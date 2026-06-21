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Фицо: Не бих пропуснал нито една възможност за диалог с Путин

Фицо: Не бих пропуснал нито една възможност за диалог с Путин

21 Юни, 2026 06:11, обновена 21 Юни, 2026 06:13 1 032 16

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Словашкият премиер осъди „двойните стандарти“ на Европейския съюз.

Фицо: Не бих пропуснал нито една възможност за диалог с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да пропусне нито една възможност да започне диалог с руския президент Владимир Путин.

„Няма да пропусна нито една възможност да започна диалог с руския президент Владимир Путин“, каза Фицо във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.

Премиерът подчерта подкрепата си за диалог с Русия и за продължаващия си диалог с Володимир Зеленски, въпреки факта, че той „има диаметрално противоположни възгледи по много въпроси“.

Фицо подчерта, че Словакия остава мирна страна и се стреми да спазва международното право.

„Ние сме суверенни в нашите възгледи. Трябва да сме заинтересовани да поддържаме приятелски и взаимноизгодни отношения с всеки, който споделя това виждане за Словакия“, каза той.

Словашкият премиер осъди „двойните стандарти“ на Европейския съюз.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ледовете се пукат

    4 4 Отговор
    Г-да съдебни заседатели...

    06:22 21.06.2026

  • 2 Копейкин

    7 2 Отговор
    И Ас!

    06:24 21.06.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    7 17 Отговор
    Аз също !!!
    В момента 500 дрона бръмкат и набират обороти за преговори към Москва. Ние украинците имаме поговорка - преговори и дронове са по-ефикасни от преговори с празни приказки. Запомнете го ☝️

    06:39 21.06.2026

  • 4 Русофил

    6 12 Отговор
    Защо нито Радев, нито Фицо не напуснат ЕС и да водат преговори за присъединяване с Путин.

    Ако Фицо удари Украйна в гръб. Киев пода за три дни и настава мир.

    Коментиран от #11

    06:42 21.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    рублен боташович и той не пропуска блатна взятка

    06:42 21.06.2026

  • 6 Кирпича

    4 5 Отговор
    Аз също , но чрез употребата на дебела гьостерица .

    06:43 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Готов за бой

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Аз само ги чакам бандерите от баба али и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
    Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
    И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??

    Коментиран от #14

    06:53 21.06.2026

  • 9 Оооо , да

    7 3 Отговор
    Той е много диалогичен , няма що ! Останал в миналото столетие и същите клишета .

    06:54 21.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вале-каро

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русофил":

    Аз пък питам!Защо ЕС не приеме вижданията на Фицо и Радев?Какво им пречи?

    Коментиран от #16

    07:20 21.06.2026

  • 12 нпо агент

    2 0 Отговор
    а има и друго мнение от соросоидни агенти чуждо влияние..война до последния укроинец..до стратегическото поражение на Москва..Така мислеха и Хитлер и неговите съюзници..да не ги преброявам..цяла европа прати войски в Русия през 1941г, дори имаше и поляци..НО накрая ядоха дърво, този път може би ще ги нахранят с малко радиация..защото то било лекувало рак..а нацизма и метастази от тази болест и трябва да се изреже..основателно и повече да не се появява в крехкото тяло на ЕС..

    07:43 21.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    Намазан си с крем Кураж и си готов да получиш,,бойна рана,, в името на Путин.

    08:36 21.06.2026

  • 15 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Карат Фицо да се обажда от време за да не плаче Радев пак ,че от Кремъл го оставили сам на амбразурата .

    08:40 21.06.2026

  • 16 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вале-каро":

    да ги приеме путин. Да видим ще се занимава ли някой с него от ЕС.

    08:50 21.06.2026

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