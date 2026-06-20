Иран заплаши САЩ с ответни мерки, ако не изпълнят задълженията си

Иран е готов да предприеме контрамерки, ако САЩ откажат да изпълнят задълженията си по предварително подписан меморандум. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Ако врагът откаже да изпълни изричните си задължения или възпрепятства тяхното изпълнение, Ислямска република Иран, разчитайки на своите стратегически възможности, със сигурност ще предприеме ответни, сурови мерки“, каза той по иранския държавен радио-телевизион.

По-рано Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ заяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на подписания меморандум със САЩ.

Целият меморандум, подписан със САЩ за уреждане на конфликта, ще бъде застрашен, ако САЩ не успеят да принудят Израел да прекрати атаките срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Въпреки че Иран изпълни задълженията си, другата страна беше задължена да постигне прекратяване на огъня от ционисткия режим (визира Израел - ТАСС) в Ливан. Като обаче не предприе действия по този въпрос, тя директно наруши постигнатите споразумения. Нарушаването на първата точка поставя под въпрос цялото споразумение и ако другата страна не предприеме незабавно необходимите мерки, всички споразумения ще бъдат сериозно застрашени“, каза дипломатът по иранската държавна телевизионна и радиокомпания.