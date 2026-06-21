Часове преди срещата в Швейцария: Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом

Броени часове преди старта на ключовите преговори за мир в Швейцария, Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом.

Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Ислямската република, заяви в социалните мрежи, че енергийните доставки от Близкия изток за САЩ ще бъдат прекъснати, ако наскоро подписаното споразумение остане само „на хартия“.

Дипломатическият натиск идва в критичен момент, докато делегациите на двете страни се опитват да договорят детайлите по историческия „Меморандум за разбирателство от Исламабад“, подписан в средата на юни от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан.

В официалното си изявление в платформата X, Мохбер подчерта, че иранските преговарящи ще се задоволят единствено с „пълно и реално прилагане“ на договорените условия.„Американците разбират най-добре езика на икономиката и на баланса между разходи и ползи. Ако САЩ не изпълнят ангажиментите си по меморандума, потокът от енергийни ресурси от региона ще бъде спрян“, предупреди високопоставеният съветник.

Според международни наблюдатели, реториката на Техеран е класически ход за вдигане на залозите. Иран се опитва да ускори реалното вдигане на икономическите санкции и освобождаването на своите блокирани милиарди, използвайки петролното оръжие като лост в самото начало на 60-дневния преговорен процес в Швейцария.

Подписаният меморандум от 14 точки сложи край на четиримесечен интензивен военен конфликт, но прилагането му вече среща сериозни пречки. Документът предвижда:Иран да спре обогатяването на уран и незабавно да отвори стратегическия Ормузки проток за период от 60 дни, а САЩ да вдигнат петролното ембарго и да размразят 24 милиарда долара ирански активи.

Напрежението обаче ескалира през уикенда, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) обяви, че отново затваря Ормузкия проток — твърдение, което Централното командване на САЩ (CENTCOM) незабавно опроверга, заявявайки, че корабоплаването в района остава свободно.

Допълнителен раздор внася и ситуацията в Ливан. Макар меморандумът да изисква спиране на огъня, Израел продължава въздушните си удари срещу групировката „Хизбула“, което кара Техеран да обвинява Вашингтон, че не контролира своя основен съюзник в региона.

Въпреки заплахите, дипломатическите совалки продължават. Американската делегация се води лично от вицепрезидента Ди Джей Ванс и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От иранска страна преговорите се ръководят от председателя на парламента Мохамад Галибаф.

Дали заплахата на Мохбер ще блокира диалога, или ще принуди САЩ към по-бързи отстъпки, предстои да стане ясно през следващите дни от срещата на върха в Швейцария.