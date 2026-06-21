Споразумението между Иран и САЩ трябва да гарантира сигурността на арабските страни

Бъдещото окончателно споразумение между Иран и САЩ, наред с други неща, ще гарантира сигурността на всички арабски страни. Това мнение изрази египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси.
„Окончателното споразумение ще гарантира сигурността на страните-членки на GCC (Съвет за сътрудничество в Персийския залив) и на всички арабски държави, както и ще осигури зачитане на тяхната териториална цялост и суверенитет“, подчерта ал-Сиси на среща в Кайро с външните министри на Пакистан, Саудитска Арабия и Турция. Коментарите на египетския лидер бяха публикувани от неговия офис.
Египетският президент също благодари на Пакистан за посредническите му усилия в преговорите между САЩ и Иран и призова за „продължаваща работа по прилагането на разпоредбите на подписаното споразумение“.
САЩ и Иран преди това подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Преговорите за прилагане на разпоредбите на документа в момента се водят в Бюргенщок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До Милена Богданова Редакторът
Вчера Москва беше в Руини
Кримският полуостров е без гориво, само за военните е разрешено да зарежда
В москва и Петербург са разрешават по 20 литра на седмица разпределят се със купони
АЗ ЛИ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАМ ТЕЗИ НОВИНИ ИЛИ РЕДАКТИРЪТ ???
17:50 21.06.2026
2 Kaлпазанин
17:50 21.06.2026
3 Цар Дарий
17:51 21.06.2026
4 звездите ми говорят
17:51 21.06.2026
5 Тя Русия Умря
Срам и позор за Българската Журналистика и България сте вие про Руските Боклуци
17:53 21.06.2026
6 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЧЕ РУСОФИЛКИТЕ СВАЛИХА УШАНКИТЕ
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
17:55 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ
Поредната Обосрация на
ВОВКА МАСОВКАТА .
УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
УДАРИХА НЕ ЕДИН
А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...
ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
ВИЖДА КАК ГОРЯТ
3
РУСКИ ЛЕГЕНА.
ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
ДА СИ ТЪРСЯТ
СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.
РА РА РА
18:02 21.06.2026
9 Милена Богданова е Срам и Позор за
Възхвалява всичко това против което са се борили Ботев и Левски именно Свободата
Вие сте народни Предатели
БОКЛУЦИ МРЪСНИ!!!
18:03 21.06.2026
10 име
18:11 21.06.2026