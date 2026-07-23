Откриха мъртъв в Париж "ловеца" на момичета за Епстийн

Скандално известният френски моден търсач на таланти Даниел Сиад (69 г.), сочен за един от ключовите агенти за набиране на млади жени за покойния американски педофил Джефри Епстийн, е намерен мъртъв в дома си в парижкото предградие Коломб, предаде The Guardian.

Смъртта му настъпва в момент, в който френските власти затягаха обръча около него с разследвания за трафик на хора и изнасилвания, допълва Al Jazeera.

Мистериозната смърт в предградията на Париж

Тялото на Сиад е открито в безпомощно състояние в неговата кухня от 28-годишна жена, която е отсядала в жилището му, уточнява Sky News . Според първоначалната информация, публикувана от френското издание Le Parisien, най-вероятната причина за фаталния край е сърдечен арест. Прокуратурата в Нантер веднага стартира официално разследване и назначи аутопсия, за да установи точните обстоятелства около инцидента.

Защитата на покойния моден агент побърза да обяви, че той е починал невинен. Адвокатката му Меня Араб-Тигрин коментира пред AFP, че непосилното чакане, огромният обществен натиск и ежедневната тревожност са изиграли ключова роля за влошаването на здравословното му състояние.

Връзката на Сиад с досиетата „Епстийн“

Името на Даниел Сиад изплува масово на повърхността по-рано през 2026 г., след като Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети мащабен обем от документи, известни като „Досиетата Епстийн“. Името на французина се споменава над 1000 пъти в тях. Електронната кореспонденция разкрива шокиращи детайли – Сиад редовно е изпращал на Епстийн снимки на млади момичета от Източна Европа и Швеция, описвайки дейността си цинично като „риболов“: „В този бизнес се чувствам като рибар – понякога хващам бързо, понякога няма риба“, цитира го Al Jazeera.

Преди смъртта си скаутът твърдеше, че американският милиардер е злоупотребил с доверието му и че отношенията им са били строго професионални. Жертвите му обаче разказват съвсем различна история, обвинявайки го в брутално манипулиране и системно склоняване към сексуална експлоатация.

Втора поредна смърт на френски агент по случая

Смъртта на Даниел Сиад предизвика вълна от разочарование сред правозащитните организации и жертвите на мрежата. „Още една брънка от веригата изчезна, а жертвите отново са лишени от правосъдие“, коментира бившият модел Жулиет Г., която е сред основните свидетели срещу Сиад във Франция.

Това е вторият френски моден посредник на Джефри Епстийн, който намира смъртта си преди процеса. През 2022 г. неговият съучастник Жан-Люк Брунел се обеси в парижкия затвор „Ла Санте“, докато очакваше съдебен процес за изнасилване на непълнолетни. Въпреки кончината на Сиад, френската прокуратура обяви, че няма да прекрати мащабното разследване срещу по-широкия кръг от френски граждани, свързани с международния трафик на хора около Епстийн.