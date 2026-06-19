Володимир Зеленски: НАТО се нуждае от нас! Украйна на практика разполага с втората по сила армия в Алианса

Украинският президент Володимир Зеленски определи въоръжените сили на страната си като на практика "втората по сила армия в НАТО", предаде ДПА, цитирана от БТА.
Зеленски заяви пред журналисти, че "НАТО се нуждае от нас", съобщи украинският сайт "Хромадске".
Той добави, че това вече е факт, признат от всички държавни глави на НАТО.
Зеленски заяви, че украинската армия се оказва повече от равен съперник на руските въоръжени сили, широко считани за втората по мощност армия в света, в процеса на отбрана срещу руската инвазия.
Украйна не е член на НАТО, чиято най-силна армия е тази на САЩ, отбелязва ДПА. Една от обявените военни цели на Москва е да попречи на присъединяването на Киев към западния военен алианс, както е предвидено в украинската конституция.
Откакто САЩ се опитаха да посредничат във войната в Украйна, усилията на Украйна да се присъедини към НАТО бяха временно преустановени.
Зеленски също така заяви, че руският президент Владимир Путин ще остане в Кремъл до смъртта си, като целта му е да възстанови Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г.
"Без Украйна това е невъзможно и затова е толкова трудно за нас, скъпи украинци“, каза той.
Междувременно украинските въоръжени сили нанесоха удари по железопътни мостове в контролирания от Русия Крим, съобщи Генералният щаб на Украйна, предаде Ройтерс.
В съобщение в Teлеграм се посочва, че мостовете в района на Роздолне и Владиславивка, са били използвани от руските сили за улесняване на военния транспорт и доставките. Украйна засили атаките в окупираните от Русия райони на юг и в Крим, за да затрудни логистиката на Москва, посочва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
19:48 19.06.2026
2 Без име
Коментиран от #62
19:49 19.06.2026
3 ВКИСНАТО ЗЕЛЕ
Коментиран от #122
19:50 19.06.2026
4 От марсиянците..
И от какво ще пазиш НАТО???!!
19:50 19.06.2026
5 12343211
19:50 19.06.2026
6 Боби
Коментиран от #29, #102
19:51 19.06.2026
7 НЕ ОСТАНАХА ХОРА
Коментиран от #85, #134
19:51 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахахахаха
Коментиран от #20
19:51 19.06.2026
10 Линда
Коментиран от #36
19:51 19.06.2026
11 Спираме Мускалите
В МАСКВА .
Значи сме спрели и
Ударите на Безпилотниците.
Избрахме Правилната Тактика.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
19:51 19.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #67
19:51 19.06.2026
13 Как
19:52 19.06.2026
14 ....
Коментиран от #22, #26
19:52 19.06.2026
15 ЕЛА ЗЕЛЕНСКИ
19:52 19.06.2026
16 ти да видиш
19:53 19.06.2026
17 Българин
19:53 19.06.2026
18 таз смешна шматка
19:53 19.06.2026
19 Руснак без крак...
Бий руската мечка до край ☝️
19:53 19.06.2026
20 Боби
До коментар #9 от "Хахахахаха":А за матрьошките нещо дс коментираш? За 3-дневната военна операция? Толкова сте заблудени русофилчетата, че даже като ви боят като маче о дирек, пак не ви увира комунистическата кратуна 🙂
Коментиран от #27
19:53 19.06.2026
21 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #52, #64
19:54 19.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Няма край руският позор
19:55 19.06.2026
24 Покрай вас
19:55 19.06.2026
25 На практика- топки
Коментиран от #32, #35, #44
19:55 19.06.2026
26 Това са безспорни
До коментар #14 от "....":Факти.
19:56 19.06.2026
27 Хахахахаха
До коментар #20 от "Боби":веднага, ще ти коментирам-100000 км освободена територия, 20 процента от цяла Украйна е руска, е момента руснаците са на 7 км от финалната битка за Донбас, 100% луганска област е тяхна, напредват в Покровско, напредват в Сумска и в Харковско, а ти нещо да ми кажеш за 5 година укрите освен изтегляме се на по добро позиции и по близко до Киев нещо да са посгигнали
Коментиран от #37, #46
19:56 19.06.2026
28 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
19:56 19.06.2026
29 Прибирай се
До коментар #6 от "Боби":да папкаш и да си лягаш
Коментиран от #39
19:57 19.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пешо
Коментиран от #99
19:57 19.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ :
КОИТО КАЧВАТ КЛИПОВЕ
СЪС УДАРИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ УДАРИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЕВРЕИН ИЗДУХАН
НАЙ ЯКИЯ КЛИП
СЪС УДАРА НА РУСКА РАКЕТА
КОЙТО ПРЕВЪРТЯ
КУПОЛА НА НЕФТЕНИЯТ РЕЗЕРВОАР В МАЦКВА
Е СНИМАН ОТ
КИТАЙСКИ ЖУРНАЛИСТ ...
СОЛОВЬОВ ЕВРЕИН ИЗДУХАН
АЙДЕ СЕГА СЕ ОПИТАЙ
ДА АРЕСТУВАШ
КИТАЕЦ
ДА ТЕ ВИДИМ КАКЪВ СИ БАБАИТ ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
19:58 19.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Там е работате ,че помощта се увеличава
До коментар #25 от "На практика- топки":Докато Путлето и изметите около него н не изчезнат яко дим.
19:58 19.06.2026
36 пешо
До коментар #10 от "Линда":оди на магистралата
Коментиран от #38
19:58 19.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Благодаря Пешо
До коментар #36 от "пешо":Но НЕ по добре си стой сам там на магистралата.
20:00 19.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Богоизбраният, който
Не им беше достатъчно да гепат чернозема ама искаха още.
И назначиха продавач.
20:00 19.06.2026
41 Хахахахаха
До коментар #34 от "....":Хахахахаха, нищо не ми доказа, пробвай пак,, давам ти шанс, имал съм правописни защото съм писал от телефона хахахаха, пак си оставаш деграде, приеми го, помисли си за лечение и няма да се сърдиш на твоите, на всички ни е ясно, че си бил нежелан
Коментиран от #55
20:00 19.06.2026
42 Владимир Путин
Коментиран от #49
20:01 19.06.2026
43 БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ
20:01 19.06.2026
44 НА ПРАКТИКА
До коментар #25 от "На практика- топки":УКРАЙНА САМИ ПРОИЗВЕЖДАТ
ОРЪЖИЯТА СЪС КОИТО
УДРЯТ БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.
САЩ И ЕС
НЕ ИМ ДАДОХА
ТОМАХАВКИ И ТАУРУСИ
ИНАЧЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ЩЯХА ДА ХВЪРЧИ РУСКА ЛЕШ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #50, #56
20:01 19.06.2026
45 ежко
Коментиран от #53
20:02 19.06.2026
46 Боби Баламата
До коментар #27 от "Хахахахаха":Това са ваши, още далски заключения! Прочети какви са Целите на ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Узкоглазия Фюрер пеДо-фил!.
ху ЙЛО казва нещо съвсем друго:
Монголско правителство в КИЕВ!
Границите на СССР и Соц Лагера!
Демилитаризация!
Денацификация!
Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда !
И т.н
Коментиран от #60
20:02 19.06.2026
47 Къв алианс ,,кви 5 лева ?
20:02 19.06.2026
48 аz СВО Победа 81
🤣🤣
Коментиран от #54
20:02 19.06.2026
49 ПЪРВО ПЕСКОВ
До коментар #42 от "Владимир Путин":Да му каже за Резила в МАСКВА.
Че нещо не искат да му
Казват на Дъртия ПСИХАР ПУТКЕР
Как е положението
В Окопите .
Коментиран от #68
20:03 19.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ?????
Тоя хвалипръцко е жив само щото Путин е разтворил чадър над него.
Не е ясно що?
Погледнете интервюто на Нафтали Бенет - израелския премиер по онова време.
20:03 19.06.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #21 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":"...Къде ми е статията за успехите на Зеленски ?..."
Специално ще те подсетя га Сирски извлече бункерния мишок от бункера !!! Запомни го ☝️😄
Коментиран от #129
20:04 19.06.2026
53 Да гори москал?
До коментар #45 от "ежко":Ху йло са иска разрешение за г еЙ Парада на монголите в москал?
20:04 19.06.2026
54 НЯМА КРАЙ
До коментар #48 от "аz СВО Победа 81":РУСКИЯ РЕЗИЛ.
ПАК НЯКОЙ ПИЯНДУРНИК НЕ ЗНАЕ
КЪДЕ СТРЕЛЯ.
20:05 19.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 на практика
До коментар #44 от "НА ПРАКТИКА":преди седмица пак им одобриха едни 90 милярда еврака от Ес ако не са тези помощи и заеми с какво ще плащат за производство на фирмите за дронове и оръжие и заплати бе.
20:05 19.06.2026
57 оти да се лажеме?
Коментиран от #84, #132
20:05 19.06.2026
58 Зарко
20:05 19.06.2026
59 Кочо Честименски
20:05 19.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ти си
Но ако ое Европа и САЩ спрат парите и доставките на материали и пръжия тая армия ще се разпадне за седмица и после дори Молдова ще е в състояние да я прегазе !
Време е вече украинците да вземат и да освидетелстват Зеленски... ...
Коментиран от #77
20:06 19.06.2026
62 Зелю,не те искаме.
До коментар #2 от "Без име":И сега има,но тя включва всички армии на Европа.Някой да му пратиснимки на младите бабаити дето пребиват българи.Зелю много се е назобал.
20:06 19.06.2026
63 Ха ХаХа
До коментар #39 от "Боби":С какво бе Петрохански Педигрипал?
20:07 19.06.2026
64 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #21 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":АЗ ЧАКАМ
ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА.
НО КАТО ГЛЕДАМ ЧЕРНИТЕ ОБЛАЦИ
НАД МУСКАЛАБАД
МАЙ ЛЯТО ДАЖЕ НЯМА ДА ИМА.
В КРИМ СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА ИМА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
20:08 19.06.2026
65 Абсолютно вярно!
Трябва да я подкрепяме по всички възможни начини!
20:10 19.06.2026
66 Дръндьо
До коментар #34 от "....":Твойто правопис отличен, но това не отрича мало умието ти, защото единствената ти клетка е заета единствено и само с правописъ, а това не е за хвалене.
20:11 19.06.2026
67 Шопо
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #107
20:11 19.06.2026
68 Сак е положението в окопите?
До коментар #49 от "ПЪРВО ПЕСКОВ":Кажи бе бамбугер зеленясал?
Украйна предава позиция след позиция
20:12 19.06.2026
69 Жорко
20:14 19.06.2026
70 курумпел
20:14 19.06.2026
71 Зъл пес
20:14 19.06.2026
72 изгрева На
предстои и въпроса не е дали
а кога?!
20:14 19.06.2026
73 604
20:14 19.06.2026
74 хаха
20:15 19.06.2026
75 ТоА вече
20:15 19.06.2026
76 Иван 1
Коментиран от #95
20:15 19.06.2026
77 Град Козлодуй
До коментар #61 от "Ти си":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
20:16 19.06.2026
78 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:16 19.06.2026
79 Мнение
20:18 19.06.2026
80 Реалист
След като бие "вторая" като маче у дерек ...
Коментиран от #87
20:18 19.06.2026
81 Майор Мишев
20:18 19.06.2026
82 Да нахраним мypZилките 😉
Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
Родион Малиновски – украинец
Семьон Тимошенко – украинец
Андрей Ерьоменко – украинец
Иван Черняховски – украинец
Кирил Москаленко – украинец
Яков Черевиченко – украинец
Фьодор Костенко – украинец
Филип Голиков – украинец
Константин Рокосовски – поляк
Иван Баграмян – арменец
Ока Городовиков – калмик
Иван Петров – грък
Да завършим с
Йосиф Сталин – грузинец
Кои са руснаците, ве?
Поняли?
Коментиран от #88, #118, #121, #124
20:19 19.06.2026
83 Един
20:19 19.06.2026
84 Вале-каро
До коментар #57 от "оти да се лажеме?":Все пак да уточним.Член или членка.
20:19 19.06.2026
85 Да бе хич не са
До коментар #7 от "НЕ ОСТАНАХА ХОРА":Я на слънчака що наборник се шляе
20:19 19.06.2026
86 Михаил
20:20 19.06.2026
87 Оня с парчето
До коментар #80 от "Реалист":Кат тии го намаам яко у прррр .дяллникка ,да тий изскочат яко зъркелите 👀 като на Синьора Мелони !
20:22 19.06.2026
88 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":Лап Пай У Йотт бре ,небинарен хъесосс !
Коментиран от #98
20:24 19.06.2026
89 НАТО се нуждае от нас!
20:25 19.06.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
20:25 19.06.2026
91 Българин
20:29 19.06.2026
92 Питам
20:29 19.06.2026
93 баце
20:31 19.06.2026
94 Хаха
В гробищата вече,майче
20:32 19.06.2026
95 Град Козлодуй
До коментар #76 от "Иван 1":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
20:33 19.06.2026
96 МАСОВКА ОГРАЖДЕНИЕ
ПУТИН МУ ПРАВЯТ СПЕЦИАЛНА МАСОВКА.
ОХРАНАТА ДОБРЕ СЕ СПРАВЯ
НО КАМЕРИТЕ ЛОВЯТ ВСИЧКО.
МАСОВКА ОГРАЖДЕНИЕ.
НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ РЕЗИЛ
НЯМА .
УРАААААА
20:33 19.06.2026
97 Софиянец
20:33 19.06.2026
98 ПОЕМИ
До коментар #88 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":БАХУРА
ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС .
20:34 19.06.2026
99 да питам
До коментар #31 от "пешо":верно ли Русия е изгонена и от Световното по футбол ?
20:34 19.06.2026
100 стоян георгиев
20:35 19.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Евроатлантик
До коментар #6 от "Боби":Това вивА на какъв език емангал.
Сега ще кажете аз не съм ахх не си .хихи.
20:36 19.06.2026
103 Варненец
20:36 19.06.2026
104 баце
Коментиран от #109
20:37 19.06.2026
105 Факт
20:37 19.06.2026
106 Моряка
20:37 19.06.2026
107 Град Козлодуй
До коментар #67 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #110, #127
20:37 19.06.2026
108 Мдаа
20:38 19.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 мислещ
20:41 19.06.2026
112 Ифффф
Коментиран от #117
20:41 19.06.2026
113 баце
Коментиран от #125
20:42 19.06.2026
114 Име
20:46 19.06.2026
115 ВТОРАТА ПО СИЛА
20:48 19.06.2026
116 Нннн
20:49 19.06.2026
117 ПОЛОВИН
До коментар #112 от "Ифффф":ТРИЛИОН. Поделени със големите даващи
20:50 19.06.2026
118 ?????
До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":Ха ха.
И кво от тва?
На кой от всичките т.н. украинци от списъка ти в сегашна Украйна са му издигнали паметник, а не са го бутнали?
Или поляците са се загрижили за Малиновски?
А? Или тва е друго?
Отделно тва доказва че в СССР националността наистина не е била важна.
Важно е било да се върши работа.
Уф и за грузинеца Сталин от един арменец за знаменития тост за руския народ.
20:50 19.06.2026
119 Анонимен
20:56 19.06.2026
120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тези хора ни учат как да живеем
20:57 19.06.2026
121 ?????
До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":И за грузинеца Сталин от един арменец за знаменития тост за руския народ.
20:57 19.06.2026
122 нату
До коментар #3 от "ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":умря..Тръмп не ще да се занимава с загубеняци..а зеленото недразумение все ръси едни..
20:58 19.06.2026
123 кажи го
20:59 19.06.2026
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "Да нахраним мypZилките 😉":В Русия живеят поне 5 млн бежанци от Украйна. Те са украинци, но са нормалномислещи, не бандеровци. И Всичките Тези хора които Си ги написал , да, украинци са, но не са бандеровци. Те са се били и са убивали бандеровци. Прави разлика "Умник"
21:02 19.06.2026
125 да питам
До коментар #113 от "баце":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
21:03 19.06.2026
126 Чичо
21:05 19.06.2026
127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #107 от "Град Козлодуй":Населението на Китай намалява и мигрира на юг, Ха-ха-ха.
А Ти за китайски сибир бълнуваш, хаххахах
21:05 19.06.2026
128 Фалипръцко Клоунов!
21:05 19.06.2026
129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Майор Деянов, на всеки километър":Хех5ххеех, га пръдне гугутката, хехеехх
21:07 19.06.2026
130 Гориил
21:07 19.06.2026
131 Ами
Милион и половина са на оня свят, а един
милион са евтина работна ръка на руснаците.
Има още няколко стотин хиляди с неопределен статут, но
е въпрос на време да видим къде ще бъдат разпределени :)
21:09 19.06.2026
132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "оти да се лажеме?":Кое селище последно е " Освободила" Украйна?
Коментиран от #139
21:09 19.06.2026
133 Украинската армия
Какви са тия нелепи сравнения от Зеленски, за заблуда на европейските данъкоплатци и преджобване?
При това от 45 милиона Украйна е под 20 милиона вече...почти без мъже.
Коментиран от #137
21:10 19.06.2026
134 Затова и Урсула се погрижи!
До коментар #7 от "НЕ ОСТАНАХА ХОРА":И сега ще връща на Зелко,тия дето са избягали от мобилизация,плащайки си подкуп на корумпираните укро-служби!
Тия дето ми се излежават по плажовете на нашето Черноморие...!
21:10 19.06.2026
135 Механик
Тоест, на армията на нато и се налага да разчита на насила събрани наркомани?? Ми браво.
21:11 19.06.2026
136 65 МИЛИАРДА РУБЛИ
ПУЧЯ ВЪШКАТА
ЗА ЛИЧНАТА СИ ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА.
РЕЗУЛТАТЪТ
МОСКВА ГОРИ .
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
21:11 19.06.2026
137 Не им лесно и
До коментар #133 от "Украинската армия":на журналистите.
21:12 19.06.2026
138 Механик
21:12 19.06.2026
139 Ол1гофрен,
До коментар #132 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Село Херсон.
21:12 19.06.2026
140 ЕВРЕИНА КАБЗОН
ЕТО ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
Няма я вече МАГУЧАЯ.
21:13 19.06.2026
141 боико борисоф
21:13 19.06.2026
142 Студопор
21:17 19.06.2026
143 АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ
ПОДНАСЯТ УКРАСЕНИ НОВИНИ
НА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ.
ПУТИН МАЙ ЖИВЕЕ
И ВЪВ ЕДИН ИНФОРМАЦИОНЕН БУНКЕР
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПОМНИМ И ХИТЛЕР
КАК СА МУ ПОДНАСЯЛИ
САМО ХУБАВИ НОВИНИ...
ДО ФАТАЛНИЯ КРАЙ.
21:17 19.06.2026