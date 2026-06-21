Скандал в Бюргенщок: Иранската делегация напусна преговорите заради заплахите на Тръмп

Дългоочакваният 60-дневен дипломатически маратон за постигане на постоянно мирно споразумение между Вашингтон и Техеран претърпя сериозен удар в самия си старт.
Иранската делегация прекъсна участието си и напусна масата за преговори в швейцарския курорт Бюргенщок в знак на протест срещу агресивната риторика на американския президент Доналд Тръмп.
Искрата на конфликта: „Ще избия всички!“
Дипломатическият скандал избухна след интервю на Доналд Тръмп за Fox News и поредица от публикации в неговата платформа Truth Social. Американският лидер отправи безпрецедентни военни и икономически заплахи към Иран, в случай че страната блокира стратегическия Ормузки проток или не спре атаките на своите прокси групировки, включително „Хизбула“ в Ливан.
„Ще избия всички (I'll blow the s--- out of them)“, заяви Тръмп, като добави, че при такъв сценарий Иран може „да престане да съществува като държава“. Президентът на САЩ очерта и планове за налагане на американски такси върху международното корабоплаване в района и дори за пълна военна окупация на водния път.
Техеран: „Ние сме тези, които ще действат“
Реакцията на Иран беше незабавна. Стана ясно, че Иран е настоял Съединените щати да спазват първата клауза от подписания меморандум за разбирателство, която постановява недопустимостта на взаимните заплахи, съобщи телевизия „Ал Хадат“.
Според източниците си иранската страна „изисква Тръмп да спазва клауза 1 от споразумението, забраняваща заплахите“.
Информационни агенции Fars и Tasnim потвърдиха, че иранските представители са напуснали залата в Бюргенщок. Главният преговарящ на Техеран и председател на парламента Мохамад Багер Калибаф категорично отхвърли позицията на САЩ, определяйки я като проява на „отчаяние“.„Каквото и да говорят те, ние сме тези, които ще действат“, написа Галибаф в социалните мрежи, уверявайки, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за ответни действия.
Кой участва в преговорите край Люцернското езеро?
Срещата на върха се провежда под егидата на международни посредници, сред които ключова роля играят Пакистан и Катар. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Делегацията на Иран включва председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, външния министър Абас Арагчи, както и висши представители на банковия и петролния сектор.
Залогът: 14-точки и нерешени конфликти
Настоящите разговори трябваше да надградят подписания по-рано този месец временен Меморандум за разбирателство от 14 точки, целящ прекратяване на прокси войната между САЩ/Израел и Иран.
Преговорите обаче се натъкнаха на три основни препятствия:
Кризата в Ливан
Техеран настоява за незабавно спиране на огъня и изтегляне на Израел от Южен Ливан. Израел, който не е пряка страна в швейцарските преговори, продължава офанзивата си срещу „Хизбула“.
Статутът на Ормузкия проток
Ден преди срива Иран обяви затваряне на протока като контрамярка срещу израелските действия в Ливан. Вашингтон обаче е категоричен, че плаването остава безопасно и няма да допусне едностранен ирански контрол.
Санкции и ядрени гаранции
Иран изисква незабавно вдигане на петролното ембарго и размразяване на активи за милиарди долари. В замяна САЩ настояват за строги и писмени ангажименти срещу развитието на иранската ядрена програма.
Несигурно бъдеще
Към момента не е ясно дали и кога преговорите в Швейцария ще бъдат възобновени. Дипломатическото замразяване вече предизвика нервност на международните пазари, където анализатори прогнозират нов скок в цените на суровия петрол заради риска от реална военна ескалация в Близкия изток.
По-рано тази вечер четиристранните дипломатически преговори между САЩ и Иран бяха временно преустановени след едва 80 минути дискусии, съобщи иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източници от делегацията на Техеран.
Според официалните информации разговорите не са претърпели провал, а паузата е поискана за провеждане на спешни вътрешни консултации. Преговарящите екипи трябваше да съгласуват позициите си със своите столици, преди да се върнат на масата за преговори, като се очакваше сесиите да бъдат възобновени в рамките на деня.
След прекъсването на преговорите в четиристранен формат, иранската делегация започна двустранни консултации с представители на Катар.
Напрежение още преди старта
Дипломатическият маратон, в който като посредници участват Катар и Пакистан под домакинството на Швейцарското външно министерство, започна при изключително висока степен на напрежение. Срещата първоначално бе отложена в петък поради логистични проблеми и ожесточени боеве в Южен Ливан, но в крайна сметка стартира в неделя сутрин.
Още преди началото на закритите врати иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, категорично отказа участие в официалната прес-сесия. Иранските представители пренебрегнаха традиционното съвместно заснемане и ръкостискане с американската делегация, начело с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, и влязоха в залата едва след като медиите бяха отстранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #15
18:49 21.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
18:50 21.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 порядъчен евреин
18:53 21.06.2026
7 Юрий
. Да му мисли следващия, ако има такъв.
18:54 21.06.2026
8 Васил
Коментиран от #21, #36, #39, #42, #44
18:57 21.06.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пепел ти на езика, ама натам отиват нещата..... Русия заради украинските удари спира износа, ако и Ормузкия проток няма да работи лоша работа..... Много живея демокрацията на бай ти Дончо, който продължава да не ходи на психиатър....
Коментиран от #34
18:59 21.06.2026
10 мир няма да има
Коментиран от #24
19:00 21.06.2026
11 според агенция Фартс(пръдни)
Коментиран от #16
19:04 21.06.2026
12 Баце
19:24 21.06.2026
13 ДОНИ ПРЕВЕДЕ ЛИ
19:36 21.06.2026
14 Браво на Иран!
19:37 21.06.2026
15 Така де
До коментар #1 от "Европеец":Браво на иранците. Показват пълно презрение към обърканите американци.
19:45 21.06.2026
16 Механик
До коментар #11 от "според агенция Фартс(пръдни)":Скоро пак ще обикаляте пустинята за обетована земя. Ма няма да са само 40 години тоя път.
После барем 200 години ще кръщавате децата си с нееврейски имена. А може и повече.
Вие си знаете реда, нали.
19:48 21.06.2026
17 Ормузкия проток е затворен
Толкова ли е болезнено да проверите и го напишете.
Това че (CENTCOM) "контрирал" е просто жонглиране с думи и факти.
19:54 21.06.2026
18 сащисан кравар
Коментиран от #20
19:55 21.06.2026
19 ?????
Въпреки че имам доста резерви към аятоласите не мога да не призная че персите могат и знаят как се водят преговори.
19:58 21.06.2026
20 Жица
До коментар #18 от "сащисан кравар":Никой, той сам...
19:58 21.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 мир няма да има
Коментиран от #25
20:01 21.06.2026
23 Дзак
Коментиран от #37
20:04 21.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ша има, ама коги гугутка prъcne.
До коментар #22 от "мир няма да има":Има една приказка трай котьо за зелена тревица та и с шаха тъй. Иранците на шаха са му приготвили мат с пешката.
20:08 21.06.2026
26 КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ С ЕВРЕИТЕ
Коментиран от #27
20:09 21.06.2026
27 Що бе
До коментар #26 от "КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ С ЕВРЕИТЕ":Имаше един мустакат австриец, той много добре се разбираше с евреите!
20:14 21.06.2026
28 ЦРУ
Коментиран от #41
20:15 21.06.2026
29 Иван 1
20:15 21.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Айляк
Някой трябва да спре бесуването на Бибчо.
Време е Русия и Китай да се намесят.
Коментиран от #38
20:19 21.06.2026
32 Бай Лисан
20:21 21.06.2026
33 Шумен
20:21 21.06.2026
34 Бай Араб
До коментар #9 от "Европеец":Петрол има колкото си щеш, чудят се на кого да го продават хората и се молят някой да го купи.Руския бренд петрол е с най-лошо качество от всички световни производители.Иначе от Иран не сме купували от времето на Соца, руснаците забраниха защото бил много евтин
20:22 21.06.2026
35 нннн
20:23 21.06.2026
36 Коцито
До коментар #8 от "Васил":Иво ,що не сиЕбешмайката
20:25 21.06.2026
37 Анонимен
До коментар #23 от "Дзак":При това провалят Ванс!
20:27 21.06.2026
38 Бай Араб
До коментар #31 от "Айляк":Русия как да се намеси? Мария Захарова да направи изявление по руската телевизия ли? Китай си получава ритмично доставки и досега не е имало проблем, защо да се меси?
20:29 21.06.2026
39 ганев
До коментар #8 от "Васил":А НА ..РОМИТЕ..КАТО ТЕБ...ИЗОБЩО
20:29 21.06.2026
40 Бай Араб
20:32 21.06.2026
41 Цукахара
До коментар #28 от "ЦРУ":Н.М.П.
20:36 21.06.2026
42 Банго, ама много си зле !
До коментар #8 от "Васил":Кой напусна едностранно договора подписан от Обама в 2015-а ???
На 28-и февруари, кой почна да бомбардира Иран докато водеха преговори ???
20:38 21.06.2026
43 Kaлпазанин
20:43 21.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Жалко за ди Венс
21:01 21.06.2026
46 Бай тръмпет
21:02 21.06.2026
47 бай доньо
21:10 21.06.2026
48 Тръмп, като добави, че при такъв
21:24 21.06.2026
49 нпо агент
21:25 21.06.2026
50 Дзак
21:50 21.06.2026
51 Алекс
Василе ,защо не се шибаш в дуфелника с бърза скорост до припушване!!!
22:01 21.06.2026
52 точка
22:03 21.06.2026
53 Бай онзи
22:15 21.06.2026