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ВСУ проведоха нова вълна от комбинирани удари срещу Севастопол и Крим
  Тема: Украйна

ВСУ проведоха нова вълна от комбинирани удари срещу Севастопол и Крим

21 Юни, 2026 06:56, обновена 21 Юни, 2026 07:04 1 324 54

  • крим-
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  • удари-
  • всу-
  • дронове

засегнати са енергийни и културни обекти

ВСУ проведоха нова вълна от комбинирани удари срещу Севастопол и Крим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Севастопол и ключови зони на Кримския полуостров е в сила въздушна тревога, след като през изминалата нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) проведоха поредна вълна от комбинирани удари с безпилотни апарати.

Според геолакационни данни и съобщения от местните назначени от Москва власти, новата офанзива е нанесла материални щети по културната инфраструктура в Севастопол и е предизвикала поредица от експлозии в енергийни обекти по периферията на полуострова.

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Тази операция бележи нов етап от мащабната стратегия на Киев за налагане на „пълна логистична изолация“ на Крим. Тя протича паралелно с исторически по мащаб въздушни нападения дълбоко в тила на Руската федерация.

През последните часове назначеният от Кремъл губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, потвърди активирането на противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи в града. Макар руските източници да докладват за свалени апарати, международни наблюдатели и сателитни данни отбелязват нови огнища в енергийната мрежа на полуострова.

Ударите от тази нощ идват непосредствено след потвърдените от украинското командване за безпилотни системи атаки срещу четири газови компресорни станции в Селските райони на Крим, както и тежкия удар срещу ключовия пътен мост над Геническия проток.

Според военни анализатори, цитирани от CNN, новата тактика на ВСУ с местно производство на дронове със среден обсег (до 300 км) буквално прерязва логистичните артерии на руската армия.

Руските власти бяха принудени официално да ограничат движението на цистерни и продажбите на горива в редица градове. Губернаторът Развожаев призна в социалните мрежи, че камионите с гориво не са успели да достигнат Севастопол по разписание.

Освен енергийните обекти, украински дронове нанесоха сериозни щети на музейна сграда в Севастопол. Според данни на New Voice of Ukraine, сателитите са засекли пожари и в района на железопътния достъп до стратегическия завод „Кримски Титан“ край Армянск.

Паралелно с натиска върху Крим, Киев демонстрира безпрецедентен капацитет за удари в дълбочина, разширявайки географския обхват на войната на хиляди километри от фронтовата линия.

През последните дни ВСУ извършиха най-мащабната си атака срещу руската столица от началото на конфликта, изстрелвайки над 190 дрона. Основната мишена бе Московският нефтопреработвателен завод в Капотня. Рафинерията, която осигурява близо 40% от бензина и дизела за мегаполиса и местните летища, стана обект на масиран пожар, след като част от апаратите пробиха ПВО защитата.

Изненадваща атака бе регистрирана и в Тюменска област. Местният губернатор Александър Мур потвърди, че украински безпилотни самолети са взели под прицел голяма нефтопреработвателна компания в региона. Макар руските власти да твърдят, че персоналът е евакуиран навреме и няма сериозни щети, самият факт, че украинско оръжие достига до Западен Сибир, сигнализира за критични пропуски в руската система за сигурност.

Военни експерти и западни медии започват да определят настоящата юнска кампания като потенциален „преломен момент“. Интензивното софтуерно и хардуерно модифициране на украинските дронове позволява на Киев да заобикаля руските средства за радиоелектронна борба.

Докато ситуацията по основните сухопътни оси остава статична, системното унищожаване на петролни рафинерии, жп възли и мостове поставя руското командване пред тежка дилема: как да разпредели дефицитните си системи за противовъздушна отбрана между защита на Москва, сибирските индустриални центрове и окупирания Кримски полуостров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    15 16 Отговор
    Киев за два дня 😅😅😅

    07:06 21.06.2026

  • 2 Майко мила

    17 16 Отговор
    Украинците бият чак в Сибир.

    Коментиран от #22

    07:07 21.06.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    17 22 Отговор
    Преформатираме и създаваме нова карта на Руската федерация !!! Крим ще стане остров, а Москва равно поле, таваришчи ☝️😁

    Коментиран от #7, #9, #25

    07:07 21.06.2026

  • 4 Красота

    16 12 Отговор
    У дри Фашагите монголья!
    У ДРИ ИИ

    07:08 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руснаци

    16 13 Отговор
    Бившият полски премиер Милер призова Зеленски да върне във Варшава не медалите , а оръжията и военната техника, които е доставил.

    Мистър Бийн връща оръжията и парите, ние е.... Не може да ти го върнем хахаха, мале цял свят взе да се гъбарка с укрите

    Коментиран от #10

    07:09 21.06.2026

  • 7 Дръта чанта

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":

    Прозира костеливата ръка на Лондон но скоро ще се разбере като острова потъне и кииф се превърне в лунен пейзаж тогава ще ти се проясни карта

    Коментиран от #24

    07:10 21.06.2026

  • 8 Соломон

    10 10 Отговор
    Вчера бензина не по 150 рубли а дизела 170 и цените са се менили три пъти за деня. Каква ще е цената днес и колко пъти ще се промени

    07:10 21.06.2026

  • 9 Хахахахаха

    11 10 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":

    Много тъжно ама дори укрите взеха да си признават, че руснаците вече лека полека оправят положението на Крим, сега дядка бедна може да режеш вените

    07:11 21.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 "местно производство на дронове"?:)

    13 9 Отговор
    но в натовските държави с народни пари! Дори не украинци ги насочват и изстрелват.
    Толкова са украински, колкото руските дронове са "ирански Шахед". нали?:)

    -украинско Байрактарче-

    Коментиран от #19

    07:12 21.06.2026

  • 13 Фактите говорят

    14 15 Отговор
    2 ПЪТИ ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ.. Пи рожкин беше категоричен:
    "Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П едерацията"!!
    АааааааХахахаха
    На... ГЕРОЯТ ли да вярваме или на..3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел Избегал по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?

    Коментиран от #29

    07:13 21.06.2026

  • 14 Мухахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Радев, премиер":

    После ке отвориш работа на сюнетчииите ти първи ще си безплатно и без смазка

    07:14 21.06.2026

  • 15 Руснаци

    11 10 Отговор
    Русия е организирала защитата на магистралите с помощта на дронове-прехващачи за зенитни отбрани.

    ➖„Както и очаквах, врагът нямаше просто да седи и да гледа нашите логистични удари“, пише съветникът на украинския министър на отбраната пред „Светкавица“.
    ▪️Според него, руски екипажи на зенитни дронове FPV патрулират уязвими маршрути и свалят украински дронове

    Нека ревът почне сега от укрите, самите укри си признават че това им беше

    Коментиран от #28

    07:15 21.06.2026

  • 16 Всичко

    12 10 Отговор
    ще излезе през носа на укрите !

    Коментиран от #45

    07:15 21.06.2026

  • 17 Володимир Зеленски, президент

    12 10 Отговор
    Преговори с комбинирани удари са по-добри от преговори на руски език. Запомнете го таваришчи и пак заповядайте в Украйна немити-неканени ☝️😄

    Коментиран от #26

    07:15 21.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор
    Копотня и Тюмен горят !!!
    Някой може ли обясни - Кой разпореди това БЕЗОБРАЗИЕ таваришчи ??? 😄😄😄

    07:18 21.06.2026

  • 21 гост

    6 3 Отговор
    Е в края на краищата Крим руски ли е или украински. Щото украинците го бомбят.

    Коментиран от #30

    07:19 21.06.2026

  • 22 Сталин

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Майко мила":

    Не бият, но ще чукат камъни там!
    Бъди сигурен, а това, че ти плащат да ръсиш простотии е друг въпрос.

    Коментиран от #46

    07:25 21.06.2026

  • 23 Москаль в СОЧИ :

    13 9 Отговор
    7 ден спя на летището в Сочи и не мога да се прибера.Не издържам вече. Ако някой минава на близо със Балон, лодка, делтапланер или подводница, вземете ме..моля ви !!"
    Хихихихихи
    Бруталната реалност на пу ткиновия МИР
    Хихихихихи

    07:25 21.06.2026

  • 24 АУУУУУ

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дръта чанта":

    ЩЕ ,ЩЕ ЩЕ ...А В МОСКВА ЛЕТЕШЕ .....ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    07:25 21.06.2026

  • 25 Нещо си се объркАл

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":

    Онзи наркоман е нелегитимен от две години.
    Узорпатор ДА, но президент...?!?

    Коментиран от #47

    07:26 21.06.2026

  • 26 Ами

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски, президент":

    Тосе вижда по границите :)),на които са готови вече да преговарят бандерите и евролиберастите,пък с тези дрончета допълнително си утежнява преговорните позиции;)Става същото като с авантюра с Курско:)))и тогава глупаците си мислеха,че са в контранаступ :)))

    Коментиран от #37

    07:27 21.06.2026

  • 27 Летеше баба ти

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "АУУУУУ":

    Яхнала крилата ракета

    Коментиран от #32

    07:28 21.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Брендо

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Фактите говорят":

    Пълна мацаница ти е у междоушието, това са първи признаци на фентанила, не се убивай, ела си при мен за качествена стока на същата цена, а не да дращиш за шепа укрогривни.

    07:31 21.06.2026

  • 30 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Радев колко пъти да ви казва къв е;)))),иначе в Курско бандерите даже бяха влезли за няколко месеца ,там си и останаха:)),и тогава питахте какъв е Курск:))А иначе бандерите са готови да преговарят по сегашните фронтови граници ,за да запазят поне 15 процента от Донбас:))поне:)

    07:31 21.06.2026

  • 31 Така ли?

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Трудно ще скриеш факта":

    Английските ракети, с англичани оператори и английски и американски спътници... Къде видя Окраина в това, освен, че атаката е от територията й? Хайде, да идва Сталин и да се свършва. Като започне от Окраина, че до където стигне. Ще ме изкефи, ако денонсира беловежкото споразумение и тогава всичко си идва на мястото.

    Коментиран от #35, #54

    07:32 21.06.2026

  • 32 АУУУУУ

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Летеше баба ти":

    ВИЖ В ИНТЕРНЕТ.... НО ЩЕ ТИ СТАНЕ МНОГО ТЪЖНО 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    07:33 21.06.2026

  • 33 Механик

    4 2 Отговор
    Ууудриии!

    07:33 21.06.2026

  • 34 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Кого баламосваш,копейке ))))":

    Явно затова искат преговори по сегашните граници бандерите,че да не отиде и 15 процентата от Донбас дето контролират :))))Иначе веднага са готови да се откажат от тоя контрол дето описваш:)))

    Коментиран от #36, #41

    07:34 21.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Е нали👇

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #48

    07:35 21.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Българин

    9 7 Отговор
    Зеленски подпали ватняците и отряза Крим като с бръснач.

    Коментиран от #51

    07:38 21.06.2026

  • 40 Бг гражданин

    8 3 Отговор
    Путя си е Путя,мачкат го,бият го вътре в Русия ,а той седи и к...а ми държи!

    07:39 21.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Що е то

    1 0 Отговор
    ГеолАкационни …
    Двойка!

    07:42 21.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Засега

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Всичко":

    обаче, всичко излиза през носа на ватенките.

    07:47 21.06.2026

  • 46 Да знаеш

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Сталин е избил най-много руснаци. Най-вече комунисти.

    Коментиран от #50

    07:51 21.06.2026

  • 47 Нещо

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нещо си се объркАл":

    бъркаш. Не наричай наркоман човек, когото не познаваш, щото наркоман ще се появи в къщата ти.

    Коментиран от #49

    07:52 21.06.2026

  • 48 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Е нали👇":

    Нали това накрая ще основната част за Украйна в мирния договор:))),че границите отидоха та се не видяха:)))Щото като се сетят за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците и това ще им е утехата на всички с бандерите ,ама не можаха за 3 дни:)))

    08:01 21.06.2026

  • 49 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Нещо":

    Така е ,хубаво беше обаче да го кажеш и на финансовия министър на САЩ,че и той така мъ викали на зеления клоун:)))

    08:03 21.06.2026

  • 50 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Да знаеш":

    Едни избил,евреите спасил и за Израел да има помогнал и нашата граница да не се промени,че България можеше да загуби земи до Стара планина след всв .Защото цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и днес се отричат;))

    08:07 21.06.2026

  • 51 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Отряза си като от Курско тогава:))),отряза и върна на Русия още от подарените им руски земи:)))Искат преговори ,за да спасят 15 процента от Донбас:)))

    08:10 21.06.2026

  • 52 Провели ууукрите

    1 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    08:27 21.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тъй я

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Така ли?":

    Ти внимавай Сталин да не започне първо от твоето семейство. Щото е избил най-много руснаци и комунисти в руската история.

    08:40 21.06.2026

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