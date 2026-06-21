Скандал в Бюргенщок: Иранската делегация напусна преговорите заради заплахите на Тръмп

Дългоочакваният 60-дневен дипломатически маратон за постигане на постоянно мирно споразумение между Вашингтон и Техеран претърпя сериозен удар в самия си старт.

Иранската делегация прекъсна участието си и напусна масата за преговори в швейцарския курорт Бюргенщок в знак на протест срещу агресивната риторика на американския президент Доналд Тръмп.

Искрата на конфликта: „Ще избия всички!“

Дипломатическият скандал избухна след интервю на Доналд Тръмп за Fox News и поредица от публикации в неговата платформа Truth Social. Американският лидер отправи безпрецедентни военни и икономически заплахи към Иран, в случай че страната блокира стратегическия Ормузки проток или не спре атаките на своите прокси групировки, включително „Хизбула“ в Ливан.

„Ще избия всички (I'll blow the s--- out of them)“, заяви Тръмп, като добави, че при такъв сценарий Иран може „да престане да съществува като държава“. Президентът на САЩ очерта и планове за налагане на американски такси върху международното корабоплаване в района и дори за пълна военна окупация на водния път.

Техеран: „Ние сме тези, които ще действат“

Реакцията на Иран беше незабавна. Стана ясно, че Иран е настоял Съединените щати да спазват първата клауза от подписания меморандум за разбирателство, която постановява недопустимостта на взаимните заплахи, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според източниците си иранската страна „изисква Тръмп да спазва клауза 1 от споразумението, забраняваща заплахите“.

Информационни агенции Fars и Tasnim потвърдиха, че иранските представители са напуснали залата в Бюргенщок. Главният преговарящ на Техеран и председател на парламента Мохамад Багер Калибаф категорично отхвърли позицията на САЩ, определяйки я като проява на „отчаяние“.„Каквото и да говорят те, ние сме тези, които ще действат“, написа Галибаф в социалните мрежи, уверявайки, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за ответни действия.

Кой участва в преговорите край Люцернското езеро?

Срещата на върха се провежда под егидата на международни посредници, сред които ключова роля играят Пакистан и Катар. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Делегацията на Иран включва председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, външния министър Абас Арагчи, както и висши представители на банковия и петролния сектор.

Залогът: 14-точки и нерешени конфликти

Настоящите разговори трябваше да надградят подписания по-рано този месец временен Меморандум за разбирателство от 14 точки, целящ прекратяване на прокси войната между САЩ/Израел и Иран.

Преговорите обаче се натъкнаха на три основни препятствия:

Кризата в Ливан

Техеран настоява за незабавно спиране на огъня и изтегляне на Израел от Южен Ливан. Израел, който не е пряка страна в швейцарските преговори, продължава офанзивата си срещу „Хизбула“.

Статутът на Ормузкия проток

Ден преди срива Иран обяви затваряне на протока като контрамярка срещу израелските действия в Ливан. Вашингтон обаче е категоричен, че плаването остава безопасно и няма да допусне едностранен ирански контрол.

Санкции и ядрени гаранции

Иран изисква незабавно вдигане на петролното ембарго и размразяване на активи за милиарди долари. В замяна САЩ настояват за строги и писмени ангажименти срещу развитието на иранската ядрена програма.

Несигурно бъдеще

Към момента не е ясно дали и кога преговорите в Швейцария ще бъдат възобновени. Дипломатическото замразяване вече предизвика нервност на международните пазари, където анализатори прогнозират нов скок в цените на суровия петрол заради риска от реална военна ескалация в Близкия изток.

По-рано тази вечер четиристранните дипломатически преговори между САЩ и Иран бяха временно преустановени след едва 80 минути дискусии, съобщи иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източници от делегацията на Техеран.

Според официалните информации разговорите не са претърпели провал, а паузата е поискана за провеждане на спешни вътрешни консултации. Преговарящите екипи трябваше да съгласуват позициите си със своите столици, преди да се върнат на масата за преговори, като се очакваше сесиите да бъдат възобновени в рамките на деня.

След прекъсването на преговорите в четиристранен формат, иранската делегация започна двустранни консултации с представители на Катар.

Напрежение още преди старта

Дипломатическият маратон, в който като посредници участват Катар и Пакистан под домакинството на Швейцарското външно министерство, започна при изключително висока степен на напрежение. Срещата първоначално бе отложена в петък поради логистични проблеми и ожесточени боеве в Южен Ливан, но в крайна сметка стартира в неделя сутрин.

Още преди началото на закритите врати иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, категорично отказа участие в официалната прес-сесия. Иранските представители пренебрегнаха традиционното съвместно заснемане и ръкостискане с американската делегация, начело с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, и влязоха в залата едва след като медиите бяха отстранени.