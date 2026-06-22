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Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор
  Тема: Украйна

Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор

22 Юни, 2026 12:18 1 881 40

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
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  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Такива ракети носят значително по-мощна бойна част, отколкото дроновете, а високата им скорост ги прави много по-трудни за прехващане

Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Киев е загрижен от рязкото увеличение на броя на балистичните ракети, с които Русия обстрелва Украйна, пише американският вестник The New York Times, цитиран от Фокус.

През текущата 2026 година руснаците изстрелват средно по 74 балистични ракети на месец. През 2023 година този показател е бил едва шест ракети, през 2024-та е нараснал до 28, а през 2025-та – до 49.

При това около две трети от боеприпасите от този тип преодоляват украинската система за противовъздушна отбрана.

Изданието отбелязва, че именно балистичните удари са се превърнали в един от основните инструменти за оказване на натиск върху Украйна. Такива ракети носят значително по-мощна бойна част, отколкото дроновете, а високата им скорост ги прави много по-трудни за прехват. Вестникът пише, че именно чрез масирани удари с балистични ракети Русия е нанесла сериозни щети на украинската енергетика и градската инфраструктура.

На този фон Киев възнамерява да създаде собствена балистична програма. Министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че появата на балистични ракети във ВСУ "фундаментално ще промени характера на тази война“.

В статията обаче се отбелязват и рисковете от такъв сценарий. Така бившият външен министър на Украйна Дмитрий Кулеба заявява, че ако Украйна получи ракети, способни да представляват заплаха за Москва и други големи руски градове, "Путин ще бъде принуден да предприеме следващата стъпка“.

Според Кулеба основният въпрос в такъв случай ще бъде дали украинските балистични ракети ще достигнат Москва и "дали Путин ще се реши да използва ядрено оръжие“.

Според привържениците на създаването на такова оръжие, редовните удари по градове в Руската федерация могат да принудят Кремъл да преосмисли плановете си за продължаване на войната в полза на възможно най-скорошно уреждане на конфликта.

Но източниците на NYT не изключват и обратния вариант – ответна ескалация от страна на Кремъл.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    54 14 Отговор
    При това около две трети от боеприпасите от този тип преодоляват украинската система за противовъздушна отбрана.

    Опаа, тука някой ще яде шамари от Галя! Как може да се изпуснете такова нещо да кажете?

    12:20 22.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    48 13 Отговор
    Те къде нямаше бензин ,и кой затягсше примката около Крим ,за кво се притеснявате бря ,

    Коментиран от #11

    12:21 22.06.2026

  • 3 Някой

    50 15 Отговор
    "Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор." Киев или неговите куратори?

    12:21 22.06.2026

  • 4 Дън Бай

    27 8 Отговор
    Голям зор да им начукат канчетата.

    12:22 22.06.2026

  • 5 Стармър

    29 18 Отговор
    Русия свърши ракетите.

    Коментиран от #24

    12:24 22.06.2026

  • 6 име

    30 22 Отговор
    Михаил Федоров заяви, че появата на балистични ракети във ВСУ "фундаментално ще промени характера на тази война“.

    Нагледахме се на фундаментални промени от патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите, израелските лазери и поне още толкова геймчейджъра.

    За сега единствената фундаментална промяна настъпва в населението на Бандеристан, освен че е намаляло с 20 милиона, отдавна преобладават индивидите от женски пол.

    Коментиран от #34, #40

    12:24 22.06.2026

  • 7 ма сирьозно ли ?

    26 19 Отговор
    за наркомана терорист все още е твърде малко

    12:24 22.06.2026

  • 8 Вижте

    28 2 Отговор
    изобщо войните са безумно нещо от което някои се опитват да спечелят иначе дали е бомба, дрон или микроб всичко може да те убие, но идеята да се върви срещу живота вече не е добре

    12:24 22.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    14 36 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Крим не го мисли. Там всичко е спокойно и подготвено за активния туристически сезон:
    - Фериботи – няма
    - Бензин – няма
    - Чонгарски мост – няма
    - Кримски мост - затворен
    - Автобуси – няма
    - Влакове – няма

    Коментиран от #21, #31

    12:26 22.06.2026

  • 12 хаха

    14 31 Отговор
    Германия току-що изпрати 6000 нови безпилотни самолета със среден обсег в Украйна, за да спре военната логистика и да прекъсне снабдителните линии на фронта през Крим и окупираните територии. Лятото ще бъде горещо!

    Великобритания представя прототип на ракети за Украйна без американски компоненти

    RENK и Patria представиха нова концепция за тежко безпилотно наземно превозно средство (UGV), базирана на комбинацията от верижната платформа TRACKX и трансмисията HSWL 076.
    TRACKX по-всяка вероятност ще премине изпитания в Украйна.

    Ватенките се охвърляха в кафяво...ХАХАХА

    Коментиран от #22

    12:27 22.06.2026

  • 13 Гориил

    33 10 Отговор
    Москва предупреди, че цената на войната ще бъде катастрофална за Европа, особено за бедните и изостанали страни от Европейския съюз.

    12:27 22.06.2026

  • 14 Баба Яга

    21 10 Отговор
    "Путин ще бъде принуден да предприеме следващата стъпка“... Ако мога да се сетя за едни събития от 1945 г. в Хирошима и Нагасаки, има голяма вероятност следващата стъпка да това да достигне Лвов, Старокностантинов или нещо друго наколо отвъд Днепър със сеене на подобни гъби. А зао не лондонското Сити, или берлинския райхс Мерце таг...

    12:27 22.06.2026

  • 15 Баламата

    18 8 Отговор
    Не ги мислете Украйна. Там се сваля от 100 броя ракети 120

    12:30 22.06.2026

  • 16 ВойнаПарите

    19 3 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:30 22.06.2026

  • 17 хихи

    17 6 Отговор
    и ВСУ успешно настъпват към Киев..

    12:33 22.06.2026

  • 18 Маринов

    18 5 Отговор
    Купена е много прозорлив. А не виждам защо Путин трябва да чака появата на ракети в Окраина? Да те ще дойдат. От Англия, както преди ден тук писаха. Защо ще ги чакат? За да има повод да се удари и острова? А какво им пречи и сега? Криворазбрана политика! А тя струва животи. Удари Киев сега, срини го. Удари пристанищата на Черно море. Магистралата с Полша и жп възлите по границата. И ще последва краят на войната. Толкова е просто! Путин държи в ръцете си всички козове и не действа. И не разбирам защо.

    Коментиран от #32

    12:35 22.06.2026

  • 19 Мнение

    9 13 Отговор
    САЩ и Великобритания превърнаха Украйна в най-мощната армия на НАТО, без самото НАТО да участва във войната против Русия. И човешкият ресурс е вече без значение, когато могат да захранват бандеровския режим с хиляди дронове, далекобойни ракети, космическо разузнаване и какво ли още не. И докато в Кремъл стои либерална върхушка, чиито деца, богатство, имоти са на Запад, то тази война ще е безкрайна до пълното изтощаване на Русия. Да не говорим, че Кавказ предстои да бъде запален. Русия изгуби за няколко дни Сирия и Венецуела, а авторитетът на армията ѝ е сринат. Преди Западът не смееше да изпрати каски и чорапи на украинците, а сега вече ежедневно насочват стотици дронове към Москва. И когато говориш само за поредни червени линии, недопанимание и озабоченост, противникът усеща, че си балабол, празнодумец и страхливец, и удря още по-силно!

    Коментиран от #36

    12:35 22.06.2026

  • 20 Гориил

    20 7 Отговор
    Киев няма отговор, нито може да има такъв, защото Украйна е сведена до планини от димящи руини. Но мъката и трагедията на измамения и ограбен народ не вълнуват ледените сърца на европейските хищници. Сега украинците (както рускоезичните, така и рускокултурните) не могат да избегнат националната трагедия. Европа отново се превърна в пламтящи огньове на световната война.

    12:35 22.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не е така!

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Мечтииии!
    Чети какво казва Кулеба по горе.
    Ако ти стига акъла да разбереш.

    12:37 22.06.2026

  • 23 Разноглед имбицил

    16 4 Отговор
    Туй да четеш БеГе "новините" може да ти предизвика кривогледство, ошашавяне и лудост. По-рано през деня четох, че на руснаците им оставало само още един Орешник и той бил изключително неточен, а сега тази информация..... Не издържам, ще полудеяяяяя!

    12:40 22.06.2026

  • 24 Но използва

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стармър":

    кометите. А защо си комети след като ги пляскат с лопатките по розовите дупета та чак им става гот.....

    12:46 22.06.2026

  • 25 Агресорът Зеленски

    9 12 Отговор
    Скоро нашите балистики по Масква!
    И Питер.

    12:47 22.06.2026

  • 26 604

    3 1 Отговор
    Немъ страшно след Шутен ще додат болшевиките...

    12:50 22.06.2026

  • 27 Елементарно Уотсън

    19 11 Отговор
    Путлера не може да използва ядрени оръжия по простата причина, че всички ядрени държави ще изтълкуват действията му като на луд и ще реагират с тотално унищожение на блатната империя, а много вероятно е и хората около него да го елиминират, ако дори намекне за нещо подобно.

    12:52 22.06.2026

  • 28 Някой

    10 13 Отговор
    След вашия отговор ще почнат да падат повече ракети по Киев и по други места из Украйна. Всяка ескалация от ваша страна води до обратен ефект.

    Коментиран от #29

    12:55 22.06.2026

  • 29 Много бой ще отнесе Раша

    12 6 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    докато капитулира.

    Коментиран от #33

    12:57 22.06.2026

  • 30 хахаха

    1 4 Отговор
    спокойно британците се готвят да дадат обогатен уран на киев тогава силите ще се изравнят а европа и русия ще изчезнат от картата

    13:07 22.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Маринов":

    Така е,прав си...,

    13:09 22.06.2026

  • 33 Абе

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Много бой ще отнесе Раша":

    Още един пишман пророк ,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси капитулация на Русия не само,че не виждат ,ами и по вероятно западния Содом и Гомор да се срути според тях:))

    13:15 22.06.2026

  • 34 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Фундаменталните проблеми не ги вижда само човек с липса на фундаментално мислене. Преди 4 години руската армия беше пред Киев, сега е пред Донецк. Преди 4 години нямаше удари по руска територия, сега са ежедневие! Това не са ли фундаментални промени?

    13:20 22.06.2026

  • 35 1001

    1 1 Отговор
    Киев подготвя свой отговор. Скоро ще приключи!!!

    13:27 22.06.2026

  • 36 Айде бе

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Никаква Сирия не е загубила Русия, трите руски бази си стоят и даже новият президент настоява да останат, а скоро сирийски войници дори бяха на военни учения в Русия. Колкото до Венецуела, то там руснаците нямат нищо тяхно , както и никаква инфраструктура, там основно бяха китайците!

    Западът наистина започна да изпраща каски и накрая стигна до тежки оръжия и това е още по-добре за руснаците, защото те осъзнаха че конфликтът с терористите от НАТО е неизбежен и предпочетоха да го водят на територията на бивша Украйна, където няма какво да пазят, а не на собствена.
    Вижда се, че след 4 години руска военна операция НАТО вече е на колене, а Европа в колапс и това доказа техните правилни военни действия на изтощение.
    Руската армия никога не е била по-силна!

    Коментиран от #38

    13:27 22.06.2026

  • 37 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 38 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Айде бе":

    Приятелю явно живееш в паралелна вселена или си на нещо силно и много забранено. По - големи глупости едва ли някой може да измисли. Тече пета година на войната рассиянската армия е затънала в украинското блато всекидневно хиляди рассияни стават на удобрение за украинския чернозем а на тебе ти се привижда НАТО на колене. Или си пълно куко или си прекалил с бялото

    13:38 22.06.2026

  • 39 Мечти

    0 0 Отговор
    Когато САЩ се оттеглят, Зеле ще оглави натото и ще е даже най - първи.

    13:38 22.06.2026

  • 40 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Ох милия ми демограф. Лично ли преброи колко укри са останали?

    13:41 22.06.2026

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