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Шефът на НАТО: Путин се страхува, че ще изпълним всичките си ангажименти
  Тема: Украйна

Шефът на НАТО: Путин се страхува, че ще изпълним всичките си ангажименти

26 Юни, 2026 22:35 1 371 84

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  • владимир путин

По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО от делегация, която той лично ще ръководи

Шефът на НАТО: Путин се страхува, че ще изпълним всичките си ангажименти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Atlantic Council Atlantic Council

Предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде много важна за целия свят. Членовете на блока са решени да изпълнят конкретни задължения и това е, от което много се страхува ръководителят на Кремъл Владимир Путин. Това изявление направи генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Atlantic Council, цитиран от Фокус.

Генералният секретар припомни, че през 2025 г. членовете на блока са се споразумели за 5% от БВП за разходи за отбрана. Освен това е било договорено значително увеличение на подкрепата за Украйна.

Според Рюте, миналата година НАТО вече е похарчил 20% повече за отбрана от очакваното. Той отбеляза, че това е наистина ясен сигнал към Путин.

''Това лято е за изпълнение на ангажименти, надежден курс, а фактът, че миналата година похарчихме почти 20% повече, вече е доказателство, че това се случва, а сега трябва да се уверим, че имаме надежден път към 5%. И виждам, че това абсолютно се случва, особено що се отнася до отбраната'', отбелязва Рюте.

''Най-важното е Москва да разбере: ''Хей, можем да се бием с вас днес и ще се уверим, че ако направите някаква глупава стъпка срещу нас, ние сме готови да се защитим'', подчертава Рюте.

Той заяви също, че срещата на върха в Хага е била голям успех, защото страните са успели да поемат ангажименти.

''Но е важно да изпълним ангажиментите си и това виждам да се случва в Анкара - това е още по-важно. Защото в крайна сметка Путин не се страхува от ангажименти, той се страхува да ги изпълни, и това е, което правим. Владимире, ние ще се защитим'', обърна се Рюте към руския президент.

По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО от делегация, която той ще ръководи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе Путин се страхува

    41 9 Отговор
    А денонощно лъжете срещу Русия. Няма по голям страхливец от лъжеца! Това и за глупака троляк се отнася.

    Коментиран от #8, #14, #16

    22:36 26.06.2026

  • 2 Пич

    42 10 Отговор
    Тоя па балък е шеф на НАТО, колкото Зелю е президент!!! И на двамата като им зашият по един зад врата, и нарушават правилата за движение!!!

    Коментиран от #7, #11

    22:40 26.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    10 25 Отговор
    Аз съм И-Д-И-O-T !!!
    Това е 👈

    Коментиран от #28, #33, #43

    22:44 26.06.2026

  • 4 Мимч

    24 5 Отговор
    Тоя сякаш го хапе комар и все му се заканя,ама накрая да не го ухапе някой мечок,че тогава няма да е жив.....

    22:44 26.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    32 4 Отговор
    Интересно какви задължения им тоя ментално ощетен индивид към Украйна, че да ги изпълнява? Тя е член на НАТО? Имаме договор с нея?
    Е... Освен разбира се ако не е поемал частни такива срещу заплащане? Ама да каже - с удоволствие ще го опандизим!

    22:44 26.06.2026

  • 6 А50

    23 6 Отговор
    Путин е либерал,ен продукт това е проблема. А Сащ Израел и Британия неможаха с Иран да се справят тръгнали да плашат Русия

    Коментиран от #24

    22:45 26.06.2026

  • 7 Чиниш ми се

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Закоравял минедчия.

    Коментиран от #12

    22:45 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    24 2 Отговор
    Да не би и Рюте да е минал на "стимулантите" на Зеленски :)

    22:48 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 👇👇👇👇👇

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Той па Пусьо един президент.По-скоро едно страхливо бункерно нищожество обградило бункерите си с цялото московско ПВО.

    Коментиран от #15

    22:49 26.06.2026

  • 12 Ти не

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чиниш ми се":

    Ми се чиниш,а си закоравял мине дчия!!!

    22:50 26.06.2026

  • 13 Мда

    7 2 Отговор
    atlantic council и фокус? Не, мерси.

    22:51 26.06.2026

  • 14 Така е

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от "Абе Путин се страхува":

    Българите мразим руснаците безплатно.

    Коментиран от #17, #46

    22:51 26.06.2026

  • 15 Пич

    17 5 Отговор

    До коментар #11 от "👇👇👇👇👇":

    Ами да изчакаме десетина дена, и ще видим кой е прав!

    22:53 26.06.2026

  • 16 Путин многоходовия

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Абе Путин се страхува":

    Бавно ра3 виващи сме вее.... многходови така да се каже ахахахах

    Коментиран от #20, #22

    22:53 26.06.2026

  • 17 Ами българите не

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Ама виж безродният глупак мрази Русия и обича лъжи, кражби и цигания. Отпадък е!

    22:53 26.06.2026

  • 18 СЛУЖИТЕЛИТЕ

    2 15 Отговор
    На най Голямата Верига
    Бензиностанции
    Във КРИМ

    ТЕС

    ЗАСНЕХА ОБРЪЩЕНИЕ :

    ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД

    ПОМОГИТЕ.

    НАД 2500 СЛУЖИТЕЛИ НА
    ТЕС ОСТАВАТ БЕЗ РАБОТА

    ХАХАХАХАХА

    А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ
    ВСЕ РЕВАТ

    В КРИМ ПРОБЛЕМ
    С БЕНЗИНА НЯМА .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #29

    22:53 26.06.2026

  • 19 хихик

    13 2 Отговор
    Предизвикалите войната щели да се защитават, ми да, редно си е, горкичките...

    22:55 26.06.2026

  • 20 Прочете ли

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Путин многоходовия":

    Че страхливеца е фен на лъжата!

    Коментиран от #25

    22:56 26.06.2026

  • 21 Цък

    10 3 Отговор
    20% повече за отбрана, 20% по малко са соц разходи.

    Коментиран от #23, #32

    22:56 26.06.2026

  • 22 Знаем

    14 4 Отговор

    До коментар #16 от "Путин многоходовия":

    Бе, знаем, че паветниците сте бавноразвиващи се!

    22:56 26.06.2026

  • 23 Война е.

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Свиквай.

    22:57 26.06.2026

  • 24 Бай Араб

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Сега Русия като нападне България,вас копейките ще ви направят началници .Смятате ли да ни убивате или само ще ни ограбвате?

    Коментиран от #55, #57

    22:58 26.06.2026

  • 25 Рипай у нужнико въшлю😀

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Прочете ли":

    Да ти се изхождат хората на главата.😃

    Коментиран от #26

    22:59 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Румен Петков

    20 3 Отговор
    Този жалък човечец Марк Рюте. Това морално, а както се видя и интелектуално нищожество, похарчи 150 млн. евро, и задължи всички европейци с милиарди, които трябва да платим, само и само той да си купи благоволението на Тръмп.
    Това същество, което няма семейство, няма деца, няма смисъл в живота, застрашава бъдещето на Европа и на целия свят.
    Между другото, почти целия европейски елит са същите безбъдници, които освен за ламтят за пари, нямат друга цел в живота.
    След този най-скъп в историята на НАТО съмит остава да разчитаме на правителствата на европейските държави, да не поемат безумия курс на въоръжаване, следвайки налудничавите идеи на тези креатури, наречени "европейски лидери".

    23:01 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "СЛУЖИТЕЛИТЕ":

    Фолксвагенсе Кани да уволни 100 000 човека

    Коментиран от #37

    23:03 26.06.2026

  • 30 Айляк

    17 1 Отговор
    От какво да се страхува Путин?
    Че натю е прайд, щом начело е сбър кан Рютко?
    Ами изпълнявайте си ангажиментите си по прайда и не говорете много.
    Щото, който много говори, нищо не става от него:))
    Комедиант, акушерка, сбър каняк, аферист Епщайн и истерична бл ядка от Естония.
    Чудно.

    23:05 26.06.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    17 1 Отговор
    Накратко:

    1. Западните елити са в конфликт. До срещата в Турция те ще се ритат по кокалчетата, ще се ръгат с лакти, ще си правят мръсни номера в опит да заемат по-силна и изгодна позиция от конкуренцията. Срещата ще е за уреждане на сметки, т.е. ще си изясняват взаимно кой е главният и кой ще слуша и ще изпълнява... Тази борба не предвещава нищо добро, за света защото фронтът на тази битка е целия свят.

    2. Тръмп ще си налага волята над европейците, те начело с Англия и Франция ще се мъчат да го пързалят, унижават и да го вкарват в своите игри.

    3. Срещата в Истанбул наистина ще е много важна за цял свят, защото там може да бъде даден старт на края на НАТО, такъв, какъвто го знаем....

    Коментиран от #38

    23:06 26.06.2026

  • 32 Бай Араб

    2 11 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Цък, ти на социал ли си? Ами като дойде руския войник ще ти вземе социала и ще го изпие .

    Коментиран от #35, #36

    23:07 26.06.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Идиод Си Ти, А Путин е велик

    23:07 26.06.2026

  • 34 Всяка вечер 8,4 милиарди души по света

    1 14 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #39, #67

    23:07 26.06.2026

  • 35 А що ще идва

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Араб":

    Казаха ли на глупака?

    23:08 26.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВСУ

    1 12 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ВСУ уволни 1 милион руснака от живота.

    Коментиран от #42, #56

    23:10 26.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тома

    11 1 Отговор
    Гледах шефа на нато при Тръмп.Значи бай Дончо ако искаше този беше готов да го цунка където посочише

    23:12 26.06.2026

  • 41 Скачай у нужнико бе въшлю 😀

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Всяка вечер":

    Бърже!

    Коментиран от #44, #53, #65, #68, #76

    23:12 26.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка

    14 2 Отговор
    Притеснен съм, че ядреното сдържане, донесло 70 години мир в Европа вече не работи. Притеснен съм, че Германия, която разпали две световни войни с над сто милиона жертви надига отново глас. Притеснен съм, че има толкова много хора, които постоянно дразнят и провокират Русия и нейния президент към крайни мерки. Притеснен съм, че се подиграват и присмиват с червените линии, предупрежденията на Русия и нейния президент. ТОВА МОЖЕ ДА СВЪРШИ С КАТАСТРОФА В ЕВРОПА!

    Коментиран от #48

    23:15 26.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 да е ясно

    10 1 Отговор
    Нито НАТО, нито ЕС имат какъвто и да било ангажимент към Украйна, защото тя не е член на нито един от двата съюза. Украйна е бивша съветска република и има да урежда отношения с Руската федерация, не с нас. С нищо не сме длъжни нито на Зеленски, нито уж бежанците, които пета година живеят на наш гръб и ни се подиграват. Някой от вас чул ли е Урсула или Рюте да са приютили клети украински бежанци в собствените си стотици имоти? Не сте чули и няма да чуете, защото те ги натрисат на нас ведно с милиарди дългове, които внуците и правнуците ни ще плащат. Що за лудост е това? Наистина имам нужда някой да ми обясни как в един момент Украйна стана по-важна от нас самите? Как аз съм длъжен да хрантутя и да дундуря нагли ук.ри защото те ме пазели от Путин. Ами мен от Путин не ме е страх, от какво тогава ме пазят тези, които най-нагло се разполагат в родината ми и са напът да ме изгонят от нея? Що за лудост е това някой знае ли?

    Коментиран от #49

    23:16 26.06.2026

  • 48 1111

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    Вярно е, за съжаление. Тия си го търсят. Дано не ГО намерят.

    23:18 26.06.2026

  • 49 1111

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "да е ясно":

    Ясно е, че ни сготвят. Въпросът е, при бавното готвене, дали ще успеем да излезем от тенджерата...

    23:23 26.06.2026

  • 50 Рублевка

    10 1 Отговор
    Цяла Европа се опитва с помощта на астрономични вливания на пари и оръжия в Украйна да натика най-голямата ядрена сила на планетата в ъгъла. Да принуди Русия към употреба на ядрено оръжие.
    Какво ще спечели от това Европа? Нанасят се удари по Москва, Санкт Петербург и летищата на стратегическата авиация на Русия, където има ядрено оръжие. Това е основание за незабавни ядрени удари.

    23:24 26.06.2026

  • 51 бангаранга и чунга чанга

    10 0 Отговор
    Интересни са тия натовски престъпници,тръгнали да побеждават Русия ! Все едно да превземат съзвездието Андромеда ?! Как ще стане тая работа ......? Как ?

    23:24 26.06.2026

  • 52 Z- турбо патриот

    2 11 Отговор
    Въвеждането на извънредно положение в Крим казва всичко.В Донецк ВСУ също затягат обръча.
    Путкер се провали.

    Коментиран от #58, #60

    23:25 26.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #52 от "Z- турбо патриот":

    ВСУ са вече в Лвов .Искаш да кажеш,че затягат обръча в Лвов ,че поляците идат:)

    Коментиран от #62

    23:28 26.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Летец Пешеходец

    2 10 Отговор
    Е, тази машина на снимката, ако се наложи, ще стигне до Москва, ще изоре Кремъл, като кооперативна нива и ще се върне в базата си. Може да носи едни големи бомби с тегло около 7 тона и 13 тона. Едната събаря цели квартали, а другата разбива бункери. Правят всичко на мармалад и майонеза.

    Коментиран от #63, #70

    23:31 26.06.2026

  • 62 Иска да каже

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Че трябва да ходиш на работа.Па макар и да метеш улиците.

    23:31 26.06.2026

  • 63 Путкер се удави в Донбас

    2 10 Отговор

    До коментар #61 от "Летец Пешеходец":

    Само дръгливите копейки се правят на неразбрали.

    23:34 26.06.2026

  • 64 Рублевка

    7 1 Отговор
    Орешник са изключително скъпи ракети, средство за доставка на ядрено оръжие. Една такава ракета може да унищожи столица в Европа. Путин показа, че Орешник не е "анимация". На какво се надяват в Украйна и Европа? Вече над десет години дразнят Путин и му се подиграват а той държи в ръцете си живота на почти милиард европейци. При ядрени удари жертвите в Европа ще бъдат 98% от населението. 2% ще оцелеят, защото са на друг континент.

    23:34 26.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Войната срещу Русия

    2 7 Отговор
    По слабата страна в тази война е Русия . Ето защо си струва да я подкрепим. Няма защо да мислим вече за у крайна . тя е вече победител с всеобхватната помощ на целият западен свят.
    Щом до сега Е.С. можеше без руската покрайнина , ще може и винаги и всички държави това ще бъде по-добре. Най-малко няма да храним армията и чиновниците на у крайна.

    Коментиран от #74

    23:35 26.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Рублевка

    6 0 Отговор
    Не призовавам към разум, който явно липсва на европейските "ястреби", а към техния базов инстинкт. Инстинкта за самосъхранение.

    23:42 26.06.2026

  • 70 Мдаа

    2 8 Отговор

    До коментар #61 от "Летец Пешеходец":

    Путин ще бъде МАВЗОЛЕТИЗИРАН в бункера за вечността.

    Коментиран от #71

    23:42 26.06.2026

  • 71 Летец Пешеходец

    2 6 Отговор

    До коментар #70 от "Мдаа":

    А, дано да е по-скоро.

    23:44 26.06.2026

  • 72 Абе

    0 6 Отговор
    Чий Крим?

    23:44 26.06.2026

  • 73 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    За да добиете представа за какво говоря в коментар 31, напомням, че по време на войната срещу Иран бяха унищожени приблизително 20 американски бази в региона на Близкия Изток и около 200 военни съоръжения. Официалните щети се оценяват на десетки милиарди долари.
    Щабът на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн е изваден от строя, заедно с много други критични американски инфраструктурни обекти.

    За всичко това Тръмп ще държи отговорни "съюзниците" му в НАТО, разбирай европейците и ще им извива ръцете за пари. Те пък, в настоящата ситуация без евтините енергоресурси от Русия гаснат пред очите на цял свят...

    Ще бъде любопитна среща, която напълно ще отразява процесите на разпад на стария ред и формирането на новия...

    23:45 26.06.2026

  • 74 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Войната срещу Русия":

    Войната срещу Русия..По слабата страна е Запада! Украйна даже не е страна в тази война и никой в не отразява..Тя е само пушечно месо на Запада! ! Та,ако подкрепяш Русия,значи си срещу себе си,ако живееш на територията на ЕС!

    23:46 26.06.2026

  • 75 Напротив! Путин се надява

    7 3 Отговор
    да изпълните всичките си ангажименти, та Зеленски да ви остави съвсем по без гащи, а Европа да колапсира финансово!
    Точно това означава войната на изтощение. Бърза победа над Украйна не решава основния проблем. И не означава мир в Европа, докато "партньорите" не забравят веднъж завинаги за болните си мераци.

    Коментиран от #78

    23:48 26.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Рублевка

    7 1 Отговор
    Веднъж излъгаха народите от СССР и превърнаха цели региони в дрипльовци. Русия след разпадането на СССР се изправи и позамогна. Сега се надяват да разчленят и РФ. Парен каша духа. Няма как да стане.

    23:52 26.06.2026

  • 78 На Атлантик Консил

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Напротив! Путин се надява":

    няма как да им дойдат такива неща на акъла.

    Те са си просто журналисти.

    23:53 26.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Рублевка

    4 0 Отговор
    Много ми е любопитно, как европейците ще погледнат на тая среща в очите Тръмп и Ердоган. От САЩ измъкнаха трилиони с нелоялна конкуренция и икономии в отбраната, а Турция я лъжат 40 години, че ще я приемат в ЕС. В същото време обещават бързо членство на Украйна.

    23:58 26.06.2026

  • 81 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Ето, че Тръмп вдига мизата във войната срещу европейците!

    САЩ нанесоха удари по територията на Иран, а това неминуемо ще накара цените на горивата да тръгнат нагоре и всичко това в момент, с който Европа е обхваната от гореща вълна и търсенето на енергийни ресурси е повишено...

    Помните ли какво писах по темата защо Европа се страхува от горещините?

    Който е чел коментара ми вече е наясно с картинката!

    00:01 27.06.2026

  • 82 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 7 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    00:03 27.06.2026

  • 83 Рублевка

    1 0 Отговор
    Путин съкрати руската армия и затвори СТОТИЦИ военни училища. Той не иска война с Европа, а иска Русия да си вземе своето. Както Германия искаше обединение, така и Русия иска обединение с Малоруския, откъсната с измама от нея.

    00:06 27.06.2026

  • 84 Бай-бай

    0 1 Отговор
    Раша! Ватите си остават мизерници

    00:13 27.06.2026

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