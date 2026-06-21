Споразумението между Иран и САЩ трябва да гарантира сигурността на арабските страни

Бъдещото окончателно споразумение между Иран и САЩ, наред с други неща, ще гарантира сигурността на всички арабски страни. Това мнение изрази египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси.

„Окончателното споразумение ще гарантира сигурността на страните-членки на GCC (Съвет за сътрудничество в Персийския залив) и на всички арабски държави, както и ще осигури зачитане на тяхната териториална цялост и суверенитет“, подчерта ал-Сиси на среща в Кайро с външните министри на Пакистан, Саудитска Арабия и Турция. Коментарите на египетския лидер бяха публикувани от неговия офис.

Египетският президент също благодари на Пакистан за посредническите му усилия в преговорите между САЩ и Иран и призова за „продължаваща работа по прилагането на разпоредбите на подписаното споразумение“.

САЩ и Иран преди това подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Преговорите за прилагане на разпоредбите на документа в момента се водят в Бюргенщок.