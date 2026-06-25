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Първият дипломат на Тръмп: В Аляска нямаше споразумение между САЩ и Русия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Тръмп: В Аляска нямаше споразумение между САЩ и Русия

25 Юни, 2026 18:47 631 32

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • марко рубио-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски

Марко Рубио допълни, че Съединените щати остават готови да играят конструктивна роля в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Първият дипломат на Тръмп: В Аляска нямаше споразумение между САЩ и Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията на Москва, че Вашингтон нарушава договорености, постигнати между американския и руския президент по време на среща в Анкъридж, Аляска, цитира думите му Би Би Си.

"Предложението беше направено в Аляска. Но то така и не се превърна в споразумение", заяви Рубио пред журналисти в отговор на обвиненията на Русия.

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Коментарът му идва, след като на 23 юни заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви по време на дипломатически форум, че Съединените щати се отклоняват от договореностите, постигнати в Анкъридж, съобщи РБК.

Рубио подчерта, че между двете страни не е било постигнато окончателно споразумение. По думите му Русия е поставила редица искания, включително предаването на цялата територия на Донбас под руски контрол.

"Русия иска цялата територия на Донбас да ѝ бъде предадена, в допълнение към редица други въпроси, които повдигна. Споразумение обаче не е постигнато. Ако имаше такова, войната щеше да приключи", заяви Рубио.

Той допълни, че Съединените щати остават готови да играят конструктивна роля в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл заяви в четвъртък, че цени усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи във войната в Украйна и вярва, че САЩ разбират, че не могат да играят тази роля, докато подкрепят едната от противоположните страни, предава "Ройтерс".

Изявлението дойде, след като "Киев Индепендънт" съобщи, че Украйна, която засили атаките си срещу руски петролни рафинерии, смята, че е получила подкрепата на Тръмп да действа "по-смело" в кампанията си за оказване на натиск върху Русия с цел постигане на смислени преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли публикацията и повтори, че Русия е "дълбоко благодарна" за посредническите усилия на САЩ.

"Но, разбира се, е невъзможно да се полагат подобни усилия, докато се участва във войната от едната страна", каза той пред репортери.

Песков добави, че Москва смята, че американският преговарящ екип е наясно с това ограничение.

"Разбира се, знаем, че преговарящият екип на САЩ разбира това много добре и е напълно наясно с него. Изхождаме от това предположение и очакваме диалогът с американските преговарящи по въпроса за украинското уреждане да продължи."


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бен Вафлек

    9 5 Отговор
    Хахаха 😀🤣😂

    18:48 25.06.2026

  • 2 шеломов вова

    8 6 Отговор
    надули

    18:48 25.06.2026

  • 3 Пич

    12 9 Отговор
    Като няма споразумение, ще има бой!!! И кухите говедарски кратуни няма да минат тънко като в Иран!!! Чували сме репченето на Тръмп, и после търпи да реве при Мелания!!!

    Коментиран от #8, #9, #14, #20

    18:49 25.06.2026

  • 4 Луганск

    11 9 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #10, #13, #16

    18:50 25.06.2026

  • 5 реалистъ

    5 11 Отговор
    В Аляска излъгаха русийката за пореден път. Жалко обаче, че Путин не бе арестуван.

    18:51 25.06.2026

  • 6 Шо станА бе копейки без// мозъчни?

    8 9 Отговор
    Къде е "духът на Анкъридж"?
    😅😅😅

    18:52 25.06.2026

  • 7 втора армия в Света

    7 10 Отговор
    Както винаги Русия стана за смях... Армения, Европа, Беларус, а и сега ортака на Путин му се подигра!!! Какви времена доживяха капейките... Мъка!!!

    18:53 25.06.2026

  • 8 Умрел руснак

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Само ватенките да получат бензин от някъде и да превземат Малая Токмачка.

    18:53 25.06.2026

  • 9 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Прав си че ще има бой ама по кухите руЗки манерки.Вероятно за това щаба на черноморсия флот се изнесе от Крим заедно със семействата си

    18:55 25.06.2026

  • 10 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Можеш ли тогава да ми покажеш къде на картата на РФ се намира руската нация

    Коментиран от #22

    18:56 25.06.2026

  • 11 В Евиан бе решена съдбата на Русия

    5 6 Отговор
    И на Путлето в частност.Нашият фатмак какъв пирует ще прави сега?!

    18:56 25.06.2026

  • 12 пу кин

    4 5 Отговор
    опять надули!

    18:56 25.06.2026

  • 13 в Киев за три дни

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    От къв зор пишеш тука... От фермата за пропаганда ми обясняваш кой прав кой крив... Оди си карай магарето и не се пъчи!!!

    18:57 25.06.2026

  • 14 ичке

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    черния бладослин идвал да се наказвате

    18:57 25.06.2026

  • 15 Миролюб Войнов, историк

    3 4 Отговор
    Няма споразумения между Господар и васал само ругатни !!! Стъпчете руската гнида и да се свършва с тая вселенска МЪКА ☝️😄

    18:58 25.06.2026

  • 16 лугандон

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    тьi ешчо не жареньiй?Птахи идут!

    18:59 25.06.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско го закъса.

    19:00 25.06.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    3 4 Отговор
    Пак ли? Навремето Горбачов го бяха "излъгали", сега и "многходовчика". Е, нали е много "печен", как се остави на Бай Дончо? Тръмпи ги върти на малкият си пръст. Човека освен "покер фейс", може да прави и разни "маймунджилъци", плещи разни "врели-некипели" и не могат да му схванат стратегията. И накрая- излъгани.

    19:01 25.06.2026

  • 19 Христо Роботев

    3 4 Отговор
    "Духът на Анкоридж“ (Или как Вова и Серьожа чакаха Доналд)

    В Аляска студ и вечен лед,
    но в Кремъл пламнал е разчет:
    „О, Анкоридж! О, славен дух!
    Спаси ни от фалита кух!“

    Серьожа Лавров, цял в мъгла,
    на Путин шепне на ухо:
    „Сега ще вържем ний ума
    на Тръмп със нашето перо!

    Ще дойде Доналд – благодат!
    Ще каже: "Вземайте Донбас!"
    И Киев в паника и страх
    ще клекне унизен пред нас!“

    Но Тръмп си гледа своя голф,
    духът в Аляска си мълчи,
    а планът – на парчета, бол,
    и Кремъл пак от яд бучи.

    „Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
    „Нали ни обещаха мир?
    Украйна пак не пада на колене,
    а духът се оказа... чист ефир!“

    Така във ледната пустиня,
    сред сняг, пингвини и тъга,
    умря и руската надежда,
    че ще плати Тръмп сметката!

    19:01 25.06.2026

  • 20 МОТИКАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    "...ще има бой..."

    Ще има бой с майчината мотика по кухата кратуна се фанеш нещо работиш, наместо пишеш глупасти по цял день 😄😄😄

    19:01 25.06.2026

  • 21 Някой

    4 1 Отговор
    Добре. Разбираме, че за вас няма мъжка дума. Сигурно толкова ще спазвате и договорите.
    Сега руснаците да спрат да говорят за духът от Анкоридж, а да почнат да пушат яко по украинци и по линиите за снабдяване със западно оръжие. Може и извън Украйна.

    19:02 25.06.2026

  • 22 Луганск

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    РУСНАЦИТЕ СА ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Ще ви отговоря с думите на Президента Владимир Владимирович Путин, които той каза на малко момче на въпроса му: Русия няма граници, тя се простира по целия свят! Затова руските хора живеят навсякъде! Здравейте на моята родна Варна!))

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #26, #28

    19:02 25.06.2026

  • 23 Гаварит Масква

    5 3 Отговор
    Бензина нет.
    ----------
    Това е краят.

    19:02 25.06.2026

  • 24 Да! Прав е Рубио.

    3 3 Отговор
    Споразумението е било само в вербално, а не подписано.

    19:02 25.06.2026

  • 25 Факти

    4 3 Отговор
    Тръмп май загуби уважение към Путин като го гледа как се надупва все-повече на Си Дзинпин. Също така видя, че Украйна може да се справи и без американска помощ. В началото оранжевият откровено помагаше на Путин, но сега започна да се отдръпва от него. Не иска да залага на куц кон.

    19:03 25.06.2026

  • 26 Летец Пешеходец

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Сус бе, крепостен прошляк. Варна му била "родна". Бегай в "путинският рай"-дегенерат сибирско-азиатски.

    19:04 25.06.2026

  • 27 Александър Лунин ветеран от есвеото

    1 1 Отговор
    "Армията ще обърне оръжието срещу Кремъл"
    Да ви звучи познато?

    19:06 25.06.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    "...Русия няма граници..."


    Няма граници....
    Цял Свят го види 🎆😄👈

    19:07 25.06.2026

  • 29 Всичко от московия е лъжа и измама !

    0 2 Отговор
    Пак да напомня, че на пРосия не може да се има вяра за нищо.
    Това не са хора, това е някаква cбиpщина от различни видове ypoди, управлявани от npaceта, като във "Фермата на животните".

    19:07 25.06.2026

  • 30 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Няма никаква изненада!?Американците много често се отмятат от подписани споразумения та какво остава от неподписано!?даже би трябвало да се попитаме защо не са се отметнали досега!?Един мой познат от младежките ми години казваше-само писаното е вярно...но с американците и това не е достатъчно !?....но не бива да се заблуждаваме че руснаците ще се оставят да бъдат излъгани след Истанбул 2022 ... а и Иран даде добър пример как да се действа с такива които непрекъснато се отмятат ...войната в Украйна ще приключи с някаква форма на капитулация и след нея Украйна -или това което остане от нея -ще бъде нещо което не представлява никаква ценност на колективния Запад !!Със сигурност това няма да стане тази година а може би и следващата и с голяма вероятност highly likely ще има и други събития!?

    19:08 25.06.2026

  • 31 ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ

    1 0 Отговор
    СТАНА ДУХЪТ НА ТУАПСЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:08 25.06.2026

  • 32 Пора

    0 0 Отговор
    Путинова русия умря.

    19:09 25.06.2026