Шефът на НАТО: Путин се страхува, че ще изпълним всичките си ангажименти

Предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде много важна за целия свят. Членовете на блока са решени да изпълнят конкретни задължения и това е, от което много се страхува ръководителят на Кремъл Владимир Путин. Това изявление направи генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Atlantic Council, цитиран от Фокус.
Генералният секретар припомни, че през 2025 г. членовете на блока са се споразумели за 5% от БВП за разходи за отбрана. Освен това е било договорено значително увеличение на подкрепата за Украйна.
Според Рюте, миналата година НАТО вече е похарчил 20% повече за отбрана от очакваното. Той отбеляза, че това е наистина ясен сигнал към Путин.
''Това лято е за изпълнение на ангажименти, надежден курс, а фактът, че миналата година похарчихме почти 20% повече, вече е доказателство, че това се случва, а сега трябва да се уверим, че имаме надежден път към 5%. И виждам, че това абсолютно се случва, особено що се отнася до отбраната'', отбелязва Рюте.
''Най-важното е Москва да разбере: ''Хей, можем да се бием с вас днес и ще се уверим, че ако направите някаква глупава стъпка срещу нас, ние сме готови да се защитим'', подчертава Рюте.
Той заяви също, че срещата на върха в Хага е била голям успех, защото страните са успели да поемат ангажименти.
''Но е важно да изпълним ангажиментите си и това виждам да се случва в Анкара - това е още по-важно. Защото в крайна сметка Путин не се страхува от ангажименти, той се страхува да ги изпълни, и това е, което правим. Владимире, ние ще се защитим'', обърна се Рюте към руския президент.
По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО от делегация, която той ще ръководи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе Путин се страхува
Коментиран от #8, #14, #16
22:36 26.06.2026
2 Пич
Коментиран от #7, #11
22:40 26.06.2026
3 Владимир Путин, президент
Това е 👈
Коментиран от #28, #33, #43
22:44 26.06.2026
4 Мимч
22:44 26.06.2026
5 ДрайвингПлежър
Е... Освен разбира се ако не е поемал частни такива срещу заплащане? Ама да каже - с удоволствие ще го опандизим!
22:44 26.06.2026
6 А50
Коментиран от #24
22:45 26.06.2026
7 Чиниш ми се
До коментар #2 от "Пич":Закоравял минедчия.
Коментиран от #12
22:45 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
22:48 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 👇👇👇👇👇
До коментар #2 от "Пич":Той па Пусьо един президент.По-скоро едно страхливо бункерно нищожество обградило бункерите си с цялото московско ПВО.
Коментиран от #15
22:49 26.06.2026
12 Ти не
До коментар #7 от "Чиниш ми се":Ми се чиниш,а си закоравял мине дчия!!!
22:50 26.06.2026
13 Мда
22:51 26.06.2026
14 Така е
До коментар #1 от "Абе Путин се страхува":Българите мразим руснаците безплатно.
Коментиран от #17, #46
22:51 26.06.2026
15 Пич
До коментар #11 от "👇👇👇👇👇":Ами да изчакаме десетина дена, и ще видим кой е прав!
22:53 26.06.2026
16 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Абе Путин се страхува":Бавно ра3 виващи сме вее.... многходови така да се каже ахахахах
Коментиран от #20, #22
22:53 26.06.2026
17 Ами българите не
До коментар #14 от "Така е":Ама виж безродният глупак мрази Русия и обича лъжи, кражби и цигания. Отпадък е!
22:53 26.06.2026
18 СЛУЖИТЕЛИТЕ
Бензиностанции
Във КРИМ
ТЕС
ЗАСНЕХА ОБРЪЩЕНИЕ :
ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД
ПОМОГИТЕ.
НАД 2500 СЛУЖИТЕЛИ НА
ТЕС ОСТАВАТ БЕЗ РАБОТА
ХАХАХАХАХА
А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ
ВСЕ РЕВАТ
В КРИМ ПРОБЛЕМ
С БЕНЗИНА НЯМА .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #29
22:53 26.06.2026
19 хихик
22:55 26.06.2026
20 Прочете ли
До коментар #16 от "Путин многоходовия":Че страхливеца е фен на лъжата!
Коментиран от #25
22:56 26.06.2026
21 Цък
Коментиран от #23, #32
22:56 26.06.2026
22 Знаем
До коментар #16 от "Путин многоходовия":Бе, знаем, че паветниците сте бавноразвиващи се!
22:56 26.06.2026
23 Война е.
До коментар #21 от "Цък":Свиквай.
22:57 26.06.2026
24 Бай Араб
До коментар #6 от "А50":Сега Русия като нападне България,вас копейките ще ви направят началници .Смятате ли да ни убивате или само ще ни ограбвате?
Коментиран от #55, #57
22:58 26.06.2026
25 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #20 от "Прочете ли":Да ти се изхождат хората на главата.😃
Коментиран от #26
22:59 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Румен Петков
Това същество, което няма семейство, няма деца, няма смисъл в живота, застрашава бъдещето на Европа и на целия свят.
Между другото, почти целия европейски елит са същите безбъдници, които освен за ламтят за пари, нямат друга цел в живота.
След този най-скъп в историята на НАТО съмит остава да разчитаме на правителствата на европейските държави, да не поемат безумия курс на въоръжаване, следвайки налудничавите идеи на тези креатури, наречени "европейски лидери".
23:01 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "СЛУЖИТЕЛИТЕ":Фолксвагенсе Кани да уволни 100 000 човека
Коментиран от #37
23:03 26.06.2026
30 Айляк
Че натю е прайд, щом начело е сбър кан Рютко?
Ами изпълнявайте си ангажиментите си по прайда и не говорете много.
Щото, който много говори, нищо не става от него:))
Комедиант, акушерка, сбър каняк, аферист Епщайн и истерична бл ядка от Естония.
Чудно.
23:05 26.06.2026
31 az СВО Победа 81
1. Западните елити са в конфликт. До срещата в Турция те ще се ритат по кокалчетата, ще се ръгат с лакти, ще си правят мръсни номера в опит да заемат по-силна и изгодна позиция от конкуренцията. Срещата ще е за уреждане на сметки, т.е. ще си изясняват взаимно кой е главният и кой ще слуша и ще изпълнява... Тази борба не предвещава нищо добро, за света защото фронтът на тази битка е целия свят.
2. Тръмп ще си налага волята над европейците, те начело с Англия и Франция ще се мъчат да го пързалят, унижават и да го вкарват в своите игри.
3. Срещата в Истанбул наистина ще е много важна за цял свят, защото там може да бъде даден старт на края на НАТО, такъв, какъвто го знаем....
Коментиран от #38
23:06 26.06.2026
32 Бай Араб
До коментар #21 от "Цък":Цък, ти на социал ли си? Ами като дойде руския войник ще ти вземе социала и ще го изпие .
Коментиран от #35, #36
23:07 26.06.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Идиод Си Ти, А Путин е велик
23:07 26.06.2026
34 Всяка вечер 8,4 милиарди души по света
Коментиран от #39, #67
23:07 26.06.2026
35 А що ще идва
До коментар #32 от "Бай Араб":Казаха ли на глупака?
23:08 26.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ВСУ
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ВСУ уволни 1 милион руснака от живота.
Коментиран от #42, #56
23:10 26.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тома
23:12 26.06.2026
41 Скачай у нужнико бе въшлю 😀
До коментар #39 от "Всяка вечер":Бърже!
Коментиран от #44, #53, #65, #68, #76
23:12 26.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Рублевка
Коментиран от #48
23:15 26.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 да е ясно
Коментиран от #49
23:16 26.06.2026
48 1111
До коментар #45 от "Рублевка":Вярно е, за съжаление. Тия си го търсят. Дано не ГО намерят.
23:18 26.06.2026
49 1111
До коментар #47 от "да е ясно":Ясно е, че ни сготвят. Въпросът е, при бавното готвене, дали ще успеем да излезем от тенджерата...
23:23 26.06.2026
50 Рублевка
Какво ще спечели от това Европа? Нанасят се удари по Москва, Санкт Петербург и летищата на стратегическата авиация на Русия, където има ядрено оръжие. Това е основание за незабавни ядрени удари.
23:24 26.06.2026
51 бангаранга и чунга чанга
23:24 26.06.2026
52 Z- турбо патриот
Путкер се провали.
Коментиран от #58, #60
23:25 26.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атина Палада
До коментар #52 от "Z- турбо патриот":ВСУ са вече в Лвов .Искаш да кажеш,че затягат обръча в Лвов ,че поляците идат:)
Коментиран от #62
23:28 26.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Летец Пешеходец
Коментиран от #63, #70
23:31 26.06.2026
62 Иска да каже
До коментар #58 от "Атина Палада":Че трябва да ходиш на работа.Па макар и да метеш улиците.
23:31 26.06.2026
63 Путкер се удави в Донбас
До коментар #61 от "Летец Пешеходец":Само дръгливите копейки се правят на неразбрали.
23:34 26.06.2026
64 Рублевка
23:34 26.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Войната срещу Русия
Щом до сега Е.С. можеше без руската покрайнина , ще може и винаги и всички държави това ще бъде по-добре. Най-малко няма да храним армията и чиновниците на у крайна.
Коментиран от #74
23:35 26.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Рублевка
23:42 26.06.2026
70 Мдаа
До коментар #61 от "Летец Пешеходец":Путин ще бъде МАВЗОЛЕТИЗИРАН в бункера за вечността.
Коментиран от #71
23:42 26.06.2026
71 Летец Пешеходец
До коментар #70 от "Мдаа":А, дано да е по-скоро.
23:44 26.06.2026
72 Абе
23:44 26.06.2026
73 az СВО Победа 81
Щабът на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн е изваден от строя, заедно с много други критични американски инфраструктурни обекти.
За всичко това Тръмп ще държи отговорни "съюзниците" му в НАТО, разбирай европейците и ще им извива ръцете за пари. Те пък, в настоящата ситуация без евтините енергоресурси от Русия гаснат пред очите на цял свят...
Ще бъде любопитна среща, която напълно ще отразява процесите на разпад на стария ред и формирането на новия...
23:45 26.06.2026
74 Атина Палада
До коментар #66 от "Войната срещу Русия":Войната срещу Русия..По слабата страна е Запада! Украйна даже не е страна в тази война и никой в не отразява..Тя е само пушечно месо на Запада! ! Та,ако подкрепяш Русия,значи си срещу себе си,ако живееш на територията на ЕС!
23:46 26.06.2026
75 Напротив! Путин се надява
Точно това означава войната на изтощение. Бърза победа над Украйна не решава основния проблем. И не означава мир в Европа, докато "партньорите" не забравят веднъж завинаги за болните си мераци.
Коментиран от #78
23:48 26.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Рублевка
23:52 26.06.2026
78 На Атлантик Консил
До коментар #75 от "Напротив! Путин се надява":няма как да им дойдат такива неща на акъла.
Те са си просто журналисти.
23:53 26.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Рублевка
23:58 26.06.2026
81 az СВО Победа 81
САЩ нанесоха удари по територията на Иран, а това неминуемо ще накара цените на горивата да тръгнат нагоре и всичко това в момент, с който Европа е обхваната от гореща вълна и търсенето на енергийни ресурси е повишено...
Помните ли какво писах по темата защо Европа се страхува от горещините?
Който е чел коментара ми вече е наясно с картинката!
00:01 27.06.2026
82 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
00:03 27.06.2026
83 Рублевка
00:06 27.06.2026
84 Бай-бай
00:13 27.06.2026