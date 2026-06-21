ВСУ проведоха нова вълна от комбинирани удари срещу Севастопол и Крим

В Севастопол и ключови зони на Кримския полуостров е в сила въздушна тревога, след като през изминалата нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) проведоха поредна вълна от комбинирани удари с безпилотни апарати.
Според геолакационни данни и съобщения от местните назначени от Москва власти, новата офанзива е нанесла материални щети по културната инфраструктура в Севастопол и е предизвикала поредица от експлозии в енергийни обекти по периферията на полуострова.
Тази операция бележи нов етап от мащабната стратегия на Киев за налагане на „пълна логистична изолация“ на Крим. Тя протича паралелно с исторически по мащаб въздушни нападения дълбоко в тила на Руската федерация.
През последните часове назначеният от Кремъл губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, потвърди активирането на противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи в града. Макар руските източници да докладват за свалени апарати, международни наблюдатели и сателитни данни отбелязват нови огнища в енергийната мрежа на полуострова.
Ударите от тази нощ идват непосредствено след потвърдените от украинското командване за безпилотни системи атаки срещу четири газови компресорни станции в Селските райони на Крим, както и тежкия удар срещу ключовия пътен мост над Геническия проток.
Според военни анализатори, цитирани от CNN, новата тактика на ВСУ с местно производство на дронове със среден обсег (до 300 км) буквално прерязва логистичните артерии на руската армия.
Руските власти бяха принудени официално да ограничат движението на цистерни и продажбите на горива в редица градове. Губернаторът Развожаев призна в социалните мрежи, че камионите с гориво не са успели да достигнат Севастопол по разписание.
Освен енергийните обекти, украински дронове нанесоха сериозни щети на музейна сграда в Севастопол. Според данни на New Voice of Ukraine, сателитите са засекли пожари и в района на железопътния достъп до стратегическия завод „Кримски Титан“ край Армянск.
Паралелно с натиска върху Крим, Киев демонстрира безпрецедентен капацитет за удари в дълбочина, разширявайки географския обхват на войната на хиляди километри от фронтовата линия.
През последните дни ВСУ извършиха най-мащабната си атака срещу руската столица от началото на конфликта, изстрелвайки над 190 дрона. Основната мишена бе Московският нефтопреработвателен завод в Капотня. Рафинерията, която осигурява близо 40% от бензина и дизела за мегаполиса и местните летища, стана обект на масиран пожар, след като част от апаратите пробиха ПВО защитата.
Изненадваща атака бе регистрирана и в Тюменска област. Местният губернатор Александър Мур потвърди, че украински безпилотни самолети са взели под прицел голяма нефтопреработвателна компания в региона. Макар руските власти да твърдят, че персоналът е евакуиран навреме и няма сериозни щети, самият факт, че украинско оръжие достига до Западен Сибир, сигнализира за критични пропуски в руската система за сигурност.
Военни експерти и западни медии започват да определят настоящата юнска кампания като потенциален „преломен момент“. Интензивното софтуерно и хардуерно модифициране на украинските дронове позволява на Киев да заобикаля руските средства за радиоелектронна борба.
Докато ситуацията по основните сухопътни оси остава статична, системното унищожаване на петролни рафинерии, жп възли и мостове поставя руското командване пред тежка дилема: как да разпредели дефицитните си системи за противовъздушна отбрана между защита на Москва, сибирските индустриални центрове и окупирания Кримски полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
07:06 21.06.2026
2 Майко мила
Коментиран от #22
07:07 21.06.2026
3 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #7, #9, #25
07:07 21.06.2026
4 Красота
У ДРИ ИИ
07:08 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руснаци
Мистър Бийн връща оръжията и парите, ние е.... Не може да ти го върнем хахаха, мале цял свят взе да се гъбарка с укрите
Коментиран от #10
07:09 21.06.2026
7 Дръта чанта
До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":Прозира костеливата ръка на Лондон но скоро ще се разбере като острова потъне и кииф се превърне в лунен пейзаж тогава ще ти се проясни карта
Коментиран от #24
07:10 21.06.2026
8 Соломон
07:10 21.06.2026
9 Хахахахаха
До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":Много тъжно ама дори укрите взеха да си признават, че руснаците вече лека полека оправят положението на Крим, сега дядка бедна може да режеш вените
07:11 21.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 "местно производство на дронове"?:)
Толкова са украински, колкото руските дронове са "ирански Шахед". нали?:)
-украинско Байрактарче-
Коментиран от #19
07:12 21.06.2026
13 Фактите говорят
"Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П едерацията"!!
АааааааХахахаха
На... ГЕРОЯТ ли да вярваме или на..3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел Избегал по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?
Коментиран от #29
07:13 21.06.2026
14 Мухахаха
До коментар #10 от "Румен Радев, премиер":После ке отвориш работа на сюнетчииите ти първи ще си безплатно и без смазка
07:14 21.06.2026
15 Руснаци
➖„Както и очаквах, врагът нямаше просто да седи и да гледа нашите логистични удари“, пише съветникът на украинския министър на отбраната пред „Светкавица“.
▪️Според него, руски екипажи на зенитни дронове FPV патрулират уязвими маршрути и свалят украински дронове
Нека ревът почне сега от укрите, самите укри си признават че това им беше
Коментиран от #28
07:15 21.06.2026
16 Всичко
Коментиран от #45
07:15 21.06.2026
17 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #26
07:15 21.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Владимир Путин, президент
Някой може ли обясни - Кой разпореди това БЕЗОБРАЗИЕ таваришчи ??? 😄😄😄
07:18 21.06.2026
21 гост
Коментиран от #30
07:19 21.06.2026
22 Сталин
До коментар #2 от "Майко мила":Не бият, но ще чукат камъни там!
Бъди сигурен, а това, че ти плащат да ръсиш простотии е друг въпрос.
Коментиран от #46
07:25 21.06.2026
23 Москаль в СОЧИ :
Хихихихихи
Бруталната реалност на пу ткиновия МИР
Хихихихихи
07:25 21.06.2026
24 АУУУУУ
До коментар #7 от "Дръта чанта":ЩЕ ,ЩЕ ЩЕ ...А В МОСКВА ЛЕТЕШЕ .....ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #27
07:25 21.06.2026
25 Нещо си се объркАл
До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":Онзи наркоман е нелегитимен от две години.
Узорпатор ДА, но президент...?!?
Коментиран от #47
07:26 21.06.2026
26 Ами
До коментар #17 от "Володимир Зеленски, президент":Тосе вижда по границите :)),на които са готови вече да преговарят бандерите и евролиберастите,пък с тези дрончета допълнително си утежнява преговорните позиции;)Става същото като с авантюра с Курско:)))и тогава глупаците си мислеха,че са в контранаступ :)))
Коментиран от #37
07:27 21.06.2026
27 Летеше баба ти
До коментар #24 от "АУУУУУ":Яхнала крилата ракета
Коментиран от #32
07:28 21.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Брендо
До коментар #13 от "Фактите говорят":Пълна мацаница ти е у междоушието, това са първи признаци на фентанила, не се убивай, ела си при мен за качествена стока на същата цена, а не да дращиш за шепа укрогривни.
07:31 21.06.2026
30 Ами
До коментар #21 от "гост":Радев колко пъти да ви казва къв е;)))),иначе в Курско бандерите даже бяха влезли за няколко месеца ,там си и останаха:)),и тогава питахте какъв е Курск:))А иначе бандерите са готови да преговарят по сегашните фронтови граници ,за да запазят поне 15 процента от Донбас:))поне:)
07:31 21.06.2026
31 Така ли?
До коментар #19 от "Трудно ще скриеш факта":Английските ракети, с англичани оператори и английски и американски спътници... Къде видя Окраина в това, освен, че атаката е от територията й? Хайде, да идва Сталин и да се свършва. Като започне от Окраина, че до където стигне. Ще ме изкефи, ако денонсира беловежкото споразумение и тогава всичко си идва на мястото.
Коментиран от #35, #54
07:32 21.06.2026
32 АУУУУУ
До коментар #27 от "Летеше баба ти":ВИЖ В ИНТЕРНЕТ.... НО ЩЕ ТИ СТАНЕ МНОГО ТЪЖНО 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣
07:33 21.06.2026
33 Механик
07:33 21.06.2026
34 Абе
До коментар #28 от "Кого баламосваш,копейке ))))":Явно затова искат преговори по сегашните граници бандерите,че да не отиде и 15 процентата от Донбас дето контролират :))))Иначе веднага са готови да се откажат от тоя контрол дето описваш:)))
Коментиран от #36, #41
07:34 21.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Е нали👇
До коментар #34 от "Абе":Киев за два дня и всьо?
Коментиран от #48
07:35 21.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Българин
Коментиран от #51
07:38 21.06.2026
40 Бг гражданин
07:39 21.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Що е то
Двойка!
07:42 21.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Засега
До коментар #16 от "Всичко":обаче, всичко излиза през носа на ватенките.
07:47 21.06.2026
46 Да знаеш
До коментар #22 от "Сталин":Сталин е избил най-много руснаци. Най-вече комунисти.
Коментиран от #50
07:51 21.06.2026
47 Нещо
До коментар #25 от "Нещо си се объркАл":бъркаш. Не наричай наркоман човек, когото не познаваш, щото наркоман ще се появи в къщата ти.
Коментиран от #49
07:52 21.06.2026
48 Ами
До коментар #36 от "Е нали👇":Нали това накрая ще основната част за Украйна в мирния договор:))),че границите отидоха та се не видяха:)))Щото като се сетят за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците и това ще им е утехата на всички с бандерите ,ама не можаха за 3 дни:)))
08:01 21.06.2026
49 Ами
До коментар #47 от "Нещо":Така е ,хубаво беше обаче да го кажеш и на финансовия министър на САЩ,че и той така мъ викали на зеления клоун:)))
08:03 21.06.2026
50 Абе
До коментар #46 от "Да знаеш":Едни избил,евреите спасил и за Израел да има помогнал и нашата граница да не се промени,че България можеше да загуби земи до Стара планина след всв .Защото цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и днес се отричат;))
08:07 21.06.2026
51 Абе
До коментар #39 от "Българин":Отряза си като от Курско тогава:))),отряза и върна на Русия още от подарените им руски земи:)))Искат преговори ,за да спасят 15 процента от Донбас:)))
08:10 21.06.2026
52 Провели ууукрите
08:27 21.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тъй я
До коментар #31 от "Така ли?":Ти внимавай Сталин да не започне първо от твоето семейство. Щото е избил най-много руснаци и комунисти в руската история.
08:40 21.06.2026