Първият дипломат на Тръмп: В Аляска нямаше споразумение между САЩ и Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията на Москва, че Вашингтон нарушава договорености, постигнати между американския и руския президент по време на среща в Анкъридж, Аляска, цитира думите му Би Би Си.

"Предложението беше направено в Аляска. Но то така и не се превърна в споразумение", заяви Рубио пред журналисти в отговор на обвиненията на Русия.

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Коментарът му идва, след като на 23 юни заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви по време на дипломатически форум, че Съединените щати се отклоняват от договореностите, постигнати в Анкъридж, съобщи РБК.

Рубио подчерта, че между двете страни не е било постигнато окончателно споразумение. По думите му Русия е поставила редица искания, включително предаването на цялата територия на Донбас под руски контрол.

"Русия иска цялата територия на Донбас да ѝ бъде предадена, в допълнение към редица други въпроси, които повдигна. Споразумение обаче не е постигнато. Ако имаше такова, войната щеше да приключи", заяви Рубио.

Той допълни, че Съединените щати остават готови да играят конструктивна роля в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл заяви в четвъртък, че цени усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи във войната в Украйна и вярва, че САЩ разбират, че не могат да играят тази роля, докато подкрепят едната от противоположните страни, предава "Ройтерс".

Изявлението дойде, след като "Киев Индепендънт" съобщи, че Украйна, която засили атаките си срещу руски петролни рафинерии, смята, че е получила подкрепата на Тръмп да действа "по-смело" в кампанията си за оказване на натиск върху Русия с цел постигане на смислени преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли публикацията и повтори, че Русия е "дълбоко благодарна" за посредническите усилия на САЩ.

"Но, разбира се, е невъзможно да се полагат подобни усилия, докато се участва във войната от едната страна", каза той пред репортери.

Песков добави, че Москва смята, че американският преговарящ екип е наясно с това ограничение.

"Разбира се, знаем, че преговарящият екип на САЩ разбира това много добре и е напълно наясно с него. Изхождаме от това предположение и очакваме диалогът с американските преговарящи по въпроса за украинското уреждане да продължи."