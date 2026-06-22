Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор

Киев е загрижен от рязкото увеличение на броя на балистичните ракети, с които Русия обстрелва Украйна, пише американският вестник The New York Times, цитиран от Фокус.
През текущата 2026 година руснаците изстрелват средно по 74 балистични ракети на месец. През 2023 година този показател е бил едва шест ракети, през 2024-та е нараснал до 28, а през 2025-та – до 49.
При това около две трети от боеприпасите от този тип преодоляват украинската система за противовъздушна отбрана.
Изданието отбелязва, че именно балистичните удари са се превърнали в един от основните инструменти за оказване на натиск върху Украйна. Такива ракети носят значително по-мощна бойна част, отколкото дроновете, а високата им скорост ги прави много по-трудни за прехват. Вестникът пише, че именно чрез масирани удари с балистични ракети Русия е нанесла сериозни щети на украинската енергетика и градската инфраструктура.
На този фон Киев възнамерява да създаде собствена балистична програма. Министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че появата на балистични ракети във ВСУ "фундаментално ще промени характера на тази война“.
В статията обаче се отбелязват и рисковете от такъв сценарий. Така бившият външен министър на Украйна Дмитрий Кулеба заявява, че ако Украйна получи ракети, способни да представляват заплаха за Москва и други големи руски градове, "Путин ще бъде принуден да предприеме следващата стъпка“.
Според Кулеба основният въпрос в такъв случай ще бъде дали украинските балистични ракети ще достигнат Москва и "дали Путин ще се реши да използва ядрено оръжие“.
Според привържениците на създаването на такова оръжие, редовните удари по градове в Руската федерация могат да принудят Кремъл да преосмисли плановете си за продължаване на войната в полза на възможно най-скорошно уреждане на конфликта.
Но източниците на NYT не изключват и обратния вариант – ответна ескалация от страна на Кремъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Опаа, тука някой ще яде шамари от Галя! Как може да се изпуснете такова нещо да кажете?
12:20 22.06.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #11
12:21 22.06.2026
3 Някой
12:21 22.06.2026
4 Дън Бай
12:22 22.06.2026
5 Стармър
Коментиран от #24
12:24 22.06.2026
6 име
Нагледахме се на фундаментални промени от патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите, израелските лазери и поне още толкова геймчейджъра.
За сега единствената фундаментална промяна настъпва в населението на Бандеристан, освен че е намаляло с 20 милиона, отдавна преобладават индивидите от женски пол.
Коментиран от #34, #40
12:24 22.06.2026
7 ма сирьозно ли ?
12:24 22.06.2026
8 Вижте
12:24 22.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Крим не го мисли. Там всичко е спокойно и подготвено за активния туристически сезон:
- Фериботи – няма
- Бензин – няма
- Чонгарски мост – няма
- Кримски мост - затворен
- Автобуси – няма
- Влакове – няма
Коментиран от #21, #31
12:26 22.06.2026
12 хаха
Великобритания представя прототип на ракети за Украйна без американски компоненти
RENK и Patria представиха нова концепция за тежко безпилотно наземно превозно средство (UGV), базирана на комбинацията от верижната платформа TRACKX и трансмисията HSWL 076.
TRACKX по-всяка вероятност ще премине изпитания в Украйна.
Ватенките се охвърляха в кафяво...ХАХАХА
Коментиран от #22
12:27 22.06.2026
13 Гориил
12:27 22.06.2026
14 Баба Яга
12:27 22.06.2026
15 Баламата
12:30 22.06.2026
16 ВойнаПарите
12:30 22.06.2026
17 хихи
12:33 22.06.2026
18 Маринов
Коментиран от #32
12:35 22.06.2026
19 Мнение
Коментиран от #36
12:35 22.06.2026
20 Гориил
12:35 22.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не е така!
До коментар #12 от "хаха":Мечтииии!
Чети какво казва Кулеба по горе.
Ако ти стига акъла да разбереш.
12:37 22.06.2026
23 Разноглед имбицил
12:40 22.06.2026
24 Но използва
До коментар #5 от "Стармър":кометите. А защо си комети след като ги пляскат с лопатките по розовите дупета та чак им става гот.....
12:46 22.06.2026
25 Агресорът Зеленски
И Питер.
12:47 22.06.2026
26 604
12:50 22.06.2026
27 Елементарно Уотсън
12:52 22.06.2026
28 Някой
Коментиран от #29
12:55 22.06.2026
29 Много бой ще отнесе Раша
До коментар #28 от "Някой":докато капитулира.
Коментиран от #33
12:57 22.06.2026
30 хахаха
13:07 22.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Европеец
До коментар #18 от "Маринов":Така е,прав си...,
13:09 22.06.2026
33 Абе
До коментар #29 от "Много бой ще отнесе Раша":Още един пишман пророк ,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси капитулация на Русия не само,че не виждат ,ами и по вероятно западния Содом и Гомор да се срути според тях:))
13:15 22.06.2026
34 Хахахаха
До коментар #6 от "име":Фундаменталните проблеми не ги вижда само човек с липса на фундаментално мислене. Преди 4 години руската армия беше пред Киев, сега е пред Донецк. Преди 4 години нямаше удари по руска територия, сега са ежедневие! Това не са ли фундаментални промени?
13:20 22.06.2026
35 1001
13:27 22.06.2026
36 Айде бе
До коментар #19 от "Мнение":Никаква Сирия не е загубила Русия, трите руски бази си стоят и даже новият президент настоява да останат, а скоро сирийски войници дори бяха на военни учения в Русия. Колкото до Венецуела, то там руснаците нямат нищо тяхно , както и никаква инфраструктура, там основно бяха китайците!
Западът наистина започна да изпраща каски и накрая стигна до тежки оръжия и това е още по-добре за руснаците, защото те осъзнаха че конфликтът с терористите от НАТО е неизбежен и предпочетоха да го водят на територията на бивша Украйна, където няма какво да пазят, а не на собствена.
Вижда се, че след 4 години руска военна операция НАТО вече е на колене, а Европа в колапс и това доказа техните правилни военни действия на изтощение.
Руската армия никога не е била по-силна!
Коментиран от #38
13:27 22.06.2026
37 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
38 Роко
До коментар #36 от "Айде бе":Приятелю явно живееш в паралелна вселена или си на нещо силно и много забранено. По - големи глупости едва ли някой може да измисли. Тече пета година на войната рассиянската армия е затънала в украинското блато всекидневно хиляди рассияни стават на удобрение за украинския чернозем а на тебе ти се привижда НАТО на колене. Или си пълно куко или си прекалил с бялото
13:38 22.06.2026
39 Мечти
13:38 22.06.2026
40 Роко
До коментар #6 от "име":Ох милия ми демограф. Лично ли преброи колко укри са останали?
13:41 22.06.2026