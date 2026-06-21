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Скандал в Бюргенщок: Иранската делегация напусна преговорите заради заплахите на Тръмп

Скандал в Бюргенщок: Иранската делегация напусна преговорите заради заплахите на Тръмп

21 Юни, 2026 18:42, обновена 21 Юни, 2026 20:39 4 672 43

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  • сащ-
  • иран

Преди това преговорите между САЩ, Иран и посредниците бяха прекъснати, а Техеран започна консултации с представителите на Катар

Скандал в Бюргенщок: Иранската делегация напусна преговорите заради заплахите на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дългоочакваният 60-дневен дипломатически маратон за постигане на постоянно мирно споразумение между Вашингтон и Техеран претърпя сериозен удар в самия си старт.

Иранската делегация прекъсна участието си и напусна масата за преговори в швейцарския курорт Бюргенщок в знак на протест срещу агресивната риторика на американския президент Доналд Тръмп.

Искрата на конфликта: „Ще избия всички!“

Дипломатическият скандал избухна след интервю на Доналд Тръмп за Fox News и поредица от публикации в неговата платформа Truth Social. Американският лидер отправи безпрецедентни военни и икономически заплахи към Иран, в случай че страната блокира стратегическия Ормузки проток или не спре атаките на своите прокси групировки, включително „Хизбула“ в Ливан.

„Ще избия всички (I'll blow the s--- out of them)“, заяви Тръмп, като добави, че при такъв сценарий Иран може „да престане да съществува като държава“. Президентът на САЩ очерта и планове за налагане на американски такси върху международното корабоплаване в района и дори за пълна военна окупация на водния път.

Техеран: „Ние сме тези, които ще действат“

Реакцията на Иран беше незабавна. Стана ясно, че Иран е настоял Съединените щати да спазват първата клауза от подписания меморандум за разбирателство, която постановява недопустимостта на взаимните заплахи, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според източниците си иранската страна „изисква Тръмп да спазва клауза 1 от споразумението, забраняваща заплахите“.

Информационни агенции Fars и Tasnim потвърдиха, че иранските представители са напуснали залата в Бюргенщок. Главният преговарящ на Техеран и председател на парламента Мохамад Багер Калибаф категорично отхвърли позицията на САЩ, определяйки я като проява на „отчаяние“.„Каквото и да говорят те, ние сме тези, които ще действат“, написа Галибаф в социалните мрежи, уверявайки, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за ответни действия.

Кой участва в преговорите край Люцернското езеро?

Срещата на върха се провежда под егидата на международни посредници, сред които ключова роля играят Пакистан и Катар. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Делегацията на Иран включва председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, външния министър Абас Арагчи, както и висши представители на банковия и петролния сектор.

Залогът: 14-точки и нерешени конфликти

Настоящите разговори трябваше да надградят подписания по-рано този месец временен Меморандум за разбирателство от 14 точки, целящ прекратяване на прокси войната между САЩ/Израел и Иран.

Преговорите обаче се натъкнаха на три основни препятствия:

Кризата в Ливан

Техеран настоява за незабавно спиране на огъня и изтегляне на Израел от Южен Ливан. Израел, който не е пряка страна в швейцарските преговори, продължава офанзивата си срещу „Хизбула“.

Статутът на Ормузкия проток

Ден преди срива Иран обяви затваряне на протока като контрамярка срещу израелските действия в Ливан. Вашингтон обаче е категоричен, че плаването остава безопасно и няма да допусне едностранен ирански контрол.

Санкции и ядрени гаранции

Иран изисква незабавно вдигане на петролното ембарго и размразяване на активи за милиарди долари. В замяна САЩ настояват за строги и писмени ангажименти срещу развитието на иранската ядрена програма.

Несигурно бъдеще

Към момента не е ясно дали и кога преговорите в Швейцария ще бъдат възобновени. Дипломатическото замразяване вече предизвика нервност на международните пазари, където анализатори прогнозират нов скок в цените на суровия петрол заради риска от реална военна ескалация в Близкия изток.

По-рано тази вечер четиристранните дипломатически преговори между САЩ и Иран бяха временно преустановени след едва 80 минути дискусии, съобщи иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източници от делегацията на Техеран.

Според официалните информации разговорите не са претърпели провал, а паузата е поискана за провеждане на спешни вътрешни консултации. Преговарящите екипи трябваше да съгласуват позициите си със своите столици, преди да се върнат на масата за преговори, като се очакваше сесиите да бъдат възобновени в рамките на деня.

След прекъсването на преговорите в четиристранен формат, иранската делегация започна двустранни консултации с представители на Катар.

Напрежение още преди старта

Дипломатическият маратон, в който като посредници участват Катар и Пакистан под домакинството на Швейцарското външно министерство, започна при изключително висока степен на напрежение. Срещата първоначално бе отложена в петък поради логистични проблеми и ожесточени боеве в Южен Ливан, но в крайна сметка стартира в неделя сутрин.

Още преди началото на закритите врати иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, категорично отказа участие в официалната прес-сесия. Иранските представители пренебрегнаха традиционното съвместно заснемане и ръкостискане с американската делегация, начело с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, и влязоха в залата едва след като медиите бяха отстранени.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    71 7 Отговор
    Очаквано..... Уж ще преговарят,а световният рекетьор и изнудвач Дончо отново заплашва...

    Коментиран от #15

    18:49 21.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 12 Отговор
    Преговорите пропаднаха.Бензин по 5 евро за литър.

    Коментиран от #9

    18:50 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 порядъчен евреин

    40 5 Отговор
    дълбоката д-ва става все по-плитка

    18:53 21.06.2026

  • 7 Юрий

    44 8 Отговор
    Тръмп приключва след 3 месеца
    . Да му мисли следващия, ако има такъв.

    18:54 21.06.2026

  • 8 Васил

    8 56 Отговор
    На Иранците и рашистите не може да се има доверия даже и да има договор.

    Коментиран от #21, #36, #39, #42

    18:57 21.06.2026

  • 9 Европеец

    40 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пепел ти на езика, ама натам отиват нещата..... Русия заради украинските удари спира износа, ако и Ормузкия проток няма да работи лоша работа..... Много живея демокрацията на бай ти Дончо, който продължава да не ходи на психиатър....

    Коментиран от #34

    18:59 21.06.2026

  • 10 мир няма да има

    6 38 Отговор
    Още преди дни Иран обяви, че е непреклонен и Ормузкия проток остава завинаги затворен за израелски кораби. Скоро Иран ще има отново Шах. Името му е Реза Пахлави.

    Коментиран от #24

    19:00 21.06.2026

  • 11 според агенция Фартс(пръдни)

    9 44 Отговор
    САЩ трябвало да забрани на Израел да се бори срещу тероризма!!! Израел не е американски щат и се бори за съществуването си! Факт!

    Коментиран от #16

    19:04 21.06.2026

  • 12 Баце

    37 6 Отговор
    Респект за Иран.

    19:24 21.06.2026

  • 13 ДОНИ ПРЕВЕДЕ ЛИ

    23 5 Отговор
    Вече 350 МИЛИАРДА

    19:36 21.06.2026

  • 14 Браво на Иран!

    37 6 Отговор
    Така се преговаря с агресори и убийци на деца! Нито крачка назад!

    19:37 21.06.2026

  • 15 Така де

    36 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Браво на иранците. Показват пълно презрение към обърканите американци.

    19:45 21.06.2026

  • 16 Механик

    20 5 Отговор

    До коментар #11 от "според агенция Фартс(пръдни)":

    Скоро пак ще обикаляте пустинята за обетована земя. Ма няма да са само 40 години тоя път.
    После барем 200 години ще кръщавате децата си с нееврейски имена. А може и повече.
    Вие си знаете реда, нали.

    19:48 21.06.2026

  • 17 Ормузкия проток е затворен

    16 5 Отговор
    и е отворен само за ирански и приятелски танкери! Затова и кораби преминават.
    Толкова ли е болезнено да проверите и го напишете.
    Това че (CENTCOM) "контрирал" е просто жонглиране с думи и факти.

    19:54 21.06.2026

  • 18 сащисан кравар

    14 1 Отговор
    Кой cp💩 на Бай Дончо в гащите?

    Коментиран от #20

    19:55 21.06.2026

  • 19 ?????

    20 4 Отговор
    Мда.
    Въпреки че имам доста резерви към аятоласите не мога да не призная че персите могат и знаят как се водят преговори.

    19:58 21.06.2026

  • 20 Жица

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "сащисан кравар":

    Никой, той сам...

    19:58 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мир няма да има

    3 14 Отговор
    Скоро Иран ще има отново Шах.

    Коментиран от #25

    20:01 21.06.2026

  • 23 Дзак

    13 2 Отговор
    САЩ искат да наложат контрол над Иран, извън първоначално обявените цели. Те смятат Иран за победена страна, което не е много реалистично.

    Коментиран от #37

    20:04 21.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ша има, ама коги гугутка prъcne.

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "мир няма да има":

    Има една приказка трай котьо за зелена тревица та и с шаха тъй. Иранците на шаха са му приготвили мат с пешката.

    20:08 21.06.2026

  • 26 КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ С ЕВРЕИТЕ

    11 0 Отговор
    Няма такъв филм.

    Коментиран от #27

    20:09 21.06.2026

  • 27 Що бе

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ С ЕВРЕИТЕ":

    Имаше един мустакат австриец, той много добре се разбираше с евреите!

    20:14 21.06.2026

  • 28 ЦРУ

    1 12 Отговор
    Иран е терористична държава подкрепяща световния тероризъм. С терористи не се преговаря, терористите се мачкат като хлебарки. На ход е Нетаняху с пейджърите.

    Коментиран от #41

    20:15 21.06.2026

  • 29 Иван 1

    7 1 Отговор
    Тръмп да озапти Сатаняхо иначе няма договорка.

    20:15 21.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Айляк

    6 1 Отговор
    Бат Дончо не може да озапти Биби Сатаняхуто и затова изиграва постановката със заплахата, щото знае, че иранците ще напуснат преговорите.
    Някой трябва да спре бесуването на Бибчо.
    Време е Русия и Китай да се намесят.

    Коментиран от #38

    20:19 21.06.2026

  • 32 Бай Лисан

    5 0 Отговор
    Иранците да подарят на бай Дончо една риза, с многооо дълги ръкави

    20:21 21.06.2026

  • 33 Шумен

    12 0 Отговор
    Браво на Иран !

    20:21 21.06.2026

  • 34 Бай Араб

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Петрол има колкото си щеш, чудят се на кого да го продават хората и се молят някой да го купи.Руския бренд петрол е с най-лошо качество от всички световни производители.Иначе от Иран не сме купували от времето на Соца, руснаците забраниха защото бил много евтин

    20:22 21.06.2026

  • 35 нннн

    3 0 Отговор
    Простено му е. Тръмп не знае какво говори.

    20:23 21.06.2026

  • 36 Коцито

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Иво ,що не сиЕбешмайката

    20:25 21.06.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    При това провалят Ванс!

    20:27 21.06.2026

  • 38 Бай Араб

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Айляк":

    Русия как да се намеси? Мария Захарова да направи изявление по руската телевизия ли? Китай си получава ритмично доставки и досега не е имало проблем, защо да се меси?

    20:29 21.06.2026

  • 39 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    А НА ..РОМИТЕ..КАТО ТЕБ...ИЗОБЩО

    20:29 21.06.2026

  • 40 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Къде им е ума на иранците да тръгнат да се занимават с глупости. Агент Краснов през първия си мандат караше американците да пият белина срещу ковид.

    20:32 21.06.2026

  • 41 Цукахара

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЦРУ":

    Н.М.П.

    20:36 21.06.2026

  • 42 Банго, ама много си зле !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Кой напусна едностранно договора подписан от Обама в 2015-а ???
    На 28-и февруари, кой почна да бомбардира Иран докато водеха преговори ???

    20:38 21.06.2026

  • 43 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Клоуните от фсщ да запада да не си повярваха че срещу тях са и дианци с лъкове и стрели

    20:43 21.06.2026

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