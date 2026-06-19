Насилствена мобилизация в Русия! Мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната

Силите за сигурност в руския град Пенза са приложили нов подход за набиране на военнослужещи, като според правозащитници мъже от социално уязвими групи са били принуждавани да подписват договори с Министерството на отбраната за участие в т.нар. "СВО" - названието, което руските власти използват за войната в Украйна.

По данни на руската служба на Би Би Си наскоро в Пенза и други населени места в региона са били проведени полицейски акции срещу мъже, които впоследствие са били принудени да се присъединят към армията.

Още новини от Украйна

След множество публикации в социалните мрежи местната полиция заяви, че става дума за "планирана акция", насочена не срещу произволни граждани, а срещу мигранти, получили руско гражданство, които не са изпълнили задължението си да се регистрират за военна служба.

Според проекта "Gibaj si", който подпомага наборници и военнослужещи, желаещи да напуснат армията и е обявен за "чуждестранен агент" в Русия, силите за сигурност са разширили обхвата на подобни операции.

"Решихме да комбинираме акциите, използвани преди това срещу наборници, с набирането на социално уязвими групи: безработни с криминално досие и т.н.", каза пред Би Би Си представителят на проекта Иван Чувиляев. "Сега акциите са насочени към безработните, тези, които не плащат издръжка на деца, и тези с криминално досие."

На фона на съобщенията за сериозен недостиг на военнослужещи на фронта руските власти прибягват до различни методи за увеличаване на броя на подписаните договори. Според анализа на Би Би Си ресурсът от затворници и доброволци, привлечени от високите възнаграждения, постепенно се изчерпва.

Според публикацията Кремъл едва ли ще предприеме нова вълна на мобилизация преди есенните избори за Държавната дума, поради което се очаква подобни полицейски акции да зачестят и в други региони на страната.