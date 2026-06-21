САЩ искат да контролират приходите на Иран от петрол, призоваха Техеран да озапти Хизбула

Администрацията на Вашингтон настоява Иран да повлияе на шиитското движение Хизбула и да го убеди да спре да нанася удари по Израел.
Това заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред CBS.
Той отбеляза, че американската страна приема, че „ако Иран не постави Хизбула под контрол, така че да спре да напада Израел, това ще бъде нарушение“ на споразуменията между Вашингтон и Техеран.
„Ключовият момент е, че имаме възможност за военни действия и всички други опции“, добави Уолц, визирайки възможността за възобновяване на ударите по Иран.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че „Иран трябва незабавно да гарантира, че неговите високоплатени пълномощници в Ливан ще спрат да създават проблеми“. В противен случай, каза той, САЩ ще „ударят Иран много силно“.
Вашингтонската администрация иска да контролира как иранските власти харчат приходите от петрол, заяви Уолц.
„Тези средства няма да отидат в някакъв секретен фонд, а някъде, където можем да ги наблюдаваме. Ако не е това, за което сме се споразумели, можем напълно да го спрем. Президентът може да възстанови блокадата“, каза той по CBS.
Длъжностни лица от САЩ, Иран и Пакистан, който посредничи, потвърдиха на 14 юни споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Според заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, страните ще обсъдят, наред с други неща, ядрената програма на Техеран по време на 60-дневното прекратяване на огъня. САЩ обявиха края на морската блокада на Иран на 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.
Инженерни части на ливанската армия започнаха разчистване на невзривени боеприпаси в градове и села в южната част на страната, подложени на израелски бомбардировки, се казва в изявление на пресслужбата на армията, разпространено до Министерството на отбраната.
„Операцията се провежда в подготовка за завръщането на местните жители по домовете им“, се казва в изявлението. „Сапьори в момента работят в граничните райони Бинт Джубейл и Марджаюн. Бомби и снаряди са извадени от градовете Блат, Дибин, Мадждал Силм, Тибнин и Хирбет Силм.“
В изявлението се посочва още, че военните са разчистили достъпа с булдозери и са ремонтирали повредени участъци от пътища, свързващи тези градове.
От своя страна командването на ливанската армия предупреди населението да не се връща в южните градове и села след обявеното прекратяване на огъня. „Препоръчваме да се въздържате от пътуване на юг, докато не се установят безопасни условия и не се възстановят хуманитарните доставки“, се подчертава в изявлението. „Призоваваме за предпазливост на фона на продължаващите израелски атаки и за пълно спазване на директивите и инструкциите на военните части, разположени в региона.“
Според Министерството на социалните въпроси, броят на разселените от военната ескалация в Ливан хора в момента е 963 497, което представлява 16% от общото население. Министерството отбелязва, че „пикът е регистриран в средата на април, когато броят на бежанците от южните и източните региони нарасна до 1 208 869, въпреки че някои семейства се завърнаха в районите си на пребиваване, тъй като интензивността на военните действия отшумя“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:03 21.06.2026
2 Европеец
19:05 21.06.2026
3 хъхъ
Коментиран от #11
19:06 21.06.2026
4 имам въпрос
Коментиран от #6
19:11 21.06.2026
5 Чичовото
Коментиран от #17
19:27 21.06.2026
6 55555
До коментар #4 от "имам въпрос":Юдаизма е религия,не националност.
Коментиран от #15
19:30 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 От болната глава на здравата, а?
И как очакват тия от САЩ, Иран а и светът, да им имат доверие за каквото и да било?
19:33 21.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Kaлпазанин
19:37 21.06.2026
11 Kaлпазанин
До коментар #3 от "хъхъ":Какво ще кажете изобщо правят в Палестина ,,и кой им го позволи
19:38 21.06.2026
12 КАКВО СТАНА
19:38 21.06.2026
13 Проблема е, че САЩ
Не Тръмп, а Нетаняху контролира Конгреса и Сената. А и донорите му!
Жам ми е за Тръмп!
Но е опасно когато е притиснат в ъгъла!
Коментиран от #16
19:41 21.06.2026
14 Краварника не е в позиция да
19:42 21.06.2026
15 будист
До коментар #6 от "55555":и аз съм религия,но не правя злини!
19:43 21.06.2026
16 Очевидно ционистите
До коментар #13 от "Проблема е, че САЩ":контролират и медиите!
19:44 21.06.2026
17 Обаче без да
До коментар #5 от "Чичовото":клатят краставиците. Това за краварника и 4ifyтnика се отнася.
19:44 21.06.2026
18 Иван 1
19:45 21.06.2026
19 Лололол
19:45 21.06.2026
20 Карай
19:46 21.06.2026
21 Хмм
Коментиран от #22
19:47 21.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Име
20:26 21.06.2026
24 долу сащ
20:27 21.06.2026