Фицо: Не бих пропуснал нито една възможност за диалог с Путин

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да пропусне нито една възможност да започне диалог с руския президент Владимир Путин.
„Няма да пропусна нито една възможност да започна диалог с руския президент Владимир Путин“, каза Фицо във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.
Премиерът подчерта подкрепата си за диалог с Русия и за продължаващия си диалог с Володимир Зеленски, въпреки факта, че той „има диаметрално противоположни възгледи по много въпроси“.
Фицо подчерта, че Словакия остава мирна страна и се стреми да спазва международното право.
„Ние сме суверенни в нашите възгледи. Трябва да сме заинтересовани да поддържаме приятелски и взаимноизгодни отношения с всеки, който споделя това виждане за Словакия“, каза той.
Словашкият премиер осъди „двойните стандарти“ на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ледовете се пукат
06:22 21.06.2026
2 Копейкин
06:24 21.06.2026
3 Володимир Зеленски, президент
В момента 500 дрона бръмкат и набират обороти за преговори към Москва. Ние украинците имаме поговорка - преговори и дронове са по-ефикасни от преговори с празни приказки. Запомнете го ☝️
06:39 21.06.2026
4 Русофил
Ако Фицо удари Украйна в гръб. Киев пода за три дни и настава мир.
Коментиран от #11
06:42 21.06.2026
5 Последния Софиянец
06:42 21.06.2026
6 Кирпича
06:43 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Готов за бой
До коментар #7 от "Атина Палада":Аз само ги чакам бандерите от баба али и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??
Коментиран от #14
06:53 21.06.2026
9 Оооо , да
06:54 21.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вале-каро
До коментар #4 от "Русофил":Аз пък питам!Защо ЕС не приеме вижданията на Фицо и Радев?Какво им пречи?
Коментиран от #16
07:20 21.06.2026
12 нпо агент
07:43 21.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бай Араб
До коментар #8 от "Готов за бой":Намазан си с крем Кураж и си готов да получиш,,бойна рана,, в името на Путин.
08:36 21.06.2026
15 Бай Араб
08:40 21.06.2026
16 Ами
До коментар #11 от "Вале-каро":да ги приеме путин. Да видим ще се занимава ли някой с него от ЕС.
08:50 21.06.2026