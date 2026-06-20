Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан

Иранските власти обявиха затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване вечерта на 20 юни поради израелските удари срещу Ливан.
Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) предупредиха търговските кораби за рискове за сигурността при приближаване към Ормузкия проток.
В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.
Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.
При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.
Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), Ормузкият проток остава отворен към 20 юни, като най-малко 55 кораба вече са преминали през него.
„Безопасното преминаване през международния воден път остана гарантирано днес, като 55 търговски кораба превозват големи обеми товари и над 17 милиона барела петрол до световните пазари“, се казва в изявлението.
Два дни по-рано, на 18 юни, Пентагонът обяви премахването на блокадата на всички корабни пътища, водещи до иранските пристанища и крайбрежни райони. CENTCOM заяви, че американските военни кораби ще останат в региона, за да „осигурят спазването на всички аспекти на споразумението“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #4
17:54 20.06.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:55 20.06.2026
3 Ура,,Ура
17:56 20.06.2026
4 Сефте
До коментар #1 от "Дориана":Преди 2СВ по същия начин са се ослушвали европейските държави и са се радвали, че лудия фюрер нападна Русия. Като следствие - разруха за цяла Европа.
17:57 20.06.2026
5 РАЗБИРА СЕ
17:58 20.06.2026
6 Иван
Коментиран от #10, #22
18:01 20.06.2026
7 Путин
18:03 20.06.2026
8 Сталин
Коментиран от #17
18:06 20.06.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Иран я спихна, хахах
18:07 20.06.2026
10 Сталин
До коментар #6 от "Иван":Тия всичките ууроди са от списъка на Епщайн
Коментиран от #16
18:08 20.06.2026
11 Оооо
18:08 20.06.2026
12 Урси микрончо мерцчо
Коментиран от #15
18:08 20.06.2026
13 Вале-каро
Коментиран от #18
18:10 20.06.2026
14 Иван
18:11 20.06.2026
15 А големият батко Тръмп
До коментар #12 от "Урси микрончо мерцчо":на срещата на g7 в прав текст и му се яви че трябва да му оправят 350 милиарда долара които деменцията байдън отпусна за корумпирания шмъркалник. И аз щях да изпадна в шок ако бях толкова тъп и си мислех че всичко ще им се размине както те си въобразяваха.
Коментиран от #20
18:11 20.06.2026
16 Иван
До коментар #10 от "Сталин":А колко много още има!!!......
18:13 20.06.2026
17 Абе црвл недоучен
До коментар #8 от "Сталин":къде ги виждаш тези християни в Ливан, бе дбл. Някога бяха мнозинство. Сега там е човешка пустош, навсякъде нинджи със шалвари смърдящи на л..а.
Коментиран от #23
18:13 20.06.2026
18 Атина Палада
До коментар #13 от "Вале-каро":Заради коментара ти си направих труда да прочета статията! И в статията пише,че е затворен,обаче са го затворили отново след ударите по Ливан и там колко убити...А за корабите,които са минали,то е във времето,когато е бил отворен,след подписването на меморандума м/у Иран и САЩ та до днес и днес отново катинара.
Коментиран от #21
18:16 20.06.2026
19 Артилерист
18:16 20.06.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "А големият батко Тръмп":Тръмп е неуравновесен но в случая е прав Европа дължи много пари по планът Маршал Като прибавим и тези пари Европа трябва да продава семки за да оцелее Най много ядоха Франция и Германия сега да плащат
18:18 20.06.2026
21 Иван
До коментар #18 от "Атина Палада":Проститутката на Израел Доналд Тръмп подписала..........
18:18 20.06.2026
22 Демократ
До коментар #6 от "Иван":Е кой да съществува тогава ти гошо пешо цеца и меца от кръчмата ли. Най голямото зло е да се помага на про сти хора
18:20 20.06.2026
23 Атина Палада
До коментар #17 от "Абе црвл недоучен":В Ливан 40% от населението са християни ( общо католици и православни! В България колко мислиш са християните?
18:20 20.06.2026