Фицо: Не бих пропуснал нито една възможност за диалог с Путин

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да пропусне нито една възможност да започне диалог с руския президент Владимир Путин.

„Няма да пропусна нито една възможност да започна диалог с руския президент Владимир Путин“, каза Фицо във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.

Премиерът подчерта подкрепата си за диалог с Русия и за продължаващия си диалог с Володимир Зеленски, въпреки факта, че той „има диаметрално противоположни възгледи по много въпроси“.

Фицо подчерта, че Словакия остава мирна страна и се стреми да спазва международното право.

„Ние сме суверенни в нашите възгледи. Трябва да сме заинтересовани да поддържаме приятелски и взаимноизгодни отношения с всеки, който споделя това виждане за Словакия“, каза той.

Словашкият премиер осъди „двойните стандарти“ на Европейския съюз.