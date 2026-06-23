Скандалът се разраства! Володимир Зеленски няма да пътува за конференцията за възстановяване на Украйна в Полша

Украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства на Конференцията за възстановяване на Украйна, която ще се проведе тази седмица в полския пристанищен град Гданск, на фона на нарастващото напрежение между двете страни относно историята от периода на Втората световна война. Ежегодната конференция е една от най-важните международни срещи, посветени на възстановяването на Украйна, като това е първото издание, на което Полша е домакин, пише Фокус.

Украинският вицепремиер Юлия Свириденко обаче обяви във вторник в социалните мрежи, че тя ще ръководи украинската делегация на събитието.

"Нашият екип има ясна задача – да постигне конкретни споразумения, които да укрепят отбранителния капацитет и устойчивостта на Украйна и да разширят икономическото сътрудничество с партньорите“, написа Свириденко във Facebook.

"Украйна е решена да изгради конструктивно и взаимноизгодно партньорство в интерес на общата европейска сигурност, икономическото развитие и дългосрочния просперитет. Украйна уважава своите партньори, а сътрудничеството ни се основава на принципа на взаимното уважение. Благодаря на всички, които ни помагат!“, допълни тя.

Варшава беше един от най-верните съюзници на Киев в контекста на мащабната руска инвазия в Украйна, но през последните седмици отношенията между двете нации бяха подложени на изпитание заради засилващ се дипломатически конфликт.

Спорът се корени в решението на Зеленски да наименува украинско военно формирование на името на Украинската въстаническа армия (УПА) – националистическа сила от времето на Втората световна война, която Полша държи отговорна за убийството на десетки хиляди поляци. Украйна оспорва тази интерпретация, представяйки тези убийства като част от по-широка борба за национална независимост в период, в който украинците са били разделени между териториите на Полша и Съветския съюз.

Ходът на Зеленски предизвика широко осъждане в Полша, а полският президент Карол Навроцки реши миналата седмица да лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие на Полша, което от своя страна предизвика възмущение в Украйна.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка призова за спокойствие и за фокусиране върху практическите аспекти на конференцията.

"Нашата задача в този момент, когато напрежението е голямо, е по-скоро да деескалираме конфликта и да гарантираме, че интересите на Полша в областта на сигурността и икономиката са зачетени“, заяви Шлапка във вторник пред частния полски телевизионен канал Polsat. "Реалното, практическото измерение е много по-важно от политическото“, добави той.

Конференцията представлява важна възможност за правителства, компании и организации да координират инвестициите, реформите и подкрепата за дългосрочното възстановяване на Украйна след руската инвазия. Очаква се в четвъртък на събитието да присъстват водещи европейски фигури, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, както и други високопоставени лица и делегации от 50 държави.