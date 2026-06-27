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Генерал Сирски: Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците

Генерал Сирски: Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците

27 Юни, 2026 11:44 912 46

  • русия-
  • украйна-
  • олександър сирски-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • донбас

При хубаво време, когато дроновете се издигнат във въздуха, всякакви струпвания на войски в радиус от 40 километра от фронтовата линия бързо се откриват от разузнавателни апарати

Генерал Сирски: Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times The Times

След като Европа замени САЩ във финансирането на Украйна за отблъскване на руската агресия, Министерството на отбраната в Киев е успяло значително да увеличи закупуването на безпилотни летателни апарати, пише в статия The Times. Изданието цитира данни на министерството, според които само за първото тримесечие на тази година Украйна е купила с 300% повече ударни дронове със среден обсег, отколкото за цялата 2025-та година, съобщава Фокус.

До края на 2026-та Киев планира да произведе седем милиона собствени дрона. Над 65 на сто от тях са тактически ударни безпилотни апарати.

Според The Times така ВСУ ще имат повече FVP дронове от руската армия и ръстът на ударния потенциал на Украйна в момента превъзхожда възможностите на руснаците.

Изданието цитира главнокомандващия на въоръжените сили на Украна Олександър Сирски, според когото военните използват два пъти повече ударни безпилотни апарати на ден, отколкото руската армия. "Използването на съвременни технологии е абсолютно необходимо – то ни дава предимство. В момента превъзхождаме врага по брой разположени FPV дронове в съотношение от 1,7 към 1 до 2 към 1“, казва Сирски. Той добавя, че по-голямата част от жертвите сред руските войски са причинени от дронове.

Съотношението на загубите, приписвани на конкретни оръжейни системи, обаче варира в зависимост от атмосферните и други условия на бойното поле. Освен това, отбелязват авторите на статията, дроновете са повлияли значително на хода на военните операции и от двете страни, тъй като са ги лишили от възможността да провеждат големи настъпателни операции.

При хубаво време, когато дроновете се издигнат във въздуха, всякакви струпвания на войски в радиус от 40 километра от фронтовата линия бързо се откриват от разузнавателни апарати. Следователно, такива струпвания бързо се унищожават. "Това прави невъзможно разгъването на бронирани машини, тъй като те ще бъдат унищожени много преди да достигнат линията на боевете“, признава Сирски. Затова и двете армии могат да провеждат настъпателни операции само пеш, както през Първата световна война.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Примати

    9 17 Отговор
    Руснаците от няколко дни насам не се страхуват от Путин. Много бивши войници качват видеа в които разказват как командирите са убивали подчинени , които не изпълняват заповеди.

    Коментиран от #9, #17, #27, #39

    11:50 27.06.2026

  • 3 Швейк

    10 19 Отговор
    Зеленски одобри 40-дневна програма за справяне с руската агресия.До капитулацията на фашистка Русия остават 38 дни.

    Коментиран от #6, #41

    11:50 27.06.2026

  • 4 хехе

    21 6 Отговор
    След като Сирски казва, че и двете армии могат да настъпват само пеш въпроса е на къде настъпват укрите или това топ сикрет.

    Коментиран от #13, #45

    11:53 27.06.2026

  • 5 млад еврас

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И кво ти пука кво е, укрия срината тотално, нямат ток, вода, гориво, отопление, живеят в мазетата, окъкъха храстите, фалираха еврастите, ти си се притеснил война ли било или CВO, да нямаш някви тежки moзъчни отклонения.

    Коментиран от #14, #16

    11:53 27.06.2026

  • 6 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Сложих ти плюс, от като оценявам иронията ти......

    11:53 27.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Целият ЕС работи за Украйна както за Хитлер.

    11:55 27.06.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Безбензиново СВО😁😁😁

    Коментиран от #43

    11:59 27.06.2026

  • 9 баба Ванга

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Русия ще пребъде..а за укройна не е чувала..Амин!

    12:00 27.06.2026

  • 10 никой

    5 1 Отговор
    В дроновете е бъдещето,а ние похарчихме милярди за ненужни самолети.Пак сгрешихме!

    12:00 27.06.2026

  • 11 На Путин брат му

    5 6 Отговор
    Два пъти повече дронове и ще го духате два пъти повече !

    12:01 27.06.2026

  • 12 Генерал миСирски

    9 6 Отговор
    два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците
    ама отиват за скрап

    12:01 27.06.2026

  • 13 Баламата

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Строго секретно - на запад

    12:01 27.06.2026

  • 14 Цървул..

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "млад еврас":

    Ти радваш ли се на хорското нещастие?

    Коментиран от #29

    12:03 27.06.2026

  • 15 зИленски

    2 3 Отговор
    И КАТО ДОЙДЕ ЗИМАТА И СЕ РАЗВАЛИ ВРЕМЕТО КО ПРАИМ ?

    12:03 27.06.2026

  • 16 Баламата

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "млад еврас":

    То лятото на такива либерасти им се отразява зле на главите.По принцип лекарства има ,ама те не,та не

    12:04 27.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1234

    7 3 Отговор
    "Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците", и въпреки това пак губите градовете, напът са Константиновка и Лиман, демек хем печелите, хем настъпвате към Киев. Браво Сирски, това е пътят към победата! По-малко трябва да се лъже ;-).

    12:05 27.06.2026

  • 19 А50

    7 3 Отговор
    Внимание укропропаганда, да се има в предвид обратното

    12:06 27.06.2026

  • 20 Я ВИЖ ТИ...?!

    6 3 Отговор
    Сирски го изровили изпод развалините на...,,гаражите",сринати до основи от ,,Орешника"...😆😂🤣!

    12:07 27.06.2026

  • 21 Хаха

    8 3 Отговор
    Войната с дронове не се печели.Краварите също смятаха,че с бомбардировки ще победят Иран.

    Коментиран от #26, #33

    12:07 27.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Върви ли евакуацията на Крим?

    3 4 Отговор
    Върви ли?

    12:08 27.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 СВО

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Обаче трепането на ватенки е приоритет.

    Коментиран от #36

    12:09 27.06.2026

  • 27 Трябва наистина,да си Примат!

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    За да повярваш на тази Укро-Гьобелсова пропаганда...!
    Днес-в ерата на ИИ,мога да ти изстипосам видео,как и Ти ,,Драги",убиваш и изтезаваш руски войници...!

    12:10 27.06.2026

  • 28 Гост

    5 3 Отговор
    Два пъти повече, но не чувам Путин да реве за помощи на ЕС и САЩ.
    Само харчат парите на западните си приятели.

    Коментиран от #37

    12:10 27.06.2026

  • 29 Селчо ...

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Цървул..":

    Това са тези , които сформираха бандите Азов и Десен сектор избиващи хиляди рускоезични , използваха бронирана техника и турски дронове срещу цивилни , преди Путин да се намеси ! Сега да ги съжаляваме ли ?

    12:11 27.06.2026

  • 30 Груйо

    3 6 Отговор
    Източници в Кремъл твърдят, че Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    Коментиран от #40

    12:11 27.06.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Накратко:

    2. Залагането на БПЛА в такива мащаби идва от търсенето на възможно най-евтиния вариант за продължаване на войната срещу Русия.

    2. В условията на градска среда обаче, украинският FPV БПЛА губи по ефективност срещу руската ФАБ с УМПК с калибър 250/500/1500/3000кг.

    Коментиран от #35

    12:11 27.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кашик от запаса!

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Стара военна максима!
    Не мине ли Кашика-няма завзета територия!

    12:13 27.06.2026

  • 34 ГЕНЕРАЛ НАСИРСКИ

    3 2 Отговор
    Войната на Зеленски е трагична. Бандерския фронт се разпада. Руската армия напредва, бусифицираните с радост се предават, а нацистите от азоф бягат. Само еврофашистите скрити в тила пускат по някой дрон.

    12:14 27.06.2026

  • 35 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Отк@ч@лник Крим отиде на кино само от дронове.

    Коментиран от #38, #42

    12:15 27.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Отец Дионисий

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Парите дадени за избивани на орки са пари дадени за богоугодно дело чадо мое.

    12:17 27.06.2026

  • 38 Палад Атинов

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Начи ли това,че скоро...,ама съвсем скоро...даже утре-,че Зеленски ще си пие кафето в Крим,както обеща преди 4 года...😝?!?!

    12:18 27.06.2026

  • 39 Примати

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Русия е велика и ще победи фашистите

    12:21 27.06.2026

  • 40 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Груйо":

    Много руска смрадт измре.

    Коментиран от #44

    12:22 27.06.2026

  • 41 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Отивай да чистиш на зелю кинефа

    12:22 27.06.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Нито Крим е отишъл на кино, нито пък ще отиде!

    Първо БПЛА се засича по-трудно от ПВО-то налично в Крим, отколкото КР, БР, авиобомби и реактивни снаряди, по простата причина, че е създавано за противодействие именно на такива заплахи.

    БПЛА се засича най-лесно с акустична система за откриване. Вече има руски образци на такива системи. Само въпрос на време е в Крим и в приграничните с бивша Украйна територии на Русия да бъдат разположени акустичните датчици.
    Проблемът е напълно решаем и в момента се работи по него.
    А бъде ли открит и локализиран БПЛА за създадените МОГ /мобилни огневи групи/ не е проблем да го неутрализират.

    12:23 27.06.2026

  • 43 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    Ша та гресирам без грес

    12:23 27.06.2026

  • 44 9ти септември

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Цеко":

    И семейството ти да измре

    12:26 27.06.2026

  • 45 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Простно е невероятно за мен е шокиращо това невежество с което се обясняват разни събития от войната в Украйна!?Ето и това с дроновете - Украйна щяла да произведе 7 млн.дрона!?Съвършено ясно е че първо няма как да ги произведе и второ няма как да ги използва без помощта подкрепящите я от НОТО и ЕС!?Ето -има напр.официално изявление от Стармър -Великобритания ще предостави на Украйна 150 хил.дрона до края на 2026г!?От Германия заявяват че ще помагат на Украйна да произведе много повече от 150 хил...Латвия...и т.н!?А без американската помощ /също и английска/чрез Старлинк тези дронове не струват почти нищо ...и тъй като украинците в повечето случаи или не могат да се справят или нямат достъп насочването се прави от западни участници /или "инструктори"/!?Обърнете внимание на съвсем скорошното изказване на Тръмп - "без нашата помощ Украйна пада за 3 дни!?"И главният въпрос е разбира се защо Русия /Путин не реагира ...а щетите вече са значителни- особено човешките жертви и военни и цивилни!?Лично аз се страхувам че конфликтът навлиза в много тежка фаза -и вече нищо не може да бъде изключено!?...апропо как ви се струва изказването /от преди около месец/на ген.Бен Ходжис бивш главно командващ НАТО в Европа -"Крим трябва да се превърне в място неподходящо за живот!? "

    12:26 27.06.2026

  • 46 Укроармията свъэршва

    0 0 Отговор
    затова Европа гони мъжете украинци по искане на Зеленски. Пушечното месо свъшва. И това новомобилизираното ще свърши. Може българи и румънци да бъдат мобилизирани. гответе се мераклии ресофоби. мразите не само руснаците, но и украинците, мразите дори себе си. аз съм обикновен човек , но като човек помагам на жени украинки, които нашите хаджи генчовци работодатели неи спазват договорите с тях и жестоко ги експлоатиреат без да им осигурят елементарни условия за живот , независимо договорите. Патил съм и от нащите работодатели - по 1(8 часа труд в дуенонощието, а парите мизерни. и те питеат защо напускаш.

    12:34 27.06.2026

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