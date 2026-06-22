Експлозия в Катар: 54 ранени и 18 изчезнали след инцидент в газовия комплекс „Рас Лафан“ ВИДЕО

Мащабна експлозия разтърси едно от най-големите газови съоръжения в света – завода „Барзан“ (Barzan) в индустриалния град „Рас Лафан“, разположен на около 80 километра североизточно от катарската столица Доха предаде Reuters.

По официални данни на Министерството на вътрешните работи на Катар при инцидента са ранени най-малко 54 души, а други 18 работници остават в неизвестност.

Взривът е избухнал в неделя вечерта (21 юни), като ударната вълна е била толкова мощна, че тътенът е чут ясно от жителите на Доха. От държавната компания QatarEnergy съобщиха, че става въпрос за „технически инцидент“ и „оперативна грешка“ по време на пускови дейности в съоръжението. Властите уверяват, че няма изтичане на опасни химикали или газове, които да застрашават околното население.

В момента на мястото се провежда мащабна спасителна операция. Международната група за търсене и спасяване на Катар, заедно с екипи на гражданска защита, разчиства отломките в опит да открие изчезналите 18 души. Пожарът, възникнал след взрива, вече е напълно овладян.

Инцидентът се случва в силно чувствителен момент за регионалната сигурност. През март 2026 г. същият комплекс „Рас Лафан“ претърпя сериозни щети след атаки с дронове и ракети от страна на Иран, което временно сви капацитета на страната за износ на втечнен природен газ (LNG) със 17%.

Настоящата експлозия съвпада с опитите на Доха да рестартира пострадалите тогава мощности, както и с провеждането на деликатни дипломатически преговори между САЩ и Техеран в Швейцария. Затова международните енергийни анализатори следят ситуацията с повишено внимание, за да се изключи възможността за нов саботаж.