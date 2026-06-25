Русия е готова да воюва още! Генералите са гарантирали на Владимир Путин, че ще превземат четири региона в Украйна

Руският президент Владимир Путин не желае да прекрати войната срещу Украйна и изразява готовност да продължи военните действия още поне две години. Това се посочва в публикация на руското издание "Верстка“, която се позовава на източник, близък до една от европейските разузнавателни служби, пише Фокус.
Говорейки за новата вълна на мобилизация в Русия, той я определи като една от "хипотетичните строги мерки“.
Путин, според думите на източника на журналистите, "не иска да приключи войната и е готов да воюва още две-три години“.
"Има опасения относно нестабилността — в случай на прекратяване на военните действия сега, в това състояние, без сериозни успехи“, отбелязва източникът.
Затова се обмислят "строги мерки, мобилизация и военна икономика“.
"Военните уж му гарантират (на Путин) пълен контрол над четири украински региона при условие, че има човешки ресурси“, цитира изданието.
Друг източник на журналистите, посочен като лице, което отговаря за въпросите, свързани с набирането на контрактни войници в една от руските държавни корпорации, даде подробности за евентуална мобилизация. Той твърди, че подготвителните мерки "за нещо, което никога няма да бъде наречено мобилизация“, вече продължават "от няколко месеца“. При това, според него, се опитват да отчетат "грешките от мобилизацията през 2022 г.“.
Той също така заявява, че "от октомври нататък“ военните от руската армия на РФ ще бъдат готови да приемат за обучение десетки хиляди души на полигоните. И, според него, на такива групи "ще ги разпределят по действащите войски“.
При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.
На 10 април президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти заяви, че блокирането на месинджъра Telegram в Русия може да е свързано с подготовката за приемането на непопулярни решения от Кремъл. Това, по-конкретно, е или край на войната, или, напротив, ескалация и засилване на мобилизацията.
На 19 април президентът Зеленски съобщи, че Русия се нуждае от мащабна мобилизация, за да се опита да повтори настъплението срещу Украйна или да проведе паралелно настъпление с по-малко бойни сили.
При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #120
20:49 25.06.2026
2 Браво
Коментиран от #91
20:50 25.06.2026
3 Бай той Толстой
20:50 25.06.2026
4 Хаха
Коментиран от #7
20:50 25.06.2026
5 КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ
Коментиран от #13, #16, #19, #24
20:50 25.06.2026
6 така е
20:51 25.06.2026
7 Така беше
До коментар #4 от "Хаха":Даже наруши конституцията заради Киро канадеца като го назначи за министър.
20:52 25.06.2026
8 ПУТИН КАЗА
20:52 25.06.2026
9 иван
20:52 25.06.2026
10 Бялджип
Коментиран от #60, #83
20:52 25.06.2026
11 Никога
20:53 25.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
20:53 25.06.2026
13 е ми
До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":Тогава може и Русия да стане с добра армия. Но в момента са кръгла нула
Коментиран от #23
20:53 25.06.2026
14 Пич
Коментиран от #34, #50
20:53 25.06.2026
15 🤔 Кога тва ве?
20:53 25.06.2026
16 Опа
До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":Направо от 20 поколение.
20:54 25.06.2026
17 Рюте педерасчето
Коментиран от #70, #95
20:54 25.06.2026
18 Ицо Певеца
Коментиран от #78
20:54 25.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соломон
Коментиран от #122
20:54 25.06.2026
21 Тъпири
20:54 25.06.2026
22 Въйййй🙊
20:54 25.06.2026
23 А пък
До коментар #13 от "е ми":В главата ти - две нули!
20:55 25.06.2026
24 гост
До коментар #5 от "КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ":Русия е Велика страна, не би ползвала китайски дронове, тя ще си ги проиведе.....ама първо Москвич, Лада, Жигули.
Коментиран от #41, #63
20:55 25.06.2026
25 Милен
20:55 25.06.2026
26 Луганск
Най-вероятно той ще бъде отведен в Москва и обесен.
Призивът на всички русофоби и англосаксонци да помнят какво ги очаква в бъдеще.
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #43
20:55 25.06.2026
27 Да бе да
20:55 25.06.2026
28 ТАЗИ ВЕЧЕР БАНДЕРИТЕ СА ПОКАНЕНИ
20:56 25.06.2026
29 Многоходовото
Коментиран от #37
20:57 25.06.2026
30 az СВО Победа 80
20:57 25.06.2026
31 Микробиолог
20:57 25.06.2026
32 Я си
До коментар #19 от "да тЪ питам":Прочети какво ти пиша на вибраторите бе, паветник! Мейд ин Чайна! По един ще се забие във всеки украинец!
20:57 25.06.2026
33 Мишел
Коментиран от #44, #45
20:57 25.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 КАТО ЧУЛ ТАЗИ НОВИНА
20:58 25.06.2026
36 В Русия вече се примириха със загубата.
20:58 25.06.2026
37 А ти
До коментар #29 от "Многоходовото":Глътна два милиона човечета...
20:59 25.06.2026
38 Нямат край
Коментиран от #46
20:59 25.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЗЕЛЕНСКИ ЩЯЛ ДА ВРЪЩА
21:00 25.06.2026
41 интересно
До коментар #24 от "гост":Русия има петрол, ресурси....не зависи от Западни посолства.,Путин президент от десетилетия....а елементарни неща немогат да произведат и пласират. Коли, виждаме по улиците западни и източни марки,.Самолети, също.....за техника да не говорим
21:01 25.06.2026
42 Пенчо
21:01 25.06.2026
43 Съвсем си изтрещял
До коментар #26 от "Луганск":Вечер целуваш ли портрета на Путин ?
Или си удряш една , докато го гледаш в очите
Коментиран от #52
21:01 25.06.2026
44 Путлето е по-рационален
До коментар #33 от "Мишел":Подписа указ убитите руснаци да се оставят да гният там където ги е стигнало възмездието.Няма да да плаща на вдовици и сираци.
21:02 25.06.2026
45 Ол1гофрен,
До коментар #33 от "Мишел":Източник?
Коментиран от #57
21:03 25.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сандо
21:04 25.06.2026
48 Само с глупава пропаганда се занимавате
21:04 25.06.2026
49 Гориил
Коментиран от #56, #106, #128
21:04 25.06.2026
50 Копейкотрошач
До коментар #14 от "Пич":Колко минути ще ти издържи вратлето преди да станеш на мокро петно?1 или 2?
Коментиран от #55, #62
21:05 25.06.2026
51 Костадинов
21:05 25.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Миролюб Войнов, анализатор
Няма такъв филм, руски кьорфишек !!!
Русия е на последни издихания, Путин абсолютно сам, олигарските са го зарязали да се оправя както знае и си спасяват бизнеса. Обмислят смяната му с по-адекватен, вероятно Абрамович или Дмитриев. До края на годината всичко ще се реши.
21:05 25.06.2026
54 Факти
Коментиран от #58
21:07 25.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
До коментар #49 от "Гориил":Ами при Кобзон разбира се.
21:07 25.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гост
Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, Центъра за контрол на транспорта, украинските медицински организации и моргите са били хакнати.
До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона, а до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова хора, колкото през цялата 2023 г. - приблизително 400 000.
Най-големите загуби са в направленията Покровски, Константиновски, Лимански, Запорожки и Купянски.
Най-голям брой смъртни случаи са регистрирани в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана.
Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не са включени в броя на жертвите: те се отписват като "инциденти"."
Коментиран от #79, #87, #141
21:09 25.06.2026
60 Руснак без крак...
До коментар #10 от "Бялджип":"...Русия върви напред и печели територии..."
Каква е ползата от разорени територии без население ? Каква е ползата от 2млн руски трупа ? Какво постигна Путин с тоя зверски Геноцид ?
Хайде отговорете русофилите аргументирано, човешки ☝️
Коментиран от #65, #74, #76
21:10 25.06.2026
61 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #58 от "Супер":Да ти се изхождат хората на главата 😃😃😂.
Коментиран от #67, #69
21:10 25.06.2026
62 Пич
До коментар #50 от "Копейкотрошач":Може да пробваш, но О Я ми има много здрав врат, и много върти! Ама айде, подрусай се ѝ ти като другите...
Коментиран от #72
21:10 25.06.2026
63 Толкова велика колкото Северна Корея :))
До коментар #24 от "гост":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
Коментиран от #93
21:10 25.06.2026
64 Ноби
21:11 25.06.2026
65 Като намалиш пропагандата за глупаци
До коментар #60 от "Руснак без крак...":няма да се балтавиш в тази боза. Забавна е, но не за всеки. 😄
21:11 25.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Не свикна ли
До коментар #61 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Цял живот ще си там. 😄
21:12 25.06.2026
68 И ОДЕСА
Коментиран от #96
21:12 25.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Розовото пони Путин
До коментар #17 от "Рюте педерасчето":И мислех, че влизам в Киев за 3 дни, ама вече пета година стоя с памперс в бункера 🌈 🦄 🤣
Коментиран от #75
21:13 25.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Първо пускам двама роми да прокарат
До коментар #62 от "Пич":май ка ти миризливата циганка.
После се включвам.
Коментиран от #100
21:14 25.06.2026
73 МОЧАТА
До коментар #66 от "А МОЧАТА?":го направиха на чакъл и асфалтираха с него две софийски улички...
Коментиран от #84
21:14 25.06.2026
74 Хаха
До коментар #60 от "Руснак без крак...":По-кротко с лъжите за двата милиона "руски трупа"!?
Щото при размяната на убити съотношението винаги 1000:30...
Коментиран от #97
21:14 25.06.2026
75 А пиро на дупиту
До коментар #70 от "Розовото пони Путин":няма ли. Дай по на често с папагаленето за три дни. Голям напън глупака ден и нощ папагали, а пиро няма. 😄
Коментиран от #81
21:15 25.06.2026
76 Бялджип
До коментар #60 от "Руснак без крак...":Русофил може да отговори само на друг русофил. Или поне на неутрален, обективен човек, гледащ фактите каквито са. С русофоб не се спори. Там важат думите на Пушкин от стихотворението му "Паметник".
21:15 25.06.2026
77 Точна прогноза
21:15 25.06.2026
78 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Ицо Певеца":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #82
21:15 25.06.2026
79 Ол1гофрен,
До коментар #59 от "Гост":Източник?
21:15 25.06.2026
80 Копейко
21:16 25.06.2026
81 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #75 от "А пиро на дупиту":Има, има. Няколко пира вече имам, пета година съм в бункера🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #86
21:17 25.06.2026
82 Затова
До коментар #78 от "Град Козлодуй":славим Русия, а не терористична Украйна. Чети, а не троли.
21:17 25.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 СЪС ЧАКЪЛА
До коментар #73 от "МОЧАТА":ОТ МОЧАТА
МОЖЕШЕ
ДА СЕ ПОПРАВЯТ КРИМСКИТЕ МОСТОВЕ.
ЧЕ ДА МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ РУСКИТЕ
ПЛЪХОВЕ.
СЕГА ВЕЧЕ Е КЪСНО.
21:17 25.06.2026
85 Бат Вальо
21:18 25.06.2026
86 Има ли
До коментар #81 от "Розовото пони Путин 🦄":шарено или розово пиро покълна на дупиту на глупака? 😄 Значи с папагалене за 3 дни, ша станеш пернато. 😄
21:18 25.06.2026
87 Ха-ха
До коментар #59 от "Гост":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #89, #90
21:19 25.06.2026
88 Путлето ще трябва да мобилизира
21:20 25.06.2026
89 Гост
До коментар #87 от "Ха-ха":При размяната на убитите винаги съотношението е 1000:30, така че не знам от къде са твоите "данни"....
Коментиран от #101
21:20 25.06.2026
90 Така е
До коментар #87 от "Ха-ха":На всяка размяна ги виждаме. 1000 за Украйна, 30 за Русия! Но ти троли, може пък да има някой объл като вас! 😄
21:20 25.06.2026
91 Европеец
До коментар #2 от "Браво":Иронията ти неуместна...... Ако либералня Путин не се меси това е работата на генералите да сме забравили за тая война.... Измамиха го Путин в Минск, после в Истанбул, А сега се вижда че е бил измамен и в Аляска..... Така че Путин ако не се меша работата на генералите не само четирите области ще бъдат превзети, а още 4 - 5.....
21:20 25.06.2026
92 Св Климент 17, партер
Пък да отидат на фронта, не знам дали биха направили такова нещо.
21:20 25.06.2026
93 Димата
До коментар #63 от "Толкова велика колкото Северна Корея :))":Туйй на колко водки съм го казал ,чи не помня ,а и Мара не помни
21:21 25.06.2026
94 стоян
21:21 25.06.2026
95 В Кремъл е доста по-зле положението :)))
До коментар #17 от "Рюте педерасчето":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
Коментиран от #111
21:22 25.06.2026
96 Моряка
До коментар #68 от "И ОДЕСА":Как само Одеска?Ами Николаевска,Харковска и Днепропетровска?Даже и Сумска.
21:23 25.06.2026
97 Руснак без крак...
До коментар #74 от "Хаха":"...лъжите за двата милиона руски трупа.."
Загиналите са Альоша, Саша, Коля пък от коя страна на границата е без значение. Путин УБИ 2 млн души за какво ? Кое стана по-добре за Русия, руснаците, Човечеството от тази война ?
Коментиран от #99
21:24 25.06.2026
98 Яменко
21:25 25.06.2026
99 Първо Путин не уби нищо
До коментар #97 от "Руснак без крак...":А за затритата Украйна се сърди на САЩ, който чрез нея унищожава Европа! Ама ко ти дреме на теб за Европа! Важното е да тролиш за Путин.
Коментиран от #104, #105, #112
21:26 25.06.2026
100 Ще се
До коментар #72 от "Първо пускам двама роми да прокарат":Включиш като паветния ренферас, да те люпаме с двама роми!
21:26 25.06.2026
101 Той говори за убити като цяло
До коментар #89 от "Гост":във войната, а не за размяна на пленници или трупове. Размените са капка в морето, на фона на огромния брой над 1 000 000 загинали.
21:26 25.06.2026
102 Пиночет
Коментиран от #126
21:27 25.06.2026
103 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЩЯЛ ДА СЕ ПОМЪЧИ
ДА ИЗГОВАРЯ ПРАВИЛНО
ИМЕТО НА ПРЕЗИДЕНТЪТ
НА КАЗАХСТАН.
ПОЧНАЛ ДА ГО МОЛИ ЗА БЕНЗИН
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НО ИМА ЕДНО ГОЛЯМО
НО.
НЕ ЩЕШ ЛИ
КАЗАХСТАНСКАТА РАФИНЕРИЯ в СТРАХ
ИМАЛА ПЛАНОВ РЕМОНТ .
А ПЪК И КАЗАХСТАН ИМА ОСТЪР НЕДОСТИГ
ЗА ГОРИВО ЗА АВИАЦИЯТА
ДОСЕГА И ТЕ ВИНАГИ ДА
ДОПЪЛВАЛИ НУЖНИТЕ КОЛИЧЕСТВА КЕРОСИН
ОТ РУСИЯ .
ТАКА ЧЕ И ТОЯ ВАРИАНТ
НЕ РАБОТИ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР
НЯМА И ДА ИМА .
ХАХАХАХАХА
21:29 25.06.2026
104 Руснак без крак...
До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":Лично и единствено Путин е пречината и виновника за тази война. Запада, С.А.Щ., Европа стократно го предупредиха за последствията и какво следва. Въпреки това Путин реши да УБИВА руснаците ☝️
Коментиран от #108
21:29 25.06.2026
105 Миризлив руски палячо-крепостен
До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!
Коментиран от #110
21:30 25.06.2026
106 Някой те е излъгал. Путин друго казва:
До коментар #49 от "Гориил":Путин: " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 руски доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
21:30 25.06.2026
107 Копейки
21:31 25.06.2026
108 Така е
До коментар #104 от "Руснак без крак...":Ама срещу теб не всички са обли като вас тролеите глупаци! Докато тролите простотии, САЩ унищожава Европа!
Коментиран от #113
21:31 25.06.2026
109 Фори
21:32 25.06.2026
110 Няма лошо
До коментар #105 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Ама докато тролиш и САЩ ти се радва, че си евтино и глупаво, САЩ затрива Европа. Дреме му на глупака за Европа!
Коментиран от #121
21:32 25.06.2026
111 До съвсем скоро не подозирах за този
До коментар #95 от "В Кремъл е доста по-зле положението :)))":И изведнъж концерт на Античния театър в Пловдив. Театърът препълнен, публиката във възторг. Не става въпрос за Фреди Меркюри, Елтън Джон и дори Емил Димитров. Нещо отблъскващо над пределите на въображението. Та да си го гледат братушките, щом харесват Филип Киркоров, ще им допадне и този.
21:33 25.06.2026
112 Русия е най-големия губещ в тази война.
До коментар #99 от "Първо Путин не уби нищо":Точно Русия най-много го отнесе и пострада катастрофално. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #115
21:33 25.06.2026
113 Руснак без крак...
До коментар #108 от "Така е":"...САЩ унищожава Европа!..."
Това си е англосаксонски проблем !!!
Нас ни касае - Защо Путин УБИВА руснаци ?
Коментиран от #116
21:34 25.06.2026
114 Факт
21:34 25.06.2026
115 Факт
До коментар #112 от "Русия е най-големия губещ в тази война.":Русия е губещ, но за жалост Европа е основният губещ!
Коментиран от #119, #139
21:35 25.06.2026
116 Ами вас безродниците може
До коментар #113 от "Руснак без крак...":Но нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и ползва безродни глупаци за лъжи срещу Русия!
21:36 25.06.2026
117 Митрофанова
21:36 25.06.2026
118 ТРЪМП пред РЮТЕ
и страхотни мъже, войници
ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА МНОГО ДОБРЕ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТРЪМП ДОСТА ПРОМЕНИ
МНЕНИЕТО СИ
ЗА ЧОВЕКЪТ БЕЗ КАРТИ.
НЕ СЛУЧАЙНО ТРЪМП
Е КАЗАЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
УДРЯЙ ЗДРАВО И СМЕЛО
ПО РУСИЯ.
ХАХАХАХАХА
С ЕДНА ДУМА
ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ
ЗАБРАВЕТЕ ЗА ДУХЪТ ОТ АНКЪРИДЖ.
21:36 25.06.2026
119 Руснак без крак...
До коментар #115 от "Факт":Европа не е загубила нито един войник.
Русия загуби поне 1.2 млн ранени и убити ☝️
Коментиран от #123, #124
21:37 25.06.2026
120 ТАЛИ МАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
До коментар #1 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":мишоците при тиквено време когато са участвали в общ поръчки
напускат кораба да си харчат изкяреното
че на кравата и дойде цикъла и секна вимето дет сучеха
21:38 25.06.2026
121 ДРЕМЕ НИ
До коментар #110 от "Няма лошо":И за РУСКАТА КОЧИНА.
Коментиран от #127
21:38 25.06.2026
122 12 години и още не си загрял, че
До коментар #20 от "Соломон":Спасяват 15 млн. руснаци от сатанистите
21:38 25.06.2026
123 Ами там
До коментар #119 от "Руснак без крак...":не пишеше войник. 😄
Коментиран от #129
21:38 25.06.2026
124 Га ги брои
До коментар #119 от "Руснак без крак...":бря глупав? Толкова жалко изглеждате тролещите глупаци!
21:39 25.06.2026
125 Ха-ха-ха!
21:39 25.06.2026
126 БаГо
До коментар #102 от "Пиночет":Е как тогава Русия е станала толкова голяма?
21:40 25.06.2026
127 Дреме ви на безродниците
До коментар #121 от "ДРЕМЕ НИ":Ни за род, ни за родина, какво остава да ви дреме, че САЩ унищожи Украйна, за да унищожава Европа!
Коментиран от #130
21:41 25.06.2026
128 А БРЕ
До коментар #49 от "Гориил":ИЗФЪСКАЛ
НЯМА МОБИЛИЗАЦИЯ
ИМА БУСИФИКАЦИЯ
ХАХАХА
В ПЕНЗА И КАМЕНКА КАК БЕШЕ?
ДНЕСКА ЕДИН АГИТИРАЩ
ЗА МОБИЛИЗАЦИЯТА е ПЕНЗА
ХОРАТА ГО НАРИТАХА КАТО
САБАКА.
ДОБРЕ ЧЕ ДОСТА БЪРЗО БЯГАШЕ.
21:42 25.06.2026
129 Руснак без крак...
До коментар #123 от "Ами там":Още по-зле за,Русия, понеже Европа се печата хартишките и реално нищо не губи. Русия погубва народа си, замества то с узбеки, таджики, монголяк. Разбираш ли че Русия няма друг полезен ход освен да приключи войната веднага на каквито и да било украински условия.
Коментиран от #131
21:43 25.06.2026
130 ДРЕМЕ НИ
До коментар #127 от "Дреме ви на безродниците":За ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ
И РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН
РУСОРАБЕ
Коментиран от #132, #133
21:44 25.06.2026
131 Някъде не споменах ли
До коментар #129 от "Руснак без крак...":че не всички са обли като тролещите глупаци за да се радват, че САЩ унищожава Европа!
21:45 25.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Така е
До коментар #130 от "ДРЕМЕ НИ":Безродника ни за род, ни за родина му дреме и затова го ползват за отпадък да троли срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа!
21:51 25.06.2026
134 ЕДГАР КЕЙСИ
21:52 25.06.2026
135 Наблюдател
21:58 25.06.2026
136 Дзак
22:04 25.06.2026
137 Мдаа
Мдаа...
Коментиран от #142
22:07 25.06.2026
138 4 - и чалгар и честач на зайчарника
22:08 25.06.2026
139 Всички
До коментар #115 от "Факт":печелят от тази война, с изключение на Русия. И САЩ и Европа и Китай. Руснаците се оказаха най- големите глупаци. Сами се прецкаха фатално.
Коментиран от #140
22:09 25.06.2026
140 Печели САЩ
До коментар #139 от "Всички":Европа е най големият губещ!
22:10 25.06.2026
141 Интересно
До коментар #59 от "Гост":А хакерите разкриха ли колко въобще са записани в армията? Дали описаните не са повече от описаните!?!. А наличните?
22:10 25.06.2026
142 Ха-ха
До коментар #137 от "Мдаа":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
22:11 25.06.2026