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На 94 години почина Рамиро Валдес Менендес - близък приятел и съратник на братята Фидел и Раул Кастро

На 94 години почина Рамиро Валдес Менендес - близък приятел и съратник на братята Фидел и Раул Кастро

21 Юни, 2026 21:42, обновена 21 Юни, 2026 21:45 544 8

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  • рамиро валдес менендес

Смъртта му беше обявена от кубинския президент Мигел Диас-Канел

На 94 години почина Рамиро Валдес Менендес - близък приятел и съратник на братята Фидел и Раул Кастро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рамиро Валдес Менендес, близък приятел и съюзник на братята Фидел и Раул Кастро, който е бил заместник министър-председател на Куба от 2009 г. и преди това министър на вътрешните работи, почина на 94-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от кубинския президент Мигел Диас-Канел.

„Смъртта на команданте на [кубинската] революция, Рамиро Валдес Менендес, е дълбока болка, като загубата на баща“, написа Диас-Канел на страницата си в социалните медии X.

„С дълбока скръб ръководството на партията, държавата и правителството информира нашия народ, че в сутринта на неделя, 21 юни, историческият команданте на революцията, Рамиро Валдес Менендес, герой на Република Куба и труда, почина“, се казва в изявление, разпространено от официалния портал Cubadebate.

„Той имаше блестяща и забележителна история на служба на нацията.“

Причината за смъртта на Валдес Менендес не е съобщена, като порталът отбелязва, че подробности ще бъдат публикувани по-късно.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полюцай

    3 3 Отговор
    На 94-годишна възраст... Освен самоубийство да е било, друга причина не виждам...

    Коментиран от #2, #3

    21:49 21.06.2026

  • 2 гост

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Полюцай":

    Едно не може да им се отрече на Кастро и дружките му , всичките изкараха по 90 и кусур години !! Това ще да е от тежък живот и много работа , хахах !!

    Коментиран от #4

    21:52 21.06.2026

  • 3 Сила

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Полюцай":

    Че Гевара си отиде на 38....убит в джунглата !!!
    А "другарите" му доживяха до дълбока старост в лукс и разкош !!!
    Вива ла "революция" , а ....??!

    21:53 21.06.2026

  • 4 Иван Венков

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Да, това е интересен факт, наистина. Интересно е доколко доживяват обикновените кубински граждани.
    Спор няма, че медицината е на високо ниво в Куба, а вероятно за топ членовете на ККП е на още по-високо.

    Коментиран от #5

    21:57 21.06.2026

  • 5 Ле(вс)кар с купена диплома

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Венков":

    "Съветските болни - най-здравите болни!"

    21:59 21.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яшар

    3 0 Отговор
    Веренс.еремос другари ,нека се сплотим и скърбим за този другар ..да живее кубинската ККП ,

    22:01 21.06.2026

  • 8 Тико

    0 0 Отговор
    Тези революционери свалиха корумпирания диктатор Батиста след партизанска война по джунглите. Не са яли със седмици. Обувки са нямали. Спали са на открито. След това са изградили модерна Куба. Вечна слава за героите!

    22:22 21.06.2026