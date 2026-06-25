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Русия е готова да воюва още! Генералите са гарантирали на Владимир Путин, че ще превземат четири региона в Украйна
  Тема: Украйна

Русия е готова да воюва още! Генералите са гарантирали на Владимир Путин, че ще превземат четири региона в Украйна

25 Юни, 2026 20:47 2 096 142

  • русия-
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  • владимир путин-
  • олександър сирски-
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Преди дни президентът Зеленски съобщи, че Русия се нуждае от мащабна мобилизация, за да се опита да повтори настъплението срещу Украйна или да проведе паралелно настъпление с по-малко бойни сили

Русия е готова да воюва още! Генералите са гарантирали на Владимир Путин, че ще превземат четири региона в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руският президент Владимир Путин не желае да прекрати войната срещу Украйна и изразява готовност да продължи военните действия още поне две години. Това се посочва в публикация на руското издание "Верстка“, която се позовава на източник, близък до една от европейските разузнавателни служби, пише Фокус.

Говорейки за новата вълна на мобилизация в Русия, той я определи като една от "хипотетичните строги мерки“.

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Путин, според думите на източника на журналистите, "не иска да приключи войната и е готов да воюва още две-три години“.

"Има опасения относно нестабилността — в случай на прекратяване на военните действия сега, в това състояние, без сериозни успехи“, отбелязва източникът.

Затова се обмислят "строги мерки, мобилизация и военна икономика“.

"Военните уж му гарантират (на Путин) пълен контрол над четири украински региона при условие, че има човешки ресурси“, цитира изданието.

Друг източник на журналистите, посочен като лице, което отговаря за въпросите, свързани с набирането на контрактни войници в една от руските държавни корпорации, даде подробности за евентуална мобилизация. Той твърди, че подготвителните мерки "за нещо, което никога няма да бъде наречено мобилизация“, вече продължават "от няколко месеца“. При това, според него, се опитват да отчетат "грешките от мобилизацията през 2022 г.“.

Той също така заявява, че "от октомври нататък“ военните от руската армия на РФ ще бъдат готови да приемат за обучение десетки хиляди души на полигоните. И, според него, на такива групи "ще ги разпределят по действащите войски“.

При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.

На 10 април президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти заяви, че блокирането на месинджъра Telegram в Русия може да е свързано с подготовката за приемането на непопулярни решения от Кремъл. Това, по-конкретно, е или край на войната, или, напротив, ескалация и засилване на мобилизацията.

На 19 април президентът Зеленски съобщи, че Русия се нуждае от мащабна мобилизация, за да се опита да повтори настъплението срещу Украйна или да проведе паралелно настъпление с по-малко бойни сили.

При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    37 17 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #120

    20:49 25.06.2026

  • 2 Браво

    26 21 Отговор
    Само два дни им дайте на руснаците и ще превземат Украйна 😂

    Коментиран от #91

    20:50 25.06.2026

  • 3 Бай той Толстой

    15 19 Отговор
    Ще има пак диктатура на пролетариата и прасетата на Персин ще хапнат демократични мръвки 🤗.

    20:50 25.06.2026

  • 4 Хаха

    28 18 Отговор
    И на нас Румен Радев ни гарантираше, че с министри като Кирил Петков и Асен Василев България щяла да стане по-добро място за живеене.

    Коментиран от #7

    20:50 25.06.2026

  • 5 КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ

    25 25 Отговор
    Когато Китай достави 100 000 дрона 6-то поколение на Русия.

    Коментиран от #13, #16, #19, #24

    20:50 25.06.2026

  • 6 така е

    21 10 Отговор
    И това само за 3 дена.

    20:51 25.06.2026

  • 7 Така беше

    19 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Даже наруши конституцията заради Киро канадеца като го назначи за министър.

    20:52 25.06.2026

  • 8 ПУТИН КАЗА

    13 15 Отговор
    От окраина ще вземете кукиш.

    20:52 25.06.2026

  • 9 иван

    8 6 Отговор
    Правилно !

    20:52 25.06.2026

  • 10 Бялджип

    31 28 Отговор
    А защо не? Русия върви напред и печели територии, въпреки бесните лъжи на Запада и тукашните подлоги. какво по-очевидно от фактите, че онези хленчат за мир, за преговори, търсят всякакви начини за среща с Путин? Има хора които са лесни за манипулиране, вярват на лъжите, на фейка, виждаме ги и тук. Но виждаме и фактите, които тук не се оповестяват!

    Коментиран от #60, #83

    20:52 25.06.2026

  • 11 Никога

    12 2 Отговор
    не сме мислили друго, истински потрес сте

    20:53 25.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 10 Отговор
    СУМА, ХАРКОВ, ДНЕПРОПЕТРОВСК, ОДЕСА :)

    20:53 25.06.2026

  • 13 е ми

    18 22 Отговор

    До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":

    Тогава може и Русия да стане с добра армия. Но в момента са кръгла нула

    Коментиран от #23

    20:53 25.06.2026

  • 14 Пич

    17 14 Отговор
    Леле......ей сега паветниците пенясаха!!! Нека им теглим такъв шут, че сополите им да ги изпреварят с несъобразена скорост!!!

    Коментиран от #34, #50

    20:53 25.06.2026

  • 15 🤔 Кога тва ве?

    19 9 Отговор
    През този век ли ще е?

    20:53 25.06.2026

  • 16 Опа

    14 8 Отговор

    До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":

    Направо от 20 поколение.

    20:54 25.06.2026

  • 17 Рюте педерасчето

    21 13 Отговор
    Ние сме 54 страни и неможем да се справим с вас моля ви вече нямаме сили и хора !

    Коментиран от #70, #95

    20:54 25.06.2026

  • 18 Ицо Певеца

    18 19 Отговор
    Слава на РУСИЯ слава ...слава!!!!!

    Коментиран от #78

    20:54 25.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соломон

    19 12 Отговор
    Ама чакай сега.Те нали не воюваха а това бе СВО която имаше за цел да денафицира Украйна.А накрая все за територии се говори.И то от страната със най много територия.Е ей тая територия дето я искате тя ще ви закопае

    Коментиран от #122

    20:54 25.06.2026

  • 21 Тъпири

    16 6 Отговор
    На приматите не им ли бактиса вече да завладяват.

    20:54 25.06.2026

  • 22 Въйййй🙊

    17 5 Отговор
    В Лисабон започнаха отново да копаят окопи🙊.

    20:54 25.06.2026

  • 23 А пък

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "е ми":

    В главата ти - две нули!

    20:55 25.06.2026

  • 24 гост

    16 11 Отговор

    До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":

    Русия е Велика страна, не би ползвала китайски дронове, тя ще си ги проиведе.....ама първо Москвич, Лада, Жигули.

    Коментиран от #41, #63

    20:55 25.06.2026

  • 25 Милен

    16 7 Отговор
    Не вярвай на генералите, бягай докато можеш!

    20:55 25.06.2026

  • 26 Луганск

    11 16 Отговор
    В Москва съдът ще разгледа делото на бившия министър на отбраната на Великобритания Бен Уолъс, обвинен в призиви за тероризъм срещу Русия. Това съобщи втори западен Окръжен военен съд, цитиран от ТАСС.
    Най-вероятно той ще бъде отведен в Москва и обесен.

    Призивът на всички русофоби и англосаксонци да помнят какво ги очаква в бъдеще.

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #43

    20:55 25.06.2026

  • 27 Да бе да

    15 10 Отговор
    Така го баламосват тоя Путин и той им се вързва.

    20:55 25.06.2026

  • 28 ТАЗИ ВЕЧЕР БАНДЕРИТЕ СА ПОКАНЕНИ

    9 10 Отговор
    На дискотека у кииф.

    20:56 25.06.2026

  • 29 Многоходовото

    16 10 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #37

    20:57 25.06.2026

  • 30 az СВО Победа 80

    15 10 Отговор
    Ще превземат, ама бензин oт къде?.

    20:57 25.06.2026

  • 31 Микробиолог

    10 12 Отговор
    Колективният запад и Китай готвят на Русия корейския сценарий. Калининград и Приднестровието за Украйна, Сибир за Китай.

    20:57 25.06.2026

  • 32 Я си

    9 9 Отговор

    До коментар #19 от "да тЪ питам":

    Прочети какво ти пиша на вибраторите бе, паветник! Мейд ин Чайна! По един ще се забие във всеки украинец!

    20:57 25.06.2026

  • 33 Мишел

    12 10 Отговор
    Поради тотално запълване на гробищата в Украйна, Зеленски е подписал закон за създаване на нови военни гробища във всички украински области.

    Коментиран от #44, #45

    20:57 25.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 КАТО ЧУЛ ТАЗИ НОВИНА

    14 7 Отговор
    Рюте се упуснал.

    20:58 25.06.2026

  • 36 В Русия вече се примириха със загубата.

    10 12 Отговор
    "По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е огромна грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би осигурило стратегически и реални ползи за Русия."

    20:58 25.06.2026

  • 37 А ти

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "Многоходовото":

    Глътна два милиона човечета...

    20:59 25.06.2026

  • 38 Нямат край

    14 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    Коментиран от #46

    20:59 25.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЗЕЛЕНСКИ ЩЯЛ ДА ВРЪЩА

    10 8 Отговор
    И Одеса.

    21:00 25.06.2026

  • 41 интересно

    13 12 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Русия има петрол, ресурси....не зависи от Западни посолства.,Путин президент от десетилетия....а елементарни неща немогат да произведат и пласират. Коли, виждаме по улиците западни и източни марки,.Самолети, също.....за техника да не говорим

    21:01 25.06.2026

  • 42 Пенчо

    10 7 Отговор
    Ами не, не ви вярвам вече за нищо, пета година вече ви чакам да дойдете да ни освободите, а вие още драпати около Малая Токмачка, бях се приготвил след като дойдете да ни освободите пак, да запаля сервиза на комшията, а на другия да му взема БеНенВето и новото му гадже, ама вие се оаках...... те в тая Украйна.

    21:01 25.06.2026

  • 43 Съвсем си изтрещял

    13 5 Отговор

    До коментар #26 от "Луганск":

    Вечер целуваш ли портрета на Путин ?
    Или си удряш една , докато го гледаш в очите

    Коментиран от #52

    21:01 25.06.2026

  • 44 Путлето е по-рационален

    13 7 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Подписа указ убитите руснаци да се оставят да гният там където ги е стигнало възмездието.Няма да да плаща на вдовици и сираци.

    21:02 25.06.2026

  • 45 Ол1гофрен,

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Източник?

    Коментиран от #57

    21:03 25.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сандо

    6 14 Отговор
    Украйна в този си вид трябва да изчезне,тя опасна не само за Русия,тя е опасна най-вече за Европа.Добре е и нашите управляващи да си сложат очилата за реалистично виждане и да ни спасяват преди да е станало късно.

    21:04 25.06.2026

  • 48 Само с глупава пропаганда се занимавате

    5 10 Отговор
    Русия може да води пълно мащабна война години наред, а това е само СВО! Но напъна на пропадналият запад само показва трагедията и отчаянието на фашизма там.

    21:04 25.06.2026

  • 49 Гориил

    8 9 Отговор
    В Русия няма мобилизация. Руската армия за специални военни операции се комплектува изключително чрез договори с резервисти или граждани на други държави на възраст 35 и повече години (за чужденци - на 21 и повече години).

    Коментиран от #56, #106, #128

    21:04 25.06.2026

  • 50 Копейкотрошач

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Колко минути ще ти издържи вратлето преди да станеш на мокро петно?1 или 2?

    Коментиран от #55, #62

    21:05 25.06.2026

  • 51 Костадинов

    10 3 Отговор
    Жужето върна ваTитe в 18 век.

    21:05 25.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Миролюб Войнов, анализатор

    9 5 Отговор
     "...готов да воюва още две-три години..."

    Няма такъв филм, руски кьорфишек !!!
    Русия е на последни издихания, Путин абсолютно сам, олигарските са го зарязали да се оправя както знае и си спасяват бизнеса. Обмислят смяната му с по-адекватен, вероятно Абрамович или Дмитриев. До края на годината всичко ще се реши.

    21:05 25.06.2026

  • 54 Факти

    14 3 Отговор
    Путин много се изложи с тази война. Тръмп за 6 седмици разбомби Иран, после 2 месеца преговаряха и край. Кремълският палячо пета година яде шамари и шутове в Украйна.

    Коментиран от #58

    21:07 25.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Гориил":

    Ами при Кобзон разбира се.

    21:07 25.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гост

    5 12 Отговор
    "Украинските въоръжени сили загубиха 2,4 милиона войници за 4 години -руски хакери проникнаха в базите данни на противника.
    Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, Центъра за контрол на транспорта, украинските медицински организации и моргите са били хакнати.
    До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона, а до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова хора, колкото през цялата 2023 г. - приблизително 400 000.
    Най-големите загуби са в направленията Покровски, Константиновски, Лимански, Запорожки и Купянски.
    Най-голям брой смъртни случаи са регистрирани в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана.
    Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не са включени в броя на жертвите: те се отписват като "инциденти"."

    Коментиран от #79, #87, #141

    21:09 25.06.2026

  • 60 Руснак без крак...

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    "...Русия върви напред и печели територии..."

    Каква е ползата от разорени територии без население ? Каква е ползата от 2млн руски трупа ? Какво постигна Путин с тоя зверски Геноцид ?
    Хайде отговорете русофилите аргументирано, човешки ☝️

    Коментиран от #65, #74, #76

    21:10 25.06.2026

  • 61 Рипай у нужнико въшлю😀

    3 7 Отговор

    До коментар #58 от "Супер":

    Да ти се изхождат хората на главата 😃😃😂.

    Коментиран от #67, #69

    21:10 25.06.2026

  • 62 Пич

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Копейкотрошач":

    Може да пробваш, но О Я ми има много здрав врат, и много върти! Ама айде, подрусай се ѝ ти като другите...

    Коментиран от #72

    21:10 25.06.2026

  • 63 Толкова велика колкото Северна Корея :))

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    Коментиран от #93

    21:10 25.06.2026

  • 64 Ноби

    7 3 Отговор
    Тези сънуват нещо

    21:11 25.06.2026

  • 65 Като намалиш пропагандата за глупаци

    5 6 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак...":

    няма да се балтавиш в тази боза. Забавна е, но не за всеки. 😄

    21:11 25.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не свикна ли

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Цял живот ще си там. 😄

    21:12 25.06.2026

  • 68 И ОДЕСА

    6 6 Отговор
    И ОДЕСКА.......!!!

    Коментиран от #96

    21:12 25.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Розовото пони Путин

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Рюте педерасчето":

    И мислех, че влизам в Киев за 3 дни, ама вече пета година стоя с памперс в бункера 🌈 🦄 🤣

    Коментиран от #75

    21:13 25.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Първо пускам двама роми да прокарат

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Пич":

    май ка ти миризливата циганка.
    После се включвам.

    Коментиран от #100

    21:14 25.06.2026

  • 73 МОЧАТА

    9 2 Отговор

    До коментар #66 от "А МОЧАТА?":

    го направиха на чакъл и асфалтираха с него две софийски улички...

    Коментиран от #84

    21:14 25.06.2026

  • 74 Хаха

    7 13 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак...":

    По-кротко с лъжите за двата милиона "руски трупа"!?
    Щото при размяната на убити съотношението винаги 1000:30...

    Коментиран от #97

    21:14 25.06.2026

  • 75 А пиро на дупиту

    5 6 Отговор

    До коментар #70 от "Розовото пони Путин":

    няма ли. Дай по на често с папагаленето за три дни. Голям напън глупака ден и нощ папагали, а пиро няма. 😄

    Коментиран от #81

    21:15 25.06.2026

  • 76 Бялджип

    7 8 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак...":

    Русофил може да отговори само на друг русофил. Или поне на неутрален, обективен човек, гледащ фактите каквито са. С русофоб не се спори. Там важат думите на Пушкин от стихотворението му "Паметник".

    21:15 25.06.2026

  • 77 Точна прогноза

    5 1 Отговор
    Раша отива в небитието при СССР и крайцера .

    21:15 25.06.2026

  • 78 Град Козлодуй

    11 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ицо Певеца":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #82

    21:15 25.06.2026

  • 79 Ол1гофрен,

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    Източник?

    21:15 25.06.2026

  • 80 Копейко

    11 4 Отговор
    Значить Ощщ три години тьотя ще раздава копейки ,а дано ,ама надали

    21:16 25.06.2026

  • 81 Розовото пони Путин 🦄

    8 5 Отговор

    До коментар #75 от "А пиро на дупиту":

    Има, има. Няколко пира вече имам, пета година съм в бункера🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #86

    21:17 25.06.2026

  • 82 Затова

    6 8 Отговор

    До коментар #78 от "Град Козлодуй":

    славим Русия, а не терористична Украйна. Чети, а не троли.

    21:17 25.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 СЪС ЧАКЪЛА

    8 1 Отговор

    До коментар #73 от "МОЧАТА":

    ОТ МОЧАТА
    МОЖЕШЕ
    ДА СЕ ПОПРАВЯТ КРИМСКИТЕ МОСТОВЕ.

    ЧЕ ДА МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ РУСКИТЕ
    ПЛЪХОВЕ.

    СЕГА ВЕЧЕ Е КЪСНО.

    21:17 25.06.2026

  • 85 Бат Вальо

    3 8 Отговор
    Кат гледам как в УкраИна пунктовете за регистрация на доброволци едвам смогват да обработят желаещите за фронта ... то опашки, то чудо ... руснаците яко ще я загазят ...

    21:18 25.06.2026

  • 86 Има ли

    5 7 Отговор

    До коментар #81 от "Розовото пони Путин 🦄":

    шарено или розово пиро покълна на дупиту на глупака? 😄 Значи с папагалене за 3 дни, ша станеш пернато. 😄

    21:18 25.06.2026

  • 87 Ха-ха

    7 9 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #89, #90

    21:19 25.06.2026

  • 88 Путлето ще трябва да мобилизира

    8 3 Отговор
    Кочове,пърчове,магарета,овни и друг. рогат добитък.Но преди това ще бъде обесен.

    21:20 25.06.2026

  • 89 Гост

    7 5 Отговор

    До коментар #87 от "Ха-ха":

    При размяната на убитите винаги съотношението е 1000:30, така че не знам от къде са твоите "данни"....

    Коментиран от #101

    21:20 25.06.2026

  • 90 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #87 от "Ха-ха":

    На всяка размяна ги виждаме. 1000 за Украйна, 30 за Русия! Но ти троли, може пък да има някой объл като вас! 😄

    21:20 25.06.2026

  • 91 Европеец

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Иронията ти неуместна...... Ако либералня Путин не се меси това е работата на генералите да сме забравили за тая война.... Измамиха го Путин в Минск, после в Истанбул, А сега се вижда че е бил измамен и в Аляска..... Така че Путин ако не се меша работата на генералите не само четирите области ще бъдат превзети, а още 4 - 5.....

    21:20 25.06.2026

  • 92 Св Климент 17, партер

    5 1 Отговор
    Утре ще отида да пия кафе при съседа, братовчед на Шойгу, ама знам, че и двамата са трусливци.
    Пък да отидат на фронта, не знам дали биха направили такова нещо.

    21:20 25.06.2026

  • 93 Димата

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Толкова велика колкото Северна Корея :))":

    Туйй на колко водки съм го казал ,чи не помня ,а и Мара не помни

    21:21 25.06.2026

  • 94 стоян

    5 4 Отговор
    Ако имало човешки ресурс осигурен от цар путин генералите щяли да завземат останалите части от Домбас и Запорожие - явно много рузнак още ще измре до фалита и разпада на мюслюманската федерация и масквабад - но Зеленски ще съкрати времето за фалита и разпада до есента

    21:21 25.06.2026

  • 95 В Кремъл е доста по-зле положението :)))

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Рюте педерасчето":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    Коментиран от #111

    21:22 25.06.2026

  • 96 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "И ОДЕСА":

    Как само Одеска?Ами Николаевска,Харковска и Днепропетровска?Даже и Сумска.

    21:23 25.06.2026

  • 97 Руснак без крак...

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "Хаха":

     "...лъжите за двата милиона руски трупа.."

    Загиналите са Альоша, Саша, Коля пък от коя страна на границата е без значение. Путин УБИ 2 млн души за какво ? Кое стана по-добре за Русия, руснаците, Човечеството от тази война ?

    Коментиран от #99

    21:24 25.06.2026

  • 98 Яменко

    3 5 Отговор
    Аз лично искам Одеса да е в РФ!

    21:25 25.06.2026

  • 99 Първо Путин не уби нищо

    1 6 Отговор

    До коментар #97 от "Руснак без крак...":

    А за затритата Украйна се сърди на САЩ, който чрез нея унищожава Европа! Ама ко ти дреме на теб за Европа! Важното е да тролиш за Путин.

    Коментиран от #104, #105, #112

    21:26 25.06.2026

  • 100 Ще се

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Първо пускам двама роми да прокарат":

    Включиш като паветния ренферас, да те люпаме с двама роми!

    21:26 25.06.2026

  • 101 Той говори за убити като цяло

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Гост":

    във войната, а не за размяна на пленници или трупове. Размените са капка в морето, на фона на огромния брой над 1 000 000 загинали.

    21:26 25.06.2026

  • 102 Пиночет

    4 3 Отговор
    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #126

    21:27 25.06.2026

  • 103 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 2 Отговор
    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН

    ЩЯЛ ДА СЕ ПОМЪЧИ

    ДА ИЗГОВАРЯ ПРАВИЛНО

    ИМЕТО НА ПРЕЗИДЕНТЪТ

    НА КАЗАХСТАН.

    ПОЧНАЛ ДА ГО МОЛИ ЗА БЕНЗИН

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НО ИМА ЕДНО ГОЛЯМО
    НО.

    НЕ ЩЕШ ЛИ
    КАЗАХСТАНСКАТА РАФИНЕРИЯ в СТРАХ
    ИМАЛА ПЛАНОВ РЕМОНТ .

    А ПЪК И КАЗАХСТАН ИМА ОСТЪР НЕДОСТИГ
    ЗА ГОРИВО ЗА АВИАЦИЯТА

    ДОСЕГА И ТЕ ВИНАГИ ДА
    ДОПЪЛВАЛИ НУЖНИТЕ КОЛИЧЕСТВА КЕРОСИН
    ОТ РУСИЯ .

    ТАКА ЧЕ И ТОЯ ВАРИАНТ
    НЕ РАБОТИ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР

    НЯМА И ДА ИМА .

    ХАХАХАХАХА

    21:29 25.06.2026

  • 104 Руснак без крак...

    5 4 Отговор

    До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":

    Лично и единствено Путин е пречината и виновника за тази война. Запада, С.А.Щ., Европа стократно го предупредиха за последствията и какво следва. Въпреки това Путин реши да УБИВА руснаците ☝️

    Коментиран от #108

    21:29 25.06.2026

  • 105 Миризлив руски палячо-крепостен

    4 2 Отговор

    До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":

    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #110

    21:30 25.06.2026

  • 106 Някой те е излъгал. Путин друго казва:

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Гориил":

    Путин: " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 руски доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    21:30 25.06.2026

  • 107 Копейки

    5 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    21:31 25.06.2026

  • 108 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #104 от "Руснак без крак...":

    Ама срещу теб не всички са обли като вас тролеите глупаци! Докато тролите простотии, САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #113

    21:31 25.06.2026

  • 109 Фори

    3 4 Отговор
    Трябва да да се проведе обща мобилизация и всичко да се изпрати на фронта. Родината майка зове. Загубите нямат значение!

    21:32 25.06.2026

  • 110 Няма лошо

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Ама докато тролиш и САЩ ти се радва, че си евтино и глупаво, САЩ затрива Европа. Дреме му на глупака за Европа!

    Коментиран от #121

    21:32 25.06.2026

  • 111 До съвсем скоро не подозирах за този

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "В Кремъл е доста по-зле положението :)))":

    И изведнъж концерт на Античния театър в Пловдив. Театърът препълнен, публиката във възторг. Не става въпрос за Фреди Меркюри, Елтън Джон и дори Емил Димитров. Нещо отблъскващо над пределите на въображението. Та да си го гледат братушките, щом харесват Филип Киркоров, ще им допадне и този.

    21:33 25.06.2026

  • 112 Русия е най-големия губещ в тази война.

    7 2 Отговор

    До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":

    Точно Русия най-много го отнесе и пострада катастрофално. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #115

    21:33 25.06.2026

  • 113 Руснак без крак...

    4 3 Отговор

    До коментар #108 от "Така е":

    "...САЩ унищожава Европа!..."

    Това си е англосаксонски проблем !!!
    Нас ни касае - Защо Путин УБИВА руснаци ?

    Коментиран от #116

    21:34 25.06.2026

  • 114 Факт

    2 3 Отговор
    Според американски анализи украинската армия 530 х души намалява всеки месец с 25 х.а руската 620 х на територията на Украйна расте с 25 х.Декември-януари руснаците ще са 2 пъти по-вече а април 3 пъти

    21:34 25.06.2026

  • 115 Факт

    0 6 Отговор

    До коментар #112 от "Русия е най-големия губещ в тази война.":

    Русия е губещ, но за жалост Европа е основният губещ!

    Коментиран от #119, #139

    21:35 25.06.2026

  • 116 Ами вас безродниците може

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "Руснак без крак...":

    Но нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и ползва безродни глупаци за лъжи срещу Русия!

    21:36 25.06.2026

  • 117 Митрофанова

    6 1 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    21:36 25.06.2026

  • 118 ТРЪМП пред РЮТЕ

    2 2 Отговор
    Трябва да се каже, че е смел, има страхотно оборудване
    и страхотни мъже, войници

    ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА МНОГО ДОБРЕ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТРЪМП ДОСТА ПРОМЕНИ
    МНЕНИЕТО СИ
    ЗА ЧОВЕКЪТ БЕЗ КАРТИ.

    НЕ СЛУЧАЙНО ТРЪМП
    Е КАЗАЛ НА ЗЕЛЕНСКИ

    УДРЯЙ ЗДРАВО И СМЕЛО
    ПО РУСИЯ.

    ХАХАХАХАХА

    С ЕДНА ДУМА
    ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ

    ЗАБРАВЕТЕ ЗА ДУХЪТ ОТ АНКЪРИДЖ.

    21:36 25.06.2026

  • 119 Руснак без крак...

    5 2 Отговор

    До коментар #115 от "Факт":

    Европа не е загубила нито един войник.
    Русия загуби поне 1.2 млн ранени и убити ☝️

    Коментиран от #123, #124

    21:37 25.06.2026

  • 120 ТАЛИ МАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    мишоците при тиквено време когато са участвали в общ поръчки
    напускат кораба да си харчат изкяреното
    че на кравата и дойде цикъла и секна вимето дет сучеха

    21:38 25.06.2026

  • 121 ДРЕМЕ НИ

    3 1 Отговор

    До коментар #110 от "Няма лошо":

    И за РУСКАТА КОЧИНА.

    Коментиран от #127

    21:38 25.06.2026

  • 122 12 години и още не си загрял, че

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Спасяват 15 млн. руснаци от сатанистите

    21:38 25.06.2026

  • 123 Ами там

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Руснак без крак...":

    не пишеше войник. 😄

    Коментиран от #129

    21:38 25.06.2026

  • 124 Га ги брои

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Руснак без крак...":

    бря глупав? Толкова жалко изглеждате тролещите глупаци!

    21:39 25.06.2026

  • 125 Ха-ха-ха!

    6 3 Отговор
    Страхливците генерали на кремълското чудовище го лъжат и то, горкото, нали се е умопобъркало от ужас се прави, че им вярва! Превземането на Крим, с което кремълският злодей не спря да се фука като циганин на сватба с откраднат косюм, постепенно се превръща в най-големия ужас на пигмея-чудовище в Кремъл! Въпрос на дни е Крим да стане остров и отново да си бъде украински! Пък тогава да видим нашия фатмак от село Славяново и подлога на Путин дали ще има наглостта и цинизма отнова да каже "Крим е руски, какъв да е?" Ами, украински ще бъде, фатмако с бръснатата кратуна, грозната брадавица на мутрата и дългия ти нос, дето върви два метра пред теб!

    21:39 25.06.2026

  • 126 БаГо

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Пиночет":

    Е как тогава Русия е станала толкова голяма?

    21:40 25.06.2026

  • 127 Дреме ви на безродниците

    3 5 Отговор

    До коментар #121 от "ДРЕМЕ НИ":

    Ни за род, ни за родина, какво остава да ви дреме, че САЩ унищожи Украйна, за да унищожава Европа!

    Коментиран от #130

    21:41 25.06.2026

  • 128 А БРЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гориил":

    ИЗФЪСКАЛ

    НЯМА МОБИЛИЗАЦИЯ

    ИМА БУСИФИКАЦИЯ

    ХАХАХА

    В ПЕНЗА И КАМЕНКА КАК БЕШЕ?

    ДНЕСКА ЕДИН АГИТИРАЩ
    ЗА МОБИЛИЗАЦИЯТА е ПЕНЗА
    ХОРАТА ГО НАРИТАХА КАТО
    САБАКА.
    ДОБРЕ ЧЕ ДОСТА БЪРЗО БЯГАШЕ.

    21:42 25.06.2026

  • 129 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #123 от "Ами там":

    Още по-зле за,Русия, понеже Европа се печата хартишките и реално нищо не губи. Русия погубва народа си, замества то с узбеки, таджики, монголяк. Разбираш ли че Русия няма друг полезен ход освен да приключи войната веднага на каквито и да било украински условия.

    Коментиран от #131

    21:43 25.06.2026

  • 130 ДРЕМЕ НИ

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Дреме ви на безродниците":

    За ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ

    И РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН

    РУСОРАБЕ

    Коментиран от #132, #133

    21:44 25.06.2026

  • 131 Някъде не споменах ли

    2 4 Отговор

    До коментар #129 от "Руснак без крак...":

    че не всички са обли като тролещите глупаци за да се радват, че САЩ унищожава Европа!

    21:45 25.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "ДРЕМЕ НИ":

    Безродника ни за род, ни за родина му дреме и затова го ползват за отпадък да троли срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа!

    21:51 25.06.2026

  • 134 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ОТ СТАТИЯТА СТАВА ЯСНО, ЧЕ ........................ НЕ САМО ПУТИН,.ПИЯНИЦАТА МЕДВЕДЕВ и СТАРЧОКА ЛАВРОВ СА ....................... УБИЙЦИ И ФАШИСТИ, НО И ЦЯЛОТО ВИСШЕ ВОЕННО РЪКОВОДСТВО Е ФАШИСТКО ....................... ФАКТ ! ....................... ДРУГАРЯ ЧОРАП НЕ Е ПО РАZЛИЧЕН ОТ ТЯХ ........................ ФАКТ !

    21:52 25.06.2026

  • 135 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Докато Тръмп само обещава да направи Америка велика отново, Путин вече върви с твърда стъпка по пътя на величието. Русия ще се разпростре от Ванкувър до Владивосток, както казваше Жан Виденов и целият свят ще изпита щастието, което изпитват руснаците днес. Без Китай, естествено.

    21:58 25.06.2026

  • 136 Дзак

    1 0 Отговор
    Откъде го вадят този източник!

    22:04 25.06.2026

  • 137 Мдаа

    0 2 Отговор
    Украинските въоръжени сили са загубили 2,4 милиона войници за 4 години – хакери проникнаха във вражески бази данни и публикуваха имената на убитите. Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, Закавказкия централен контролен център, украинските медицински организации и морги са били хакнати. До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона; до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова, колкото през цяла 2023 г. – около 400 000 души. Най-тежките загуби са в Покровското, Константиновското, Лиманското, Запорожкото и Купянското направления. Най-голям брой смъртни случаи са в 72-ра и 110-та отделни бригади, десантно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана. Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не се включват в броя на жертвите: те се отписват като инциденти.

    Мдаа...

    Коментиран от #142

    22:07 25.06.2026

  • 138 4 - и чалгар и честач на зайчарника

    0 1 Отговор
    Да, с Кирил Петков и ОАсен василев България щеше да стане по-добро място за живеене, но чалгарската сбирщина на сакатоот учиндолско нищожество Славуц, дето опростачи три поколения българи, свалиха правителството на Кирил Петков! Свалиха го, понеже така им заповяда агент Сава, който тогава все още колеше и бесеше, все още "раздаваше порциите" и все още комунистите от престъпната и кървава БКП и ГЕРБерасткият комунист Боко тиквата, с партийната книжка в малкото джобче се напикаваха от страх само като чуеха гласа му по телефона! Както допреди два месеца се напикаваха като чуеха гласа на уродливото 190 - килограмово туловище Пеевски! Така че, нищожество номер 4, отличниците от Харвард не са крали, не са лъгали и не станаха лакеи на Тиквата и на Прасето! Само че, макар и малко късно, чалгарите - просатци на сакатото учиндолско нищожество си платиха чудовищното, предателство, мръсотия и безскрупулен цинизъм! Българският народ изхвърли на бунището простаците с мръсния, циничен и каруцарски език Хаджи Тошко Африкански шимпанзето и Балабана Джебчията орангутана! Ихвърли иг и още са там, само че а се разложили и много гадно вонят на леш!

    22:08 25.06.2026

  • 139 Всички

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Факт":

    печелят от тази война, с изключение на Русия. И САЩ и Европа и Китай. Руснаците се оказаха най- големите глупаци. Сами се прецкаха фатално.

    Коментиран от #140

    22:09 25.06.2026

  • 140 Печели САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Всички":

    Европа е най големият губещ!

    22:10 25.06.2026

  • 141 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    А хакерите разкриха ли колко въобще са записани в армията? Дали описаните не са повече от описаните!?!. А наличните?

    22:10 25.06.2026

  • 142 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Мдаа":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    22:11 25.06.2026

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