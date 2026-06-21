ВСУ проведоха нова вълна от комбинирани удари срещу Севастопол и Крим

В Севастопол и ключови зони на Кримския полуостров е в сила въздушна тревога, след като през изминалата нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) проведоха поредна вълна от комбинирани удари с безпилотни апарати.

Според геолакационни данни и съобщения от местните назначени от Москва власти, новата офанзива е нанесла материални щети по културната инфраструктура в Севастопол и е предизвикала поредица от експлозии в енергийни обекти по периферията на полуострова.

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Тази операция бележи нов етап от мащабната стратегия на Киев за налагане на „пълна логистична изолация“ на Крим. Тя протича паралелно с исторически по мащаб въздушни нападения дълбоко в тила на Руската федерация.

През последните часове назначеният от Кремъл губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, потвърди активирането на противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи в града. Макар руските източници да докладват за свалени апарати, международни наблюдатели и сателитни данни отбелязват нови огнища в енергийната мрежа на полуострова.

Ударите от тази нощ идват непосредствено след потвърдените от украинското командване за безпилотни системи атаки срещу четири газови компресорни станции в Селските райони на Крим, както и тежкия удар срещу ключовия пътен мост над Геническия проток.

Според военни анализатори, цитирани от CNN, новата тактика на ВСУ с местно производство на дронове със среден обсег (до 300 км) буквално прерязва логистичните артерии на руската армия.

Руските власти бяха принудени официално да ограничат движението на цистерни и продажбите на горива в редица градове. Губернаторът Развожаев призна в социалните мрежи, че камионите с гориво не са успели да достигнат Севастопол по разписание.

Освен енергийните обекти, украински дронове нанесоха сериозни щети на музейна сграда в Севастопол. Според данни на New Voice of Ukraine, сателитите са засекли пожари и в района на железопътния достъп до стратегическия завод „Кримски Титан“ край Армянск.

Паралелно с натиска върху Крим, Киев демонстрира безпрецедентен капацитет за удари в дълбочина, разширявайки географския обхват на войната на хиляди километри от фронтовата линия.

През последните дни ВСУ извършиха най-мащабната си атака срещу руската столица от началото на конфликта, изстрелвайки над 190 дрона. Основната мишена бе Московският нефтопреработвателен завод в Капотня. Рафинерията, която осигурява близо 40% от бензина и дизела за мегаполиса и местните летища, стана обект на масиран пожар, след като част от апаратите пробиха ПВО защитата.

Изненадваща атака бе регистрирана и в Тюменска област. Местният губернатор Александър Мур потвърди, че украински безпилотни самолети са взели под прицел голяма нефтопреработвателна компания в региона. Макар руските власти да твърдят, че персоналът е евакуиран навреме и няма сериозни щети, самият факт, че украинско оръжие достига до Западен Сибир, сигнализира за критични пропуски в руската система за сигурност.

Военни експерти и западни медии започват да определят настоящата юнска кампания като потенциален „преломен момент“. Интензивното софтуерно и хардуерно модифициране на украинските дронове позволява на Киев да заобикаля руските средства за радиоелектронна борба.

Докато ситуацията по основните сухопътни оси остава статична, системното унищожаване на петролни рафинерии, жп възли и мостове поставя руското командване пред тежка дилема: как да разпредели дефицитните си системи за противовъздушна отбрана между защита на Москва, сибирските индустриални центрове и окупирания Кримски полуостров.