Часове преди срещата в Швейцария: Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом

Броени часове преди старта на ключовите преговори за мир в Швейцария, Техеран изпрати остро предупреждение към Белия дом.
Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Ислямската република, заяви в социалните мрежи, че енергийните доставки от Близкия изток за САЩ ще бъдат прекъснати, ако наскоро подписаното споразумение остане само „на хартия“.
Дипломатическият натиск идва в критичен момент, докато делегациите на двете страни се опитват да договорят детайлите по историческия „Меморандум за разбирателство от Исламабад“, подписан в средата на юни от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан.
В официалното си изявление в платформата X, Мохбер подчерта, че иранските преговарящи ще се задоволят единствено с „пълно и реално прилагане“ на договорените условия.„Американците разбират най-добре езика на икономиката и на баланса между разходи и ползи. Ако САЩ не изпълнят ангажиментите си по меморандума, потокът от енергийни ресурси от региона ще бъде спрян“, предупреди високопоставеният съветник.
Според международни наблюдатели, реториката на Техеран е класически ход за вдигане на залозите. Иран се опитва да ускори реалното вдигане на икономическите санкции и освобождаването на своите блокирани милиарди, използвайки петролното оръжие като лост в самото начало на 60-дневния преговорен процес в Швейцария.
Подписаният меморандум от 14 точки сложи край на четиримесечен интензивен военен конфликт, но прилагането му вече среща сериозни пречки. Документът предвижда:Иран да спре обогатяването на уран и незабавно да отвори стратегическия Ормузки проток за период от 60 дни, а САЩ да вдигнат петролното ембарго и да размразят 24 милиарда долара ирански активи.
Напрежението обаче ескалира през уикенда, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) обяви, че отново затваря Ормузкия проток — твърдение, което Централното командване на САЩ (CENTCOM) незабавно опроверга, заявявайки, че корабоплаването в района остава свободно.
Допълнителен раздор внася и ситуацията в Ливан. Макар меморандумът да изисква спиране на огъня, Израел продължава въздушните си удари срещу групировката „Хизбула“, което кара Техеран да обвинява Вашингтон, че не контролира своя основен съюзник в региона.
Въпреки заплахите, дипломатическите совалки продължават. Американската делегация се води лично от вицепрезидента Ди Джей Ванс и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От иранска страна преговорите се ръководят от председателя на парламента Мохамад Галибаф.
Дали заплахата на Мохбер ще блокира диалога, или ще принуди САЩ към по-бързи отстъпки, предстои да стане ясно през следващите дни от срещата на върха в Швейцария.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
07:39 21.06.2026
2 Мишел
Коментиран от #18
07:43 21.06.2026
3 Пуси
Затова моят приятел ме обича, както Си и КимЧо - ние сме диктатори и правим каквото си искаме.
07:48 21.06.2026
4 Свободен
07:52 21.06.2026
5 Лопата Орешник
07:55 21.06.2026
6 Наблюдател
08:09 21.06.2026
7 Всичко е лъжа
Коментиран от #10
08:16 21.06.2026
8 Нищо подобно
"Според международни наблюдатели, реториката на Техеран е класически ход за вдигане на залозите"
Искане за изпълняване на споразуменията, не е "вдигане на залозите"!
Иран прави това изказване защото още първата точка от подписаното, е нарушена: - Спиране на всички военни действия и пълно изтегляне от територията на Ливан
Затова и пак затвори Ормузкия проток, освен за приятелски държави
08:19 21.06.2026
9 Оп- пааа,
08:21 21.06.2026
10 Въпросът за Натаняху е
До коментар #7 от "Всичко е лъжа":Ако САЩ вдигне ръце от него и се оттегли, тогава ...кой, кого слоред теб?
"Нетаняху няма да спре, преди да унищожи ядрени им обекти в планините."
08:22 21.06.2026
11 име
Коментиран от #12
08:27 21.06.2026
12 Виждащ
До коментар #11 от "име":Объркал си се мъничко.
Слугите на краварите и ционистите ще плащат, когато трябва да се плаща, а те ще са там само когато има печалба.
Коментиран от #17
08:30 21.06.2026
13 Васил
Коментиран от #15
08:35 21.06.2026
14 скоро
08:39 21.06.2026
15 Зелен Клоун
До коментар #13 от "Васил":На Банго Васил кой ли пък вярва?
08:39 21.06.2026
16 Без зетя
08:42 21.06.2026
17 име
До коментар #12 от "Виждащ":Абе, не съм се объркал много. В обора има доста недоволни че парите им потъват в разни войни, от които печелят само ВПК. Преди недовостваха, че милиардите им изтичат за киевската хунта, сега мрънкат че вместо за тяхните градове, ще отиват за възстановяване на щетите, които дончо и хитлуряху нанесоха в Иран. И обикновения американски данъкоплатец страда и ще страда.
08:54 21.06.2026
18 Даааа
До коментар #2 от "Мишел":Само не забравяй, че от обратната страна наистина могат да използват ядрени оръжия... 🤣
08:55 21.06.2026