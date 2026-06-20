Двама души загинаха при самолетна катастрофа във Франция

Туристически самолет се разби на 19 юни в община Ла Бол в Западна Франция, при което загинаха двама души. BFMTV съобщи това, позовавайки се на пожарната служба на Лоар-Атлантик.
Според пожарната служба самолетът е бил в пламъци, когато огнеборците са пристигнали на мястото. Двадесет и девет пожарни коли са били разположени, за да потушат пожара.
Каналът отбеляза, че обстоятелствата около инцидента и самоличността на жертвите се разследват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тома
14:27 20.06.2026
3 Един коментар
Уви,това са...фактите!
Коментиран от #5
14:27 20.06.2026
4 Механик
Писалият статията, как спи? Спокойна ли му е съвестта? Вероятно. Звукът на шекелите действа приспивно и успокояващо.
Коментиран от #6
14:59 20.06.2026
5 Механик
До коментар #3 от "Един коментар":Този сайт е собственост на Доменикана. В България, той ползва една единствена стая (под наем) в която работи един единствен човек. Всички статии са от него, но прекарвани през различни софтуерни филтри. Това е цялата редкация.
Казано простичко, сайта е машинен. Всичко е копи-пейст и автоматичен превод ако се ползва чужд материал.
15:03 20.06.2026
6 Алоооо
До коментар #4 от "Механик":Евреите "прочистват" света от разни фанатици , а ти трябва да жалиш за тези, които се избиват помежду си....бели, християни....капиииишш...
15:03 20.06.2026
7 Цвете
15:56 20.06.2026
8 Цвете
16:02 20.06.2026