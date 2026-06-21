Тестват автономни дронове и системи за откриване на заплахи с изкуствен интелект

Специалисти по отбрана ще тестват решения за откриване на дронове, автономни дронове, базирани на изкуствен интелект, и роботизирани системи за идентифициране на противопехотни мини, както и други изобретения в областта, по време на международния хакатон "Дифенс-Екс 2026" (Defense-X 2026), организиран от румънската Академия за сухопътни войски "Николае Бълческу" в Сибиу от 21 до 23 юни, се съобщава в прессъобщение, цитирано от БТА.
"Основната новост на изданието Defense-X 2026 е въвеждането на компонент, посветен на демонстрации и практическо валидиране. Това позволява тестване на разработени решения в рамка, близка до реални оперативни условия, и улеснява директния диалог между разработчици, крайни потребители и лица, вземащи решения. Чрез този подход Defense-X затвърждава ролята си на ускорител на иновациите в областта на отбраната, допринасяйки за идентифицирането, валидирането и разработването на технологии с реален потенциал за внедряване. Defense-X днес представлява повече от технологично събитие. Това е платформа за сътрудничество и връзка между военната среда, университетите, изследователските институти, стартиращите компании и индустрията, с цел трансформиране на техническия опит и иновативните идеи в конкретни възможности за националната сигурност", се казва в прессъобщението.
Според цитирания източник "участниците ще демонстрират иновативни решения в стратегически области като киберсигурност и разузнаване на заплахите, автономни системи и роботика, изкуствен интелект за тактически комуникации и подкрепа на решенията, системи за UAV (безпилотни летателни апарати) и UGV (безпилотни наземни апарати), електронна война и мониторинг на електромагнитния спектър, симулация, обучение и виртуална реалност, както и Edge AI и устойчива цифрова инфраструктура за полеви операции."
Сред проектите, участвали в конкурса, са AEGIS Drone – автономен дрон, оборудван с камери, радар и сензори за откриване и класифициране на заплахи с помощта на алгоритми за машинно обучение, PADEVar Team – пасивна мрежа за ранно предупреждение за откриване на дронове, която използва смартфони с операционна система Android като разпределени сензори, и SkyDetectors – решение, предназначено за интегриране на дронове в контролирано въздушно пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #15, #28
11:51 21.06.2026
2 Па то и у хомик
Автономни.. МАГАРЕТА, КОКОШАРНИЦИ върху танковете и... велосиПЕДИ,..сите с Изкуствен интелект!!
Даже и .. летяща чиния у .. Москалбад
Ееееедехееее
Коментиран от #7, #16
11:53 21.06.2026
3 ......
Коментиран от #14
11:53 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шафьоро
11:57 21.06.2026
7 Защо руската армия яхна магарета?
До коментар #2 от "Па то и у хомик":На източния фронт руските войски впрягат коне и магарета – животни, които в миналите векове са били основна опора на бойните полета – за да се противопоставят на украинските сили. Това може да изглежда комично, но тази необичайна тактика на окупаторите има своето обяснение, пише The Wall Street Journal. „Не съм сигурен, че възраждането на стари технологии – мрежи, пушки, коне – е доброволен избор. Това са отчаяни опити да се справят с дроновете“, обяснява Филипс О’Брайън, професор по стратегически изследвания в Университета Сейнт Андрюс, Шотландия.
„Дори тази картина с магаретата и конете като транспортни средства… Фактът, че са стигнали дотам, означава, че руснаците имат оперативни проблеми – че вече не могат да доставят войници, боеприпаси и храна с камиони ‘буханки’, а сега са принудени да впрягат нещастните магарета“, коментира анализаторът.
11:59 21.06.2026
8 Това е матрицата
12:04 21.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нормално
12:05 21.06.2026
11 Меси от Банкя
Коментиран от #12, #19
12:06 21.06.2026
12 Хаяско
До коментар #11 от "Меси от Банкя":пусна ли интернета в Раша?
12:08 21.06.2026
13 Удри
12:09 21.06.2026
14 Так точно..
До коментар #3 от "......":И като падне дрона върху главата на някое детенце, кой е виновен ? Разбира се ИИ...
Нали така казаха за девическото училище в Иран?
12:10 21.06.2026
15 ИИ без интелект
До коментар #1 от "руската мечка":Халюцинираш, чипът ти е повреден...
12:11 21.06.2026
16 Добре ли си?
До коментар #2 от "Па то и у хомик":Хапчетата редовно..
12:12 21.06.2026
17 ИИ без интелект
До коментар #4 от "Димяща ушанка":димят ти платките..
12:12 21.06.2026
18 Тата Бим
12:14 21.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 браво
До коментар #5 от "Боби Баламата":Подхожда ти ника, може и Будалата..
12:14 21.06.2026
21 КАЯ КАЛАС
Коментиран от #22
12:22 21.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мишел
Коментиран от #29
12:40 21.06.2026
25 ПУСНЕТЕ ЕДНА СТАТИЯ
12:51 21.06.2026
26 Многоходовото
12:59 21.06.2026
27 НА КАЯ КАЛАС
13:01 21.06.2026
28 Бъркаш се
До коментар #1 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета
13:04 21.06.2026
29 хахахахха
До коментар #24 от "Мишел":много лъжа пак,много нещо, толкова ли огладня
13:06 21.06.2026