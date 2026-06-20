След „сделката“ между САЩ и Иран стана ясно, че Техеран не е загубил войната, но обиденият Израел ще търси отмъщение. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в своя канал Max.

„Прословутата „сделка“ между САЩ и Иран най-накрая се състоя. Като оставим настрана реториката, на всички стана ясно, че Техеран, меко казано, не е загубил тази война от Вашингтон, въпреки убийството на иранския лидер и опустошителните ракетни удари“, заяви руският политик. Той отбеляза, че „третата страна – Израел – е обидена в очакванията си за пълно поражение на иранския политически режим, което означава, че ще търси отмъщение и никой Тръмп не може да диктува решенията ѝ“.

Крехкото споразумение между Иран и САЩ може лесно да бъде подкопано от нови удари по Ливан, което би било от полза за кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази това мнение в интервю за Max.

„Крехкото споразумение [между Иран и САЩ] може лесно да бъде подкопано от нови удари срещу Ливан или други провокации. И точно от това се нуждае кабинетът на Нетаняху, който се поддържа от война“, каза Медведев.