Съпругата на испанския премиер няма право да напуска страната

Испански съд днес наложи на съпругата на премиера Педро Санчес забрана да напуска страната във връзка с воденото срещу нея дело за корупция, предаде "Ройтерс".

Съпругата на Санчес - Бегоня Гомес, бе разследвана в продължение на две години по подозрение, че се е възползвала от поста на съпруга си, за да си осигури финансови средства за ръководена от нея магистърска програма. На 13 април тази година Гомес бе официално обвинена в корупция.

Крайнодесни организации настояват съпругата на Санчес да получи присъда от поне 24 години затвор по обвинение в присвояване на обществени средства. Гомес отрича да е извършила нещо нередно.

Съдията Хуан Карлос Пейнадо разпореди днес на съпругата на премиера да предаде паспорта си, като ѝ забрани да напуска Испания. Освен това Гомес ще трябва да се явява в съда два пъти в месеца.

Има още няколко разследвания за корупция, свързани със Санчес, които са на прага на съдебен процес или вече са в съдебна фаза. Името на испанския премиер не се споменава в нито едно от тези дела.

Санчес, който е един от малкото леви премиери в Европа, твърди, че съдебните процеси са част от кампания за отстраняването му от поста.

Няколко близки съюзници на Санчес са разследвани за корупция, свързана с обществени строителни проекти, договори в нефтения и газовия сектор, както и с доставката на маски по време на пандемията от КОВИД-19. Сред разследваните са третият най-високопоставен политик в йерархията на Испанската социалистическа работническа партия - Сантос Сердан, както и някогашна дясна ръка на Санчес и бивш министър на транспорта - Хосе Луис Абалос. Те също отричат да са извършили нещо нередно.

Върховният съд на Испания през май съобщи, че разследва бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро по обвинения, че е ръководил "мрежа, която е извличала печалба от лобиране пред държавните органи в полза на трети страни, включително авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra Líneas Aéreas). Сапатеро съща така отхвърля тези обвинения.