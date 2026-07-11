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Премиерът на Куба защити внука на Раул Кастро

Премиерът на Куба защити внука на Раул Кастро

11 Юли, 2026 04:53, обновена 11 Юли, 2026 04:56 566 1

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На фона на бурни политически полемики, нов масов блекaут потопи острова в мрак

Премиерът на Куба защити внука на Раул Кастро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският министър-председател Мануел Мареро излезе с официална позиция, в която защити Раул Гийермо Родригес Кастро (внук на историческия лидер Раул Кастро).

Повод за реакцията станаха разкрития в американски медии за тайни преговори на внука с Вашингтон и луксозния му начин на живот, което предизвика вълна от недоволство сред местната общественост и редици на Комунистическата партия.

В изявление в социалната мрежа X премиерът Мареро заяви, че преговарящият екип има пълното доверие, подкрепа и мандат от най-висшето държавно и партийно ръководство. Той определи критиките за непотизъм като „планиран опит за внасяне на разделение“. Заместник-ръководителят на идеологическия отдел на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия Елиер Рамирес също потвърди във Фейсбук ролята на Раул Гийермо като легитимен представител на Куба, обвинявайки САЩ в манипулации. Журналистът от кубинската държавна телевизия Мичел Торес обаче открито попита в мрежите дали би било позволено на някой друг извън фамилията Кастро да си присвоява публични функции, без да е избиран от никого.

Полемиката съвпадна с поредния тежък удар по кубинската инфраструктура. Националната електрическа компания на Куба съобщи, че енергийната мрежа отново е колабирала напълно, оставяйки близо 10 милиона души без ток. Директорът по електроенергия в кубинското Министерство на енергетиката и мините Ласаро Гера призна по държавната телевизия, че острият недостиг на гориво критично усложнява процеса по възстановяване на захранването. Местни жители в Хавана и други градове излязоха по улиците с блъскане по тенджери в знак на протест срещу липсата на светлина и вода.


Куба
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    04:59 11.07.2026