Новини
Свят »
Франция »
Двама души загинаха при самолетна катастрофа във Франция

Двама души загинаха при самолетна катастрофа във Франция

20 Юни, 2026 14:07 1 063 8

  • франция-
  • самолет-
  • загинали

Обстоятелствата около инцидента се разследват

Двама души загинаха при самолетна катастрофа във Франция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Туристически самолет се разби на 19 юни в община Ла Бол в Западна Франция, при което загинаха двама души. BFMTV съобщи това, позовавайки се на пожарната служба на Лоар-Атлантик.

Според пожарната служба самолетът е бил в пламъци, когато огнеборците са пристигнали на мястото. Двадесет и девет пожарни коли са били разположени, за да потушат пожара.

Каналът отбеляза, че обстоятелствата около инцидента и самоличността на жертвите се разследват.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    6 1 Отговор
    Бойко и Делян са били

    14:27 20.06.2026

  • 3 Един коментар

    7 0 Отговор
    ...и той ИЗТРИТ в тъпата статия на дваж по-тъпата нейна авторка...
    Уви,това са...фактите!

    Коментиран от #5

    14:27 20.06.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор
    Ще жалим за двама французи, но ще мълчим за десетките хора, дето евреите убиват ежедневно?!
    Писалият статията, как спи? Спокойна ли му е съвестта? Вероятно. Звукът на шекелите действа приспивно и успокояващо.

    Коментиран от #6

    14:59 20.06.2026

  • 5 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един коментар":

    Този сайт е собственост на Доменикана. В България, той ползва една единствена стая (под наем) в която работи един единствен човек. Всички статии са от него, но прекарвани през различни софтуерни филтри. Това е цялата редкация.
    Казано простичко, сайта е машинен. Всичко е копи-пейст и автоматичен превод ако се ползва чужд материал.

    15:03 20.06.2026

  • 6 Алоооо

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Евреите "прочистват" света от разни фанатици , а ти трябва да жалиш за тези, които се избиват помежду си....бели, християни....капиииишш...

    15:03 20.06.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАМ В ЛА БОЛ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯТ ОКЕАН Е ЕДНА ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА.ПРЕКРАСЕН КУРОРТ. ЖАЛКО ЗА ЗАГИНАЛИТЕ.

    15:56 20.06.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАМ В ЛА БОЛ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯТ ОКЕАН Е ЕДНА ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА.ПРЕКРАСЕН КУРОРТ. ЖАЛКО ЗА ЗАГИНАЛИТЕ. ГРАДЪТ СЕ НАМИРА В БЛИЗОСТ ДО БОРДО. ИМА ОГРОМЕН ПОКРИТ СЪС САМОЛЕТНО СТЪКЛОТО АКВАРИУМ С ПОЧТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РИБИ. ОЧАРОВАТЕЛНО Е.

    16:02 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания