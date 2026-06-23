Новини
Свят »
Украйна »
Скандалът се разраства! Володимир Зеленски няма да пътува за конференцията за възстановяване на Украйна в Полша

Скандалът се разраства! Володимир Зеленски няма да пътува за конференцията за възстановяване на Украйна в Полша

23 Юни, 2026 21:09 2 589 57

  • полша-
  • украйна-
  • нато-
  • гданск-
  • карол навроцки-
  • володимир зеленски-
  • юлия свириденко

Полският президент Карол Навроцки реши миналата седмица да лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие в страната, което от своя страна предизвика възмущение в Украйна

Скандалът се разраства! Володимир Зеленски няма да пътува за конференцията за възстановяване на Украйна в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства на Конференцията за възстановяване на Украйна, която ще се проведе тази седмица в полския пристанищен град Гданск, на фона на нарастващото напрежение между двете страни относно историята от периода на Втората световна война. Ежегодната конференция е една от най-важните международни срещи, посветени на възстановяването на Украйна, като това е първото издание, на което Полша е домакин, пише Фокус.

Украинският вицепремиер Юлия Свириденко обаче обяви във вторник в социалните мрежи, че тя ще ръководи украинската делегация на събитието.

"Нашият екип има ясна задача – да постигне конкретни споразумения, които да укрепят отбранителния капацитет и устойчивостта на Украйна и да разширят икономическото сътрудничество с партньорите“, написа Свириденко във Facebook.

"Украйна е решена да изгради конструктивно и взаимноизгодно партньорство в интерес на общата европейска сигурност, икономическото развитие и дългосрочния просперитет. Украйна уважава своите партньори, а сътрудничеството ни се основава на принципа на взаимното уважение. Благодаря на всички, които ни помагат!“, допълни тя.

Варшава беше един от най-верните съюзници на Киев в контекста на мащабната руска инвазия в Украйна, но през последните седмици отношенията между двете нации бяха подложени на изпитание заради засилващ се дипломатически конфликт.

Спорът се корени в решението на Зеленски да наименува украинско военно формирование на името на Украинската въстаническа армия (УПА) – националистическа сила от времето на Втората световна война, която Полша държи отговорна за убийството на десетки хиляди поляци. Украйна оспорва тази интерпретация, представяйки тези убийства като част от по-широка борба за национална независимост в период, в който украинците са били разделени между териториите на Полша и Съветския съюз.

Ходът на Зеленски предизвика широко осъждане в Полша, а полският президент Карол Навроцки реши миналата седмица да лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие на Полша, което от своя страна предизвика възмущение в Украйна.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка призова за спокойствие и за фокусиране върху практическите аспекти на конференцията.

"Нашата задача в този момент, когато напрежението е голямо, е по-скоро да деескалираме конфликта и да гарантираме, че интересите на Полша в областта на сигурността и икономиката са зачетени“, заяви Шлапка във вторник пред частния полски телевизионен канал Polsat. "Реалното, практическото измерение е много по-важно от политическото“, добави той.

Конференцията представлява важна възможност за правителства, компании и организации да координират инвестициите, реформите и подкрепата за дългосрочното възстановяване на Украйна след руската инвазия. Очаква се в четвъртък на събитието да присъстват водещи европейски фигури, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, както и други високопоставени лица и делегации от 50 държави.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    85 11 Отговор
    Каква Украйна ще възстановява това фашистки джудже?

    Коментиран от #45, #48

    21:11 23.06.2026

  • 2 Украйна

    62 8 Отговор
    След 100 години може би.

    21:12 23.06.2026

  • 3 Тоя

    81 12 Отговор
    клоун не трябва да пътува никъде. Изби народа си...

    21:14 23.06.2026

  • 4 Пич

    64 8 Отговор
    Нормално! На конференцията ще се обсъждат сериозни въпроси, и няма да има нужда от клоунада!!!

    21:15 23.06.2026

  • 5 хаха

    18 4 Отговор
    Сигурно сигурно...ХАХАХА!

    Коментиран от #34, #36, #39

    21:18 23.06.2026

  • 6 ТоиБългарския

    44 7 Отговор
    То и българския народ не го питаха за нато, ЕС, валутатата - та затова и Зеленски няма кой да го пита: и той влиза в отбора на богатите.... а я познайт коя е държавата: Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    Коментиран от #8

    21:19 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обичам го

    28 4 Отговор
    Като торта-студен и с много свещи!

    21:20 23.06.2026

  • 10 Щъркел

    50 6 Отговор
    Укропи ,кой ще ви въстановява гено фона ?!?
    Пак руснаците .
    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:21 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Збигнев Бжежински, политолог

    12 45 Отговор
    Нека първо Русия се разпадне, пък после поляци и украинци си делят руската земя ☝️

    21:22 23.06.2026

  • 13 Укропат

    45 6 Отговор
    Шефчето е шеф ,бе! Даже ако иска може да се изпишка на килима в Белия дом. Верно в гащите ама все пак може. Следващия му ход след подробно нашмъркване ще е да се скара на българите за дето не му дават оръжия без пари. Само почакайте.

    21:23 23.06.2026

  • 14 Съдията

    46 5 Отговор
    Ако помислят реално западна(лите) този наркоман трябва да бъде обявен за персона нон грата извън пределите на остатъците от Украйна. А там народът ще ги съди.😂

    21:24 23.06.2026

  • 15 ДЕ/Б$А

    18 3 Отговор
    Же/н@ му ф"@шис/т%ка

    21:24 23.06.2026

  • 16 Володимир Зеленски, президент

    8 41 Отговор
    Недобитите рушняци да мълчат, русофилите също !!! Завтра ви добием ☝️😄

    Коментиран от #22, #25, #27

    21:26 23.06.2026

  • 17 хахаха

    43 3 Отговор
    зеленото джудже го играе обидено

    Коментиран от #24

    21:26 23.06.2026

  • 18 Хахаха!🎺🥳😀

    36 4 Отговор
    След страданията и икономическите проблеми които предизвика на света, името Украйна трябва да бъде забранено, както и селското наречие "мова". Регионът ще бъде възстановен в пределите на РФ.

    Коментиран от #40

    21:27 23.06.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    40 4 Отговор
    Пак повтарям Киев губи войната и Полша много добре го разбира, затова и се готви да отхапе западните територии на бивша Украйна, това диктува и смяната на политиката спрямо украинците във Варшава...

    21:28 23.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лука

    14 17 Отговор
    Зеленото джудже Хаяско не смее да излезе от бункера.

    21:29 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отстрани

    33 3 Отговор
    Поляците казаха на украинците , като са тръгнали да връщат медалите да им върнат и подарените танкове и самолети!

    21:31 23.06.2026

  • 24 хахаха

    25 3 Отговор

    До коментар #17 от "хахаха":

    обаче той ако не отиде украинската делегация ще се върне без да успее да изпроси още милиарди

    21:32 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    30 3 Отговор
    След провала на фронта съюзниците започват да се самоизяждат!
    Както през 1944 г. - всички съюзници рязсо се обръщат срещу Германия, като усещат накъде духа вятъра!

    Коментиран от #37

    21:34 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеленски ги наказва

    3 21 Отговор
    той не си поплюва!

    Коментиран от #30, #41

    21:40 23.06.2026

  • 29 Госあ

    24 3 Отговор
    поляците малко им дадоха на укрите 😂 кой дал, дал 😂 джуджето, обаче, много се лъже ако си мисли че ше преметне западните лисици 😂 ще си вземат всичко от украинците с лихви, кʼвото остане, де !

    21:44 23.06.2026

  • 30 хахаха

    19 2 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски ги наказва":

    ами да сега е момента да обяви война на полша и на беларус, защото вече е победил русия

    21:46 23.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    23 2 Отговор
    Тия буквално се гордеят, че са трепали поляци.

    21:47 23.06.2026

  • 33 ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ

    23 1 Отговор
    Вече съвсем няма желаещи.

    21:47 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    17 6 Отговор
    Забравете за окраина.
    Така и така ще се събирате ... Вижте там
    какви репарации ще плащате на Русия.
    Само да Ви припомня, че след края на ВСВ пет милиона
    германци десет години възстановяваха СССР.

    Коментиран от #49

    21:48 23.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Щото

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Почват голда гобарат😁

    21:52 23.06.2026

  • 38 Обективни истини

    14 2 Отговор
    зеленски, прочети това- У м R I куче краstavo

    21:53 23.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Моряка

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Не само.Трябва както римляните са постъпили с Картаген- разорават го и го засяват с картофи.Картофите в територията Украйна виреят добре.

    21:59 23.06.2026

  • 41 Да бе !

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски ги наказва":

    Зелю гълта без да плюва!
    Жена му го е научила!

    21:59 23.06.2026

  • 42 Ох , ох.....

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    А ти горката енгландска лейди!!! Пускаш ми самоотзад, защото не си се била интересувала койтеебезад гърба ти!

    22:03 23.06.2026

  • 43 Нагъл

    13 2 Отговор
    си е джуджето от Киев !

    22:06 23.06.2026

  • 44 Дудов

    12 3 Отговор
    Даже и поляите проумяха че на зagници нагроди не се дават.Те така или иначе си остават zagници- с шли без награда..А пък Зеленски сигурно знае че е един голям гъ-3

    22:13 23.06.2026

  • 45 Антирашист 751

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Новия фашизъм това е национал олигархията в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма и национал олигархията !

    22:14 23.06.2026

  • 46 123

    13 3 Отговор
    Има ли още евродемократи, които да смятат, че в украИна няма фашизъм. Поляците след 12 г ли го забелязаха

    Коментиран от #53

    22:15 23.06.2026

  • 47 Днес в района на Хмелницки автобус с 50

    5 2 Отговор
    деца, пътуващи от Киев до България на екскурзия, се е преобърнал. Това е съобщено от Националната полиция на Украйна. Кадри от мястото на инцидента са публикувани от местни телеграм канали. Според служители на реда, десет души са били ранени. Инцидентът е станал близо до Каменец - Подолски. Причината за инцидента е, че шофьорът е загубил контрол.

    Коментиран от #50

    22:17 23.06.2026

  • 48 ужас

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    тая която ще остане, бандеровската част със столица лвов.

    22:17 23.06.2026

  • 49 Антирашист 753

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Манипулация е да се смесват всв със егашната .

    22:21 23.06.2026

  • 50 Фашаго малоумна

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "Днес в района на Хмелницки автобус с 50":

    Кой е Зеленски, че според теб е трагедия, че наркомана нямал да пътува за Полша?

    Коментиран от #52

    22:22 23.06.2026

  • 51 Иван

    9 2 Отговор
    Гнусния евреин Еленски да отседне в Треблинка.

    22:24 23.06.2026

  • 52 Иван

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Фашаго малоумна":

    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски е братчед на сбърканите евреи Антъни Блинкен, Антъни Фаучи и Нарко Рубио.

    22:26 23.06.2026

  • 53 Антирашист 754

    3 10 Отговор

    До коментар #46 от "123":

    Ако питаш за държавен фашизъм,в Украйна няма , Държавният фашизъм е в просия !

    22:27 23.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мнение

    7 1 Отговор
    Укр +те са били фашисти и са си останали такива. По време на ВСВ голяма част от тях са сътрудничили и обслужвали германците, за разлика от час от братята им които са се сражавали срещу хитлерофашизма. Е сега е изплувала мръсната пяна.

    22:33 23.06.2026

  • 56 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Въпреки медийната украинска победа поляците чувстват края на бандеровците и точат зъби за парче от баницата - Kresy Wschodnie.

    22:41 23.06.2026

  • 57 Иван

    1 2 Отговор
    Юлия Свириденко-- гнусна еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма като Килъри Хазар Клинтън, Виктория Нюланд, Меделин Олбрайт, Мика Бжежински, Кристиана Анампоур.

    22:52 23.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания