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Володимир Зеленски: НАТО се нуждае от нас! Украйна на практика разполага с втората по сила армия в Алианса
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: НАТО се нуждае от нас! Украйна на практика разполага с втората по сила армия в Алианса

19 Юни, 2026 19:47 1 455 143

  • русия-
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  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • крим-
  • валерий залужни

Зеленски заяви, че украинската армия се оказва повече от равен съперник на руските въоръжени сили, широко считани за втората по мощност армия в света, в процеса на отбрана срещу руската инвазия

Володимир Зеленски: НАТО се нуждае от нас! Украйна на практика разполага с втората по сила армия в Алианса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски определи въоръжените сили на страната си като на практика "втората по сила армия в НАТО", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Зеленски заяви пред журналисти, че "НАТО се нуждае от нас", съобщи украинският сайт "Хромадске".

Той добави, че това вече е факт, признат от всички държавни глави на НАТО.

Зеленски заяви, че украинската армия се оказва повече от равен съперник на руските въоръжени сили, широко считани за втората по мощност армия в света, в процеса на отбрана срещу руската инвазия.

Украйна не е член на НАТО, чиято най-силна армия е тази на САЩ, отбелязва ДПА. Една от обявените военни цели на Москва е да попречи на присъединяването на Киев към западния военен алианс, както е предвидено в украинската конституция.

Откакто САЩ се опитаха да посредничат във войната в Украйна, усилията на Украйна да се присъедини към НАТО бяха временно преустановени.

Зеленски също така заяви, че руският президент Владимир Путин ще остане в Кремъл до смъртта си, като целта му е да възстанови Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г.

"Без Украйна това е невъзможно и затова е толкова трудно за нас, скъпи украинци“, каза той.

Междувременно украинските въоръжени сили нанесоха удари по железопътни мостове в контролирания от Русия Крим, съобщи Генералният щаб на Украйна, предаде Ройтерс.

В съобщение в Teлеграм се посочва, че мостовете в района на Роздолне и Владиславивка, са били използвани от руските сили за улесняване на военния транспорт и доставките. Украйна засили атаките в окупираните от Русия райони на юг и в Крим, за да затрудни логистиката на Москва, посочва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    81 13 Отговор
    Щял са спи в метрото тази вечер.

    19:48 19.06.2026

  • 2 Без име

    79 11 Отговор
    Имаше армия, вярно е. Но...имаШЕ.

    Коментиран от #62

    19:49 19.06.2026

  • 3 ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    68 10 Отговор
    Намерете му нова това снимка на тоя любител на мъжките ласки.

    Коментиран от #122

    19:50 19.06.2026

  • 4 От марсиянците..

    60 10 Отговор
    Само 2рата ли??
    И от какво ще пазиш НАТО???!!

    19:50 19.06.2026

  • 5 12343211

    37 6 Отговор
    Пералня!!!

    19:50 19.06.2026

  • 6 Боби

    16 80 Отговор
    Руснаците са на една пръдня от смъртта. Мисля да се напънем и да помогнем. Ние, работещите във военния комплекс на България, всекидневно даваме своята лепта! Вива Украйна! Вива ЕС!

    Коментиран от #29, #102

    19:51 19.06.2026

  • 7 НЕ ОСТАНАХА ХОРА

    52 8 Отговор
    За бусифициране. Няма армия вече.

    Коментиран от #85, #134

    19:51 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахахаха

    71 9 Отговор
    Ххахаха, втората по сила армия била украинската хахахахахах, тея с милиони мобилизирани, 500 млрд в оръжия и техника, за 5 години не си върнаха и 20 км територия хахаха хахахаха, успехите им са-удрят нефтозаводи, цивилни камиони и кораби на пристанища, хахаха велика е тая украинска армия, тоя май трябва да го проверят на какъв евтин наркотик е, тоя мексиканската мафия ще има повече успехи от украинската с тея оръжия хахахахаха

    Коментиран от #20

    19:51 19.06.2026

  • 10 Линда

    11 49 Отговор
    Маска гори , много приятна гледка

    Коментиран от #36

    19:51 19.06.2026

  • 11 Спираме Мускалите

    9 41 Отговор
    Да снимат Обосрацията
    В МАСКВА .

    Значи сме спрели и
    Ударите на Безпилотниците.

    Избрахме Правилната Тактика.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:51 19.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 18 Отговор
    на нас не ни трябват нито Украина , нито РаША! ТЕ са една порода горе -долу , и не им пука за нас!

    Коментиран от #67

    19:51 19.06.2026

  • 13 Как

    9 54 Отговор
    Трябва да приемат Украйна в Нато за да възпира Русия да нападне Европа!

    19:52 19.06.2026

  • 14 ....

    10 52 Отговор
    До десетина години Украйна ще бъде една от най-могъщите, богати и влиятелни държави в света и център на Евразия. Иронията е, че това нямаше да бъде възможно без Путин и Русия.

    Коментиран от #22, #26

    19:52 19.06.2026

  • 15 ЕЛА ЗЕЛЕНСКИ

    46 6 Отговор
    Бусифицирай българските бандерподлоги. Отърви ни от тях.

    19:52 19.06.2026

  • 16 ти да видиш

    37 6 Отговор
    зеленияпор да не си е уволнил циганката барабар с предозиране?

    19:53 19.06.2026

  • 17 Българин

    7 43 Отговор
    Зеленски развинти ватнишките тикви.100 години няма да се сетят да воюват.

    19:53 19.06.2026

  • 18 таз смешна шматка

    36 4 Отговор
    селфи ли си прави та сте го курдисали

    19:53 19.06.2026

  • 19 Руснак без крак...

    7 43 Отговор
    Стига плямпа глупости бе кpeтен !!!
    Бий руската мечка до край ☝️

    19:53 19.06.2026

  • 20 Боби

    8 41 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    А за матрьошките нещо дс коментираш? За 3-дневната военна операция? Толкова сте заблудени русофилчетата, че даже като ви боят като маче о дирек, пак не ви увира комунистическата кратуна 🙂

    Коментиран от #27

    19:53 19.06.2026

  • 21 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    41 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #52, #64

    19:54 19.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма край руският позор

    7 32 Отговор
    Няма!

    19:55 19.06.2026

  • 24 Покрай вас

    28 5 Отговор
    И НАТО ще яде калъчката.

    19:55 19.06.2026

  • 25 На практика- топки

    39 5 Отговор
    Ако им спрат помощите за оръжие и стават 222та армия

    Коментиран от #32, #35, #44

    19:55 19.06.2026

  • 26 Това са безспорни

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "....":

    Факти.

    19:56 19.06.2026

  • 27 Хахахахаха

    40 6 Отговор

    До коментар #20 от "Боби":

    веднага, ще ти коментирам-100000 км освободена територия, 20 процента от цяла Украйна е руска, е момента руснаците са на 7 км от финалната битка за Донбас, 100% луганска област е тяхна, напредват в Покровско, напредват в Сумска и в Харковско, а ти нещо да ми кажеш за 5 година укрите освен изтегляме се на по добро позиции и по близко до Киев нещо да са посгигнали

    Коментиран от #37, #46

    19:56 19.06.2026

  • 28 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    29 7 Отговор
    За да си бандерфашист и фен на зеления наркоман.

    19:56 19.06.2026

  • 29 Прибирай се

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Боби":

    да папкаш и да си лягаш

    Коментиран от #39

    19:57 19.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 пешо

    23 5 Отговор
    стигате с тоя наркоман , светът сега е само футбол

    Коментиран от #99

    19:57 19.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ :

    12 13 Отговор
    ЗАТВОР ЗА ВСИЧКИ
    КОИТО КАЧВАТ КЛИПОВЕ
    СЪС УДАРИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ УДАРИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЕВРЕИН ИЗДУХАН

    НАЙ ЯКИЯ КЛИП
    СЪС УДАРА НА РУСКА РАКЕТА
    КОЙТО ПРЕВЪРТЯ
    КУПОЛА НА НЕФТЕНИЯТ РЕЗЕРВОАР В МАЦКВА

    Е СНИМАН ОТ

    КИТАЙСКИ ЖУРНАЛИСТ ...


    СОЛОВЬОВ ЕВРЕИН ИЗДУХАН

    АЙДЕ СЕГА СЕ ОПИТАЙ
    ДА АРЕСТУВАШ

    КИТАЕЦ

    ДА ТЕ ВИДИМ КАКЪВ СИ БАБАИТ ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    19:58 19.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Там е работате ,че помощта се увеличава

    8 22 Отговор

    До коментар #25 от "На практика- топки":

    Докато Путлето и изметите около него н не изчезнат яко дим.

    19:58 19.06.2026

  • 36 пешо

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Линда":

    оди на магистралата

    Коментиран от #38

    19:58 19.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Благодаря Пешо

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "пешо":

    Но НЕ по добре си стой сам там на магистралата.

    20:00 19.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Богоизбраният, който

    14 5 Отговор
    продае цяла една държава на Запада.
    Не им беше достатъчно да гепат чернозема ама искаха още.
    И назначиха продавач.

    20:00 19.06.2026

  • 41 Хахахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "....":

    Хахахахаха, нищо не ми доказа, пробвай пак,, давам ти шанс, имал съм правописни защото съм писал от телефона хахахаха, пак си оставаш деграде, приеми го, помисли си за лечение и няма да се сърдиш на твоите, на всички ни е ясно, че си бил нежелан

    Коментиран от #55

    20:00 19.06.2026

  • 42 Владимир Путин

    14 8 Отговор
    От днес бой безпощадно и Украйна на колене

    Коментиран от #49

    20:01 19.06.2026

  • 43 БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ

    13 5 Отговор
    Бързо бързо ще намразят Зеленски ако дойде в България и започне да ги бусифицира.

    20:01 19.06.2026

  • 44 НА ПРАКТИКА

    6 17 Отговор

    До коментар #25 от "На практика- топки":

    УКРАЙНА САМИ ПРОИЗВЕЖДАТ
    ОРЪЖИЯТА СЪС КОИТО
    УДРЯТ БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.

    САЩ И ЕС
    НЕ ИМ ДАДОХА

    ТОМАХАВКИ И ТАУРУСИ

    ИНАЧЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
    ЩЯХА ДА ХВЪРЧИ РУСКА ЛЕШ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #50, #56

    20:01 19.06.2026

  • 45 ежко

    12 5 Отговор
    Украинците са нужни?На кого и за какво сами се сетете!

    Коментиран от #53

    20:02 19.06.2026

  • 46 Боби Баламата

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахахаха":

    Това са ваши, още далски заключения! Прочети какви са Целите на ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Узкоглазия Фюрер пеДо-фил!.
    ху ЙЛО казва нещо съвсем друго:
    Монголско правителство в КИЕВ!
    Границите на СССР и Соц Лагера!
    Демилитаризация!
    Денацификация!
    Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда !
    И т.н

    Коментиран от #60

    20:02 19.06.2026

  • 47 Къв алианс ,,кви 5 лева ?

    18 5 Отговор
    де се дянаха 2 милиона укро армейци ?

    20:02 19.06.2026

  • 48 аz СВО Победа 81

    7 5 Отговор
    Един детайл!Хвръкналият вчера капак в Москва е ударен не от дрон,а от руска безаналогова ракета от системата Панцир1.
    🤣🤣

    Коментиран от #54

    20:02 19.06.2026

  • 49 ПЪРВО ПЕСКОВ

    8 8 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин":

    Да му каже за Резила в МАСКВА.

    Че нещо не искат да му
    Казват на Дъртия ПСИХАР ПУТКЕР
    Как е положението
    В Окопите .

    Коментиран от #68

    20:03 19.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ?????

    8 3 Отговор
    Ха ха.
    Тоя хвалипръцко е жив само щото Путин е разтворил чадър над него.
    Не е ясно що?
    Погледнете интервюто на Нафтали Бенет - израелския премиер по онова време.

    20:03 19.06.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    "...Къде ми е статията за успехите на Зеленски ?..."

    Специално ще те подсетя га Сирски извлече бункерния мишок от бункера !!! Запомни го ☝️😄

    Коментиран от #129

    20:04 19.06.2026

  • 53 Да гори москал?

    8 5 Отговор

    До коментар #45 от "ежко":

    Ху йло са иска разрешение за г еЙ Парада на монголите в москал?

    20:04 19.06.2026

  • 54 НЯМА КРАЙ

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "аz СВО Победа 81":

    РУСКИЯ РЕЗИЛ.

    ПАК НЯКОЙ ПИЯНДУРНИК НЕ ЗНАЕ
    КЪДЕ СТРЕЛЯ.

    20:05 19.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 на практика

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "НА ПРАКТИКА":

    преди седмица пак им одобриха едни 90 милярда еврака от Ес ако не са тези помощи и заеми с какво ще плащат за производство на фирмите за дронове и оръжие и заплати бе.

    20:05 19.06.2026

  • 57 оти да се лажеме?

    4 12 Отговор
    Колкото и да не има се иска на Русия и останалите български или други копейки, рано или късно Украйна ще бъде член на НАТО. Русия губи войната и никой вече не може да я спре. Всичко вече е само въпрос на време.

    Коментиран от #84, #132

    20:05 19.06.2026

  • 58 Зарко

    11 3 Отговор
    Вожда на снимката или как един наркоман покори европа. Това ще се пише в историята на загиналият ЕС.

    20:05 19.06.2026

  • 59 Кочо Честименски

    5 7 Отговор
    Даже първата. На ученията на НАТО, в които участваха украински дронаджии срещу натовска бойна техника, украинците унищожиха напълно целите, без екипажите от страна на НАТО да разберат откъде им е дошло.

    20:05 19.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ти си

    13 4 Отговор
    Ти да видиш Украйна била втората пи сила армия в алианс в който неучаства!
    Но ако ое Европа и САЩ спрат парите и доставките на материали и пръжия тая армия ще се разпадне за седмица и после дори Молдова ще е в състояние да я прегазе !
    Време е вече украинците да вземат и да освидетелстват Зеленски... ...

    Коментиран от #77

    20:06 19.06.2026

  • 62 Зелю,не те искаме.

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    И сега има,но тя включва всички армии на Европа.Някой да му пратиснимки на младите бабаити дето пребиват българи.Зелю много се е назобал.

    20:06 19.06.2026

  • 63 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Боби":

    С какво бе Петрохански Педигрипал?

    20:07 19.06.2026

  • 64 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    АЗ ЧАКАМ

    ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА.

    НО КАТО ГЛЕДАМ ЧЕРНИТЕ ОБЛАЦИ

    НАД МУСКАЛАБАД

    МАЙ ЛЯТО ДАЖЕ НЯМА ДА ИМА.

    В КРИМ СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА ИМА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    20:08 19.06.2026

  • 65 Абсолютно вярно!

    4 14 Отговор
    Украйна е Защитницата на Европа!

    Трябва да я подкрепяме по всички възможни начини!

    20:10 19.06.2026

  • 66 Дръндьо

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "....":

    Твойто правопис отличен, но това не отрича мало умието ти, защото единствената ти клетка е заета единствено и само с правописъ, а това не е за хвалене.

    20:11 19.06.2026

  • 67 Шопо

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #107

    20:11 19.06.2026

  • 68 Сак е положението в окопите?

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "ПЪРВО ПЕСКОВ":

    Кажи бе бамбугер зеленясал?
    Украйна предава позиция след позиция

    20:12 19.06.2026

  • 69 Жорко

    7 3 Отговор
    Абе ти тотално си изплискал легена,гнусен наркоман.

    20:14 19.06.2026

  • 70 курумпел

    1 2 Отговор
    Няма други мераклии за данъците ни ?!

    20:14 19.06.2026

  • 71 Зъл пес

    8 3 Отговор
    Зелко зелена,втората по големина в НАТО е на Турция,първа е на САЩ.А ти не си в НАТО за да се фукаш.

    20:14 19.06.2026

  • 72 изгрева На

    5 1 Отговор
    Ядрените Слънца
    предстои и въпроса не е дали
    а кога?!

    20:14 19.06.2026

  • 73 604

    5 3 Отговор
    Само дет раша воювъ с 10 % от капацитета си! Скоро да не завалят от големите....че немъ де дъ съ криъм люмпиниййй

    20:14 19.06.2026

  • 74 хаха

    6 2 Отговор
    Прайда мина, обеща ли са на едитата пари и сега яростно плюят по Русия за малко вазелин, с който да се смазват всяка вечер, а причината е умората и безсънните нощи на проктолозите, които да ги шият.

    20:15 19.06.2026

  • 75 ТоА вече

    3 2 Отговор
    е ОтвъдНещата

    20:15 19.06.2026

  • 76 Иван 1

    7 5 Отговор
    Затова ядат бой на лягане и на ставане от руснаците.

    Коментиран от #95

    20:15 19.06.2026

  • 77 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #61 от "Ти си":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    20:16 19.06.2026

  • 78 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Тоя надрусаният се хвали повече от Рижото ПСЕ...

    20:16 19.06.2026

  • 79 Мнение

    7 4 Отговор
    Това тъпо копи.е пак се е назобало. Пропуска удар, да не говорим за турската армия.

    20:18 19.06.2026

  • 80 Реалист

    5 8 Отговор
    Ами прав е Президент Зеленски .
    След като бие "вторая" като маче у дерек ...

    Коментиран от #87

    20:18 19.06.2026

  • 81 Майор Мишев

    5 3 Отговор
    Нещо хич не моа сетя ,коя се оказва първата армия в света ,Янките ли ,където бяха яко наритани яко от Иран и още лижат рани ?!

    20:18 19.06.2026

  • 82 Да нахраним мypZилките 😉

    5 11 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    Коментиран от #88, #118, #121, #124

    20:19 19.06.2026

  • 83 Един

    4 4 Отговор
    Каква армия имаш? НАТО без теб ще загине!

    20:19 19.06.2026

  • 84 Вале-каро

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "оти да се лажеме?":

    Все пак да уточним.Член или членка.

    20:19 19.06.2026

  • 85 Да бе хич не са

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "НЕ ОСТАНАХА ХОРА":

    Я на слънчака що наборник се шляе

    20:19 19.06.2026

  • 86 Михаил

    10 5 Отговор
    Малко ни бяха досегашните рекетьори ,та и тези зелените сега. И какво като дори да си втората по сила. Войни ли ще правиш и територии ще завземаш . Втори според кого ? А спрямо целия европейски мащаб застанал срещу тебе ,как ще е измерването ? Що ревеш постоянно за пари и оръжие тогава , а силния ? И вземи си прибери милионерите мутри избягали от родината си шетащи с лимузини из България ,докато не сме ги "прибрали " ние обикновените хора. Изгоряла къща или малък хотел тук не е нападение над Украйна. Поляците и те още малко ще ви изтраят нагли. Румънците с усмивка пропускат хората ти само да не останат там.

    20:20 19.06.2026

  • 87 Оня с парчето

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "Реалист":

    Кат тии го намаам яко у прррр .дяллникка ,да тий изскочат яко зъркелите 👀 като на Синьора Мелони !

    20:22 19.06.2026

  • 88 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 4 Отговор

    До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    Лап Пай У Йотт бре ,небинарен хъесосс !

    Коментиран от #98

    20:24 19.06.2026

  • 89 НАТО се нуждае от нас!

    5 4 Отговор
    Да, сигурно... За да се фашизират и те по-бързо... За сега само "елитите" им са фашисти. А им трябва масово фашизиране, за да могат да воюват пак с Русия!

    20:25 19.06.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор
    Тая нощ руснаците ще ги зачаткат с пералните. Да си запазят места в метрото.

    20:25 19.06.2026

  • 91 Българин

    5 5 Отговор
    Яя върви по дяволите зелена с г ан

    20:29 19.06.2026

  • 92 Питам

    5 6 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    20:29 19.06.2026

  • 93 баце

    4 5 Отговор
    Да не забравяме ,че славянска Украйна поддържаше почти цялата армия на СССР особено ядрените оръжия , така че има капацитет за разлика от татаро-чеченска Русия .

    20:31 19.06.2026

  • 94 Хаха

    6 3 Отговор
    Къде е тая армия
    В гробищата вече,майче

    20:32 19.06.2026

  • 95 Град Козлодуй

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "Иван 1":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    20:33 19.06.2026

  • 96 МАСОВКА ОГРАЖДЕНИЕ

    6 5 Отговор
    ДОКАТО МАСКВА ГОРИ

    ПУТИН МУ ПРАВЯТ СПЕЦИАЛНА МАСОВКА.

    ОХРАНАТА ДОБРЕ СЕ СПРАВЯ

    НО КАМЕРИТЕ ЛОВЯТ ВСИЧКО.

    МАСОВКА ОГРАЖДЕНИЕ.


    НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ РЕЗИЛ

    НЯМА .

    УРАААААА

    20:33 19.06.2026

  • 97 Софиянец

    6 4 Отговор
    Тъкмо си помислиш, че по изкуфел няма как да стане и Зеля прави ново мега дбилно изказване ала хилтер 😂

    20:33 19.06.2026

  • 98 ПОЕМИ

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    БАХУРА
    ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС .

    20:34 19.06.2026

  • 99 да питам

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "пешо":

    верно ли Русия е изгонена и от Световното по футбол ?

    20:34 19.06.2026

  • 100 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Бухахаха, ненормалник 😂 верно, че нато е хомо пародия на армия, ама да ставняваш бандеровските зомбита с нея пак налудничево

    20:35 19.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Евроатлантик

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боби":

    Това вивА на какъв език емангал.
    Сега ще кажете аз не съм ахх не си .хихи.

    20:36 19.06.2026

  • 103 Варненец

    4 3 Отговор
    Няма месо Зеля, армията ти е от бусифицирани случайници!

    20:36 19.06.2026

  • 104 баце

    2 5 Отговор
    Славянска Украйна има най-точните удари по важни обекти в историята на военното дело , татаро-чеченците от русия като типични талибани бомбят детски градини ,бабички по селата ....

    Коментиран от #109

    20:37 19.06.2026

  • 105 Факт

    2 3 Отговор
    Не те слуша главата

    20:37 19.06.2026

  • 106 Моряка

    4 4 Отговор
    Втората армия в НАТО е турската,бе Зеленчук,не си ли чувал?Даже не си ловят войниците по улицата.

    20:37 19.06.2026

  • 107 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #110, #127

    20:37 19.06.2026

  • 108 Мдаа

    4 2 Отговор
    Така е Зелке! Нато има нужда от полезни укро зомбита, ама вече са на привършване, тъй че изчезвай!

    20:38 19.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 мислещ

    2 5 Отговор
    Браво маршале! Браво Зеленски! Светът копнее за такива като теб!

    20:41 19.06.2026

  • 112 Ифффф

    7 3 Отговор
    Абе идиот много си евреин ,не смяташ ли колко са инвестициите на запада в теб над половин милиард, а ти се правиш на велик половината свят ти помага.гнидо долна ефффреиска.

    Коментиран от #117

    20:41 19.06.2026

  • 113 баце

    3 8 Отговор
    Украйна 100% славяни ,русия само джамии и милиционери

    Коментиран от #125

    20:42 19.06.2026

  • 114 Име

    4 3 Отговор
    Луд умора нема!

    20:46 19.06.2026

  • 115 ВТОРАТА ПО СИЛА

    6 3 Отговор
    АРМИЯ ПОД ТВОЕТО "вещо" ръководство СДАДЕ 1/4 територия ОКРАНяСКА. ""ХВАЛА ВАМ""

    20:48 19.06.2026

  • 116 Нннн

    6 3 Отговор
    Клоуна си е клоун дърпа лъвъ за опашката напоследък шмърка некачествени.

    20:49 19.06.2026

  • 117 ПОЛОВИН

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "Ифффф":

    ТРИЛИОН. Поделени със големите даващи

    20:50 19.06.2026

  • 118 ?????

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    Ха ха.
    И кво от тва?
    На кой от всичките т.н. украинци от списъка ти в сегашна Украйна са му издигнали паметник, а не са го бутнали?
    Или поляците са се загрижили за Малиновски?
    А? Или тва е друго?
    Отделно тва доказва че в СССР националността наистина не е била важна.
    Важно е било да се върши работа.
    Уф и за грузинеца Сталин от един арменец за знаменития тост за руския народ.

    20:50 19.06.2026

  • 119 Анонимен

    4 2 Отговор
    Боже, прости му! Той не е виновен! На едни си дал, на него хич!

    20:56 19.06.2026

  • 120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Доклада на Организация рабочего Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем

    20:57 19.06.2026

  • 121 ?????

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    И за грузинеца Сталин от един арменец за знаменития тост за руския народ.

    20:57 19.06.2026

  • 122 нату

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":

    умря..Тръмп не ще да се занимава с загубеняци..а зеленото недразумение все ръси едни..

    20:58 19.06.2026

  • 123 кажи го

    4 1 Отговор
    на милиони убити и ранени укропейтриоти..колко сте силни..

    20:59 19.06.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    В Русия живеят поне 5 млн бежанци от Украйна. Те са украинци, но са нормалномислещи, не бандеровци. И Всичките Тези хора които Си ги написал , да, украинци са, но не са бандеровци. Те са се били и са убивали бандеровци. Прави разлика "Умник"

    21:02 19.06.2026

  • 125 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "баце":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    21:03 19.06.2026

  • 126 Чичо

    2 1 Отговор
    Но рече бе Зеля? Брей ,бяло ,брей

    21:05 19.06.2026

  • 127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Град Козлодуй":

    Населението на Китай намалява и мигрира на юг, Ха-ха-ха.
    А Ти за китайски сибир бълнуваш, хаххахах

    21:05 19.06.2026

  • 128 Фалипръцко Клоунов!

    3 1 Отговор
    Е как ,,втората по сила армия в Алианса",като вие не сте в Алианса,ве...калъФ такъФ...!

    21:05 19.06.2026

  • 129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Хех5ххеех, га пръдне гугутката, хехеехх

    21:07 19.06.2026

  • 130 Гориил

    5 0 Отговор
    За съжаление, армията на Бандера се набира чрез принудителна военна служба и е шампион по дезертьори, наркозависими и финансово уязвими хора. По същество това е зле обучено стадо.

    21:07 19.06.2026

  • 131 Ами

    3 0 Отговор
    Окраинската армия е номер едно.
    Милион и половина са на оня свят, а един
    милион са евтина работна ръка на руснаците.
    Има още няколко стотин хиляди с неопределен статут, но
    е въпрос на време да видим къде ще бъдат разпределени :)

    21:09 19.06.2026

  • 132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "оти да се лажеме?":

    Кое селище последно е " Освободила" Украйна?

    Коментиран от #139

    21:09 19.06.2026

  • 133 Украинската армия

    3 1 Отговор
    след няколко общонационални мобилизации при затворени граници и бусове, а руснаците до сега само с доброволци.
    Какви са тия нелепи сравнения от Зеленски, за заблуда на европейските данъкоплатци и преджобване?
    При това от 45 милиона Украйна е под 20 милиона вече...почти без мъже.

    Коментиран от #137

    21:10 19.06.2026

  • 134 Затова и Урсула се погрижи!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "НЕ ОСТАНАХА ХОРА":

    И сега ще връща на Зелко,тия дето са избягали от мобилизация,плащайки си подкуп на корумпираните укро-служби!
    Тия дето ми се излежават по плажовете на нашето Черноморие...!

    21:10 19.06.2026

  • 135 Механик

    3 1 Отговор
    Има достатъчно информация и клипове как "втората армия в НАТО" я товарят на бусовете с бой и ритници. А преди ден имаше статия на Дойчевеле за "застрашителните размери на наркоманията във ВСУ".
    Тоест, на армията на нато и се налага да разчита на насила събрани наркомани?? Ми браво.

    21:11 19.06.2026

  • 136 65 МИЛИАРДА РУБЛИ

    2 2 Отговор
    НА ДЕН ХАРЧИ
    ПУЧЯ ВЪШКАТА
    ЗА ЛИЧНАТА СИ ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА.

    РЕЗУЛТАТЪТ

    МОСКВА ГОРИ .

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ.

    21:11 19.06.2026

  • 137 Не им лесно и

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Украинската армия":

    на журналистите.

    21:12 19.06.2026

  • 138 Механик

    0 1 Отговор
    Слава Украине!

    21:12 19.06.2026

  • 139 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Село Херсон.

    21:12 19.06.2026

  • 140 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    2 0 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    ЕТО ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    Няма я вече МАГУЧАЯ.

    21:13 19.06.2026

  • 141 боико борисоф

    1 1 Отговор
    ми ади бе нарко бии се сам като сте толкова велики ко ходиш само да просиш по целия свят мишок

    21:13 19.06.2026

  • 142 Студопор

    1 1 Отговор
    Като имате защо простиш от цяла Европа бе, калъф?

    21:17 19.06.2026

  • 143 АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ

    0 0 Отговор
    ОТ 2011 ГОДИНА НАСАМ
    ПОДНАСЯТ УКРАСЕНИ НОВИНИ
    НА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ.

    ПУТИН МАЙ ЖИВЕЕ
    И ВЪВ ЕДИН ИНФОРМАЦИОНЕН БУНКЕР

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПОМНИМ И ХИТЛЕР
    КАК СА МУ ПОДНАСЯЛИ
    САМО ХУБАВИ НОВИНИ...

    ДО ФАТАЛНИЯ КРАЙ.

    21:17 19.06.2026

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