Генерал Сирски: Използваме два пъти повече FPV дронове на фронта от руснаците

След като Европа замени САЩ във финансирането на Украйна за отблъскване на руската агресия, Министерството на отбраната в Киев е успяло значително да увеличи закупуването на безпилотни летателни апарати, пише в статия The Times. Изданието цитира данни на министерството, според които само за първото тримесечие на тази година Украйна е купила с 300% повече ударни дронове със среден обсег, отколкото за цялата 2025-та година, съобщава Фокус.
До края на 2026-та Киев планира да произведе седем милиона собствени дрона. Над 65 на сто от тях са тактически ударни безпилотни апарати.
Според The Times така ВСУ ще имат повече FVP дронове от руската армия и ръстът на ударния потенциал на Украйна в момента превъзхожда възможностите на руснаците.
Изданието цитира главнокомандващия на въоръжените сили на Украна Олександър Сирски, според когото военните използват два пъти повече ударни безпилотни апарати на ден, отколкото руската армия. "Използването на съвременни технологии е абсолютно необходимо – то ни дава предимство. В момента превъзхождаме врага по брой разположени FPV дронове в съотношение от 1,7 към 1 до 2 към 1“, казва Сирски. Той добавя, че по-голямата част от жертвите сред руските войски са причинени от дронове.
Съотношението на загубите, приписвани на конкретни оръжейни системи, обаче варира в зависимост от атмосферните и други условия на бойното поле. Освен това, отбелязват авторите на статията, дроновете са повлияли значително на хода на военните операции и от двете страни, тъй като са ги лишили от възможността да провеждат големи настъпателни операции.
При хубаво време, когато дроновете се издигнат във въздуха, всякакви струпвания на войски в радиус от 40 километра от фронтовата линия бързо се откриват от разузнавателни апарати. Следователно, такива струпвания бързо се унищожават. "Това прави невъзможно разгъването на бронирани машини, тъй като те ще бъдат унищожени много преди да достигнат линията на боевете“, признава Сирски. Затова и двете армии могат да провеждат настъпателни операции само пеш, както през Първата световна война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Примати
Коментиран от #9, #17, #27, #39
11:50 27.06.2026
3 Швейк
Коментиран от #6, #41
11:50 27.06.2026
4 хехе
Коментиран от #13, #45
11:53 27.06.2026
5 млад еврас
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И кво ти пука кво е, укрия срината тотално, нямат ток, вода, гориво, отопление, живеят в мазетата, окъкъха храстите, фалираха еврастите, ти си се притеснил война ли било или CВO, да нямаш някви тежки moзъчни отклонения.
Коментиран от #14, #16
11:53 27.06.2026
6 Европеец
До коментар #3 от "Швейк":Сложих ти плюс, от като оценявам иронията ти......
11:53 27.06.2026
7 Последния Софиянец
11:55 27.06.2026
8 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Безбензиново СВО😁😁😁
Коментиран от #43
11:59 27.06.2026
9 баба Ванга
До коментар #2 от "Примати":Русия ще пребъде..а за укройна не е чувала..Амин!
12:00 27.06.2026
10 никой
12:00 27.06.2026
11 На Путин брат му
12:01 27.06.2026
12 Генерал миСирски
ама отиват за скрап
12:01 27.06.2026
13 Баламата
До коментар #4 от "хехе":Строго секретно - на запад
12:01 27.06.2026
14 Цървул..
До коментар #5 от "млад еврас":Ти радваш ли се на хорското нещастие?
Коментиран от #29
12:03 27.06.2026
15 зИленски
12:03 27.06.2026
16 Баламата
До коментар #5 от "млад еврас":То лятото на такива либерасти им се отразява зле на главите.По принцип лекарства има ,ама те не,та не
12:04 27.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1234
12:05 27.06.2026
19 А50
12:06 27.06.2026
20 Я ВИЖ ТИ...?!
12:07 27.06.2026
21 Хаха
Коментиран от #26, #33
12:07 27.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Върви ли евакуацията на Крим?
12:08 27.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 СВО
До коментар #21 от "Хаха":Обаче трепането на ватенки е приоритет.
Коментиран от #36
12:09 27.06.2026
27 Трябва наистина,да си Примат!
До коментар #2 от "Примати":За да повярваш на тази Укро-Гьобелсова пропаганда...!
Днес-в ерата на ИИ,мога да ти изстипосам видео,как и Ти ,,Драги",убиваш и изтезаваш руски войници...!
12:10 27.06.2026
28 Гост
Само харчат парите на западните си приятели.
Коментиран от #37
12:10 27.06.2026
29 Селчо ...
До коментар #14 от "Цървул..":Това са тези , които сформираха бандите Азов и Десен сектор избиващи хиляди рускоезични , използваха бронирана техника и турски дронове срещу цивилни , преди Путин да се намеси ! Сега да ги съжаляваме ли ?
12:11 27.06.2026
30 Груйо
Коментиран от #40
12:11 27.06.2026
31 az СВО Победа 81
2. Залагането на БПЛА в такива мащаби идва от търсенето на възможно най-евтиния вариант за продължаване на войната срещу Русия.
2. В условията на градска среда обаче, украинският FPV БПЛА губи по ефективност срещу руската ФАБ с УМПК с калибър 250/500/1500/3000кг.
Коментиран от #35
12:11 27.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кашик от запаса!
До коментар #21 от "Хаха":Стара военна максима!
Не мине ли Кашика-няма завзета територия!
12:13 27.06.2026
34 ГЕНЕРАЛ НАСИРСКИ
12:14 27.06.2026
35 Атина Палада
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Отк@ч@лник Крим отиде на кино само от дронове.
Коментиран от #38, #42
12:15 27.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Отец Дионисий
До коментар #28 от "Гост":Парите дадени за избивани на орки са пари дадени за богоугодно дело чадо мое.
12:17 27.06.2026
38 Палад Атинов
До коментар #35 от "Атина Палада":Начи ли това,че скоро...,ама съвсем скоро...даже утре-,че Зеленски ще си пие кафето в Крим,както обеща преди 4 года...😝?!?!
12:18 27.06.2026
39 Примати
До коментар #2 от "Примати":Русия е велика и ще победи фашистите
12:21 27.06.2026
40 Цеко
До коментар #30 от "Груйо":Много руска смрадт измре.
Коментиран от #44
12:22 27.06.2026
41 Мухахаха
До коментар #3 от "Швейк":Отивай да чистиш на зелю кинефа
12:22 27.06.2026
42 az СВО Победа 81
До коментар #35 от "Атина Палада":Нито Крим е отишъл на кино, нито пък ще отиде!
Първо БПЛА се засича по-трудно от ПВО-то налично в Крим, отколкото КР, БР, авиобомби и реактивни снаряди, по простата причина, че е създавано за противодействие именно на такива заплахи.
БПЛА се засича най-лесно с акустична система за откриване. Вече има руски образци на такива системи. Само въпрос на време е в Крим и в приграничните с бивша Украйна територии на Русия да бъдат разположени акустичните датчици.
Проблемът е напълно решаем и в момента се работи по него.
А бъде ли открит и локализиран БПЛА за създадените МОГ /мобилни огневи групи/ не е проблем да го неутрализират.
12:23 27.06.2026
43 Мухахаха
До коментар #8 от "Гресирана ватенка":Ша та гресирам без грес
12:23 27.06.2026
44 9ти септември
До коментар #40 от "Цеко":И семейството ти да измре
12:26 27.06.2026
45 не може да бъде
До коментар #4 от "хехе":Простно е невероятно за мен е шокиращо това невежество с което се обясняват разни събития от войната в Украйна!?Ето и това с дроновете - Украйна щяла да произведе 7 млн.дрона!?Съвършено ясно е че първо няма как да ги произведе и второ няма как да ги използва без помощта подкрепящите я от НОТО и ЕС!?Ето -има напр.официално изявление от Стармър -Великобритания ще предостави на Украйна 150 хил.дрона до края на 2026г!?От Германия заявяват че ще помагат на Украйна да произведе много повече от 150 хил...Латвия...и т.н!?А без американската помощ /също и английска/чрез Старлинк тези дронове не струват почти нищо ...и тъй като украинците в повечето случаи или не могат да се справят или нямат достъп насочването се прави от западни участници /или "инструктори"/!?Обърнете внимание на съвсем скорошното изказване на Тръмп - "без нашата помощ Украйна пада за 3 дни!?"И главният въпрос е разбира се защо Русия /Путин не реагира ...а щетите вече са значителни- особено човешките жертви и военни и цивилни!?Лично аз се страхувам че конфликтът навлиза в много тежка фаза -и вече нищо не може да бъде изключено!?...апропо как ви се струва изказването /от преди около месец/на ген.Бен Ходжис бивш главно командващ НАТО в Европа -"Крим трябва да се превърне в място неподходящо за живот!? "
12:26 27.06.2026
46 Укроармията свъэршва
12:34 27.06.2026