Първият дипломат на Тръмп: В Аляска нямаше споразумение между САЩ и Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията на Москва, че Вашингтон нарушава договорености, постигнати между американския и руския президент по време на среща в Анкъридж, Аляска, цитира думите му Би Би Си.
"Предложението беше направено в Аляска. Но то така и не се превърна в споразумение", заяви Рубио пред журналисти в отговор на обвиненията на Русия.
Коментарът му идва, след като на 23 юни заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви по време на дипломатически форум, че Съединените щати се отклоняват от договореностите, постигнати в Анкъридж, съобщи РБК.
Рубио подчерта, че между двете страни не е било постигнато окончателно споразумение. По думите му Русия е поставила редица искания, включително предаването на цялата територия на Донбас под руски контрол.
"Русия иска цялата територия на Донбас да ѝ бъде предадена, в допълнение към редица други въпроси, които повдигна. Споразумение обаче не е постигнато. Ако имаше такова, войната щеше да приключи", заяви Рубио.
Той допълни, че Съединените щати остават готови да играят конструктивна роля в усилията за прекратяване на войната в Украйна.
Кремъл заяви в четвъртък, че цени усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи във войната в Украйна и вярва, че САЩ разбират, че не могат да играят тази роля, докато подкрепят едната от противоположните страни, предава "Ройтерс".
Изявлението дойде, след като "Киев Индепендънт" съобщи, че Украйна, която засили атаките си срещу руски петролни рафинерии, смята, че е получила подкрепата на Тръмп да действа "по-смело" в кампанията си за оказване на натиск върху Русия с цел постигане на смислени преговори.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли публикацията и повтори, че Русия е "дълбоко благодарна" за посредническите усилия на САЩ.
"Но, разбира се, е невъзможно да се полагат подобни усилия, докато се участва във войната от едната страна", каза той пред репортери.
Песков добави, че Москва смята, че американският преговарящ екип е наясно с това ограничение.
"Разбира се, знаем, че преговарящият екип на САЩ разбира това много добре и е напълно наясно с него. Изхождаме от това предположение и очакваме диалогът с американските преговарящи по въпроса за украинското уреждане да продължи."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бен Вафлек
18:48 25.06.2026
2 шеломов вова
18:48 25.06.2026
3 Пич
Коментиран от #8, #9, #14, #20
18:49 25.06.2026
4 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #10, #13, #16
18:50 25.06.2026
5 реалистъ
18:51 25.06.2026
6 Шо станА бе копейки без// мозъчни?
😅😅😅
18:52 25.06.2026
7 втора армия в Света
18:53 25.06.2026
8 Умрел руснак
До коментар #3 от "Пич":Само ватенките да получат бензин от някъде и да превземат Малая Токмачка.
18:53 25.06.2026
9 Соломон
До коментар #3 от "Пич":Прав си че ще има бой ама по кухите руЗки манерки.Вероятно за това щаба на черноморсия флот се изнесе от Крим заедно със семействата си
18:55 25.06.2026
10 Соломон
До коментар #4 от "Луганск":Можеш ли тогава да ми покажеш къде на картата на РФ се намира руската нация
Коментиран от #22
18:56 25.06.2026
11 В Евиан бе решена съдбата на Русия
18:56 25.06.2026
12 пу кин
18:56 25.06.2026
13 в Киев за три дни
До коментар #4 от "Луганск":От къв зор пишеш тука... От фермата за пропаганда ми обясняваш кой прав кой крив... Оди си карай магарето и не се пъчи!!!
18:57 25.06.2026
14 ичке
До коментар #3 от "Пич":черния бладослин идвал да се наказвате
18:57 25.06.2026
15 Миролюб Войнов, историк
18:58 25.06.2026
16 лугандон
До коментар #4 от "Луганск":тьi ешчо не жареньiй?Птахи идут!
18:59 25.06.2026
17 Дон Корлеоне
19:00 25.06.2026
18 Летец Пешеходец
19:01 25.06.2026
19 Христо Роботев
В Аляска студ и вечен лед,
но в Кремъл пламнал е разчет:
„О, Анкоридж! О, славен дух!
Спаси ни от фалита кух!“
Серьожа Лавров, цял в мъгла,
на Путин шепне на ухо:
„Сега ще вържем ний ума
на Тръмп със нашето перо!
Ще дойде Доналд – благодат!
Ще каже: "Вземайте Донбас!"
И Киев в паника и страх
ще клекне унизен пред нас!“
Но Тръмп си гледа своя голф,
духът в Аляска си мълчи,
а планът – на парчета, бол,
и Кремъл пак от яд бучи.
„Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
„Нали ни обещаха мир?
Украйна пак не пада на колене,
а духът се оказа... чист ефир!“
Така във ледната пустиня,
сред сняг, пингвини и тъга,
умря и руската надежда,
че ще плати Тръмп сметката!
19:01 25.06.2026
20 МОТИКАТА
До коментар #3 от "Пич":"...ще има бой..."
Ще има бой с майчината мотика по кухата кратуна се фанеш нещо работиш, наместо пишеш глупасти по цял день 😄😄😄
19:01 25.06.2026
21 Някой
Сега руснаците да спрат да говорят за духът от Анкоридж, а да почнат да пушат яко по украинци и по линиите за снабдяване със западно оръжие. Може и извън Украйна.
19:02 25.06.2026
22 Луганск
До коментар #10 от "Соломон":РУСНАЦИТЕ СА ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Ще ви отговоря с думите на Президента Владимир Владимирович Путин, които той каза на малко момче на въпроса му: Русия няма граници, тя се простира по целия свят! Затова руските хора живеят навсякъде! Здравейте на моята родна Варна!))
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #26, #28
19:02 25.06.2026
23 Гаварит Масква
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Това е краят.
19:02 25.06.2026
24 Да! Прав е Рубио.
19:02 25.06.2026
25 Факти
19:03 25.06.2026
26 Летец Пешеходец
До коментар #22 от "Луганск":Сус бе, крепостен прошляк. Варна му била "родна". Бегай в "путинският рай"-дегенерат сибирско-азиатски.
19:04 25.06.2026
27 Александър Лунин ветеран от есвеото
Да ви звучи познато?
19:06 25.06.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #22 от "Луганск":"...Русия няма граници..."
Няма граници....
Цял Свят го види 🎆😄👈
19:07 25.06.2026
29 Всичко от московия е лъжа и измама !
Това не са хора, това е някаква cбиpщина от различни видове ypoди, управлявани от npaceта, като във "Фермата на животните".
19:07 25.06.2026
30 не може да бъде
19:08 25.06.2026
31 ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:08 25.06.2026
32 Пора
19:09 25.06.2026