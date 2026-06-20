CNN: Тръмп се стремял да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо, загрижен за рейтинга си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се стремеше да прекрати конфликта с Иран възможно най-бързо поради негативното му въздействие върху световната икономика, популярността му и позицията на републиканците преди междинните избори.

Това съобщи CNN, позовавайки се на източници от администрацията.

Според канала, в началото на юни Тръмп и неговите съветници са решили да търсят рамково споразумение с Техеран, което да включва отваряне на Ормузкия проток и да очертае общите принципи за разрешаване на иранската ядрена програма.

Според CNN много висши служители на администрацията са се застъпили за прекратяване на конфликта. По-специално, министърът на финансите Скот Бесент изрази загриженост относно икономическите последици от войната, докато министърът на енергетиката Крис Райт изрази загриженост относно нейното въздействие върху световния енергиен пазар. В същото време директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и секретарят на Пентагона Пит Хегсет бяха сред най-скептичните служители, съмнявайки се в готовността на Иран да спазва евентуални споразумения.