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Защо полският президент отнема Ордена на Белия орел на Зеленски точно сега?

Защо полският президент отнема Ордена на Белия орел на Зеленски точно сега?

20 Юни, 2026 18:31 1 623 42

  • полша-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • карол навроцки-
  • орден

Андрей Низамутдинов за раздора между Киев и Варшава

Защо полският президент отнема Ордена на Белия орел на Зеленски точно сега? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тъмна страна се е разпростряла между Варшава и Киев: Полският президент Карол Навроцки реши да лиши Володимир Зеленски от най-високото му полско държавно отличие - Ордена на Белия орел. Скандал в благородно европейско семейство! Има обаче всички основания да се смята, че останалите членове на това семейство, които съвсем наскоро прегърнаха лидера на неонацисткия режим, първо на срещата на Г-7 в Евиан, а след това на срещата на върха на ЕС в Брюксел, ще се опитат да се преструват, че нищо особено не се случва. Това е просто дреболия, просто така стоят нещата.

Почитат паметта на нацистите

Самият Зеленски предизвика скандала: първо, с негово решение, прахът на Андрей Мелник, един от основателите на Организацията на украинските националисти и Украинската въстаническа армия (ОУН и УПА са определени като екстремистки и забранени в Руската федерация), беше препогребан с почести в Киев. Впоследствие, отново по решение на Зеленски, на подразделение на украинските въоръжени сили е дадено името „Герой на УПА“.

Документирано е, че украинските националисти са сътрудничили тясно с германските нацисти дори между двете световни войни, а след избухването на Втората световна война те стават открити сътрудници на нацистите и участват в наказателни операции в тогавашните съветски републики и източноевропейски страни.

Но поляците таят особена неприязън към ОУН-УПА. Именно украинците от ОУН-УПА са отговорни за Волинското клане – масовото изтребление на полското население, живеещо в днешна Западна Украйна. Украинските националисти са извършили и етническо прочистване в Галиция и други региони. Общият брой на жертвите на тези престъпления, според различни оценки, е варирал от 30 000 до 80 000, въпреки че съвременни полски източници цитират други цифри – до 200 000. Полският Сейм признава действията на украинските нацистки сътрудници, отговорни за изтребването на полското население, за геноцид. Полските власти многократно поискаха извинение от Украйна за извършените престъпления, но не получиха такова.

Общо възмущение

Последният ход на Киев за прославяне на членове на ОУН буквално вбеси поляците. Бившият полски президент Лех Валенса заяви, че Зеленски „лично го е обидил“. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш нарече решението на Зеленски „неприемливо“ и „много болезнено за поляците“. Полското външно министерство привика украинския посланик и изрази загриженост. Дори премиерът Доналд Туск, един от най-верните поддръжници на Украйна в конфликта ѝ с Русия, призна, че понякога е „вбесен от глупавите изявления, идващи от другата страна на границата“.

Полският президент Карол Навроцки отиде по-далеч от другите, предлагайки да се отнеме Орденът на Белия орел на Зеленски. Предшественикът на Навроцки, Анджей Дуда, връчи това най-високо полско отличие на киевския лидер през 2023 г. за „изключителни постижения“ в развитието на приятелски връзки, напредъка на „сътрудничеството за демокрация, мир и сигурност в Европа“ и „непоколебимост в защитата на неотменните човешки права“.

Според анкети повече от половината поляци ентусиазирано подкрепиха инициативата на президента. Междувременно Навроцки предположи, че може би е прибързал и се е опитал да забави решението. От президентската канцелария обясниха, че просто е искал да даде време на Зеленски да преосмисли решението си да прослави УПА и да се извини на Варшава.

Но той нямаше намерение да се извинява; полската общественост беше в размирици, така че Навроцки най-накрая взе решението си: „след среща с капитула на Ордена“ той отне наградата на Зеленски. „Като главнокомандващ на полските въоръжени сили, трябва да ви напомня, че полската армия е обучила хиляди украински войници. Днес не можем да останем безразлични към факта, че някои от тях ще служат под знамето на УПА. Това е неприемливо за нас“, каза полският президент във видеообръщение, разпространено от неговия офис.

Да не разочароваме партньори

Не може обаче да се изключи, че паузата на Навроцки преди вземането на решение е била мотивирана от желание да не обиди европейските си партньори. Факт е, че в средата на юни се проведоха две големи международни събития – срещата на върха на Г-7 в Евиан и срещата на върха на ЕС в Брюксел, на които Зеленски трябваше да присъства.

На срещата на Г-7 основната цел на европейците беше да спечелят президента на САЩ Доналд Тръмп и да го убедят да подкрепи режима на Зеленски в ескалацията на конфликта с Русия. А на срещата на върха на ЕС се решаваше въпросът за започване на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. И как биха изглеждали всички тези европейски лидери, ако бъдат открити да приветстват, прегръщат и подкрепят човек, на когото току-що беше отнета наградата му за прославяне на нацистите? Както и да е, всичко мина безпроблемно: те се срещнаха, разговаряха и прокараха необходимите решения. И едва тогава поляците направиха нещо. В крайна сметка всички запазиха репутацията си.

Действията на Навроцки бяха „безразсъдни“ и обеща „скоро да върне на Полша“ Командорския кръст, с който беше награден през 2022 г. След това началникът на кабинета на Зеленски, Кирил Буданов (посочен в списъка на терористите и екстремистите в Русия), също обяви намерението си да се откаже от Ордена за заслуги пред Полша, наричайки решението на полския президент „неприятелски акт“.

Самият Зеленски все още не е отговорил. Но няма да се изненадам, ако избухне в непристойности и започне да отправя заплахи към полския президент. Лидерът на киевския режим е толкова свикнал да му се позволява да прави каквото си поиска, че откритата грубост се е превърнала в негова норма. Още по-вероятно е ЕС да се опита да потули скандала и силно да посъветва медиите си да избягват чувствителната тема. А поляците може дори да бъдат посъветвани да не „вдигат вълни“.

За щастие има вариант за промяна на курса: за да влезе в сила решението на полския президент, премиерът все още трябва да го подпише. И така, ще видим кой вариант ще избере Туск: да се вслуша в мнението на мнозинството поляци или да угоди на онези, които, пренебрегвайки собствената си репутация, са готови да продължат да подкрепят лидера на неонацисткия режим в Киев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 последните два ред... първо в целта

    36 37 Отговор
    "лидера на неонацисткия режим в Киев:.❗❗❗❗

    Коментиран от #5

    18:35 20.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    32 38 Отговор
    Щото фашистка о крайна вече и дивата евро цензура и пропаганда не може да я скрие от позора й!

    18:35 20.06.2026

  • 3 Софиянец

    35 37 Отговор
    Гнусния нацизъм дето се вихри в 404 от 2014 насам май стана проблем не само за Русия, а? 😂

    Полша няма ли да обявява вече сво и да окопира западните остатъци от крайна! 😂

    18:37 20.06.2026

  • 4 Източник Русия

    2 25 Отговор
    О но,но,но
    Да си го четат копейте.
    😂😂😂

    Коментиран от #10, #19, #23

    18:38 20.06.2026

  • 5 последните две реда

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "последните два ред... първо в целта":

    последните 2 реда.
    Право в десятката✔️👍

    Коментиран от #15, #18

    18:38 20.06.2026

  • 6 хихи

    31 0 Отговор
    Орела може, но бялото да му оставят, че ще изпадне в абсистенция!

    Коментиран от #27

    18:38 20.06.2026

  • 7 хихи

    24 0 Отговор
    Орела може, но бялото да му оставят, че ще изпадне в абсистенция!

    18:39 20.06.2026

  • 8 Варненец

    4 25 Отговор
    Няма нацизъм в украйне, това полска пропаганда! Варшавския диктатор иска да върне имперска полша!

    Хахахах

    Коментиран от #9

    18:39 20.06.2026

  • 9 Хихихи

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Варненец":

    Топ сарказъм!

    18:42 20.06.2026

  • 10 Цомчо

    0 17 Отговор

    До коментар #4 от "Източник Русия":

    Aндрей Низматудинов списвач в ТАСС .
    😜🥳😜😂

    Коментиран от #12

    18:42 20.06.2026

  • 11 Ако Полша се огъне!

    28 1 Отговор
    Срам и позор за полските жертви на украинското ,,Волинско клане"...!

    18:42 20.06.2026

  • 12 Бая си...

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цомчо":

    ...задръстен!

    18:43 20.06.2026

  • 13 Стойко

    24 1 Отговор
    Само саксоните останаха да подкрепят киефските фашаги, ама то и те са същите фашисти!

    18:44 20.06.2026

  • 14 В европа и света се разиграва филма

    9 1 Отговор
    На чарли чаплин Великия диктатор

    18:45 20.06.2026

  • 15 Атина Палада

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "последните две реда":

    От няколко дни в европейските медии се пише,че Полша е отнела "белият орел" на Зеле,ама сега защото Факти пишат източник-Русия...Можеше да напишат и Шпигел или Катемерини все е тая,защото е същото инфо...Факта ,че Зеле е без орела,си остава факт:)

    Коментиран от #22

    18:45 20.06.2026

  • 16 Без име

    17 0 Отговор
    Внимание! Милен взема завоя! Иначе клоунът вече е изпратил ордена по пощата.

    18:45 20.06.2026

  • 17 Истината

    9 0 Отговор
    Клоуна и фашистите!

    Топ заглавие за много филми и книги по действителни събития!

    18:46 20.06.2026

  • 18 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "последните две реда":

    Сори,към 4-ти коментар ми беше репликата..:)

    18:46 20.06.2026

  • 19 Е, значи..

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Източник Русия":

    информацията е вярна..

    18:47 20.06.2026

  • 20 Крушо

    0 0 Отговор
    Щото събира антиките на ссср, но никой няма да му ги даде, като бг затова

    18:48 20.06.2026

  • 21 Прозорлив

    1 10 Отговор
    Евтин атлантически театър за пред Русия.Каквито и мелодрами да разиграва запада срещу Русия са заедно.

    18:48 20.06.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Виж автора.

    Коментиран от #28

    18:50 20.06.2026

  • 23 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Източник Русия":

    От няколко дни в европейските медии се пише,че Полша е отнела "белият орел" на Зеле,ама сега защото Факти пишат източник-Русия...Можеше да напишат и Шпигел или Катемерини все е тая,защото е същото инфо...Факта ,че Зеле е без орела,си остава факт:)

    Коментиран от #30

    18:50 20.06.2026

  • 24 757

    18 0 Отговор
    Нещата с Украйна и Зеленски вече стават неконтролируеми и това е благодарение на некачественото управление на ЕС като "независим" от Америка, а това просто не е. Появява се нов сценарий- стига се ЕС да е в масово разногласие и да кажем дори като крайно възможно дори пред разпад и всяка страна се спасява както може, а съседите на Украйна се съюзяват и си я поделят по етнически принцип и това в рамките на президентския мандат на Тръмп и с американска подкрепа.

    18:50 20.06.2026

  • 25 Тити на Кака

    18 0 Отговор
    >>>>>>>>И така, ще видим кой вариант ще избере Туск: да се вслуша в мнението на мнозинството поляци или да угоди на онези, които, пренебрегвайки собствената си репутация, са готови да продължат да подкрепят лидера на неонацисткия режим в Киев>>>>>>>>


    Леле, в Киев имало "режим"?
    Режим, който е...."неонацистки"???
    Какъв завой в разказа за това кой и как управлява Украйна, прогресивните евромедии вече възторжено цитират руските позиции по темата за Незалежнаята...

    18:51 20.06.2026

  • 26 3.14К

    19 0 Отговор
    Всички които поддържат неонацисткия режим на терориста-наркоман, веят синьо-жълтоти знамена по студия, кабинети и административни сгради, са основните виновници за безобразията на украинската мафия във Варна!

    18:52 20.06.2026

  • 27 сара

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Даже не знаеш и думата как се пише. Не са ти я написали на листчето.

    18:52 20.06.2026

  • 28 Какво да гледа автора

    17 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    Той поляка даде интервю. И му отне ордена показно, олигоф....н

    18:52 20.06.2026

  • 29 Никой не казва

    13 1 Отговор
    Преди час Зеленски е върнал ордена в Полша.....

    18:52 20.06.2026

  • 30 Ол1гофрен,

    0 9 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Виж автора.

    Коментиран от #39

    18:53 20.06.2026

  • 31 Механик

    19 1 Отговор
    Поляците мразят кръвно укрите. До момента ги търпяха заради общата омраза към Русия и възможността да насъскват не много умните укри срещу нея. Но укрите минаха всяка граница, а по-точно, те минаха границата, която Полша няма да им прости. Поляците са големи шовинисти и в мечтите си виждат укрите отново е волята им на полски роби. И вероятно това ще се с ъдне за някои части от Украина.

    Коментиран от #32

    18:54 20.06.2026

  • 32 Българин

    0 11 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Полско оръжие ( както и българск) трепе руснаци.

    Коментиран от #36

    18:57 20.06.2026

  • 33 име

    10 0 Отговор
    Сталин поне това да беше свършил като хората, да не оставя жив бандера или негов наследник.

    18:58 20.06.2026

  • 34 Рублевка

    12 0 Отговор
    Украйна дължи репарации на Полша за Волинското клане, за анексираните полски територии и за загубения руски пазар вследствие на организираното от Украина клане в Донбас .

    18:59 20.06.2026

  • 35 В Полша имат ли МОЧА?

    1 6 Отговор
    А?Имат ли?

    Коментиран от #37

    19:01 20.06.2026

  • 36 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    От 22-ра до днес курса е 20 убити укри за един руснак. Поне така се вижда при размяната на тела.
    И понеже знаем, че руското оръжие не го бива, вероятно украинските жертви се явяват от неправилно боравене с некачествено българско и полско оръжие.

    Коментиран от #40

    19:02 20.06.2026

  • 37 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "В Полша имат ли МОЧА?":

    Не знам дали в Полша имат Моча, ама в германия имат. Имат и два съветски танка, да им напомнят за греховете.

    19:04 20.06.2026

  • 38 Рублевка

    8 1 Отговор
    Полша поиска репарации от Германия за избитите милиони поляци. Украйна също трябва да плати репарации за престъпленията на бандеровците през ВСВ. Към ония $350 милиарда, които поиска от ЕС Доналд Тръмп, да се добавят още $100-200 милиарда репарации на Украйна към Полша.

    19:06 20.06.2026

  • 39 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ол1гофрен,":

    За отнемането на белия орел много автори в много статии в много и най различни медии..Кое те притеснява? Отвори Катемерини и ще видиш същото инфо от гръцки автор ...

    19:07 20.06.2026

  • 40 Рублевка

    1 8 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Българското оръжие е ерзац руско. Менте. Както всяко менте, то е некачествено.

    Коментиран от #41

    19:10 20.06.2026

  • 41 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Рублевка":

    Значи гумените лодки и Ф16 са менте:))) правилно отбелязваш;)

    19:23 20.06.2026

  • 42 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Това което става около този орден е показателно за всички привърженици на евроатлантизма в момента -объркали са се и не знаят нито накъде отиват нито накъде да се завъртят нито на колко градуса - както е известна г-жа Бербок препоръчваше на 360 градуса!? .забравили са кои са забравили са какво са какво представляват ...даже сега напр не могат да се разберат кой да ги представлява / в евентуални преговори с Русия/ и се карат...и вижте какъв парадокс ..Франция Германия и Великобритания не искат Антонио Коща да е представител на ЕС в тези преговори ...добре но Великобритания каква е в ЕС член ли е!?

    19:29 20.06.2026

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