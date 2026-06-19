Насилствена мобилизация в Русия! Мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната

Силите за сигурност в руския град Пенза са приложили нов подход за набиране на военнослужещи, като според правозащитници мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната за участие в т.нар. "СВО" - названието, което руските власти използват за войната в Украйна.
По данни на руската служба на Би Би Си наскоро в Пенза и други населени места в региона са били проведени полицейски акции срещу мъже, които впоследствие са били принудени да се присъединят към армията.
След множество публикации в социалните мрежи местната полиция заяви, че става дума за "планирана акция", насочена не срещу произволни граждани, а срещу мигранти, получили руско гражданство, които не са изпълнили задължението си да се регистрират за военна служба.
Според проекта "Gibaj si", който подпомага наборници и военнослужещи, желаещи да напуснат армията и е обявен за "чуждестранен агент" в Русия, силите за сигурност са разширили обхвата на подобни операции.
"Решихме да комбинираме акциите, използвани преди това срещу наборници, с набирането на социално уязвими групи: безработни с криминално досие и т.н.", каза пред Би Би Си представителят на проекта Иван Чувиляев. "Сега акциите са насочени към безработните, тези, които не плащат издръжка на деца, и тези с криминално досие."
На фона на съобщенията за сериозен недостиг на военнослужещи на фронта руските власти прибягват до различни методи за увеличаване на броя на подписаните договори. Според анализа на Би Би Си ресурсът от затворници и доброволци, привлечени от високите възнаграждения, постепенно се изчерпва.
Според публикацията Кремъл едва ли ще предприеме нова вълна на мобилизация преди есенните избори за Държавната дума, поради което се очаква подобни полицейски акции да зачестят и в други региони на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еватх го у булшито
20:20 19.06.2026
2 пешо
Коментиран от #16
20:20 19.06.2026
3 Малий
Коментиран от #8, #15
20:20 19.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
20:21 19.06.2026
6 Шопо
За едни украинци става въпрос.
20:21 19.06.2026
7 Само питам
Коментиран от #27
20:21 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:22 19.06.2026
10 ДЯДО ПОП
Капакът хвръкна !
20:22 19.06.2026
11 Питам
20:24 19.06.2026
12 Крепостен на Хартиената мечка
20:24 19.06.2026
13 Фашистката пропаганда
20:24 19.06.2026
14 Пилотът Гошу
20:24 19.06.2026
15 За ин
До коментар #3 от "Малий":НО Е ГОЛЯМА ПРЕВИЛЕГИЯ ДА СИ В АРАБСКА ГЕРМАНИЯ ИЛИ АНГЛИЯ ИЛИ В ПЕ....Д..ОФ.ИЛСКА ФРАНЦИЯ
..
20:25 19.06.2026
16 Е откъде ще видиш?
До коментар #2 от "пешо":В Кочистан няма интернет.Щял да види.
Коментиран от #23, #24
20:25 19.06.2026
17 Обикновен човек
Коментиран от #25
20:26 19.06.2026
18 Няма никъде подобни нещастници
20:28 19.06.2026
19 Без име
20:28 19.06.2026
20 Отец Дионисий
Коментиран от #29
20:29 19.06.2026
21 Дон Корлеоне
20:30 19.06.2026
22 Българин
Коментиран от #30
20:31 19.06.2026
23 Хахахахаха
До коментар #16 от "Е откъде ще видиш?":Хахахаха, Еми значи горките укри, цял свят им се смее ка собствената им страна 5 години ги кара на изтребване, не останаха вече много, наркомана се моли да му връщат избягалите, отивай на фронта, ще минеш олигоф... И дори никой няма да се сети за теб, вземи и децата и родата
20:31 19.06.2026
24 пешо
До коментар #16 от "Е откъде ще видиш?":русия е на светлини години преди нас , тука е кочинстан
20:33 19.06.2026
25 пешо
До коментар #17 от "Обикновен човек":затова ровиш по кофите
20:33 19.06.2026
26 Ха ХаХа
В Лвов са стреляли срещу ТЦК които насилствено мобилизират
20:34 19.06.2026
27 Как е в Украйна, питаш
До коментар #7 от "Само питам":Давам ти последното шоу, ползвай търсачката на Гугъл и цъкни на видеа (няма да го пуснат тук ако дам линк). Видеото е качено на много места, включително Инстаграм
Това е видео от Николаев от завчера, където ловците на глави отвличат баща му (инвалид), а момчето нокаутира двама от тях.
Пуснете в търсачката на Гугъл:
"В Николаеве мальчик вступился за отца, которого ТЦК пытались мобилизовать" или на украински
"У Миколаєві чоловік жорстко дав відсіч ТЦК Працівники ..."
Коментиран от #32
20:34 19.06.2026
28 Много Запознат
20:36 19.06.2026
29 Върна ли се от джамията
До коментар #20 от "Отец Дионисий":Уногондур татарски?
Коментиран от #31, #49
20:36 19.06.2026
30 Копейкин Костя
До коментар #22 от "Българин":Вячеслав, дорогой, не пиши под измислен ник, не ти прилича!
20:37 19.06.2026
31 българин
До коментар #29 от "Върна ли се от джамията":тихо маке.
20:37 19.06.2026
32 Румен Решетников
До коментар #27 от "Как е в Украйна, питаш":Това видео е от Екатеринбург, руско е, не е украинско!
Коментиран от #43
20:38 19.06.2026
33 Софиянец
20:40 19.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Многоходовото
Коментиран от #37
20:41 19.06.2026
36 БУХАХАХА
20:41 19.06.2026
37 Пропагандата
До коментар #35 от "Многоходовото":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #48
20:42 19.06.2026
38 Гориил
20:44 19.06.2026
39 Анонимен
20:45 19.06.2026
40 Точна статия
20:47 19.06.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тези хора ни учат как да живеем
Коментиран от #46
20:49 19.06.2026
42 Нюз.бг
20:49 19.06.2026
43 Бойлер
До коментар #32 от "Румен Решетников":Тогава защо говорят на украйнски?
Коментиран от #45
20:49 19.06.2026
44 Хохо Бохо
20:51 19.06.2026
45 Запознат
До коментар #43 от "Бойлер":ти руски не знаеш та украински ли.
Коментиран от #62
20:51 19.06.2026
46 Z-блогър
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":в рашата даже не водят статистика.
20:52 19.06.2026
47 Архимандрисандрит Бибиян
20:57 19.06.2026
48 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Пропагандата":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #51
21:00 19.06.2026
49 ДЖАМИЯТА
До коментар #29 от "Върна ли се от джамията":Е В МУСКАЛАБАД
ЗАБРАВИ ЛИ ?
НАЙ ГОЛЯМАТА.
И КОЙ ЦЕЛУВА КУРАНЪТ ,
НЕ БЕШЕ ЛИ
БОТОКС МУМИЯТА ПУТКЕР?
21:01 19.06.2026
50 Нямат край
21:01 19.06.2026
51 Така е
До коментар #48 от "Град Козлодуй":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупави лъжи и евтина пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #59
21:04 19.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Удри копейката с лопатЕто!
21:07 19.06.2026
54 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
МАЦКВА Е В ПЛАМЪЦИ
А БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР МЪЛЧИ...
ПЕСКОВ МАЙ ОЩЕ НЕ МУ Е ДОКЛАДВАЛ
ГОЛЯМОТО ФИАСКО.
ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ ПУСКАТ
СИРЕНИ
ЗА ДА НЕ ПРАВЯТ ПО УЖАСНА
ОБСТАНОВКАТА В МАСКВА .
БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО НЕ РАБОТИ
А МУСКАЛИТЕ СЕ ОПЛКАВАТ
ЧЕ НИКОЙ НЕ ИМ КАЗВА
КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЯТ.
ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.
21:07 19.06.2026
55 Атина Палада
21:08 19.06.2026
56 Летец Пешеходец
21:09 19.06.2026
57 Сатана Z
Дезинформация та дрънка.
21:10 19.06.2026
58 Питам
21:10 19.06.2026
59 Тихо пико4!
До коментар #51 от "Така е":Не си компетентен.
Коментиран от #60, #61
21:11 19.06.2026
60 Ако си компетентен
До коментар #59 от "Тихо пико4!":няма да си глупава тротка и да показваш трагедията си и падението на запада да опре до глупака от отчаяние.
21:13 19.06.2026
61 Така е
До коментар #59 от "Тихо пико4!":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупави лъжи и евтина пропаганда срещу Русия!
21:14 19.06.2026
62 Бойлер
До коментар #45 от "Запознат":Ами определено не е на руски, но много прилича. Като македонски и български...
21:16 19.06.2026
63 Цвете
Коментиран от #64
21:16 19.06.2026
64 КиткеПрепикана
До коментар #63 от "Цвете":Той няма синове.
21:19 19.06.2026