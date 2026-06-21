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Окопна патова ситуация с дигитален привкус: Фронтът в Украйна влиза в лятото на 2026 г. с нова тактическа реалност
  Тема: Украйна

Окопна патова ситуация с дигитален привкус: Фронтът в Украйна влиза в лятото на 2026 г. с нова тактическа реалност

21 Юни, 2026 07:47, обновена 21 Юни, 2026 07:54 1 437 65

  • уккрайна-
  • русия-
  • война-
  • фронтова линия

Победител ще бъде този, чийто тил издържи по-дълго

Окопна патова ситуация с дигитален привкус: Фронтът в Украйна влиза в лятото на 2026 г. с нова тактическа реалност - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Докато Източна Европа навлиза в астрономическото лято, 1500-километровата фронтова линия в Украйна остава заклещена в безмилостна позиционна война.

Първите часове на неделния ден не донесоха драматични промени в картата на боевете, затвърждавайки тенденцията на стратегически застой. Зад привидния липса на мащабни териториални пробиви обаче се крие изключително динамична и технологично напреднала фаза на изтощение, която все повече се пренася дълбоко в тила на воюващите страни.

Според последните доклади на Института за изследване на войната (ISW) и европейски разузнавателни източници, руската офанзивна инерция от пролетта е сериозно отслабена, но натискът в ключови сектори на Донбас остава критичен.

Горещите точки: Къде се решава съдбата на Донбас?

През изминалото денонощие най-ожесточените сблъсъци са концентрирани в три основни направления.

Покровският възел запазва статута си на най-кръвопролитната точка на фронта. Руското командване е променило тактиката си – избягват се масираните челни атаки срещу укрепени градски зони. Вместо това се разчита на малки, силно подвижни пехотни групи, поддържани от денонощен артилерийски обстрел, целящ прекъсване на логистичните маршрути на украинската армия.

Руските сили правят опити да обградят Константиновка и Торецк. Основната им цел в момента е овладяването на географски височини, които да позволят разполагането на ретранслатори за FPV (First-Person View) дронове, което би парализирало украинското движение в радиус от десетки километри.

На Харковския фронт руският опит за създаване на „буферна зона“ изглежда окончателно блокиран. Украинските сили успешно удържаха позициите на международната граница. Същевременно, на Южния фронт в Запорожка област, украинските части отбелязаха ограничен, но важен тактически напредък в направлението на Гуляйполе.

Военни анализатори посочват, че характерът на сблъсъка през юни 2026 г. се определя от два фактора: технологичната война в тила и промяната на природната среда.Украйна разгърна безпрецедентна по мащаб кампания с интелигентни дронове с голям обсег, насочена директно срещу енергийното сърце на Русия. Последните удари срещу рафинерии и складове за гориво (включително в покрайнините на Москва) започват да дават сериозен отражение.

По неофициални данни, в редица руски региони и в окупирания Крим вече се усеща недостиг на бензин, което принуди местните власти да въведат ограничителни мерки и купонна система за горивата.

На самия фронт в сила влиза т.нар. „зеленка“ – гъстата лятна растителност. Тя коренно променя тактиката: улеснява маскировката на пехотата, но затруднява въздушното разузнаване, правейки боевете още по-близки и непредвидими.

Въпреки тактическите успехи на Украйна, ситуацията за Киев остава напрегната. Военният министър Михайло Федоров наскоро подчерта, че чисто технологичното превъзходство (в сферата на дроновете и РЕБ системите) вече не е достатъчно без дълбоки структурни реформи. Украйна продължава да изпитва трудности с ротацията и попълването на живата сила на предната линия.

От друга страна, Русия плаща огромна цена в техника и човешки ресурси за всеки метър напредък, а пренасянето на войната на нейна територия чрез икономически саботаж поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на военната ѝ машина.

Лятото на 2026 г. започва не с гръмки офанзиви, а с титаничен сблъсък на логистика, технологии и човешка издръжливост, в който победител ще бъде този, чийто тил издържи по-дълго.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    39 19 Отговор
    Истината е, че руската армия се придвижва по цели яфронт.

    07:56 21.06.2026

  • 2 зИленски

    20 11 Отговор
    Ще избутаме лятото.Зимата ни е зор

    07:57 21.06.2026

  • 3 Кадия

    1 1 Отговор
    стоит !

    08:01 21.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    23 30 Отговор
    Няма нещо което рушняка да е подхванал и направил както трябва !!! Колите им от времето на Флинтстоун, градовете от каменната ера ама без камъните, държавата бананова република ама без бананите, комунизма само за някои, армията магарета и пияндypници, президентът КГБ канцеларска мишка.

    Коментиран от #15, #52

    08:01 21.06.2026

  • 5 Гост

    9 5 Отговор
    Страаашна и жалка работа! Без коментар!

    08:01 21.06.2026

  • 6 ЗЕЛЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

    21 10 Отговор
    Ей сега ще врътне една перемога. Само му дайте още 500 МИЛИАРДА.

    08:02 21.06.2026

  • 7 Английски овесени ядки

    19 11 Отговор
    Каква околна война сънувате като руснаците са при Краматорск.

    08:02 21.06.2026

  • 8 1488

    17 13 Отговор
    масово събират като добитък всичко живо от улиците на масква и го тикат на фронта

    Коментиран от #14

    08:03 21.06.2026

  • 9 ЗНАЧИ ПАТОВА КАЗВАШ

    15 11 Отговор
    КОНСТАНТИНОВКА ЛИМАН
    И ТАМ ПАТОВА
    ТОЕСТ ВСУ ГИ ОПАТКАХА

    Коментиран от #34

    08:03 21.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    19 10 Отговор
    Патовата ситуация на фронта в Украйна се мести само на запад.

    08:05 21.06.2026

  • 12 СССР

    12 21 Отговор
    "Истината е, че руската армия се придвижва по цели яфронт." Истината е че СССР се разпадна. Така ще се разпадне и руската федерация. А остатъка ще се нарича СЕВЕРНА русия.

    Коментиран от #17, #22

    08:06 21.06.2026

  • 13 Като прочетох

    12 8 Отговор
    за "Покровският възел" и "опити да обградят Торецк", ми стана ясно, че Института отдавна са се окопна, позиционна ситуация с дигитален прувкус! И нататък не можах да продължа.

    Не ви ли омръзна да им преписвате глупостите! Дори соровата агитка тук ще ви се смее!

    08:06 21.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бялото знаме

    12 13 Отговор
    ще спаси укройна..от още повече жертви..в тази провоцирана от сащ и европа касапница..който не е съгласен..куфар, гара, Киев..гробище..и после да няма не съм чул...Най много искат война тези, които искат да жертват чужди деца за своите пъклени планове..

    08:07 21.06.2026

  • 17 Ба бааааа

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "СССР":

    Чекай то и Хитлер така мислеше и накрая у Берлин се говореше на Руски

    08:08 21.06.2026

  • 18 Пич

    13 7 Отговор
    Глупости на търкалета !!! В Украйна положението е като в Дантевия Ад - писък, и скърцане със зъби !!! Казах ви да изчакате две седмици, но изглежда Русия няма да изчака толкова !!!

    Коментиран от #25

    08:08 21.06.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    11 15 Отговор
    "...победител ще бъде този, чийто тил издържи по-дълго..."

    Тилът на Украйна е цял Свят, дори и Китай !!!
    Тилът на Русия е......Радев и България. А всички знаем как приключват страните, които разчитат на българския тил ☝️😆😆

    Коментиран от #26, #31, #57

    08:08 21.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да да

    10 7 Отговор
    всичко върви по план..заличаване на укропейтриоти продължава..а в ЕС..ще се сбият кой да ги представлява в преговорите с Путин..вече и те не знаят коя гора да хванат..още малко време и европа ще се разпадне на малки джамахерии..не ти трябва враг, когато има десетки милиони талибани в Европа..иде гражданска война..

    08:11 21.06.2026

  • 22 Мишел

    15 5 Отговор

    До коментар #12 от "СССР":

    Обади се, като стане.
    На НатО им харесва да воюват безопасно за себе си чрез кръвта на Украйна, но тези възможности приключват.

    Коментиран от #27, #28, #32

    08:11 21.06.2026

  • 23 Копейки,

    5 10 Отговор
    В коя друга страна освен в Русия има купони и опашки за бензин? Коментирайте.В България има Интернет.

    Коментиран от #33

    08:13 21.06.2026

  • 24 Мъко моя, мисирска

    5 4 Отговор
    Как патова, бе! Зеленото бие навсякъде и по всяко време.. само пари му давайте и малко "екстри"

    08:14 21.06.2026

  • 25 Чиниш ми се

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #37

    08:15 21.06.2026

  • 26 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти да видиш, колко малък бил света част от ЕС и САЩ било цял свят !

    Коментиран от #30

    08:15 21.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Верно ли бе?

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Тролска смарт.

    08:16 21.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Това кога ще стане?

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    08:18 21.06.2026

  • 33 Купейка

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Копейки,":

    Купи си ушанка да свикваш за зимата

    08:19 21.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вече са

    1 3 Отговор
    на подстъпите на Модква, остават някакви 2 - 3 хиляди километра...

    08:21 21.06.2026

  • 37 Мухахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чиниш ми се":

    Питай баба си

    Коментиран от #40

    08:22 21.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ес е 🚾

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    Дюнержиница

    Коментиран от #42

    08:23 21.06.2026

  • 40 питахме

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мухахаха":

    маати

    Коментиран от #56

    08:24 21.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 знаиш

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ес е 🚾":

    оти лапкаш вътре

    08:25 21.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 жик так

    2 1 Отговор
    Потника каза че до Септември ще превземе Москва ??!!

    Коментиран от #46

    08:26 21.06.2026

  • 45 С всеки изминал ден

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мухахаха":

    Русия потъва все по-дълбоко и стана за смях пред целият свят.Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.
    Като не ти отърва марш в първобитният руски мир!

    Коментиран от #53

    08:27 21.06.2026

  • 46 г ейтак

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "жик так":

    вече са превзели задния ти двор

    08:28 21.06.2026

  • 47 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Съдбата на Украйна, не само донбанс отдавна е решена.. Просто е време европейската политическа измет да си стягат парцалките и да се махат

    08:28 21.06.2026

  • 48 Абе

    2 1 Отговор
    Чей Торецк и Покровск?

    ISW у ред ли са? Съвсем са им избили лагерите май.

    08:28 21.06.2026

  • 49 Тила

    0 1 Отговор
    на укрията ще издържи по дълго! В скоро време ще има нови стотина милярда заем за укрите!

    08:30 21.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    1 1 Отговор
    Русия е в съюз с Китай, Северна Корея, Иран. Тилът на Украйна са единствено държави в НатО, които я крепят с оръжия. Тези държави намаляват непрекъснато, последната напуснала е Полша, имат проблеми и с България, САЩ са заети с Иран и Китай..

    Коментиран от #58

    08:32 21.06.2026

  • 52 БАРС

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    ДА МЕЧТАЕШ НЕ ВРЕДНО.ТИ ВИЖДАШ ЛИ СИ НОВВИТЕ ИМ ЛАДИ КАТО САМАРА,АЗИМУТ,ИСКРА,АУРИС ИМАТ БУС ЛИМОЗИНА КАКТО И КОМБИТА ПУТИН С ТАКАВА СЕ ВОЗИ СУПЕР Е НОВАТА ВОЛГА,НОВИТЕ ИМ КАМАЗИ ДЕТО СА ВИНАГИ ПОБЕДИТЕЛИ НА РАЛИТО ПАРИЖ ДАКАР.ПРАВЯТ МНОГО КРАСИВИ АВТОБУСИ ,ВЛАКОВЕ,ТРАМВАИ.ПРАВЯТ СИ ХЛАДИЛНИЦИ ИЗОБЩО БИТОВА ТЕХНИКА САМОЛЕТИ РАКЕТИ ВСЯКАКЪВ ВИД ОРЪЖЕ И Т.Н ВСИЧКО СИ Е ТЯХНО ,А НИЕ КАКВО ИМАМЕ НАШЕ А ДА ЧУШКО ПЕКА НАПРАВО ШАШНАХМЕ СВЕТЪТ И ЕЛ СКАРИЧКИТЕ.КАЖИ ПОНЕ ЕДНО НАШО ,НАШО ДЕТО СЕ ИЗНАСЯ ПО СВЕТА А ВСИЧКО КОЕТО НАПИСАХ РАШКИТЕ СИ ГО ИЗНАСЯТ АБСОЛЮТНО ВЯРНО ИЗНАСЯТ.

    08:32 21.06.2026

  • 53 АМИ ИМАТ ДОБРА ОФЕРТА

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "С всеки изминал ден":

    НАДЗИРАТЕЛ В ТРУДОВ ЛАГЕР ЗА СОРОСНЕТА
    НА СМЕНИ
    ЩА СИ ПОМИСЛЯ

    08:34 21.06.2026

  • 54 Васил

    2 3 Отговор
    Новата реалност е че Украинците настъпва а рашистите са натикани в ъгъла май Зеленски провежда СВО.

    08:34 21.06.2026

  • 55 ОНЯ с ДРОНЯ

    2 1 Отговор
    АЙДЕ ЗА ДОБРО УТРО.

    В КРИМ ПАК ГОРИ И МИРИШЕ
    НА ИЗГОРЯЛА РУСКА ЛЕШ.

    ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
    ТЕЦА

    ПАК СА ИМАЛИ БЛИЗКА СРЕЩА
    СЪС ОТЛОМКИ
    ОТ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГОРИТ ТРАВА

    08:34 21.06.2026

  • 56 Е как

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "питахме":

    Си говорил, докато лапаш! Феноменален гълтач!?

    08:38 21.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Нещо, което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁😁😁

    08:45 21.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Губернаторът Александър Соколов

    1 0 Отговор
    ИЗДАЛ ЗАПОВЕД

    В КРИМ

    СЛЕД 22.00 ЧАСА
    НИКАКВИ СКУТЕРИ
    МОТОРЧЕТА И АТВта
    По УЛИЦИТЕ ДА НЕ СЕ
    ДВИЖАТ.

    ЗАЩОТО БРЪМЧЕНЕТО ИМ
    ПРИЛИЧАЛО НА ЗВУКЪТ
    АТАКУВАЩИТЕ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕ НАДО ПАНИКИ .

    ЛЕТНИЯТ СЕЗОН В КРИМ

    ВЪРВИ

    ПО ПЛАНУ.

    08:47 21.06.2026

  • 61 име

    2 1 Отговор
    На ИВС, които чак преди месец си актуализираха картата за да покажат, че Покровск и Мирноград са със нови имена, което те случи още Ноември миналата година, няма смисъл дори да им се четат глупостите. Реалността е че руснаците си мачкат навсякъде. Първо, запалиха ушите на неясно корко голяма армия бандери и наемници, които се готвеха да правят десант в Крим. Второ, агломерацията Славяск-Краматорск е на 10км от линиите им и вече думкат с артилерия и гонят бандерите из градовете с малки ФПВ дронове. В момента ги ображдат от юг, от към Добропиля и от север, от към Лиман, като им прекъсват линиите за снабдяване, почва големия отстрел на бандери, както направиха с Лиман и Константиновка, които вече са под руски контрол. След Добропиля, в посока Днепропетровск също има пробив и бандерите наредиха евакуация на петнадесет населени места, щото ще струпват там части и руснаците като ги денацифицират, поне да не загиват цивилни. А по отношение на снабдителните линии, разположиха заглушители на ефира за сателитите на Стралинк и бандераските нападения с дронове рязко спаднаха.

    Коментиран от #62

    08:50 21.06.2026

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "име":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #63, #64, #65

    08:55 21.06.2026

  • 63 Четвърта

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Година откакто се опитваш да докажеш, че мъж може да роди!

    Благодаря за вниманието!

    09:01 21.06.2026

  • 64 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Значение има коя година е. Важен е крайния резултат.

    09:01 21.06.2026

  • 65 Ейй, ти още ли си жив

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес за последно да видиш изгрева!

    09:01 21.06.2026

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