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Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан

Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан

20 Юни, 2026 17:47, обновена 20 Юни, 2026 18:18 875 23

  • иран-
  • ормузки проток-
  • затваряне

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), Ормузкият проток остава отворен

Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранските власти обявиха затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване вечерта на 20 юни поради израелските удари срещу Ливан.

Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) предупредиха търговските кораби за рискове за сигурността при приближаване към Ормузкия проток.

В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), Ормузкият проток остава отворен към 20 юни, като най-малко 55 кораба вече са преминали през него.

„Безопасното преминаване през международния воден път остана гарантирано днес, като 55 търговски кораба превозват големи обеми товари и над 17 милиона барела петрол до световните пазари“, се казва в изявлението.

Два дни по-рано, на 18 юни, Пентагонът обяви премахването на блокадата на всички корабни пътища, водещи до иранските пристанища и крайбрежни райони. CENTCOM заяви, че американските военни кораби ще останат в региона, за да „осигурят спазването на всички аспекти на споразумението“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    24 5 Отговор
    Много ясно, Тръмп , Израел, ЕС още ли не са разбрали , че запалиха и продължават да провокират Трета Световна война, която не могат да спрат. Последиците ще са най- вече за Европа.

    Коментиран от #4

    17:54 20.06.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 10 Отговор
    Израел си заслужава това, което им е аргумент за да нападат Иран! В пълна доза!

    17:55 20.06.2026

  • 3 Ура,,Ура

    27 4 Отговор
    Какви са тези политици? Като в детската градина. Сключват споразумения за мир, нарушават ги. А си играят с човешки животи, ядрено оръжие и световна икономика. Напълно идиотска работа.

    17:56 20.06.2026

  • 4 Сефте

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Преди 2СВ по същия начин са се ослушвали европейските държави и са се радвали, че лудия фюрер нападна Русия. Като следствие - разруха за цяла Европа.

    17:57 20.06.2026

  • 5 РАЗБИРА СЕ

    22 3 Отговор
    ИРАНЦИТЕ СА КОРАВИ И НЕ СЕ ОГЪВАТ ПОД НИЧИЙ НАТИСК. ВРАГА САМО ТАКА СЕ РЕСПЕКТИРА. ИЗРАЕЛ ЩЕ СИ НАУЧАТ УРОКА,НЯМАТ ИЗБОР.

    17:58 20.06.2026

  • 6 Иван

    19 4 Отговор
    Иран не трябва да отваря Ормузкия Проток, докато съществува сатанинската коварна нацистка хазарска еврейска държава Израел на Нетаняху, Еленски, Килъри, Нюланд, Блумберг, Блументал, Блитцер, Паси, Моше, Гад, Соломон, Сибига, Порош, Турчинов, Нарко Рубио, Антъни Блинкен, Антъни Фаучи, Джефри Епщайн, Меделин Олбрайт, Хуан Гуайдо, Гари Каспаров, Джон Кери, Бен Гвир, Смотрич, Дани Денон, Ели Визел, Шарански, Бжежински, Яценюк, Чак Шумър, Ненси Пелоси.

    Коментиран от #10, #22

    18:01 20.06.2026

  • 7 Путин

    10 3 Отговор
    Вот ето правильна!

    18:03 20.06.2026

  • 8 Сталин

    14 3 Отговор
    Единствено персите от целия свят защитават християните в Ливан от световните кошерни терористи които всеки ден бомбят църкви деца и жени

    Коментиран от #17

    18:06 20.06.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор
    Кво стана с " Великата американска сила " И хегомония.?????
    Иран я спихна, хахах

    18:07 20.06.2026

  • 10 Сталин

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Тия всичките ууроди са от списъка на Епщайн

    Коментиран от #16

    18:08 20.06.2026

  • 11 Оооо

    9 3 Отговор
    Сега рижия психар зад океана хептен ще психяса.

    18:08 20.06.2026

  • 12 Урси микрончо мерцчо

    8 3 Отговор
    и останалите розавинкави брюкселски понита са изпаднали в шок защото вчера и роснефт им спря петрола а ние имаме запас сигурно за по-малко и от месец. Самолетното гориво е за около 10-15 дни. Представяте ли си какви т управляват европейският съюз скъпи европейски съграждани. Единственият им проблем Е как да помогнат на зелената амеба за да си купи още една златна тоалетна и да присвои едни пари.

    Коментиран от #15

    18:08 20.06.2026

  • 13 Вале-каро

    5 4 Отговор
    Ха сега да уточним.Протока затворен ли е или отворен.Според заглавието е затворен.Според съдържанието на статията е отворен.Кое е вярното?

    Коментиран от #18

    18:10 20.06.2026

  • 14 Иван

    5 2 Отговор
    CENTCOM е под контрола на нацистките сатанински хазарски коварни еврейски психопати.

    18:11 20.06.2026

  • 15 А големият батко Тръмп

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Урси микрончо мерцчо":

    на срещата на g7 в прав текст и му се яви че трябва да му оправят 350 милиарда долара които деменцията байдън отпусна за корумпирания шмъркалник. И аз щях да изпадна в шок ако бях толкова тъп и си мислех че всичко ще им се размине както те си въобразяваха.

    Коментиран от #20

    18:11 20.06.2026

  • 16 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    А колко много още има!!!......

    18:13 20.06.2026

  • 17 Абе црвл недоучен

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    къде ги виждаш тези християни в Ливан, бе дбл. Някога бяха мнозинство. Сега там е човешка пустош, навсякъде нинджи със шалвари смърдящи на л..а.

    Коментиран от #23

    18:13 20.06.2026

  • 18 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вале-каро":

    Заради коментара ти си направих труда да прочета статията! И в статията пише,че е затворен,обаче са го затворили отново след ударите по Ливан и там колко убити...А за корабите,които са минали,то е във времето,когато е бил отворен,след подписването на меморандума м/у Иран и САЩ та до днес и днес отново катинара.

    Коментиран от #21

    18:16 20.06.2026

  • 19 Артилерист

    2 1 Отговор
    Споразумението с Виетнам беше едно от малкото което американците са спазили. Следователно се налага отново да бъдат здраво наритани. Крайно време е Тръмп да разбере и да обясни подобаващо на Натаняху, че МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО Е ЗА ВСИЧКИ, А НЕ "САМО ЗА СЛАБАЦИ", както се изцепи наскоро...

    18:16 20.06.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "А големият батко Тръмп":

    Тръмп е неуравновесен но в случая е прав Европа дължи много пари по планът Маршал Като прибавим и тези пари Европа трябва да продава семки за да оцелее Най много ядоха Франция и Германия сега да плащат

    18:18 20.06.2026

  • 21 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Проститутката на Израел Доналд Тръмп подписала..........

    18:18 20.06.2026

  • 22 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Е кой да съществува тогава ти гошо пешо цеца и меца от кръчмата ли. Най голямото зло е да се помага на про сти хора

    18:20 20.06.2026

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе црвл недоучен":

    В Ливан 40% от населението са християни ( общо католици и православни! В България колко мислиш са християните?

    18:20 20.06.2026

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