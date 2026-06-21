САЩ искат да контролират приходите на Иран от петрол, призоваха Техеран да озапти Хизбула

Администрацията на Вашингтон настоява Иран да повлияе на шиитското движение Хизбула и да го убеди да спре да нанася удари по Израел.

Това заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред CBS.

Той отбеляза, че американската страна приема, че „ако Иран не постави Хизбула под контрол, така че да спре да напада Израел, това ще бъде нарушение“ на споразуменията между Вашингтон и Техеран.

„Ключовият момент е, че имаме възможност за военни действия и всички други опции“, добави Уолц, визирайки възможността за възобновяване на ударите по Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че „Иран трябва незабавно да гарантира, че неговите високоплатени пълномощници в Ливан ще спрат да създават проблеми“. В противен случай, каза той, САЩ ще „ударят Иран много силно“.

Вашингтонската администрация иска да контролира как иранските власти харчат приходите от петрол, заяви Уолц.

„Тези средства няма да отидат в някакъв секретен фонд, а някъде, където можем да ги наблюдаваме. Ако не е това, за което сме се споразумели, можем напълно да го спрем. Президентът може да възстанови блокадата“, каза той по CBS.

Длъжностни лица от САЩ, Иран и Пакистан, който посредничи, потвърдиха на 14 юни споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Според заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, страните ще обсъдят, наред с други неща, ядрената програма на Техеран по време на 60-дневното прекратяване на огъня. САЩ обявиха края на морската блокада на Иран на 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.

Инженерни части на ливанската армия започнаха разчистване на невзривени боеприпаси в градове и села в южната част на страната, подложени на израелски бомбардировки, се казва в изявление на пресслужбата на армията, разпространено до Министерството на отбраната.

„Операцията се провежда в подготовка за завръщането на местните жители по домовете им“, се казва в изявлението. „Сапьори в момента работят в граничните райони Бинт Джубейл и Марджаюн. Бомби и снаряди са извадени от градовете Блат, Дибин, Мадждал Силм, Тибнин и Хирбет Силм.“

В изявлението се посочва още, че военните са разчистили достъпа с булдозери и са ремонтирали повредени участъци от пътища, свързващи тези градове.

От своя страна командването на ливанската армия предупреди населението да не се връща в южните градове и села след обявеното прекратяване на огъня. „Препоръчваме да се въздържате от пътуване на юг, докато не се установят безопасни условия и не се възстановят хуманитарните доставки“, се подчертава в изявлението. „Призоваваме за предпазливост на фона на продължаващите израелски атаки и за пълно спазване на директивите и инструкциите на военните части, разположени в региона.“

Според Министерството на социалните въпроси, броят на разселените от военната ескалация в Ливан хора в момента е 963 497, което представлява 16% от общото население. Министерството отбелязва, че „пикът е регистриран в средата на април, когато броят на бежанците от южните и източните региони нарасна до 1 208 869, въпреки че някои семейства се завърнаха в районите си на пребиваване, тъй като интензивността на военните действия отшумя“.