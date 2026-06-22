Украйна е загрижена от рекордния брой руски удари с балистични ракети! Киев подготвя свой отговор

Киев е загрижен от рязкото увеличение на броя на балистичните ракети, с които Русия обстрелва Украйна, пише американският вестник The New York Times, цитиран от Фокус.

През текущата 2026 година руснаците изстрелват средно по 74 балистични ракети на месец. През 2023 година този показател е бил едва шест ракети, през 2024-та е нараснал до 28, а през 2025-та – до 49.

При това около две трети от боеприпасите от този тип преодоляват украинската система за противовъздушна отбрана.

Изданието отбелязва, че именно балистичните удари са се превърнали в един от основните инструменти за оказване на натиск върху Украйна. Такива ракети носят значително по-мощна бойна част, отколкото дроновете, а високата им скорост ги прави много по-трудни за прехват. Вестникът пише, че именно чрез масирани удари с балистични ракети Русия е нанесла сериозни щети на украинската енергетика и градската инфраструктура.

На този фон Киев възнамерява да създаде собствена балистична програма. Министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че появата на балистични ракети във ВСУ "фундаментално ще промени характера на тази война“.

В статията обаче се отбелязват и рисковете от такъв сценарий. Така бившият външен министър на Украйна Дмитрий Кулеба заявява, че ако Украйна получи ракети, способни да представляват заплаха за Москва и други големи руски градове, "Путин ще бъде принуден да предприеме следващата стъпка“.

Според Кулеба основният въпрос в такъв случай ще бъде дали украинските балистични ракети ще достигнат Москва и "дали Путин ще се реши да използва ядрено оръжие“.

Според привържениците на създаването на такова оръжие, редовните удари по градове в Руската федерация могат да принудят Кремъл да преосмисли плановете си за продължаване на войната в полза на възможно най-скорошно уреждане на конфликта.

Но източниците на NYT не изключват и обратния вариант – ответна ескалация от страна на Кремъл.