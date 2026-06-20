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Die Weltwoche: Франция си приписа заслугите за сделката между САЩ и Иран

Die Weltwoche: Франция си приписа заслугите за сделката между САЩ и Иран

20 Юни, 2026 16:37 1 027 16

  • сащ-
  • иран-
  • швейцария-
  • франция-
  • примирие

Швейцария, като страна домакин, не остана без нищо

Die Weltwoche: Франция си приписа заслугите за сделката между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция си приписа всички заслуги за подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, оставяйки Швейцария без нищо. Това е мнението, изразено в статия в швейцарското списание Die Weltwoche.

Както се отбелязва в статията, „в „благодарност“ за спонсорирането на Г-7, френският президент Еманюел Макрон привлече американския президент Доналд Тръмп и му позволи да подпише дългоочакваната сделка с Иран във Версай“. В резултат на това „Швейцария като страна домакин не остана без нищо“, се казва в изданието.

Изданието посочва, че швейцарските данъкоплатци все още трябва да покриват разходите за поддържане на реда по време на срещата на върха и свързаните с нея протести в Женева, които Франция „дори не мисли“ да възстанови. По този начин Париж прехвърля разходите към Берн и „присвоява лаврите си за сделката на Тръмп с Иран“.

Според Weltwoche, това е показателна ситуация, демонстрираща загубата на предишното значение на конфедерацията. „Швейцария вече не играе никаква роля на дипломатическата арена; тя вече не се възприема като неутрална страна, а по-скоро като богата стара мома леля, която щедро плаща за сватбеното тържество“, подчертава статията.

На 17 юни САЩи Иран подписаха меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Церемонията по подписването първоначално беше планирана за 19 юни в Бюргенщок, Швейцария. В нощта на 18 юни обаче беше разкрито, че документът е бил подписан дистанционно от двете страни. Медийни съобщения сочат, че президентът на САЩ лично е подписал копие от споразумението по време на вечеря с френския президент във Версайския дворец. Иранският президент Масуд Пезешкиан е действал като подписващ от името на Техеран.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Сделка няма

    Коментиран от #15

    16:38 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сефте, комендантски

    18 0 Отговор
    Макарона си преписва сделката. Каква сделка, бре......Загубата на Израел и САЩ? Иран пак затвори Ормуз. Голяма сделка, голямо чудо.

    16:42 20.06.2026

  • 4 ЕВРОГЬОЕВЕТЕ И КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    15 1 Отговор
    Пак са объркани кой какъв е.

    16:43 20.06.2026

  • 5 Мадам Бриджит

    11 0 Отговор
    Моля, ако Тръмп или някой друг мисли да отрече моят принос, да ме последва в тъмната стаичка!

    16:44 20.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    14 0 Отговор
    Иран затвори Ормузкия проток!

    Официално!

    16:47 20.06.2026

  • 7 име

    11 1 Отговор
    Тея пък швейцарци за къде се пънат!? Да не би някой да ги заплаши с пистолет и да ги принуди на сила да са "домакини". Аре у лево и даже без студена вода за тях.

    Коментиран от #8

    16:54 20.06.2026

  • 8 Мдаааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Да са си стояли неутрални. Кой ги кара да прислугват на военнолюбците. Хак им е.

    16:58 20.06.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    10 0 Отговор
    Айде, иранците пак затвориха ормуз.Тръмпчо пак яди у я

    Коментиран от #10

    16:59 20.06.2026

  • 10 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Не мисля,че е ТръмпЧО..По скоро Европа! Русия спря петрола,и от близкия Изток го спират.. Европа от Марс ли ще докарва петрол? САЩ си имат петрол..

    Коментиран от #12

    17:08 20.06.2026

  • 11 Бай Ганьо

    2 3 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    17:08 20.06.2026

  • 12 ЗИЛ 117

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Ами като са глупави урсулистите така ще е

    Коментиран от #13

    17:28 20.06.2026

  • 13 Глупави са

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЗИЛ 117":

    и все по глупави стават. И всичко това се трупа на гърба на европейските граждани.
    Представяте ли си какви тъпоиди управляват Европейския съюз.

    17:36 20.06.2026

  • 14 ШарлиЕбдо

    4 0 Отговор
    Майтап, бе Уили. Великият Макролеон "привлече" и "накара" президента на САЩ да подпише. ;)

    17:49 20.06.2026

  • 15 Ала-бала

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този мУмУрандом няма да заработи..

    18:01 20.06.2026

  • 16 Титак

    2 0 Отговор
    Меморандумът е намерение, излагане на възгледи, не е договор.

    18:13 20.06.2026

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