Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан

Иранските власти обявиха затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване вечерта на 20 юни поради израелските удари срещу Ливан.

Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) предупредиха търговските кораби за рискове за сигурността при приближаване към Ормузкия проток.

В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), Ормузкият проток остава отворен към 20 юни, като най-малко 55 кораба вече са преминали през него.

„Безопасното преминаване през международния воден път остана гарантирано днес, като 55 търговски кораба превозват големи обеми товари и над 17 милиона барела петрол до световните пазари“, се казва в изявлението.

Два дни по-рано, на 18 юни, Пентагонът обяви премахването на блокадата на всички корабни пътища, водещи до иранските пристанища и крайбрежни райони. CENTCOM заяви, че американските военни кораби ще останат в региона, за да „осигурят спазването на всички аспекти на споразумението“.