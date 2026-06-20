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Медведев: Сделката със САЩ показа, че Иран не е загубил войната

Медведев: Сделката със САЩ показа, че Иран не е загубил войната

20 Юни, 2026 13:15 1 387 52

  • дмитрий медведев-
  • иран-
  • сащ-
  • ливан-
  • споразумение

Споразумението между Иран и САЩ може лесно да бъде подкопано от нови удари по Ливан

Медведев: Сделката със САЩ показа, че Иран не е загубил войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След „сделката“ между САЩ и Иран стана ясно, че Техеран не е загубил войната, но обиденият Израел ще търси отмъщение. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в своя канал Max.

„Прословутата „сделка“ между САЩ и Иран най-накрая се състоя. Като оставим настрана реториката, на всички стана ясно, че Техеран, меко казано, не е загубил тази война от Вашингтон, въпреки убийството на иранския лидер и опустошителните ракетни удари“, заяви руският политик. Той отбеляза, че „третата страна – Израел – е обидена в очакванията си за пълно поражение на иранския политически режим, което означава, че ще търси отмъщение и никой Тръмп не може да диктува решенията ѝ“.

Крехкото споразумение между Иран и САЩ може лесно да бъде подкопано от нови удари по Ливан, което би било от полза за кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в интервю за Max.

„Крехкото споразумение [между Иран и САЩ] може лесно да бъде подкопано от нови удари срещу Ливан или други провокации. И точно от това се нуждае кабинетът на Нетаняху, който се поддържа от война“, каза Медведев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    7 20 Отговор
    Този най -после е изтрзнял

    Коментиран от #6

    13:18 20.06.2026

  • 2 Кобзон рекърдс

    5 13 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    13:20 20.06.2026

  • 3 Бандеровец

    9 21 Отговор
    Ще ви правим дармадан, фашисти руски!

    Коментиран от #15, #25

    13:21 20.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 19 Отговор
    ето го и другото х у кйло/след Сахараша

    13:22 20.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 22 Отговор
    Абе тоя пияндуpник на джедай ли си прави с тва костюмче ? Не знам за Иран, ма Рассия направо утече та загина, замина ☝️😁

    Коментиран от #8

    13:23 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    7 21 Отговор
    Дима медведчик, гледай така да не стане и с вашето СВО.... Докога ще продължавате да се излагате да бият по Москва и вътре в територията ви..... Какво стана с целите на. СВО постигнахте ли ги, според мен не..... Затова време един мустакат грузинец от Москва стигна до Берлин, а вие продължавате да се мотате още в донецка област..... Имате оръжие и сила, ама четири години само се самоунижавате, крайно време е да се стегнете и да ликвидирате украинската фашистка хунта или и вие като Дончо ще казвате ,че сте победители и като него ще плащате под формата на план за възстановяване....

    Коментиран от #11, #31

    13:23 20.06.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Боевые те се водят на18 км от Славянск и в центъра на Красный Лиман, хахахах
    Това Ако е загуба значи победата как вам ще е, а?

    Коментиран от #45

    13:25 20.06.2026

  • 9 Удри копейката с лопатЕто!

    7 14 Отговор
    До нассиране!

    13:25 20.06.2026

  • 10 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    5 17 Отговор
    А войната не е приключила
    Между другото Тръмп бомби и Медведев.

    Коментиран от #35

    13:26 20.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Споко бе, не педалирай.
    Победа будет за нами.

    13:27 20.06.2026

  • 12 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    17 8 Отговор
    Добре ли спахте в метрото снощи??

    13:27 20.06.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    7 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #17

    13:28 20.06.2026

  • 14 ЗЕЛЕНСКИ Е ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ

    10 6 Отговор
    Идва в София да бусифицира БГ Бандерите. Нямало хора.

    13:28 20.06.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бандеровец":

    Белия Орёл ще помага ли, хахахах?

    13:28 20.06.2026

  • 16 Механик

    14 4 Отговор
    Коментарите от 1 до 5 са написани от един и същ, много силно неадекватен и денонощен трол (със специални потребности).
    Как издържа, направо не мога да го разбера. Не е живо това неговото.

    Коментиран от #28

    13:28 20.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Корлеоне":

    Да, в Русия см, в Русия съм

    Коментиран от #22

    13:29 20.06.2026

  • 18 НОВОФАШИСТИТЕ

    11 4 Отговор
    Върнахте ли 350 милиарда на САЩ или сте скъсани тъпаци.

    13:30 20.06.2026

  • 19 Комундел Комунделов

    12 12 Отговор
    Къде са орешниците, къде са заплахите? Украйна ви прати 5 дрона и се На С Рах Те. Ама купона тепърва предстои. Армагедон ще става у Мацквето.

    Коментиран от #21

    13:30 20.06.2026

  • 20 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    14 5 Отговор
    За да си бандеронацист.

    13:30 20.06.2026

  • 21 Механик

    11 13 Отговор

    До коментар #19 от "Комундел Комунделов":

    Нощеска ша има бангаранга у киеф. Легни си почини, че утре цял ден ще виеш като горнооряховска мотирса .

    13:32 20.06.2026

  • 22 Отвъд Русия си

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    🤣🤣😂😂😂😅😅

    Коментиран от #47

    13:32 20.06.2026

  • 23 ЗЕЛЕНСКИ НАПРАВИ ЛИ СИ СЕЛФИ

    11 5 Отговор
    С 350 милиарда долара дето откраднаха САЩ. ПУСНЕТЕ Я ТАЯ СНИМКА ДА Я ВИДИМ.

    13:32 20.06.2026

  • 24 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР

    6 11 Отговор
    НЯМА

    13:33 20.06.2026

  • 25 Искам

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бандеровец":

    Да го спукаш от кавали, разбра ли!

    13:34 20.06.2026

  • 26 Барман

    6 8 Отговор
    Димон🤔 вече не може да ме изненада с нищо . Има брутални халюцинации .

    13:36 20.06.2026

  • 27 доктор

    7 9 Отговор
    След избиването на известно количество копейки нещата в България ще се наредят.

    13:36 20.06.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Слагай повече грес е механиката!Даваш на късо😁

    13:38 20.06.2026

  • 29 Е да де

    5 5 Отговор
    Разликата от вйната на Русия е, чежТръмп се усети и навреме се оттегли, но Русия докато не загуби напълно, дори това което в момента е окупирала, няма да се откаже. Добрата новина е, че Украйна няма никакво желание да окупира руски територии и от това Русия няма защо да се страхува.

    13:38 20.06.2026

  • 30 Констатация

    0 7 Отговор
    Иран демонстрира как трябва да се воюва проти двете най-военизирани и високо технологични във военно отношение държави в света, а не със селска бУССР!!!! Ето какво казва един от участниците във войната в блога на Ю.Подоляка: "Да в принципе все, кто хоть как то еще поддерживал Путина, сегодня дошли до точки, что - Король то голый!"

    13:39 20.06.2026

  • 31 Бай

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    С какво ще стигнат до Берлин? 12000 танка им унищожиха. Остават им 2000, от които 500 завиват само наляво, 500 само надясно, 500 вървят само напред, а 500 въобще не палят.

    13:40 20.06.2026

  • 32 ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК

    8 4 Отговор
    Дони си иска 350 милиарда, Путин напредва на фронта, у кииф спят у метрото а Зеленски гледа като мишка в капан и се чуди къде да се скрие.

    Коментиран от #36

    13:45 20.06.2026

  • 33 аналогично

    1 7 Отговор
    липсата на сделка на Москва с Киев, означава че руснаците не са спечелили войната.
    Тръмп си цели икономическо влияние, а не залага на завладяване на чужди територии (освен в Гренландия)

    13:45 20.06.2026

  • 34 Димон Алкашев

    3 7 Отговор
    На снимката имаме един бивш либерал, настоящ нацист, алкохолик и клоун.

    13:49 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бандеровец

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК":

    Първо Дони се бърка, доста под 350 милиарда евро са. Второ, ако настоява да му връщаме парите, нека той да ни върне отнетото ядрено оръжие по Будапещенския меморандум.

    13:51 20.06.2026

  • 37 хмммм

    4 2 Отговор
    Показва, че си алкохолик, Димка!

    14:02 20.06.2026

  • 38 Миндзухарова

    0 1 Отговор
    Иран не воюва, Иран търгува. В бизнеса е така бабо ЕмчИ.

    14:05 20.06.2026

  • 39 Тъпа ушанка

    4 2 Отговор
    Ай наздраве Митя.

    14:06 20.06.2026

  • 40 предполагам

    3 4 Отговор
    Защо ли си мисля че ако Медведев беше на мястото на Путин нямаше да има СВО, а щяхме да сме забравили за Зеленски , за укронацисти и все пак щеше нещо да е останало от бивша Украйна.

    Коментиран от #44

    14:19 20.06.2026

  • 41 ,,,,

    2 1 Отговор
    Идиот.

    14:24 20.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Че и оповръщаняка

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "предполагам":

    Медвежонката Избега заедно с у йло от лошият ГОТВАЧ, бе г ЕЙ
    Ха-ха-ха

    14:30 20.06.2026

  • 45 Вата

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пиши си в рашата.

    Коментиран от #46

    14:48 20.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Отвъд Русия си":

    Намери ми блога в телеграм и се обади по видео, Ако не вярваш

    14:57 20.06.2026

  • 48 Ачо

    0 0 Отговор
    Никога не вярвайте на говедата!Такива номера ще извъртят на Иран,че войната ще започне отначало.Чакайте да минат танкерите сега без такси и да заредят резервите.И пак ще говорим.
    За тях Близкият изток не не нищо друго освен ресурси и пушечно месо.

    15:10 20.06.2026

  • 49 Съветник

    1 1 Отговор
    Руснаците са си гледат собствената кочина.

    15:19 20.06.2026

  • 50 Хаха

    1 1 Отговор
    Болшевишкият режим в Кремъл оправи Русия и сега тръгна да оправя Иран.

    15:20 20.06.2026

  • 51 Лукашенко

    1 1 Отговор
    В Москва исгасиха ли пожарите?

    15:21 20.06.2026

  • 52 наздраве

    0 1 Отговор
    блатник!

    15:21 20.06.2026

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