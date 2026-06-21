Тестват автономни дронове и системи за откриване на заплахи с изкуствен интелект

Специалисти по отбрана ще тестват решения за откриване на дронове, автономни дронове, базирани на изкуствен интелект, и роботизирани системи за идентифициране на противопехотни мини, както и други изобретения в областта, по време на международния хакатон "Дифенс-Екс 2026" (Defense-X 2026), организиран от румънската Академия за сухопътни войски "Николае Бълческу" в Сибиу от 21 до 23 юни, се съобщава в прессъобщение, цитирано от БТА.

"Основната новост на изданието Defense-X 2026 е въвеждането на компонент, посветен на демонстрации и практическо валидиране. Това позволява тестване на разработени решения в рамка, близка до реални оперативни условия, и улеснява директния диалог между разработчици, крайни потребители и лица, вземащи решения. Чрез този подход Defense-X затвърждава ролята си на ускорител на иновациите в областта на отбраната, допринасяйки за идентифицирането, валидирането и разработването на технологии с реален потенциал за внедряване. Defense-X днес представлява повече от технологично събитие. Това е платформа за сътрудничество и връзка между военната среда, университетите, изследователските институти, стартиращите компании и индустрията, с цел трансформиране на техническия опит и иновативните идеи в конкретни възможности за националната сигурност", се казва в прессъобщението.

Според цитирания източник "участниците ще демонстрират иновативни решения в стратегически области като киберсигурност и разузнаване на заплахите, автономни системи и роботика, изкуствен интелект за тактически комуникации и подкрепа на решенията, системи за UAV (безпилотни летателни апарати) и UGV (безпилотни наземни апарати), електронна война и мониторинг на електромагнитния спектър, симулация, обучение и виртуална реалност, както и Edge AI и устойчива цифрова инфраструктура за полеви операции."

Сред проектите, участвали в конкурса, са AEGIS Drone – автономен дрон, оборудван с камери, радар и сензори за откриване и класифициране на заплахи с помощта на алгоритми за машинно обучение, PADEVar Team – пасивна мрежа за ранно предупреждение за откриване на дронове, която използва смартфони с операционна система Android като разпределени сензори, и SkyDetectors – решение, предназначено за интегриране на дронове в контролирано въздушно пространство.