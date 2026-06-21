На 94 години почина Рамиро Валдес Менендес - близък приятел и съратник на братята Фидел и Раул Кастро

Рамиро Валдес Менендес, близък приятел и съюзник на братята Фидел и Раул Кастро, който е бил заместник министър-председател на Куба от 2009 г. и преди това министър на вътрешните работи, почина на 94-годишна възраст.
Смъртта му беше обявена от кубинския президент Мигел Диас-Канел.
„Смъртта на команданте на [кубинската] революция, Рамиро Валдес Менендес, е дълбока болка, като загубата на баща“, написа Диас-Канел на страницата си в социалните медии X.
„С дълбока скръб ръководството на партията, държавата и правителството информира нашия народ, че в сутринта на неделя, 21 юни, историческият команданте на революцията, Рамиро Валдес Менендес, герой на Република Куба и труда, почина“, се казва в изявление, разпространено от официалния портал Cubadebate.
„Той имаше блестяща и забележителна история на служба на нацията.“
Причината за смъртта на Валдес Менендес не е съобщена, като порталът отбелязва, че подробности ще бъдат публикувани по-късно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полюцай
Коментиран от #2, #3
21:49 21.06.2026
2 гост
До коментар #1 от "Полюцай":Едно не може да им се отрече на Кастро и дружките му , всичките изкараха по 90 и кусур години !! Това ще да е от тежък живот и много работа , хахах !!
Коментиран от #4
21:52 21.06.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Полюцай":Че Гевара си отиде на 38....убит в джунглата !!!
А "другарите" му доживяха до дълбока старост в лукс и разкош !!!
Вива ла "революция" , а ....??!
21:53 21.06.2026
4 Иван Венков
До коментар #2 от "гост":Да, това е интересен факт, наистина. Интересно е доколко доживяват обикновените кубински граждани.
Спор няма, че медицината е на високо ниво в Куба, а вероятно за топ членовете на ККП е на още по-високо.
Коментиран от #5
21:57 21.06.2026
5 Ле(вс)кар с купена диплома
До коментар #4 от "Иван Венков":"Съветските болни - най-здравите болни!"
21:59 21.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Яшар
22:01 21.06.2026
8 Тико
22:22 21.06.2026