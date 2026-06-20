Медведев: Сделката със САЩ показа, че Иран не е загубил войната

След „сделката“ между САЩ и Иран стана ясно, че Техеран не е загубил войната, но обиденият Израел ще търси отмъщение. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в своя канал Max.
„Прословутата „сделка“ между САЩ и Иран най-накрая се състоя. Като оставим настрана реториката, на всички стана ясно, че Техеран, меко казано, не е загубил тази война от Вашингтон, въпреки убийството на иранския лидер и опустошителните ракетни удари“, заяви руският политик. Той отбеляза, че „третата страна – Израел – е обидена в очакванията си за пълно поражение на иранския политически режим, което означава, че ще търси отмъщение и никой Тръмп не може да диктува решенията ѝ“.
Крехкото споразумение между Иран и САЩ може лесно да бъде подкопано от нови удари по Ливан, което би било от полза за кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в интервю за Max.
„Крехкото споразумение [между Иран и САЩ] може лесно да бъде подкопано от нови удари срещу Ливан или други провокации. И точно от това се нуждае кабинетът на Нетаняху, който се поддържа от война“, каза Медведев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #6
13:18 20.06.2026
2 Кобзон рекърдс
13:20 20.06.2026
3 Бандеровец
Коментиран от #15, #25
13:21 20.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:22 20.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #8
13:23 20.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Европеец
Коментиран от #11, #31
13:23 20.06.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Боевые те се водят на18 км от Славянск и в центъра на Красный Лиман, хахахах
Това Ако е загуба значи победата как вам ще е, а?
Коментиран от #45
13:25 20.06.2026
9 Удри копейката с лопатЕто!
13:25 20.06.2026
10 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
Между другото Тръмп бомби и Медведев.
Коментиран от #35
13:26 20.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Европеец":Споко бе, не педалирай.
Победа будет за нами.
13:27 20.06.2026
12 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
13:27 20.06.2026
13 Дон Корлеоне
Коментиран от #17
13:28 20.06.2026
14 ЗЕЛЕНСКИ Е ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ
13:28 20.06.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Бандеровец":Белия Орёл ще помага ли, хахахах?
13:28 20.06.2026
16 Механик
Как издържа, направо не мога да го разбера. Не е живо това неговото.
Коментиран от #28
13:28 20.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Дон Корлеоне":Да, в Русия см, в Русия съм
Коментиран от #22
13:29 20.06.2026
18 НОВОФАШИСТИТЕ
13:30 20.06.2026
19 Комундел Комунделов
Коментиран от #21
13:30 20.06.2026
20 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
13:30 20.06.2026
21 Механик
До коментар #19 от "Комундел Комунделов":Нощеска ша има бангаранга у киеф. Легни си почини, че утре цял ден ще виеш като горнооряховска мотирса .
13:32 20.06.2026
22 Отвъд Русия си
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":🤣🤣😂😂😂😅😅
Коментиран от #47
13:32 20.06.2026
23 ЗЕЛЕНСКИ НАПРАВИ ЛИ СИ СЕЛФИ
13:32 20.06.2026
24 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР
13:33 20.06.2026
25 Искам
До коментар #3 от "Бандеровец":Да го спукаш от кавали, разбра ли!
13:34 20.06.2026
26 Барман
13:36 20.06.2026
27 доктор
13:36 20.06.2026
28 Гресирана ватенка
До коментар #16 от "Механик":Слагай повече грес е механиката!Даваш на късо😁
13:38 20.06.2026
29 Е да де
13:38 20.06.2026
30 Констатация
13:39 20.06.2026
31 Бай
До коментар #7 от "Европеец":С какво ще стигнат до Берлин? 12000 танка им унищожиха. Остават им 2000, от които 500 завиват само наляво, 500 само надясно, 500 вървят само напред, а 500 въобще не палят.
13:40 20.06.2026
32 ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК
Коментиран от #36
13:45 20.06.2026
33 аналогично
Тръмп си цели икономическо влияние, а не залага на завладяване на чужди територии (освен в Гренландия)
13:45 20.06.2026
34 Димон Алкашев
13:49 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бандеровец
До коментар #32 от "ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК":Първо Дони се бърка, доста под 350 милиарда евро са. Второ, ако настоява да му връщаме парите, нека той да ни върне отнетото ядрено оръжие по Будапещенския меморандум.
13:51 20.06.2026
37 хмммм
14:02 20.06.2026
38 Миндзухарова
14:05 20.06.2026
39 Тъпа ушанка
14:06 20.06.2026
40 предполагам
Коментиран от #44
14:19 20.06.2026
41 ,,,,
14:24 20.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Че и оповръщаняка
До коментар #40 от "предполагам":Медвежонката Избега заедно с у йло от лошият ГОТВАЧ, бе г ЕЙ
Ха-ха-ха
14:30 20.06.2026
45 Вата
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пиши си в рашата.
Коментиран от #46
14:48 20.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Отвъд Русия си":Намери ми блога в телеграм и се обади по видео, Ако не вярваш
14:57 20.06.2026
48 Ачо
За тях Близкият изток не не нищо друго освен ресурси и пушечно месо.
15:10 20.06.2026
49 Съветник
15:19 20.06.2026
50 Хаха
15:20 20.06.2026
51 Лукашенко
15:21 20.06.2026
52 наздраве
15:21 20.06.2026