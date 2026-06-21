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Часове преди срещата в Швейцария: Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом

Часове преди срещата в Швейцария: Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом

21 Юни, 2026 07:25, обновена 21 Юни, 2026 07:32 2 265 18

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  • преговори

Иран заплаши, че енергийните доставки от Близкия изток за САЩ ще бъдат прекъснати, ако наскоро подписаното споразумение остане само „на хартия“

Часове преди срещата в Швейцария: Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом - 1
Мохамед Мохбер, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броени часове преди старта на ключовите преговори за мир в Швейцария, Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом.

Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Ислямската република, заяви в социалните мрежи, че енергийните доставки от Близкия изток за САЩ ще бъдат прекъснати, ако наскоро подписаното споразумение остане само „на хартия“.

Дипломатическият натиск идва в критичен момент, докато делегациите на двете страни се опитват да договорят детайлите по историческия „Меморандум за разбирателство от Исламабад“, подписан в средата на юни от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан.

В официалното си изявление в платформата X, Мохбер подчерта, че иранските преговарящи ще се задоволят единствено с „пълно и реално прилагане“ на договорените условия.„Американците разбират най-добре езика на икономиката и на баланса между разходи и ползи. Ако САЩ не изпълнят ангажиментите си по меморандума, потокът от енергийни ресурси от региона ще бъде спрян“, предупреди високопоставеният съветник.

Според международни наблюдатели, реториката на Техеран е класически ход за вдигане на залозите. Иран се опитва да ускори реалното вдигане на икономическите санкции и освобождаването на своите блокирани милиарди, използвайки петролното оръжие като лост в самото начало на 60-дневния преговорен процес в Швейцария.

Подписаният меморандум от 14 точки сложи край на четиримесечен интензивен военен конфликт, но прилагането му вече среща сериозни пречки. Документът предвижда:Иран да спре обогатяването на уран и незабавно да отвори стратегическия Ормузки проток за период от 60 дни, а САЩ да вдигнат петролното ембарго и да размразят 24 милиарда долара ирански активи.

Напрежението обаче ескалира през уикенда, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) обяви, че отново затваря Ормузкия проток — твърдение, което Централното командване на САЩ (CENTCOM) незабавно опроверга, заявявайки, че корабоплаването в района остава свободно.

Допълнителен раздор внася и ситуацията в Ливан. Макар меморандумът да изисква спиране на огъня, Израел продължава въздушните си удари срещу групировката „Хизбула“, което кара Техеран да обвинява Вашингтон, че не контролира своя основен съюзник в региона.

Въпреки заплахите, дипломатическите совалки продължават. Американската делегация се води лично от вицепрезидента Ди Джей Ванс и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От иранска страна преговорите се ръководят от председателя на парламента Мохамад Галибаф.

Дали заплахата на Мохбер ще блокира диалога, или ще принуди САЩ към по-бързи отстъпки, предстои да стане ясно през следващите дни от срещата на върха в Швейцария.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    21 1 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей затвориха затворения проток

    07:39 21.06.2026

  • 2 Мишел

    22 1 Отговор
    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран. Той ще го използва, ако пуяците САЩ много се дуят.

    Коментиран от #18

    07:43 21.06.2026

  • 3 Пуси

    8 10 Отговор
    Ако моят оранжев приятел можеше да си позволи моите жертви, досега да е сгънал чалмите. Но американците не са готови на човешки загуби, нито на скъпи войни, от които нищо не печелят.
    Затова моят приятел ме обича, както Си и КимЧо - ние сме диктатори и правим каквото си искаме.

    07:48 21.06.2026

  • 4 Свободен

    12 2 Отговор
    Ако не бъркам, вицепрезидентът на жълтия пуяк май не беше Ди Джей Ванс, а Джей Ди Ванс, но автора го е променил по-забавно!

    07:52 21.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    D J Vans!!! Хахаха! Мисири!

    07:55 21.06.2026

  • 6 Наблюдател

    13 0 Отговор
    След лъжливите "Мински споразумения", не бих се доверил на прказките и обещанията на Запада.

    08:09 21.06.2026

  • 7 Всичко е лъжа

    11 0 Отговор
    САЩ и Израел, играят театър, ще излъжат света, че Иран не спазва сделката и ще ги бомбандират отново. Нетаняху няма да спре, преди да унищожи ядрени им обекти в планините.

    Коментиран от #10

    08:16 21.06.2026

  • 8 Нищо подобно

    6 0 Отговор
    Носете си ги на гръб тия "международни наблюдатели":
    "Според международни наблюдатели, реториката на Техеран е класически ход за вдигане на залозите"
    Искане за изпълняване на споразуменията, не е "вдигане на залозите"!
    Иран прави това изказване защото още първата точка от подписаното, е нарушена: - Спиране на всички военни действия и пълно изтегляне от територията на Ливан
    Затова и пак затвори Ормузкия проток, освен за приятелски държави

    08:19 21.06.2026

  • 9 Оп- пааа,

    7 0 Отговор
    Зетя,братовчеда, етървата и др. Ами ,Меланийка къде е оставяте,бре? Всъщност, извинявам се, какво стана с сина на предишния/ кукумицин/ Байдън?

    08:21 21.06.2026

  • 10 Въпросът за Натаняху е

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко е лъжа":

    Ако САЩ вдигне ръце от него и се оттегли, тогава ...кой, кого слоред теб?

    "Нетаняху няма да спре, преди да унищожи ядрени им обекти в планините."

    08:22 21.06.2026

  • 11 име

    5 2 Отговор
    Краварите и ционистите да плащат 300та милиарда репарации и да не се ослушват.

    Коментиран от #12

    08:27 21.06.2026

  • 12 Виждащ

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Объркал си се мъничко.
    Слугите на краварите и ционистите ще плащат, когато трябва да се плаща, а те ще са там само когато има печалба.

    Коментиран от #17

    08:30 21.06.2026

  • 13 Васил

    2 6 Отговор
    На Иранците и рашистите не може да се има доверие.

    Коментиран от #15

    08:35 21.06.2026

  • 14 скоро

    0 2 Отговор
    Много скоро Иран ще има отново Шах. Ще се казва пак Реза Пахлави.

    08:39 21.06.2026

  • 15 Зелен Клоун

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Васил":

    На Банго Васил кой ли пък вярва?

    08:39 21.06.2026

  • 16 Без зетя

    4 0 Отговор
    Не може.харесал си е остров в албания

    08:42 21.06.2026

  • 17 име

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Виждащ":

    Абе, не съм се объркал много. В обора има доста недоволни че парите им потъват в разни войни, от които печелят само ВПК. Преди недовостваха, че милиардите им изтичат за киевската хунта, сега мрънкат че вместо за тяхните градове, ще отиват за възстановяване на щетите, които дончо и хитлуряху нанесоха в Иран. И обикновения американски данъкоплатец страда и ще страда.

    08:54 21.06.2026

  • 18 Даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Само не забравяй, че от обратната страна наистина могат да използват ядрени оръжия... 🤣

    08:55 21.06.2026

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