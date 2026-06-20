Франция си приписа всички заслуги за подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, оставяйки Швейцария без нищо. Това е мнението, изразено в статия в швейцарското списание Die Weltwoche.

Както се отбелязва в статията, „в „благодарност“ за спонсорирането на Г-7, френският президент Еманюел Макрон привлече американския президент Доналд Тръмп и му позволи да подпише дългоочакваната сделка с Иран във Версай“. В резултат на това „Швейцария като страна домакин не остана без нищо“, се казва в изданието.

Изданието посочва, че швейцарските данъкоплатци все още трябва да покриват разходите за поддържане на реда по време на срещата на върха и свързаните с нея протести в Женева, които Франция „дори не мисли“ да възстанови. По този начин Париж прехвърля разходите към Берн и „присвоява лаврите си за сделката на Тръмп с Иран“.

Според Weltwoche, това е показателна ситуация, демонстрираща загубата на предишното значение на конфедерацията. „Швейцария вече не играе никаква роля на дипломатическата арена; тя вече не се възприема като неутрална страна, а по-скоро като богата стара мома леля, която щедро плаща за сватбеното тържество“, подчертава статията.

На 17 юни САЩи Иран подписаха меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Церемонията по подписването първоначално беше планирана за 19 юни в Бюргенщок, Швейцария. В нощта на 18 юни обаче беше разкрито, че документът е бил подписан дистанционно от двете страни. Медийни съобщения сочат, че президентът на САЩ лично е подписал копие от споразумението по време на вечеря с френския президент във Версайския дворец. Иранският президент Масуд Пезешкиан е действал като подписващ от името на Техеран.