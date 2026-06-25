Русия е готова да воюва още! Генералите са гарантирали на Владимир Путин, че ще превземат четири региона в Украйна

Руският президент Владимир Путин не желае да прекрати войната срещу Украйна и изразява готовност да продължи военните действия още поне две години. Това се посочва в публикация на руското издание "Верстка“, която се позовава на източник, близък до една от европейските разузнавателни служби, пише Фокус.

Говорейки за новата вълна на мобилизация в Русия, той я определи като една от "хипотетичните строги мерки“.

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Путин, според думите на източника на журналистите, "не иска да приключи войната и е готов да воюва още две-три години“.

"Има опасения относно нестабилността — в случай на прекратяване на военните действия сега, в това състояние, без сериозни успехи“, отбелязва източникът.

Затова се обмислят "строги мерки, мобилизация и военна икономика“.

"Военните уж му гарантират (на Путин) пълен контрол над четири украински региона при условие, че има човешки ресурси“, цитира изданието.

Друг източник на журналистите, посочен като лице, което отговаря за въпросите, свързани с набирането на контрактни войници в една от руските държавни корпорации, даде подробности за евентуална мобилизация. Той твърди, че подготвителните мерки "за нещо, което никога няма да бъде наречено мобилизация“, вече продължават "от няколко месеца“. При това, според него, се опитват да отчетат "грешките от мобилизацията през 2022 г.“.

Той също така заявява, че "от октомври нататък“ военните от руската армия на РФ ще бъдат готови да приемат за обучение десетки хиляди души на полигоните. И, според него, на такива групи "ще ги разпределят по действащите войски“.

При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.

На 10 април президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти заяви, че блокирането на месинджъра Telegram в Русия може да е свързано с подготовката за приемането на непопулярни решения от Кремъл. Това, по-конкретно, е или край на войната, или, напротив, ескалация и засилване на мобилизацията.

На 19 април президентът Зеленски съобщи, че Русия се нуждае от мащабна мобилизация, за да се опита да повтори настъплението срещу Украйна или да проведе паралелно настъпление с по-малко бойни сили.

При това той не можа да отговори на въпроса дали решението за нов набор във въоръжените сили е окончателно, като отбеляза, че "нашата задача е да се подготвяме“.