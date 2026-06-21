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Споразумението между Иран и САЩ трябва да гарантира сигурността на арабските страни

Споразумението между Иран и САЩ трябва да гарантира сигурността на арабските страни

21 Юни, 2026 17:45 622 10

  • ал сиси-
  • президент-
  • египет-
  • швейцария-
  • преговори

Египетският президент също благодари на Пакистан за посредническите му усилия в преговорите

Споразумението между Иран и САЩ трябва да гарантира сигурността на арабските страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бъдещото окончателно споразумение между Иран и САЩ, наред с други неща, ще гарантира сигурността на всички арабски страни. Това мнение изрази египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси.

„Окончателното споразумение ще гарантира сигурността на страните-членки на GCC (Съвет за сътрудничество в Персийския залив) и на всички арабски държави, както и ще осигури зачитане на тяхната териториална цялост и суверенитет“, подчерта ал-Сиси на среща в Кайро с външните министри на Пакистан, Саудитска Арабия и Турция. Коментарите на египетския лидер бяха публикувани от неговия офис.

Египетският президент също благодари на Пакистан за посредническите му усилия в преговорите между САЩ и Иран и призова за „продължаваща работа по прилагането на разпоредбите на подписаното споразумение“.

САЩ и Иран преди това подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Преговорите за прилагане на разпоредбите на документа в момента се водят в Бюргенщок.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Милена Богданова Редакторът

    2 3 Отговор
    Снощи Русия беше бомбандирана на 2500 километра дълбочина
    Вчера Москва беше в Руини
    Кримският полуостров е без гориво, само за военните е разрешено да зарежда
    В москва и Петербург са разрешават по 20 литра на седмица разпределят се със купони

    АЗ ЛИ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАМ ТЕЗИ НОВИНИ ИЛИ РЕДАКТИРЪТ ???

    17:50 21.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Кои арабски страни ,Палестина и Ливан влизат ли в тях ,или сигурността само на ония оядените еврейско подлоги

    17:50 21.06.2026

  • 3 Цар Дарий

    1 1 Отговор
    Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн ще бъдат персийски провинции.

    17:51 21.06.2026

  • 4 звездите ми говорят

    0 0 Отговор
    Моджтабата ще лавира търговски, но е злопаметен.

    17:51 21.06.2026

  • 5 Тя Русия Умря

    3 2 Отговор
    Тя с иран цял ден ни занимава
    Срам и позор за Българската Журналистика и България сте вие про Руските Боклуци

    17:53 21.06.2026

  • 6 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 1 Отговор
    НАЙ ВАЖНОТО Е

    ЧЕ РУСОФИЛКИТЕ СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    17:55 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ

    1 0 Отговор
    Пак скриха

    Поредната Обосрация на

    ВОВКА МАСОВКАТА .

    УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
    УДАРИХА НЕ ЕДИН

    А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...

    ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
    ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
    ВИЖДА КАК ГОРЯТ
    3
    РУСКИ ЛЕГЕНА.

    ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
    ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
    ДА СИ ТЪРСЯТ
    СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.

    РА РА РА

    18:02 21.06.2026

  • 9 Милена Богданова е Срам и Позор за

    0 0 Отговор
    България и Българският Народ
    Възхвалява всичко това против което са се борили Ботев и Левски именно Свободата

    Вие сте народни Предатели
    БОКЛУЦИ МРЪСНИ!!!

    18:03 21.06.2026

  • 10 име

    0 0 Отговор
    Не Иран нападна арабските страни, а арабските страни предоставиха територията си за да извършват краварите и ционистите терористични актове. Ирам има нужда от гарантиране на сигурността, а не агресорите и тяхните подлоги.

    18:11 21.06.2026

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