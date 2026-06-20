Доналд Тръмп обяви Си Дзинпин и Нарендра Моди за "най-великите лидери в света"

На 19 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че китайският президент Си Дзинпин и индийският премиер Нарендра Моди са "най-великите лидери в света".
В интервю за Axios, на въпроса кои двама лидери смята за най-велики и дали Си Дзинпин е един от тях, Тръмп отговори:
„Да. По отношение на лидерството, това е вярно.“
Говорейки за другия лидер, американският президент посочи Моди, отбелязвайки, че той е „много добър“.
Тръмп също така подчерта, че Моди е „велик лидер“ и че САЩ в момента правят „голям бизнес“ с Индия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не сме държава ние
05:27 20.06.2026
2 оня с коня
на тоя узурпатор на властта на клоуна които ходи и проси където види безплатна суфра и е първи кацнал със самолета и чака нещо аватна
Коментиран от #3, #19
05:29 20.06.2026
3 Кирпича
До коментар #2 от "оня с коня":Казва се софра .
Коментиран от #7
05:31 20.06.2026
4 Защо
05:32 20.06.2026
5 хехе
Коментиран от #17
05:36 20.06.2026
6 Презвитер Козма
Коментиран от #8
05:37 20.06.2026
7 цъpвул?
До коментар #3 от "Кирпича":абе верно ли цяла нощ не си спал за да ме поправиш
05:46 20.06.2026
8 голям смях
До коментар #6 от "Презвитер Козма":тия големите са толкова големи че всичките накуп не могат да направя икономиката на китай
Коментиран от #11
05:46 20.06.2026
9 Доналд Дък, патарок
05:56 20.06.2026
10 ВВП
05:58 20.06.2026
11 Доналд Дък, патарок
До коментар #8 от "голям смях":Всички накуп не могат да направят половината от икономиката на Китай!!!
Коментиран от #12
06:00 20.06.2026
12 Краварин
До коментар #11 от "Доналд Дък, патарок":Дeментите заборавят, че икономиката на САЩ е намбър уан!
06:04 20.06.2026
13 Трол
06:06 20.06.2026
14 Последния софиянец
Коментиран от #16
06:25 20.06.2026
15 Всички са велики
06:29 20.06.2026
16 На майка ти
До коментар #14 от "Последния софиянец":В рошавата прическа.
Коментиран от #18
06:31 20.06.2026
17 Що да не е
До коментар #5 от "хехе":Не съм забелязал груби грешки в неговия подход
Той беше оценен от най високо ниво като брилянтен
Вие не следите политическия живот
А трябва
07:12 20.06.2026
18 А на тебе
До коментар #16 от "На майка ти":До Сливиците.
07:32 20.06.2026
19 ОНЯ С ДРОНЯ
До коментар #2 от "оня с коня":МАСКВА ГОРИТ.
Защо трябва да се пише нещо .
То се вижда.
07:34 20.06.2026