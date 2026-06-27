Генерал Сирски: Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците

След като Европа замени САЩ във финансирането на Украйна за отблъскване на руската агресия, Министерството на отбраната в Киев е успяло значително да увеличи закупуването на безпилотни летателни апарати, пише в статия The Times. Изданието цитира данни на министерството, според които само за първото тримесечие на тази година Украйна е купила с 300% повече ударни дронове със среден обсег, отколкото за цялата 2025-та година, съобщава Фокус.

До края на 2026-та Киев планира да произведе седем милиона собствени дрона. Над 65 на сто от тях са тактически ударни безпилотни апарати.

Според The Times така ВСУ ще имат повече FVP дронове от руската армия и ръстът на ударния потенциал на Украйна в момента превъзхожда възможностите на руснаците.

Изданието цитира главнокомандващия на въоръжените сили на Украна Олександър Сирски, според когото военните използват два пъти повече ударни безпилотни апарати на ден, отколкото руската армия. "Използването на съвременни технологии е абсолютно необходимо – то ни дава предимство. В момента превъзхождаме врага по брой разположени FPV дронове в съотношение от 1,7 към 1 до 2 към 1“, казва Сирски. Той добавя, че по-голямата част от жертвите сред руските войски са причинени от дронове.

Съотношението на загубите, приписвани на конкретни оръжейни системи, обаче варира в зависимост от атмосферните и други условия на бойното поле. Освен това, отбелязват авторите на статията, дроновете са повлияли значително на хода на военните операции и от двете страни, тъй като са ги лишили от възможността да провеждат големи настъпателни операции.

При хубаво време, когато дроновете се издигнат във въздуха, всякакви струпвания на войски в радиус от 40 километра от фронтовата линия бързо се откриват от разузнавателни апарати. Следователно, такива струпвания бързо се унищожават. "Това прави невъзможно разгъването на бронирани машини, тъй като те ще бъдат унищожени много преди да достигнат линията на боевете“, признава Сирски. Затова и двете армии могат да провеждат настъпателни операции само пеш, както през Първата световна война.