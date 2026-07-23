Новини
Свят »
Франция »
Откриха мъртъв в Париж "ловеца" на момичета за Епстийн

Откриха мъртъв в Париж "ловеца" на момичета за Епстийн

23 Юли, 2026 04:45, обновена 23 Юли, 2026 04:57 1 139 8

  • епстийн-
  • момичета-
  • скаут-
  • починал-
  • париж-
  • даниел сиад

Френският моден скаут Даниел Сиад, обвинен в набиране на свежа плът за мрежата на покойния развратник, почина преди да бъде разпитан

Откриха мъртъв в Париж "ловеца" на момичета за Епстийн - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скандално известният френски моден търсач на таланти Даниел Сиад (69 г.), сочен за един от ключовите агенти за набиране на млади жени за покойния американски педофил Джефри Епстийн, е намерен мъртъв в дома си в парижкото предградие Коломб, предаде The Guardian.

Смъртта му настъпва в момент, в който френските власти затягаха обръча около него с разследвания за трафик на хора и изнасилвания, допълва Al Jazeera.

Мистериозната смърт в предградията на Париж

Тялото на Сиад е открито в безпомощно състояние в неговата кухня от 28-годишна жена, която е отсядала в жилището му, уточнява Sky News . Според първоначалната информация, публикувана от френското издание Le Parisien, най-вероятната причина за фаталния край е сърдечен арест. Прокуратурата в Нантер веднага стартира официално разследване и назначи аутопсия, за да установи точните обстоятелства около инцидента.

Защитата на покойния моден агент побърза да обяви, че той е починал невинен. Адвокатката му Меня Араб-Тигрин коментира пред AFP, че непосилното чакане, огромният обществен натиск и ежедневната тревожност са изиграли ключова роля за влошаването на здравословното му състояние.

Връзката на Сиад с досиетата „Епстийн“

Името на Даниел Сиад изплува масово на повърхността по-рано през 2026 г., след като Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети мащабен обем от документи, известни като „Досиетата Епстийн“. Името на французина се споменава над 1000 пъти в тях. Електронната кореспонденция разкрива шокиращи детайли – Сиад редовно е изпращал на Епстийн снимки на млади момичета от Източна Европа и Швеция, описвайки дейността си цинично като „риболов“: „В този бизнес се чувствам като рибар – понякога хващам бързо, понякога няма риба“, цитира го Al Jazeera.

Преди смъртта си скаутът твърдеше, че американският милиардер е злоупотребил с доверието му и че отношенията им са били строго професионални. Жертвите му обаче разказват съвсем различна история, обвинявайки го в брутално манипулиране и системно склоняване към сексуална експлоатация.

Втора поредна смърт на френски агент по случая

Смъртта на Даниел Сиад предизвика вълна от разочарование сред правозащитните организации и жертвите на мрежата. „Още една брънка от веригата изчезна, а жертвите отново са лишени от правосъдие“, коментира бившият модел Жулиет Г., която е сред основните свидетели срещу Сиад във Франция.

Това е вторият френски моден посредник на Джефри Епстийн, който намира смъртта си преди процеса. През 2022 г. неговият съучастник Жан-Люк Брунел се обеси в парижкия затвор „Ла Санте“, докато очакваше съдебен процес за изнасилване на непълнолетни. Въпреки кончината на Сиад, френската прокуратура обяви, че няма да прекрати мащабното разследване срещу по-широкия кръг от френски граждани, свързани с международния трафик на хора около Епстийн.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    18 1 Отговор
    рижото прасе се е погрижил и този да не бъде разпитан

    Коментиран от #5

    05:18 23.07.2026

  • 2 Тик- Ток

    13 1 Отговор
    Дони Епщайн???Мосад???

    05:20 23.07.2026

  • 3 Поквара и изврат

    14 0 Отговор
    Как па преди да бъде разпитан е намерен убит...??? Май цивилизованият западен елит от извращенци и любители на деца-хептен ни взеха за канарчета....!!!!!

    05:22 23.07.2026

  • 4 Упссссс

    9 0 Отговор
    Абе Кремъл с Новичок го е утепал бе. Вие нищо не разбирате-нали така розови евро джедайчета?

    05:24 23.07.2026

  • 5 Тъй де

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Не само рижият Дончо е в кюпа-целият западен елит от политиции обществени личности са били чести"гости" на "веселият остров".

    05:28 23.07.2026

  • 6 име

    12 0 Отговор
    Педофилите от Белия Дом, Вашингтон, разчистват европейските педофили, че да ве вземат да кажат нещо, което ги уличава.

    05:31 23.07.2026

  • 7 факт

    6 0 Отговор
    мишо бирата

    05:45 23.07.2026

  • 8 Право там

    1 0 Отговор
    От българката агенция бил легендарния Стоян Апостолов

    06:06 23.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания