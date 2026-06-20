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CNN: Тръмп се стремял да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо, загрижен за рейтинга си

CNN: Тръмп се стремял да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо, загрижен за рейтинга си

20 Юни, 2026 18:23 816 5

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  • прекратяване-
  • рейтинг

Според медията много висши служители на администрацията са се застъпили за прекратяване на конфликта

CNN: Тръмп се стремял да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо, загрижен за рейтинга си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се стремеше да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо поради негативното му въздействие върху световната икономика, популярността му и позицията на републиканците преди междинните избори.

Това съобщи CNN, позовавайки се на източници от администрацията.

Според канала, в началото на юни Тръмп и неговите съветници са решили да търсят рамково споразумение с Техеран, което да включва отваряне на Ормузкия проток и да очертае общите принципи за разрешаване на иранската ядрена програма.

Според CNN много висши служители на администрацията са се застъпили за прекратяване на конфликта. По-специално, министърът на финансите Скот Бесент изрази загриженост относно икономическите последици от войната, докато министърът на енергетиката Крис Райт изрази загриженост относно нейното въздействие върху световния енергиен пазар. В същото време директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и секретарят на Пентагона Пит Хегсет бяха сред най-скептичните служители, съмнявайки се в готовността на Иран да спазва евентуални споразумения.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Сената казват

    4 3 Отговор
    че парите им свършили покрай непослушният и непримирим Иран.:))

    18:28 20.06.2026

  • 2 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор
    Конфликт, рейтинг или сделка? Ще измисли нещо, а и винаги може да го обясни.

    18:45 20.06.2026

  • 3 Естествено,

    1 3 Отговор
    на него му запари под крадливите крачета.
    Това писах още сутринта.
    А разни Пепита ми слагаха минуси.

    19:14 20.06.2026

  • 4 А така

    3 0 Отговор
    Тръмп прекратява конфликта за сега, че свършиха запасите на САЩ от нефт. Сега неговите хора ще напазаруват на ниски цени, ще понапълнят резерва и пак почват войната и ще продават на високи цени. Както се казва -.нищо лично, само бизнес.

    19:25 20.06.2026

  • 5 точка

    0 0 Отговор
    Кой управлява света?? Както са посочили РЕЙТИНГЪТ И ,, СВОБОДНИЯТ ПАЗАР,, Шантавите действия на Тръмп са диктувани!!!!! именно от тези фактори. С една дума— ПАРИТЕ!!! и лакомията, която владее пазара. Помните ли колко РЕЙТИНГОВИ агенций имаше преди ,, Лемън брадърс,,!!! и една фалира покрай историята!!Точно нейните деиствия ОТВОРИХА финансовата криза 2008 г. Те прикриха ЛАКОМИЯТА НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА.

    20:11 20.06.2026