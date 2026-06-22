Володимир Зеленски за полския президент: Той прави абсолютно същото като Орбан

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува остро решението на полския държавен глава Карол Навроцки да му отнеме най-високото полско държавно отличие - Ордена на Белия орел. Думите му са цитирани от Би Би Си.
До конфликта се стигна, след като Зеленски утвърди преименуването на подразделение от украинските въоръжени сили в чест на "героите на Украинската въстаническа армия" (УПА). В Полша организацията е свързвана преди всичко с масовите убийства на полско население във Волин и Източна Галиция през периода 1943-1945 г., поради което героизирането ѝ предизвиква силна обществена реакция.
В интервю за украинската телевизия ТСН Зеленски заяви, че решението на Навроцки е част от вътрешнополитическа борба в Полша.
"Смятам, че след като той взе това решение, то показва, че продължава политическата борба в собствената си държава чрез разпалване на омраза към украинците", каза украинският президент, цитиран от "Интерфакс-Украйна".
Той сравни действията на полския президент с политиката на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан.
"Това, което правеше Орбан. Лоша история, която според мен ще завърши зле. Затова трябва да говорим не за емоции, а за конкретни стъпки", заяви Зеленски.
Украинският президент предположи, че спорът е свързан с бъдещата политическа борба в Полша преди парламентарните избори през 2027 г.
"Виждам в това изцяло предизборна кампания. Президентът Карол се бори за премиерския пост, за да победи партията на премиера Туск. Това е вътрешен полски въпрос", добави той.
Според украински медии решението на Навроцки е предизвикало негативна реакция в Украйна, като бивши украински президенти, удостоени с Ордена на Белия орел, също са обявили, че се отказват от отличието в знак на солидарност със Зеленски.
Защо темата е толкова чувствителна
Спорът около УПА е част от много по-дълбок исторически конфликт между Полша и Украйна, който продължава да влияе върху отношенията между двете страни и днес.
В продължение на векове големи части от днешна Западна Украйна са били под властта на Полша. Поляците възприемат Лвов (Лвив) и Галиция като част от собственото си историческо наследство, докато украинците ги разглеждат като люлка на националното си възраждане.
След края на Първата световна война Полша и украинските национални сили водят война за контрола над Източна Галиция и Лвов. Победата е на полска страна, а милиони украинци остават в границите на полската държава.
Най-тежката историческа рана обаче е свързана с Волинското клане. По време на Втората световна война части на УПА провеждат кампания за етническо прочистване на полското население във Волин и Източна Галиция. Полските оценки говорят за между 50 000 и 100 000 убити цивилни поляци. В отговор полски формирования също извършват репресии и убийства на украинци, макар и в по-малък мащаб.
За поляците тези събития представляват геноцид. За значителна част от украинците УПА остава символ на въоръжената борба срещу Съветския съюз за независима украинска държава.
Тази фундаментална разлика в историческата памет периодично поражда политически кризи между двете страни. След началото на руската инвазия през 2022 г. Варшава и Киев успяха временно да оставят историческите спорове на заден план в името на общата сигурност. Въпреки това въпросът за УПА и Волинското клане остава една от най-болезнените теми в полско-украинските отношения и продължава да предизвиква силни емоции от двете страни на границата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а ти си слуга на ционестите
13:50 22.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #42
13:51 22.06.2026
3 Минувач
13:52 22.06.2026
4 Поляците никога няма да забравят
Коментиран от #18
13:52 22.06.2026
5 Пич
13:53 22.06.2026
6 Тома
13:54 22.06.2026
7 Факти
13:56 22.06.2026
8 ти да видиш
13:56 22.06.2026
9 Защо всички
13:58 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лост
14:00 22.06.2026
12 Началото но края на
14:01 22.06.2026
13 Прогресивна България
14:01 22.06.2026
14 Ура,,Ура
14:01 22.06.2026
15 Дядо ви
Коментиран от #19
14:02 22.06.2026
16 Голяма двожуха
На мястото е забелязан гъст дим, като в момента се изяснява мащабът на щетите.
Центърът за космическа връзка (ЦКВ) „Дубна“ е най-големият сателитен телепорт в Русия. Той функционира като основен наземен хъб на Руската компания за космически връзки (РССК) и свързва наземните комуникационни мрежи със спътниците в орбита.
Центърът управлява телеметрията, проследяването и командването на голяма част от руската гражданска и държавна сателитна флотилия (включително геостационарните спътници от серията „Экспресс“).
Комплексът разполага с над 20 мащабни антени, сред които огромни 32-метрови параболични чинии, улавящи и предаващи сигнали на хиляди километри.
Други синхронизирани удари от тази нощ
Атаката срещу „Дубна“ е част от по-широка координирана операция на украинските сили. Според официалния доклад на Генщаба, през изминалото денонощие са поразени още няколко критични цели:
Полигон за обучение на оператори на дронове край Дебалцево (Луганска област).
Командни пунктове за БПЛА в районите на Мирноград и Перебудова (Донецка област).
Руски командно-наблюдателни пунктове в Белгородска област (край Ильок-Пенковка) и Донецка област (край Покровск).
Пътният мост край Василиевка (Запорожка област), използван за логистика и прехвърляне на руски войски.
Коментиран от #25
14:03 22.06.2026
17 Няма ли журналисти
Да ги питат защо не идват в Родината Майка?
Да им разгледат новите паспорти....
14:04 22.06.2026
18 ТДС
До коментар #4 от "Поляците никога няма да забравят":Преди няколко дни в друга подобна статия написах, че полските хиени си искат частта от Галиция останала в Украйна и доста хора ми се изсмяха, но както са тръгнали нещата май ще изляза прав. Само чакат Руснаците да си отчупят тяхното парче от погачата и те (поляците) веднага ще посегнат за тяхното.
14:06 22.06.2026
19 ГРУ гайтанжиева
До коментар #15 от "Дядо ви":Това е руска пропаганда , разпространявана от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !
Коментиран от #26
14:07 22.06.2026
20 Някой
14:10 22.06.2026
21 Tётя Мyтpaфановна
До сега нито една туба бензин няма в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, а само ментета - интерестчии, лицемери и kлoшаpи които се надяват някой да им подхвърли огризка .
14:11 22.06.2026
22 На всички им е
14:12 22.06.2026
23 Ауу,
14:13 22.06.2026
24 Ами
Започнаха и да разбират, че те са следващите.
И сега ... Назад, назад пане Навроцки :)
14:13 22.06.2026
25 Хихи
До коментар #16 от "Голяма двожуха":Ами ти вярваш на УНИАН и дойчезеле?! Или заработваш някой цент ?!
14:16 22.06.2026
26 Чети какви са коментарите на
До коментар #19 от "ГРУ гайтанжиева":поляците в интернет и изключи латерната.
14:16 22.06.2026
27 асдасдсд
14:17 22.06.2026
28 не може да бъде
14:17 22.06.2026
29 ДА ДА ПРОСЕЩ КЛОУН
14:25 22.06.2026
30 Наблюдател
14:29 22.06.2026
31 Робин Хорсфол
14:30 22.06.2026
32 НеТрябваДаИскашСобственИнтересДаИмаш
14:31 22.06.2026
33 гошо
14:31 22.06.2026
34 3елника
14:33 22.06.2026
35 азз
14:38 22.06.2026
36 Артилерист
14:43 22.06.2026
37 Мангизи
15:01 22.06.2026
38 Велин
Коментиран от #40
15:04 22.06.2026
39 В гейевропа
15:15 22.06.2026
40 ЗА ВСИЧКО КОЕТО ПИШЕШ
До коментар #38 от "Велин":Е ВЯРНО. ПИША ПОСТОЯННО НАБИВАМ И ВЪВ ГЛАВИТЕ НА НАРКОЗАВИСИМИТЕ ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА НО ТЕ ТРЪПИТЕ ПОСТОЯННО НЕ Е ВЯРНО ЗЕЛЬО НЕ Е ВИНОВЕН. НА БЯЛОТО КАЗВАТ ЗЕЛЬОНОВА
15:18 22.06.2026
41 всичко води до .....
15:19 22.06.2026
42 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Така е ,прав си..... Украинското на халсой нагло са безкрайни..... За тях зависи българската поговорка храни куче да те лае...
15:28 22.06.2026
43 Дончо
15:46 22.06.2026