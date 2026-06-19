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Насилствена мобилизация в Русия! Мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната
  Тема: Украйна

Насилствена мобилизация в Русия! Мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната

19 Юни, 2026 20:17 1 068 64

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас-
  • сергей шойгу-
  • олександър сирски-
  • владимир путин

По данни на руската служба на Би Би Си наскоро в Пенза и други населени места в региона са били проведени полицейски акции срещу мъже, които впоследствие са били принудени да се присъединят към армията

Насилствена мобилизация в Русия! Мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Силите за сигурност в руския град Пенза са приложили нов подход за набиране на военнослужещи, като според правозащитници мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната за участие в т.нар. "СВО" - названието, което руските власти използват за войната в Украйна.

По данни на руската служба на Би Би Си наскоро в Пенза и други населени места в региона са били проведени полицейски акции срещу мъже, които впоследствие са били принудени да се присъединят към армията.

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След множество публикации в социалните мрежи местната полиция заяви, че става дума за "планирана акция", насочена не срещу произволни граждани, а срещу мигранти, получили руско гражданство, които не са изпълнили задължението си да се регистрират за военна служба.

Според проекта "Gibaj si", който подпомага наборници и военнослужещи, желаещи да напуснат армията и е обявен за "чуждестранен агент" в Русия, силите за сигурност са разширили обхвата на подобни операции.

"Решихме да комбинираме акциите, използвани преди това срещу наборници, с набирането на социално уязвими групи: безработни с криминално досие и т.н.", каза пред Би Би Си представителят на проекта Иван Чувиляев. "Сега акциите са насочени към безработните, тези, които не плащат издръжка на деца, и тези с криминално досие."

На фона на съобщенията за сериозен недостиг на военнослужещи на фронта руските власти прибягват до различни методи за увеличаване на броя на подписаните договори. Според анализа на Би Би Си ресурсът от затворници и доброволци, привлечени от високите възнаграждения, постепенно се изчерпва.

Според публикацията Кремъл едва ли ще предприеме нова вълна на мобилизация преди есенните избори за Държавната дума, поради което се очаква подобни полицейски акции да зачестят и в други региони на страната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еватх го у булшито

    5 7 Отговор
    Двамата сложили 5звезди Два Пъти

    20:20 19.06.2026

  • 2 пешо

    39 11 Отговор
    за русия не сме виждали , но за украйна много в социалните как ги събират с бухалките по улици и молове

    Коментиран от #16

    20:20 19.06.2026

  • 3 Малий

    14 25 Отговор
    Привилегия е да не си у Русия

    Коментиран от #8, #15

    20:20 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    36 11 Отговор
    Факти са най-гнусната поръчкова и фейкова медия в България.

    20:21 19.06.2026

  • 6 Шопо

    34 9 Отговор
    И Аз така чух, товарят ги в бусове и право на фронта.
    За едни украинци става въпрос.

    20:21 19.06.2026

  • 7 Само питам

    28 10 Отговор
    А в Украйна как е?

    Коментиран от #27

    20:21 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 17 Отговор
    да се биеш за родината си , е дар-непознат за руските свол ///./.очи! ще си остане за нас-малцината БГ

    20:22 19.06.2026

  • 10 ДЯДО ПОП

    11 5 Отговор
    Късно е чадо.
    Капакът хвръкна !

    20:22 19.06.2026

  • 11 Питам

    10 18 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    20:24 19.06.2026

  • 12 Крепостен на Хартиената мечка

    15 12 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    20:24 19.06.2026

  • 13 Фашистката пропаганда

    21 11 Отговор
    срещу Русия става все по глупава! Ще се откажат и глупаците от вас бря. 😄

    20:24 19.06.2026

  • 14 Пилотът Гошу

    21 8 Отговор
    Еййй тея руснаци... На онея кадри дето ги хвърлят в бусовете сигурно са руснаци, а? Ти да видиш...

    20:24 19.06.2026

  • 15 За ин

    14 12 Отговор

    До коментар #3 от "Малий":

    НО Е ГОЛЯМА ПРЕВИЛЕГИЯ ДА СИ В АРАБСКА ГЕРМАНИЯ ИЛИ АНГЛИЯ ИЛИ В ПЕ....Д..ОФ.ИЛСКА ФРАНЦИЯ

    ..

    20:25 19.06.2026

  • 16 Е откъде ще видиш?

    12 11 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    В Кочистан няма интернет.Щял да види.

    Коментиран от #23, #24

    20:25 19.06.2026

  • 17 Обикновен човек

    14 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #25

    20:26 19.06.2026

  • 18 Няма никъде подобни нещастници

    12 17 Отговор
    Няма никъде подобни нещастници като кремълските бункерни фашизоиди.

    20:28 19.06.2026

  • 19 Без име

    16 6 Отговор
    Факти, после как ще вземете завоя???

    20:28 19.06.2026

  • 20 Отец Дионисий

    17 15 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #29

    20:29 19.06.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    9 15 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    20:30 19.06.2026

  • 22 Българин

    16 10 Отговор
    ТАзи новина се отнася за укрите бе ,пак сте се объркали.

    Коментиран от #30

    20:31 19.06.2026

  • 23 Хахахахаха

    14 11 Отговор

    До коментар #16 от "Е откъде ще видиш?":

    Хахахаха, Еми значи горките укри, цял свят им се смее ка собствената им страна 5 години ги кара на изтребване, не останаха вече много, наркомана се моли да му връщат избягалите, отивай на фронта, ще минеш олигоф... И дори никой няма да се сети за теб, вземи и децата и родата

    20:31 19.06.2026

  • 24 пешо

    14 10 Отговор

    До коментар #16 от "Е откъде ще видиш?":

    русия е на светлини години преди нас , тука е кочинстан

    20:33 19.06.2026

  • 25 пешо

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Обикновен човек":

    затова ровиш по кофите

    20:33 19.06.2026

  • 26 Ха ХаХа

    8 7 Отговор
    Не лъжете.
    В Лвов са стреляли срещу ТЦК които насилствено мобилизират

    20:34 19.06.2026

  • 27 Как е в Украйна, питаш

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Давам ти последното шоу, ползвай търсачката на Гугъл и цъкни на видеа (няма да го пуснат тук ако дам линк). Видеото е качено на много места, включително Инстаграм
    Това е видео от Николаев от завчера, където ловците на глави отвличат баща му (инвалид), а момчето нокаутира двама от тях.
    Пуснете в търсачката на Гугъл:
    "В Николаеве мальчик вступился за отца, которого ТЦК пытались мобилизовать" или на украински
    "У Миколаєві чоловік жорстко дав відсіч ТЦК Працівники ..."

    Коментиран от #32

    20:34 19.06.2026

  • 28 Много Запознат

    6 5 Отговор
    Много от тия се върнаха в цинкови ковчези.

    20:36 19.06.2026

  • 29 Върна ли се от джамията

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Отец Дионисий":

    Уногондур татарски?

    Коментиран от #31, #49

    20:36 19.06.2026

  • 30 Копейкин Костя

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Вячеслав, дорогой, не пиши под измислен ник, не ти прилича!

    20:37 19.06.2026

  • 31 българин

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Върна ли се от джамията":

    тихо маке.

    20:37 19.06.2026

  • 32 Румен Решетников

    10 10 Отговор

    До коментар #27 от "Как е в Украйна, питаш":

    Това видео е от Екатеринбург, руско е, не е украинско!

    Коментиран от #43

    20:38 19.06.2026

  • 33 Софиянец

    10 7 Отговор
    Поредната тъпня са жълтопаветните дбили! Дайте малко въображение де, стига копи пейст през седмица 😂

    20:40 19.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Многоходовото

    10 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #37

    20:41 19.06.2026

  • 36 БУХАХАХА

    7 2 Отговор
    Психолевите пак са се размъркали, ама това са фактите.

    20:41 19.06.2026

  • 37 Пропагандата

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Многоходовото":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #48

    20:42 19.06.2026

  • 38 Гориил

    11 8 Отговор
    Днес нивото на бедност е едно от най-ниските в света - 7,7% (в САЩ е 10,6%, в Германия 16,1%, а в ЕС, включително бедните и слаборазвитите страни от Източна и Южна Европа, е 26%). Това са реалностите на уязвимостта и настоящите мащаби на бедността. Към май 2026 г. 500 души подписват договори с руската армия седмично, или 26 000 годишно. От тях етническите руснаци представляват по-малко от 60% от общия брой такива договори, или приблизително 15 000 годишно. Да се ​​говори за принуда е несериозно, лекомислено и несъществено, тъй като мнозинството от мъжете, подписали договори - повече от 90% - имат военна квалификация, а финансовото им положение към момента на подписване не е позволявало да бъдат класифицирани като бедни или уязвими.Всички статистически данни са взети от руската преса.Министерството на отбраната не изисква неквалифицирани или неподготвени кандидати от така наречените уязвими групи от населението.

    20:44 19.06.2026

  • 39 Анонимен

    7 5 Отговор
    Ето на тов му се, казва Фашист..ка пропаганда.

    20:45 19.06.2026

  • 40 Точна статия

    8 8 Отговор
    Няма вече пушечно месо а и Зеленски запали МаЦква

    20:47 19.06.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 9 Отговор
    Доклада на Организация рабочего Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем

    Коментиран от #46

    20:49 19.06.2026

  • 42 Нюз.бг

    7 6 Отговор
    Фейк сте драги!

    20:49 19.06.2026

  • 43 Бойлер

    9 7 Отговор

    До коментар #32 от "Румен Решетников":

    Тогава защо говорят на украйнски?

    Коментиран от #45

    20:49 19.06.2026

  • 44 Хохо Бохо

    8 7 Отговор
    Да де ама фактите сочат, че в салобандерия влачат насилила хероите в бусовете. Насилствена бусовизация практикува наркофюрерчето. Тая пропаганда нещо не мина

    20:51 19.06.2026

  • 45 Запознат

    9 7 Отговор

    До коментар #43 от "Бойлер":

    ти руски не знаеш та украински ли.

    Коментиран от #62

    20:51 19.06.2026

  • 46 Z-блогър

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    в рашата даже не водят статистика.

    20:52 19.06.2026

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    3 4 Отговор
    Аргясването на савецки стерви се заплаща!

    20:57 19.06.2026

  • 48 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #51

    21:00 19.06.2026

  • 49 ДЖАМИЯТА

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Върна ли се от джамията":

    Е В МУСКАЛАБАД

    ЗАБРАВИ ЛИ ?

    НАЙ ГОЛЯМАТА.

    И КОЙ ЦЕЛУВА КУРАНЪТ ,

    НЕ БЕШЕ ЛИ

    БОТОКС МУМИЯТА ПУТКЕР?

    21:01 19.06.2026

  • 50 Нямат край

    8 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:01 19.06.2026

  • 51 Така е

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупави лъжи и евтина пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #59

    21:04 19.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Удри копейката с лопатЕто!

    6 0 Отговор
    До нассиране!

    21:07 19.06.2026

  • 54 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 0 Отговор
    ВТОРИ ДЕН

    МАЦКВА Е В ПЛАМЪЦИ

    А БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР МЪЛЧИ...

    ПЕСКОВ МАЙ ОЩЕ НЕ МУ Е ДОКЛАДВАЛ
    ГОЛЯМОТО ФИАСКО.

    ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ ПУСКАТ
    СИРЕНИ
    ЗА ДА НЕ ПРАВЯТ ПО УЖАСНА
    ОБСТАНОВКАТА В МАСКВА .

    БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО НЕ РАБОТИ

    А МУСКАЛИТЕ СЕ ОПЛКАВАТ
    ЧЕ НИКОЙ НЕ ИМ КАЗВА
    КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЯТ.

    ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.

    21:07 19.06.2026

  • 55 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    21:08 19.06.2026

  • 56 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Нищо ново. В Русия масово прибираха куцо, кьораво и сакато при голямата мобилизация. Отделно в пандизите Пригожин успя да привлече много хора. Друг ресурс бяха разните аборигени- африканци, араби, кубинци, азиатци и какви ли още не. Отделно севернокорейците по линия на "международното сътрудничество". Само че, украинците се постараха да съкратят тези орди- при това много успешно. Пригожин го ликвидираха и пандизчиите вече не изпитват ентусиазъм да се включват масово в "СВО-то". По- добре в затвора, отколкото труп. Същото важи и за доброволците. Прекалено много ги лъгаха с парите, прекалено много от тях дадоха фира. И чуждестранните наемници не изгарят от желание. Разбраха, че те са първите в щурмовите групи и по правило не оцеляват. Съответно не взимат и пари. Севернокорейците Ким ги използва в Курска Област, но и те дадоха много жертви и сега не ги пуска да мрат за Путин. Загубите на Русия са колосални, за има няма 7% украинска територия, която успяха да окупират откакто почна войната. Отделно ежедневните украински удари по територията на цяла Русия, включително и Москва, допълнително обезкуражава руснаците да мрат за Путин. Никой не си е представял, че "тридневната операция", ще се превърне в такова бреме за руската икономика и за обикновените хора.

    21:09 19.06.2026

  • 57 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Про фашисткият стен вестник Нюз бг си е филиал на нацистката помийна яма DW, наследник на Völkischer Beobachter.
    Дезинформация та дрънка.

    21:10 19.06.2026

  • 58 Питам

    2 0 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    21:10 19.06.2026

  • 59 Тихо пико4!

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Така е":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #60, #61

    21:11 19.06.2026

  • 60 Ако си компетентен

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тихо пико4!":

    няма да си глупава тротка и да показваш трагедията си и падението на запада да опре до глупака от отчаяние.

    21:13 19.06.2026

  • 61 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тихо пико4!":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупави лъжи и евтина пропаганда срещу Русия!

    21:14 19.06.2026

  • 62 Бойлер

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Ами определено не е на руски, но много прилича. Като македонски и български...

    21:16 19.06.2026

  • 63 Цвете

    2 2 Отговор
    " ИМПЕРАТОР " ВОЛОДЯ СЕ ПРОВАЛ ФАТАЛНО. ЗАЩО НЕ ИЗПРАТИ СИНОВЕТЕ СИ НА ФРОНТА? МОСКОВЧАНИ ИСКАТ ДА ГО РАЗКАРАТ.🥸🤔🙃

    Коментиран от #64

    21:16 19.06.2026

  • 64 КиткеПрепикана

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Цвете":

    Той няма синове.

    21:19 19.06.2026

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