да ти свършат работата.

    23:30 19.06.2026

  • 12 И като има какво

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Изгубиха си земята, хората- мъжете измряха
    Жените и децата обслужват западните дядковци. И обикаля тоя червен и моли или за пари или за оръжие или иска някой да му съдейства за преговори с победителя. Да се бият бе. Нали имат дронове. Да действат. Това чакат господарите от тях Никой не го боли за 404. Най- малко англосакса. Само Путин ги жали.

    23:30 19.06.2026

  • 13 604

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Тука не позна! Ако това стане войнатъ веднага ще се премести и при нас...внимавай какво си пожелаваш!

    Коментиран от #21

    23:31 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Журнаторни червеи от факти

    4 0 Отговор
    Правете вятър

    23:40 19.06.2026

  • 19 Курти

    3 7 Отговор
    Копеи пак ще стегате гащите

    Коментиран от #31

    23:40 19.06.2026

  • 20 Мишел

    2 7 Отговор
    Преди 5 години "Ще превземем Киев след 3 днях"...След 5 години Украйна подпали МаЦква гарить

    Коментиран от #24

    23:43 19.06.2026

  • 21 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    Аз не се занимавам с познаване тип "тука- има,тука - нема",а разсъждавам Логично щото е ясно че Зеленски няма какво да губи.А че Войната като нищо може да се премести и при нас но СЪВСЕМ НЕ по тази причина - съвсем Вероятно е,затова и НАТО усилено подсилва Източния си Фланг,а една Финландия например прие Решение да Разреши разполагане на чуждо ЯО на територията й.

    23:43 19.06.2026

  • 22 Нови зловещи Украински удари

    2 7 Отговор
    Жителите на Москва бягат в ужас и паника. Все едно някой да запали Ню Йорк ,Вашингтон или Париж

    23:45 19.06.2026

  • 23 Егешегедре

    3 1 Отговор
    Тоя като се напасе става много силен.Сега Беларус му бърка отзад.Забрави ли тоя шут,че всички оръжия и комуникации са чужди,какво заплашва Беларус?!Така направи с Унгария и Словакия и ги изнудваше мръсника заедно с напиканите европантофи!Бабати орсула спря парите на Унгария и заплашиха Словакия!Помнете добре малоумници!

    23:57 19.06.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Този огромен капак на резервоар за гориво излетя в "стратосферата", ударен от руска зенитна ракета, която не можа да порази украински дрон. Видеото е епично. Ако можеш да го качиш- давай. Мен ме изтриха.

    Коментиран от #29

    00:00 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кравария убер алес

    1 1 Отговор
    Всъщност зеленчука е преследвал Де Силва, все пак бразилците произвеждат Грипен по лиценз. Таааааа отново пропаганда. Зеленчука и свир ки ще върти, където му кажат.

    00:13 20.06.2026

  • 28 Ники

    2 1 Отговор
    Е не може всички да сме удобни!На мен зелинскии ми е нехигиеничен,а окраинката я виждам рядко!

    00:13 20.06.2026

  • 29 Видеото ми е запазено във фейса

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Летец Пешеходец":

    Но само от ютуб тук могат да се прикачват видеа. Капака полетя а руските орки бягат да не падне върху тях и крещят " господи помилуй пажалуста" ...чак ги съжалих

    00:13 20.06.2026

  • 30 Сладки ботчета

    1 1 Отговор
    Мдааам и тук розовата ферма е активирана. С обичайните си тъ по тии. Без въображение, без логика.... С две думи ПП Де Би ли

    00:16 20.06.2026

  • 31 Бобина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Курти":

    Е па като си ненаситен да те тъпчем отзад.... Даже и ред бул ще си вземем. Милото розово непоклатено коте

    00:20 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания