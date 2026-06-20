Доналд Тръмп обяви Си Дзинпин и Нарендра Моди за "най-великите лидери в света"

На 19 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че китайският президент Си Дзинпин и индийският премиер Нарендра Моди са "най-великите лидери в света".

В интервю за Axios, на въпроса кои двама лидери смята за най-велики и дали Си Дзинпин е един от тях, Тръмп отговори:

„Да. По отношение на лидерството, това е вярно.“

Говорейки за другия лидер, американският президент посочи Моди, отбелязвайки, че той е „много добър“.

Тръмп също така подчерта, че Моди е „велик лидер“ и че САЩ в момента правят „голям бизнес“ с Индия.