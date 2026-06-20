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Съпругата на испанския премиер няма право да напуска страната

Съпругата на испанския премиер няма право да напуска страната

20 Юни, 2026 21:58, обновена 20 Юни, 2026 21:02 1 028 5

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  • испания-
  • съд

Решението на съда е във връзка с воденото срещу Бегоня Гомес дело за корупция

Съпругата на испанския премиер няма право да напуска страната - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Испански съд днес наложи на съпругата на премиера Педро Санчес забрана да напуска страната във връзка с воденото срещу нея дело за корупция, предаде "Ройтерс".

Съпругата на Санчес - Бегоня Гомес, бе разследвана в продължение на две години по подозрение, че се е възползвала от поста на съпруга си, за да си осигури финансови средства за ръководена от нея магистърска програма. На 13 април тази година Гомес бе официално обвинена в корупция.

Крайнодесни организации настояват съпругата на Санчес да получи присъда от поне 24 години затвор по обвинение в присвояване на обществени средства. Гомес отрича да е извършила нещо нередно.

Съдията Хуан Карлос Пейнадо разпореди днес на съпругата на премиера да предаде паспорта си, като ѝ забрани да напуска Испания. Освен това Гомес ще трябва да се явява в съда два пъти в месеца.

Има още няколко разследвания за корупция, свързани със Санчес, които са на прага на съдебен процес или вече са в съдебна фаза. Името на испанския премиер не се споменава в нито едно от тези дела.

Санчес, който е един от малкото леви премиери в Европа, твърди, че съдебните процеси са част от кампания за отстраняването му от поста.

Няколко близки съюзници на Санчес са разследвани за корупция, свързана с обществени строителни проекти, договори в нефтения и газовия сектор, както и с доставката на маски по време на пандемията от КОВИД-19. Сред разследваните са третият най-високопоставен политик в йерархията на Испанската социалистическа работническа партия - Сантос Сердан, както и някогашна дясна ръка на Санчес и бивш министър на транспорта - Хосе Луис Абалос. Те също отричат да са извършили нещо нередно.

Върховният съд на Испания през май съобщи, че разследва бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро по обвинения, че е ръководил "мрежа, която е извличала печалба от лобиране пред държавните органи в полза на трети страни, включително авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra Líneas Aéreas). Сапатеро съща така отхвърля тези обвинения.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магистърски програми се водят

    7 0 Отговор
    и от нашите ректори! Станали са феодали и се разпореждат с държавни средства!
    Кога ще им дадат по 24 години затвор?

    21:06 20.06.2026

  • 2 Овчар

    8 1 Отговор
    Корупция винаги е имало и ще има , на практика всички държави на планетата са корумпирани ..! Въпроса е че всяко нещо си има мярка..!

    Коментиран от #3

    21:08 20.06.2026

  • 3 демократ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Корупция има в бедните държави. Ако заплатата ти е висока и айо вземеш подкуп можеш да си загубиш работата и да те вкарат в затвора няма да го направиш. Заблуда е че Испания щом е по на запад е богата. Испания е като Латинска Америка и единствено ЕС пречи да не се стрелят по улиците

    Коментиран от #5

    21:11 20.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДА ПРИБЕРАТ ПАСПОРТА И НА
    ДЕЛЯНЧО ДОБРЕВ - ДЖУКИЧ
    . ЧЕ ХАСКОВСКИЯ КМЕТ ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА ПОБРАТИМИ ХАСКОВО И БИЗНЕС СТОЛИЦАТА НА КЕНИЯ :)

    21:28 20.06.2026

  • 5 Баба Гошка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    Видял си Испания май само на снимка. Повечето хора са любезни и цивилизовани. Нямат нужда да се стре ляят. Единствено като им се натресат в имота неканени окупатори и не могат две години да си възстановят имота законно, тогава им идва желание да почистят окупаторите

    21:29 20.06.2026

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