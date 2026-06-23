Скандалът се разраства! Володимир Зеленски няма да пътува за конференцията за възстановяване на Украйна в Полша

Украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства на Конференцията за възстановяване на Украйна, която ще се проведе тази седмица в полския пристанищен град Гданск, на фона на нарастващото напрежение между двете страни относно историята от периода на Втората световна война. Ежегодната конференция е една от най-важните международни срещи, посветени на възстановяването на Украйна, като това е първото издание, на което Полша е домакин, пише Фокус.
Украинският вицепремиер Юлия Свириденко обаче обяви във вторник в социалните мрежи, че тя ще ръководи украинската делегация на събитието.
"Нашият екип има ясна задача – да постигне конкретни споразумения, които да укрепят отбранителния капацитет и устойчивостта на Украйна и да разширят икономическото сътрудничество с партньорите“, написа Свириденко във Facebook.
"Украйна е решена да изгради конструктивно и взаимноизгодно партньорство в интерес на общата европейска сигурност, икономическото развитие и дългосрочния просперитет. Украйна уважава своите партньори, а сътрудничеството ни се основава на принципа на взаимното уважение. Благодаря на всички, които ни помагат!“, допълни тя.
Варшава беше един от най-верните съюзници на Киев в контекста на мащабната руска инвазия в Украйна, но през последните седмици отношенията между двете нации бяха подложени на изпитание заради засилващ се дипломатически конфликт.
Спорът се корени в решението на Зеленски да наименува украинско военно формирование на името на Украинската въстаническа армия (УПА) – националистическа сила от времето на Втората световна война, която Полша държи отговорна за убийството на десетки хиляди поляци. Украйна оспорва тази интерпретация, представяйки тези убийства като част от по-широка борба за национална независимост в период, в който украинците са били разделени между териториите на Полша и Съветския съюз.
Ходът на Зеленски предизвика широко осъждане в Полша, а полският президент Карол Навроцки реши миналата седмица да лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие на Полша, което от своя страна предизвика възмущение в Украйна.
Говорителят на полското правителство Адам Шлапка призова за спокойствие и за фокусиране върху практическите аспекти на конференцията.
"Нашата задача в този момент, когато напрежението е голямо, е по-скоро да деескалираме конфликта и да гарантираме, че интересите на Полша в областта на сигурността и икономиката са зачетени“, заяви Шлапка във вторник пред частния полски телевизионен канал Polsat. "Реалното, практическото измерение е много по-важно от политическото“, добави той.
Конференцията представлява важна възможност за правителства, компании и организации да координират инвестициите, реформите и подкрепата за дългосрочното възстановяване на Украйна след руската инвазия. Очаква се в четвъртък на събитието да присъстват водещи европейски фигури, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, както и други високопоставени лица и делегации от 50 държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #45, #48
21:11 23.06.2026
2 Украйна
21:12 23.06.2026
3 Тоя
21:14 23.06.2026
4 Пич
21:15 23.06.2026
5 хаха
Коментиран от #34, #36, #39
21:18 23.06.2026
6 ТоиБългарския
Коментиран от #8
21:19 23.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обичам го
21:20 23.06.2026
10 Щъркел
Пак руснаците .
🤣🤣🤣🤣🤣
21:21 23.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Збигнев Бжежински, политолог
21:22 23.06.2026
13 Укропат
21:23 23.06.2026
14 Съдията
21:24 23.06.2026
15 ДЕ/Б$А
21:24 23.06.2026
16 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #22, #25, #27
21:26 23.06.2026
17 хахаха
Коментиран от #24
21:26 23.06.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #40
21:27 23.06.2026
19 az СВО Победа 81
21:28 23.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лука
21:29 23.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отстрани
21:31 23.06.2026
24 хахаха
До коментар #17 от "хахаха":обаче той ако не отиде украинската делегация ще се върне без да успее да изпроси още милиарди
21:32 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаха
Както през 1944 г. - всички съюзници рязсо се обръщат срещу Германия, като усещат накъде духа вятъра!
Коментиран от #37
21:34 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеленски ги наказва
Коментиран от #30, #41
21:40 23.06.2026
29 Госあ
21:44 23.06.2026
30 хахаха
До коментар #28 от "Зеленски ги наказва":ами да сега е момента да обяви война на полша и на беларус, защото вече е победил русия
21:46 23.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
21:47 23.06.2026
33 ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ
21:47 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами
Така и така ще се събирате ... Вижте там
какви репарации ще плащате на Русия.
Само да Ви припомня, че след края на ВСВ пет милиона
германци десет години възстановяваха СССР.
Коментиран от #49
21:48 23.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Щото
До коментар #26 от "Хаха":Почват голда гобарат😁
21:52 23.06.2026
38 Обективни истини
21:53 23.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Моряка
До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":Не само.Трябва както римляните са постъпили с Картаген- разорават го и го засяват с картофи.Картофите в територията Украйна виреят добре.
21:59 23.06.2026
41 Да бе !
До коментар #28 от "Зеленски ги наказва":Зелю гълта без да плюва!
Жена му го е научила!
21:59 23.06.2026
42 Ох , ох.....
До коментар #39 от "хаха":А ти горката енгландска лейди!!! Пускаш ми самоотзад, защото не си се била интересувала койтеебезад гърба ти!
22:03 23.06.2026
43 Нагъл
22:06 23.06.2026
44 Дудов
22:13 23.06.2026
45 Антирашист 751
До коментар #1 от "хмммм":Новия фашизъм това е национал олигархията в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма и национал олигархията !
22:14 23.06.2026
46 123
Коментиран от #53
22:15 23.06.2026
47 Днес в района на Хмелницки автобус с 50
Коментиран от #50
22:17 23.06.2026
48 ужас
До коментар #1 от "хмммм":тая която ще остане, бандеровската част със столица лвов.
22:17 23.06.2026
49 Антирашист 753
До коментар #35 от "Ами":Манипулация е да се смесват всв със егашната .
22:21 23.06.2026
50 Фашаго малоумна
До коментар #47 от "Днес в района на Хмелницки автобус с 50":Кой е Зеленски, че според теб е трагедия, че наркомана нямал да пътува за Полша?
Коментиран от #52
22:22 23.06.2026
51 Иван
22:24 23.06.2026
52 Иван
До коментар #50 от "Фашаго малоумна":Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски е братчед на сбърканите евреи Антъни Блинкен, Антъни Фаучи и Нарко Рубио.
22:26 23.06.2026
53 Антирашист 754
До коментар #46 от "123":Ако питаш за държавен фашизъм,в Украйна няма , Държавният фашизъм е в просия !
22:27 23.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мнение
22:33 23.06.2026
56 ?????
Въпреки медийната украинска победа поляците чувстват края на бандеровците и точат зъби за парче от баницата - Kresy Wschodnie.
22:41 23.06.2026
57 Иван
22:52 23.06.2026