Двама души загинаха при самолетна катастрофа във Франция

Туристически самолет се разби на 19 юни в община Ла Бол в Западна Франция, при което загинаха двама души. BFMTV съобщи това, позовавайки се на пожарната служба на Лоар-Атлантик.

Според пожарната служба самолетът е бил в пламъци, когато огнеборците са пристигнали на мястото. Двадесет и девет пожарни коли са били разположени, за да потушат пожара.

Каналът отбеляза, че обстоятелствата около инцидента и самоличността на жертвите се разследват.