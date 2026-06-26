Шефът на НАТО: Путин се страхува, че ще изпълним всичките си ангажименти

Предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде много важна за целия свят. Членовете на блока са решени да изпълнят конкретни задължения и това е, от което много се страхува ръководителят на Кремъл Владимир Путин. Това изявление направи генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Atlantic Council, цитиран от Фокус.

Генералният секретар припомни, че през 2025 г. членовете на блока са се споразумели за 5% от БВП за разходи за отбрана. Освен това е било договорено значително увеличение на подкрепата за Украйна.

Според Рюте, миналата година НАТО вече е похарчил 20% повече за отбрана от очакваното. Той отбеляза, че това е наистина ясен сигнал към Путин.

''Това лято е за изпълнение на ангажименти, надежден курс, а фактът, че миналата година похарчихме почти 20% повече, вече е доказателство, че това се случва, а сега трябва да се уверим, че имаме надежден път към 5%. И виждам, че това абсолютно се случва, особено що се отнася до отбраната'', отбелязва Рюте.

''Най-важното е Москва да разбере: ''Хей, можем да се бием с вас днес и ще се уверим, че ако направите някаква глупава стъпка срещу нас, ние сме готови да се защитим'', подчертава Рюте.

Той заяви също, че срещата на върха в Хага е била голям успех, защото страните са успели да поемат ангажименти.

''Но е важно да изпълним ангажиментите си и това виждам да се случва в Анкара - това е още по-важно. Защото в крайна сметка Путин не се страхува от ангажименти, той се страхува да ги изпълни, и това е, което правим. Владимире, ние ще се защитим'', обърна се Рюте към руския президент.

По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО от делегация, която той ще ръководи.