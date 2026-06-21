На 94 години почина Рамиро Валдес Менендес - близък приятел и съратник на братята Фидел и Раул Кастро

Рамиро Валдес Менендес, близък приятел и съюзник на братята Фидел и Раул Кастро, който е бил заместник министър-председател на Куба от 2009 г. и преди това министър на вътрешните работи, почина на 94-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от кубинския президент Мигел Диас-Канел.

„Смъртта на команданте на [кубинската] революция, Рамиро Валдес Менендес, е дълбока болка, като загубата на баща“, написа Диас-Канел на страницата си в социалните медии X.

„С дълбока скръб ръководството на партията, държавата и правителството информира нашия народ, че в сутринта на неделя, 21 юни, историческият команданте на революцията, Рамиро Валдес Менендес, герой на Република Куба и труда, почина“, се казва в изявление, разпространено от официалния портал Cubadebate.

„Той имаше блестяща и забележителна история на служба на нацията.“

Причината за смъртта на Валдес Менендес не е съобщена, като порталът отбелязва, че подробности ще бъдат публикувани по-късно.