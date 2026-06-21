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Тестват автономни дронове и системи за откриване на заплахи с изкуствен интелект

Тестват автономни дронове и системи за откриване на заплахи с изкуствен интелект

21 Юни, 2026 11:45 893 29

  • сибиу-
  • румъния-
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  • изкуствен интелект-
  • ai

Опитите се провеждат в рамките на международния хакатон в румънския град Сибиу

Тестват автономни дронове и системи за откриване на заплахи с изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Специалисти по отбрана ще тестват решения за откриване на дронове, автономни дронове, базирани на изкуствен интелект, и роботизирани системи за идентифициране на противопехотни мини, както и други изобретения в областта, по време на международния хакатон "Дифенс-Екс 2026" (Defense-X 2026), организиран от румънската Академия за сухопътни войски "Николае Бълческу" в Сибиу от 21 до 23 юни, се съобщава в прессъобщение, цитирано от БТА.

"Основната новост на изданието Defense-X 2026 е въвеждането на компонент, посветен на демонстрации и практическо валидиране. Това позволява тестване на разработени решения в рамка, близка до реални оперативни условия, и улеснява директния диалог между разработчици, крайни потребители и лица, вземащи решения. Чрез този подход Defense-X затвърждава ролята си на ускорител на иновациите в областта на отбраната, допринасяйки за идентифицирането, валидирането и разработването на технологии с реален потенциал за внедряване. Defense-X днес представлява повече от технологично събитие. Това е платформа за сътрудничество и връзка между военната среда, университетите, изследователските институти, стартиращите компании и индустрията, с цел трансформиране на техническия опит и иновативните идеи в конкретни възможности за националната сигурност", се казва в прессъобщението.

Според цитирания източник "участниците ще демонстрират иновативни решения в стратегически области като киберсигурност и разузнаване на заплахите, автономни системи и роботика, изкуствен интелект за тактически комуникации и подкрепа на решенията, системи за UAV (безпилотни летателни апарати) и UGV (безпилотни наземни апарати), електронна война и мониторинг на електромагнитния спектър, симулация, обучение и виртуална реалност, както и Edge AI и устойчива цифрова инфраструктура за полеви операции."

Сред проектите, участвали в конкурса, са AEGIS Drone – автономен дрон, оборудван с камери, радар и сензори за откриване и класифициране на заплахи с помощта на алгоритми за машинно обучение, PADEVar Team – пасивна мрежа за ранно предупреждение за откриване на дронове, която използва смартфони с операционна система Android като разпределени сензори, и SkyDetectors – решение, предназначено за интегриране на дронове в контролирано въздушно пространство.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    6 4 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #15, #28

    11:51 21.06.2026

  • 2 Па то и у хомик

    7 4 Отговор
    Могучая на старухата Педофил е така!
    Автономни.. МАГАРЕТА, КОКОШАРНИЦИ върху танковете и... велосиПЕДИ,..сите с Изкуствен интелект!!
    Даже и .. летяща чиния у .. Москалбад
    Ееееедехееее

    Коментиран от #7, #16

    11:53 21.06.2026

  • 3 ......

    6 4 Отговор
    УКРАЙНА Е СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ОБЛАСТТА НА ДРОНОВЕТЕ.

    Коментиран от #14

    11:53 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шафьоро

    6 3 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    11:57 21.06.2026

  • 7 Защо руската армия яхна магарета?

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Па то и у хомик":

    На източния фронт руските войски впрягат коне и магарета – животни, които в миналите векове са били основна опора на бойните полета – за да се противопоставят на украинските сили. Това може да изглежда комично, но тази необичайна тактика на окупаторите има своето обяснение, пише The Wall Street Journal. „Не съм сигурен, че възраждането на стари технологии – мрежи, пушки, коне – е доброволен избор. Това са отчаяни опити да се справят с дроновете“, обяснява Филипс О’Брайън, професор по стратегически изследвания в Университета Сейнт Андрюс, Шотландия.
    „Дори тази картина с магаретата и конете като транспортни средства… Фактът, че са стигнали дотам, означава, че руснаците имат оперативни проблеми – че вече не могат да доставят войници, боеприпаси и храна с камиони ‘буханки’, а сега са принудени да впрягат нещастните магарета“, коментира анализаторът.

    11:59 21.06.2026

  • 8 Това е матрицата

    6 0 Отговор
    Дронове ще преследват хора и МПСта

    12:04 21.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нормално

    5 2 Отговор
    Путин превърна руснаците в тестови мишки на натовски разработки.

    12:05 21.06.2026

  • 11 Меси от Банкя

    5 2 Отговор
    В Москва изгасиха ли пожарите?

    Коментиран от #12, #19

    12:06 21.06.2026

  • 12 Хаяско

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Меси от Банкя":

    пусна ли интернета в Раша?

    12:08 21.06.2026

  • 13 Удри

    5 1 Отговор
    Миналата година Зеленски каза - дайте ми пари и ще залея Русия с дронове. Беше прав.

    12:09 21.06.2026

  • 14 Так точно..

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "......":

    И като падне дрона върху главата на някое детенце, кой е виновен ? Разбира се ИИ...
    Нали така казаха за девическото училище в Иран?

    12:10 21.06.2026

  • 15 ИИ без интелект

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Халюцинираш, чипът ти е повреден...

    12:11 21.06.2026

  • 16 Добре ли си?

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Па то и у хомик":

    Хапчетата редовно..

    12:12 21.06.2026

  • 17 ИИ без интелект

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Димяща ушанка":

    димят ти платките..

    12:12 21.06.2026

  • 18 Тата Бим

    5 1 Отговор
    В Тубата вече има цяла колекция от клипове на хванати в крачка от дронове руски мусори. Нарочно вече им снимат лицата за да си ги видят близки и приятели. Пукат ги като пуканки. И най добрия обучен войник е тотално безпомощен пред тази технология.

    12:14 21.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 браво

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Боби Баламата":

    Подхожда ти ника, може и Будалата..

    12:14 21.06.2026

  • 21 КАЯ КАЛАС

    1 3 Отговор
    Първо трябва естествен интелект, за да ползваш изкуствен интелект.

    Коментиран от #22

    12:22 21.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    1 1 Отговор
    Бензиностанциите в Крим спират да продават гориво, украинците тотално разкостиха окупирания полуостров. Нефтен склад в окупирания от Русия град Керч на Кримския полуостров гори след украинска атака през нощта на 20 срещу 21 юни. Според анализ на база на геолокализирани кадри, направен от руския опозиционен канал ASTRA, в пламъци е и пристанището „Кавказ“ на руската страна на Керченския пролив. Нефтохранилището на търговското пристанище в Керч се намира на по-малко от 1 километър от мястото, където Кримският мост се съединява с брега. Хранилището се използва за съхранение и претоварване на нефтопродукти (мазут, дизелово гориво) през Керченския пролив. Този горивен терминал снабдява корабите с гориво и обслужва фериботната линия Крим–Кавказ.

    Коментиран от #29

    12:40 21.06.2026

  • 25 ПУСНЕТЕ ЕДНА СТАТИЯ

    2 1 Отговор
    За победите на мистър Бийн на крек.

    12:51 21.06.2026

  • 26 Многоходовото

    1 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:59 21.06.2026

  • 27 НА КАЯ КАЛАС

    1 0 Отговор
    Не и трябва изкуствен интелект. Тя е естествен интелект.

    13:01 21.06.2026

  • 28 Бъркаш се

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета

    13:04 21.06.2026

  • 29 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    много лъжа пак,много нещо, толкова ли огладня

    13:06 21.06.2026

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