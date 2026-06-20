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Доналд Тръмп обяви Си Дзинпин и Нарендра Моди за "най-великите лидери в света"

Доналд Тръмп обяви Си Дзинпин и Нарендра Моди за "най-великите лидери в света"

20 Юни, 2026 05:19, обновена 20 Юни, 2026 05:22 967 19

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  • китай-
  • сащ

САЩ в момента правели "голям бизнес" с Индия, заяви държавният глава

Доналд Тръмп обяви Си Дзинпин и Нарендра Моди за "най-великите лидери в света" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 19 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че китайският президент Си Дзинпин и индийският премиер Нарендра Моди са "най-великите лидери в света".

В интервю за Axios, на въпроса кои двама лидери смята за най-велики и дали Си Дзинпин е един от тях, Тръмп отговори:

„Да. По отношение на лидерството, това е вярно.“

Говорейки за другия лидер, американският президент посочи Моди, отбелязвайки, че той е „много добър“.

Тръмп също така подчерта, че Моди е „велик лидер“ и че САЩ в момента правят „голям бизнес“ с Индия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не сме държава ние

    1 4 Отговор
    щом шефа ги е обявил ние ще се съгласяме и ще подскачаме от радост

    05:27 20.06.2026

  • 2 оня с коня

    11 3 Отговор
    моля ви се вече напишете някоя статия за успехите на зеленски

    на тоя узурпатор на властта на клоуна които ходи и проси където види безплатна суфра и е първи кацнал със самолета и чака нещо аватна

    Коментиран от #3, #19

    05:29 20.06.2026

  • 3 Кирпича

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Казва се софра .

    Коментиран от #7

    05:31 20.06.2026

  • 4 Защо

    5 1 Отговор
    Зеления не е обявен ?

    05:32 20.06.2026

  • 5 хехе

    3 1 Отговор
    Най-велики ама след него, ако можеше щеше да се обяви за император на света.

    Коментиран от #17

    05:36 20.06.2026

  • 6 Презвитер Козма

    2 6 Отговор
    Още един намек към Путин, че чеп за зеле не става и никой не го поставя сред големите световни лидери

    Коментиран от #8

    05:37 20.06.2026

  • 7 цъpвул?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кирпича":

    абе верно ли цяла нощ не си спал за да ме поправиш

    05:46 20.06.2026

  • 8 голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Презвитер Козма":

    тия големите са толкова големи че всичките накуп не могат да направя икономиката на китай

    Коментиран от #11

    05:46 20.06.2026

  • 9 Доналд Дък, патарок

    2 1 Отговор
    Адашко съвсем истеряся Сори!

    05:56 20.06.2026

  • 10 ВВП

    1 4 Отговор
    Скъпи Тръмп, Вие също сте най велик безупречен политик! Пожелавам Ви да живеете до 150 години! Завинаги Ваш ВВП!

    05:58 20.06.2026

  • 11 Доналд Дък, патарок

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "голям смях":

    Всички накуп не могат да направят половината от икономиката на Китай!!!

    Коментиран от #12

    06:00 20.06.2026

  • 12 Краварин

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Доналд Дък, патарок":

    Дeментите заборавят, че икономиката на САЩ е намбър уан!

    06:04 20.06.2026

  • 13 Трол

    2 1 Отговор
    Идиота шизофрен,се подмазва инак ще му набия канчето в главата

    06:06 20.06.2026

  • 14 Последния софиянец

    1 1 Отговор
    А... ТРИДНЕВНИЯ бегач от лошият ГОТВАЧ, куда то пропал?!?

    Коментиран от #16

    06:25 20.06.2026

  • 15 Всички са велики

    1 0 Отговор
    С изключение на Тръмп, който е посмесище сеещо смърт.

    06:29 20.06.2026

  • 16 На майка ти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния софиянец":

    В рошавата прическа.

    Коментиран от #18

    06:31 20.06.2026

  • 17 Що да не е

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Не съм забелязал груби грешки в неговия подход
    Той беше оценен от най високо ниво като брилянтен
    Вие не следите политическия живот
    А трябва

    07:12 20.06.2026

  • 18 А на тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "На майка ти":

    До Сливиците.

    07:32 20.06.2026

  • 19 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    МАСКВА ГОРИТ.

    Защо трябва да се пише нещо .

    То се вижда.

    07:34 20.06.2026