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Володимир Зеленски за полския президент: Той прави абсолютно същото като Орбан
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски за полския президент: Той прави абсолютно същото като Орбан

22 Юни, 2026 13:48 1 805 43

  • володимир зеленски-
  • виктор орбан-
  • карол навроцки-
  • украйна-
  • полша-
  • русия

Според украински медии решението на Навроцки е предизвикало негативна реакция в Украйна, като бивши украински президенти, удостоени с Ордена на Белия орел, също са обявили, че се отказват от отличието в знак на солидарност със Зеленски

Володимир Зеленски за полския президент: Той прави абсолютно същото като Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува остро решението на полския държавен глава Карол Навроцки да му отнеме най-високото полско държавно отличие - Ордена на Белия орел. Думите му са цитирани от Би Би Си.

До конфликта се стигна, след като Зеленски утвърди преименуването на подразделение от украинските въоръжени сили в чест на "героите на Украинската въстаническа армия" (УПА). В Полша организацията е свързвана преди всичко с масовите убийства на полско население във Волин и Източна Галиция през периода 1943-1945 г., поради което героизирането ѝ предизвиква силна обществена реакция.

В интервю за украинската телевизия ТСН Зеленски заяви, че решението на Навроцки е част от вътрешнополитическа борба в Полша.

"Смятам, че след като той взе това решение, то показва, че продължава политическата борба в собствената си държава чрез разпалване на омраза към украинците", каза украинският президент, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

Той сравни действията на полския президент с политиката на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан.

"Това, което правеше Орбан. Лоша история, която според мен ще завърши зле. Затова трябва да говорим не за емоции, а за конкретни стъпки", заяви Зеленски.

Украинският президент предположи, че спорът е свързан с бъдещата политическа борба в Полша преди парламентарните избори през 2027 г.

"Виждам в това изцяло предизборна кампания. Президентът Карол се бори за премиерския пост, за да победи партията на премиера Туск. Това е вътрешен полски въпрос", добави той.

Според украински медии решението на Навроцки е предизвикало негативна реакция в Украйна, като бивши украински президенти, удостоени с Ордена на Белия орел, също са обявили, че се отказват от отличието в знак на солидарност със Зеленски.

Защо темата е толкова чувствителна

Спорът около УПА е част от много по-дълбок исторически конфликт между Полша и Украйна, който продължава да влияе върху отношенията между двете страни и днес.

В продължение на векове големи части от днешна Западна Украйна са били под властта на Полша. Поляците възприемат Лвов (Лвив) и Галиция като част от собственото си историческо наследство, докато украинците ги разглеждат като люлка на националното си възраждане.

След края на Първата световна война Полша и украинските национални сили водят война за контрола над Източна Галиция и Лвов. Победата е на полска страна, а милиони украинци остават в границите на полската държава.

Най-тежката историческа рана обаче е свързана с Волинското клане. По време на Втората световна война части на УПА провеждат кампания за етническо прочистване на полското население във Волин и Източна Галиция. Полските оценки говорят за между 50 000 и 100 000 убити цивилни поляци. В отговор полски формирования също извършват репресии и убийства на украинци, макар и в по-малък мащаб.

За поляците тези събития представляват геноцид. За значителна част от украинците УПА остава символ на въоръжената борба срещу Съветския съюз за независима украинска държава.

Тази фундаментална разлика в историческата памет периодично поражда политически кризи между двете страни. След началото на руската инвазия през 2022 г. Варшава и Киев успяха временно да оставят историческите спорове на заден план в името на общата сигурност. Въпреки това въпросът за УПА и Волинското клане остава една от най-болезнените теми в полско-украинските отношения и продължава да предизвиква силни емоции от двете страни на границата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а ти си слуга на ционестите

    61 2 Отговор
    квото ти каже ротшилд слушкаш и изпълняваш...долнопробен Палячо,слуга на еврейте

    13:50 22.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    70 0 Отговор
    Бандеровците са избивали поляци с лопати.Даже нацистите са били потресени от тяхната жестокост и ги затворили.

    Коментиран от #42

    13:51 22.06.2026

  • 3 Минувач

    44 0 Отговор
    Жалки отношения на съюзниците в ЕС това показва само една цел - самоизяждане …

    13:52 22.06.2026

  • 4 Поляците никога няма да забравят

    57 0 Отговор
    бандерките набези. Никога! Сега използват укрите за пушечно месо, но после ще ги смачкат. Поляците са най- голям враг на Украйна. Помнете това. И този път и Русия няма да спаси западните укрите от Полша.

    Коментиран от #18

    13:52 22.06.2026

  • 5 Пич

    41 0 Отговор
    Кой каквото ще да разправя - много е смешен Зелю! Клоунадата загуби голям талант в негово лице!!!

    13:53 22.06.2026

  • 6 Тома

    31 0 Отговор
    А аз съм такова добро момче защото винаги съм им връщал рестото от милионите които ми дават

    13:54 22.06.2026

  • 7 Факти

    45 0 Отговор
    Да си припомним жестоките звяерства на украинските нацисти от които самите германци през ВСВ са се ужасявали ! Документални Филми , доказателства за геноцид и архивни снимки !

    13:56 22.06.2026

  • 8 ти да видиш

    34 1 Отговор
    "зеленияпор" умее да печели "приятели" 😅

    13:56 22.06.2026

  • 9 Защо всички

    39 0 Отговор
    трябва да се занимават с проблемите на този клоун, при положение , че прибра милиардите и съсипа държавата си. Стига му толкоз

    13:58 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лост

    35 0 Отговор
    Наврицки да вземе да върне всички украинци от Полша в Украйна.Те ще благодарят подобаващо на Зеленски.

    14:00 22.06.2026

  • 12 Началото но края на

    24 0 Отговор
    Наркоурода

    14:01 22.06.2026

  • 13 Прогресивна България

    29 1 Отговор
    Голямо БРАВО за президента на Полша. Той не е като Орбан, той иска да се увековечи в историята като последовател на Генерал Румен Радев и ще поеме оперативното ръководство на държава. Полша, заедно с България и Словакия ще бъде новата ос на Доброто, която ще се противопостави на всеки неонацизм по света

    14:01 22.06.2026

  • 14 Ура,,Ура

    38 1 Отговор
    Зеления много започна да наглее. Неблагодарник. Не спря да проси пари от всички. Не стига че Полша му помага във войната, а има наглоста и да критикува. Време е всички да му спрат помощите и тогава да го видим какво ще прави. Те с Путин може още десет години да се замерят с ракети и дронове и ние трябва все да помагаме без да си гледаме нашите хора.

    14:01 22.06.2026

  • 15 Дядо ви

    37 1 Отговор
    В цялата статия на ВВС няма и една дума, че УПА, са нацисти защо ли? Хитлеристите и СС са ги използвали като "бесни кучета" за да избиват евреи, поляци, руснаци и всичко заповядано от Хитлер. Те показват такива зверства и жестокости, че самите нацисти са потресени. Англичаните очевидно точно това търсят, обезумяли зверове готови да убиват деца с лопати и да кормят бременни жени. Колко тъжно, такава прекрасна страна, Украйна беше зомбирана от западняците и хвърлена в адски огън заради манията им за власт и пари.

    Коментиран от #19

    14:02 22.06.2026

  • 16 Голяма двожуха

    0 24 Отговор
    Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди, че през нощта срещу 22 юни 2026 г. украинските сили са нанесли успешен удар по Центъра за космическа връзка „Дубна“ в Московска област.

    На мястото е забелязан гъст дим, като в момента се изяснява мащабът на щетите.

    Центърът за космическа връзка (ЦКВ) „Дубна“ е най-големият сателитен телепорт в Русия. Той функционира като основен наземен хъб на Руската компания за космически връзки (РССК) и свързва наземните комуникационни мрежи със спътниците в орбита.

    Центърът управлява телеметрията, проследяването и командването на голяма част от руската гражданска и държавна сателитна флотилия (включително геостационарните спътници от серията „Экспресс“).

    Комплексът разполага с над 20 мащабни антени, сред които огромни 32-метрови параболични чинии, улавящи и предаващи сигнали на хиляди километри.

    Други синхронизирани удари от тази нощ

    Атаката срещу „Дубна“ е част от по-широка координирана операция на украинските сили. Според официалния доклад на Генщаба, през изминалото денонощие са поразени още няколко критични цели:

    Полигон за обучение на оператори на дронове край Дебалцево (Луганска област).
    Командни пунктове за БПЛА в районите на Мирноград и Перебудова (Донецка област).
    Руски командно-наблюдателни пунктове в Белгородска област (край Ильок-Пенковка) и Донецка област (край Покровск).
    Пътният мост край Василиевка (Запорожка област), използван за логистика и прехвърляне на руски войски.

    Коментиран от #25

    14:03 22.06.2026

  • 17 Няма ли журналисти

    12 1 Отговор
    Да отидат в Украйна и интервюира нашите българи
    Да ги питат защо не идват в Родината Майка?
    Да им разгледат новите паспорти....

    14:04 22.06.2026

  • 18 ТДС

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Поляците никога няма да забравят":

    Преди няколко дни в друга подобна статия написах, че полските хиени си искат частта от Галиция останала в Украйна и доста хора ми се изсмяха, но както са тръгнали нещата май ще изляза прав. Само чакат Руснаците да си отчупят тяхното парче от погачата и те (поляците) веднага ще посегнат за тяхното.

    14:06 22.06.2026

  • 19 ГРУ гайтанжиева

    0 26 Отговор

    До коментар #15 от "Дядо ви":

    Това е руска пропаганда , разпространявана от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #26

    14:07 22.06.2026

  • 20 Някой

    19 0 Отговор
    Така е като за "геройства" награждава с това да оприличават на фашистка част! Полша е отдавна паднала. Но онези заграждат село по село и избиват всички - никакви войници, а включително бебета. С някъде 160 начина за зверски убийства. Дори ползващият ги Хитлер се е възмущавал на жестокостта им. Иначе охранители по концлагерите на Райха. Издаването на евреи се било награждавало с чаша сол. На украинското знаме са слагали кръгче със свастика. Сега нео-наци АЗОВ батальон (така дефиниран по държавни документи на САЩ) създаден 2013г от крайно десни и футболни хулигани от фракции като Бял чук, на емблемата си имат 2 наци символа - наци-черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Там като са искали да обидят някой на изрод са му викали Бандера. Същият издигнат за герой на народа 2010г.

    14:10 22.06.2026

  • 21 Tётя Мyтpaфановна

    0 20 Отговор
    Наша Маша-алкаша от преди седмица призова всички приятели на мадараша да помагат с горивата.
    До сега нито една туба бензин няма в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, а само ментета - интерестчии, лицемери и kлoшаpи които се надяват някой да им подхвърли огризка .

    14:11 22.06.2026

  • 22 На всички им е

    17 0 Отговор
    Писнало от теб него ли разбираш

    14:12 22.06.2026

  • 23 Ауу,

    18 0 Отговор
    сега фонлайнар ще наложи санкции на Полша, че ядосват зеленият шмъркач...

    14:13 22.06.2026

  • 24 Ами

    14 0 Отговор
    Поляците най-накрая се усетиха че ги клатят.
    Започнаха и да разбират, че те са следващите.
    И сега ... Назад, назад пане Навроцки :)

    14:13 22.06.2026

  • 25 Хихи

    17 0 Отговор

    До коментар #16 от "Голяма двожуха":

    Ами ти вярваш на УНИАН и дойчезеле?! Или заработваш някой цент ?!

    14:16 22.06.2026

  • 26 Чети какви са коментарите на

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГРУ гайтанжиева":

    поляците в интернет и изключи латерната.

    14:16 22.06.2026

  • 27 асдасдсд

    15 0 Отговор
    Тоя наркоманизиран клоун все е недоволен, и все накой му пречи.

    14:17 22.06.2026

  • 28 не може да бъде

    19 0 Отговор
    Част от написаното в статията са просто глупости...аз лично съм удовлетворен от това че Зеленски показа истинското си лице!?!Президентът на Полша първо е историк а после президент оказва се че има и някаква съвест !?УПА и ОУН са преди всичко бандити- сътрудничали са с германците защото така е изгодно- и както отбелязват справедливо някои -жестокостта им е била пословична която е шокирала даже германците !?Като щрих -УПА и ОУН не се се церемонили нито с деца нито с жени нито със старци и безпомощни хора при това са убивали със зверска жестокост също така фанатично да убивали тези които считат за необходимо- както вече споменах!?Методите им за подчиняване и сплашване на цивилното население са ужасяващи!?И чак след това идват идеите им за независима Украйна украинци и т.н.- но е много спорно доколко това са политически идеи ...или идеи за лично облагодетелстване чрез власт!?Считам че не е лошо да се спомене че Степан Бандера никога през живота си не е стъпвал в Киев -ето такъв "украинец"!?

    14:17 22.06.2026

  • 29 ДА ДА ПРОСЕЩ КЛОУН

    18 0 Отговор
    Надрусан. И полският президент и Фицо идва и Радев италианската красавица Еспаньол и много други се осъзнаха макар и късно. ИДВА РЕД НА ЖЕНКИТЕ КАЛАС УРСУЛА ШУЛЦ И ТИ НАДРУСАН ЕВРЕИН ОСТАВАШ САМ. И ТОВА ИСКАШЕ НАРОДА НА ЕВРОПА. БЕЗ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ТЕБЕ.

    14:25 22.06.2026

  • 30 Наблюдател

    14 0 Отговор
    Полският президент, някой си, наистина е краен националист, това е вярно но в случая не означава нищо. От друга страна украинските националисти от УПА са извършители на Волинското клане на 100000 поляци, мъже, жени и деца, унищожители са на села в Беларус, сътрудничат си с нацистите в изтребването на евреите, а отделни лица служат като надзиратели в лагерите на смъртта. И е проява на крайно примитивно съзнание днешното им героизиране.

    14:29 22.06.2026

  • 31 Робин Хорсфол

    12 0 Отговор
    Зеленката не спира да си подритва здравната книжка....

    14:30 22.06.2026

  • 32 НеТрябваДаИскашСобственИнтересДаИмаш

    7 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    14:31 22.06.2026

  • 33 гошо

    16 0 Отговор
    Малък наркомански запъртък!

    14:31 22.06.2026

  • 34 3елника

    10 1 Отговор
    на ешаф0да!

    14:33 22.06.2026

  • 35 азз

    14 1 Отговор
    Нагъл зелен надрусеняк....Целият свят трябва да му е длъжен....

    14:38 22.06.2026

  • 36 Артилерист

    16 0 Отговор
    Днес е 22.6, ден в който хитлерофашистка Германия нападна Съветския съюз. На фронт от 3000км фашистите убиваха масово съветски хора и разрушаваха домовете, населените места и страната им. Хиляди бандеровци са участвали в този погром на страната на германските фашисти. Днес Зеленски и наследниците на фашистите във водещите европейски държави забравят тези зверства, забравят за жертвите и героизма на съветския народ, забравят за победата на славната Червена армия и умишлено изместват акцента на днешните събития, обявявайки Русия за агресор. Но разбира се, че пак забравят събитията-преврата в Украйна, кървавият Майдан, обстрелите и убийството на мирните хора в Донбас и тн-които повече от 10 години предшестваха влизането на руските войски...

    14:43 22.06.2026

  • 37 Мангизи

    14 0 Отговор
    Укронацитата връщат орденчетата, а мангизите кога ще връщат? Че Тръмп вече си ги иска.

    15:01 22.06.2026

  • 38 Велин

    13 0 Отговор
    Навремето имахме един лаф като за този случай. " Загрява като албански реотан". След 14 години на поляците "им светна". Сега ли видяха, че в Украйна се възражда нацизма? Не видяха ли Майдана!? А изгорените хора в Одеса? А бомбардирането на собствения си народ в Донецк и Луганск? Бомбиха училища, пазари, домовете на мирни граждани!!! Забравиха какво пише на паметниците им за Волинското клане!!! Та вече видяха истината!!!

    Коментиран от #40

    15:04 22.06.2026

  • 39 В гейевропа

    8 0 Отговор
    Всички страни се мразят помежду си . А поляците са бесни , че се чуват гласове в окраината , че медала е трябвало да бъде върнат с дрон до президентсвото . Трябваше да го направят да погледаме малко сеир !

    15:15 22.06.2026

  • 40 ЗА ВСИЧКО КОЕТО ПИШЕШ

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Велин":

    Е ВЯРНО. ПИША ПОСТОЯННО НАБИВАМ И ВЪВ ГЛАВИТЕ НА НАРКОЗАВИСИМИТЕ ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА НО ТЕ ТРЪПИТЕ ПОСТОЯННО НЕ Е ВЯРНО ЗЕЛЬО НЕ Е ВИНОВЕН. НА БЯЛОТО КАЗВАТ ЗЕЛЬОНОВА

    15:18 22.06.2026

  • 41 всичко води до .....

    2 0 Отговор
    Още малко и като рухне всички по едно парче от украйна и работата заспива.

    15:19 22.06.2026

  • 42 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така е ,прав си..... Украинското на халсой нагло са безкрайни..... За тях зависи българската поговорка храни куче да те лае...

    15:28 22.06.2026

  • 43 Дончо

    2 0 Отговор
    Зеленият наркоманчик е нахално наркоманизирано джуджи и е време да бъде поставен на мястото му! Полша няма да се остави да ги разиграва един самозабравил се надрусан нацист!

    15:46 22.06.2026

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