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Руски дрон удари цивилен товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

Руски дрон удари цивилен товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

22 Юни, 2026 10:44 1 204 42

  • русия-
  • черно море-
  • загинал-
  • моряк-
  • товарен кораб

Турски плавателен съд под панамски флаг е понесъл сериозни щети при атака по път към украинско пристанище

Руски дрон удари цивилен товарен кораб в Черно море, има загинал моряк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски удар с дрон е поразил цивилен товарен кораб в Черно море, докато плавателният съд е бил на път към украинско пристанище. При нападението е загинал един член на екипажа, а на борда е избухнал пожар, съобщават украински източници, предава News.bg.

Поразеният кораб е VICTRESS - турски кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг. Според първоначалната информация атаката е нанесла значителни материални щети на плавателния съд и е наложила спешна спасителна операция.

Украинските военноморски сили са се включили незабавно в евакуацията на екипажа. Моряците са били изведени от кораба със спасителен сал, след като пожарът е обхванал части от плавателния съд. Загиналият е 58-годишният корабен готвач.

От Администрацията на морските пристанища на Украйна потвърдиха смъртта на моряка и съобщиха, че останалите осем членове на екипажа са били успешно спасени.

Инцидентът е поредният случай на атака срещу цивилни плавателни съдове в района на Черно море. Само няколко дни по-рано, на 19 юни, украинските власти съобщиха за друга серия от руски удари с безпилотни летателни апарати срещу кораби, използвани за търговски превози. Тогава загина един моряк, а няколко други членове на екипажи бяха ранени.

Според украинския вицепремиер и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба, един от ударените тогава кораби също е плавал под панамски флаг. По думите му двама моряци са били ранени, като единият е останал в критично състояние. Освен това е бил засегнат и кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, при което трима членове на екипажа са получили леки наранявания.

Кулеба определи нападенията като част от по-широка кампания срещу морската търговия и международните експортни маршрути. Според него продължаващите атаки представляват риск не само за цивилните екипажи, но и за глобалните вериги за доставки и продоволствената сигурност, тъй като украинските черноморски пристанища са ключови за износа на зърно и други селскостопански продукти.

Междувременно руските удари са довели до нови жертви и на сушата. В пристанищния град Одеса един човек е загинал вследствие на ракетен удар по гражданска инфраструктура, а трима души са били ранени. Според украинските служби за извънредни ситуации атаката е предизвикала пожар в селскостопанско предприятие.

В Запорожка област друга жена е загубила живота си след нападение с дрон. Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров съобщи, че ударът е разрушил жилищна сграда и е оставил жената блокирана в горящия дом. Освен жертвата, още трима души са били ранени при атаката.

Въпреки продължаващите нападения украинските власти заявяват, че работата на пристанищата продължава, макар и при засилени мерки за сигурност. Черно море остава ключова зона за украинския износ и един от най-чувствителните фронтове в продължаващата война между Украйна и Русия.

Черно море има стратегическо значение за България като черноморска държава, член на Европейския съюз и НАТО. Продължаващите атаки срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура в региона повишават рисковете за морската сигурност, корабоплаването и международната търговия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    31 6 Отговор
    ДРУГ ПЪТ НЯМА ДА ХОДИ ТАМ

    Коментиран от #3

    10:46 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    44 10 Отговор
    Хващам бас, че дрона е украински !!! Сигурно е щял да бомбардира съюзниците от Румъния, ама......укра не пилот, укра идиот...

    Коментиран от #6

    10:50 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 иче

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    право в дюпикитети

    Коментиран от #8

    10:52 22.06.2026

  • 7 то един кораб е 18 декара .

    6 8 Отговор
    дрониста явно е целел този псевдо панама моряк сенчест флот про украински нацис . един дрон има 3 кила тротил . от умрелия сигурно е останала само шапката . иначе е сладка работа . плаваш си . ходиш по пристанищата да те пълнят с петрол . на курс вземаш по 40 000 долара . за година един курс . в черно море има много . после що имало нафта на брега и мазут . интересно .

    10:53 22.06.2026

  • 8 Еий ...

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "иче":

    Ма много обичаш да облизваш там...

    Коментиран от #20

    10:54 22.06.2026

  • 9 Московските BAPBAPИ !

    7 33 Отговор
    Мордор може да се бие само срещу цивилни обект - яхти, болници, детски градини, училища, жилищни блокове, търговски центрове ....
    Да бъде проклет Путлер, рашистката му банда терористи и главния cekтант Гундяев !

    Коментиран от #25, #37

    10:55 22.06.2026

  • 10 Всичко е по план

    4 27 Отговор
    Окупационната власт в Севастопол (Крим) съобщава, че гориво няма да има и следващите дни, фериботи няма да има, улично осветление няма да има…
    Всичко върви по план. 😬

    Коментиран от #16, #21

    10:57 22.06.2026

  • 11 РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    3 25 Отговор
    Не знаят по кого стрелят
    Вече .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    10:58 22.06.2026

  • 12 ои8уйхътгрф

    28 3 Отговор
    Я дайте имената на загиналия "от екипажа"... Щото моите данни показват британско име което не е проблем, но интересното е друго- името се изписва като "м-р Некой си там" и това вервайте ми НЕ означава "мистър Некой си там"...
    И за този м-р Некой си там излизат доста интересни данни в гугъл, особено като длъжност и къде е служил в последните 10-на години... Силно подозирам, че освен тримата моряци нужни да управляват кораба целият друг "екипаж" е бил от такива интересни хорица...

    10:58 22.06.2026

  • 13 койдазнай

    4 23 Отговор
    Руските нацисти ще свършат като германските нацисти. А за техните пособници ще има Народен съд, който ще реши въпроса с цялата строгост на закона!

    10:59 22.06.2026

  • 14 Сандо

    17 5 Отговор
    Отдавна Русия трябваше да обяви морска блокада на укрия и много главоболия щяха да и бъдат спестени.Но докато и там на власт са либералите нещата ще отиват на зле.

    Коментиран от #17

    10:59 22.06.2026

  • 15 Кочо

    15 3 Отговор
    Поредната лодка наркотрафикант е поразена! Дали в Карипско, дали в Черно, все е море и картела трябва да се потопи!

    11:00 22.06.2026

  • 16 КИЛИМЕТРИЧНИ ОПАШКИ

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е по план":

    ПО КРИМСКИЯ МОСТ.

    КОЙТО МОЖЕ ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕ.

    МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ :

    КРИМСКИЯ МОСТ ЩЕ БЪДЕ СЪБОРЕН.

    МИРНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СПРАТ
    ДА ГО ПОЛЗВАТ
    ЗА ДА НЯМА ЖЕРТВИ .

    Коментиран от #19

    11:01 22.06.2026

  • 17 3 ФЕРИБОТА

    2 15 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    УТАНУЛИ....

    КАКВА БЛОКАДА
    ЩЕ ПРАВЯТ
    ТИЯ РУСКИ МУСОРИ
    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #26

    11:02 22.06.2026

  • 18 Един добър пример

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фиууууууу туууп":

    Такива коментари са израз на сатанизъм и омраза към човека изобщо.

    11:04 22.06.2026

  • 19 Кочо

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "КИЛИМЕТРИЧНИ ОПАШКИ":

    Моста го построи Син Цин Пин и много ще бъде сърдит на този, който го събори!

    Коментиран от #22

    11:04 22.06.2026

  • 20 пак

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Еий ...":

    си на кристали палафник.и сънуваш

    Коментиран от #34

    11:09 22.06.2026

  • 21 Крепостен на Хартиената мечка

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е по план":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин и ток

    Коментиран от #27

    11:10 22.06.2026

  • 22 джелат

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кочо":

    кочле шти вържа червен гердан

    Коментиран от #30

    11:11 22.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 анонимко

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фиууууууу туууп":

    Какъв е смисъла от предоставената от Вас "новина",която на всичкото отгоре се оказа,че е от м.Февруари 2023г.

    11:15 22.06.2026

  • 25 Тити

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Московските BAPBAPИ !":

    Я се успокой бре Психо.Патт ,да тии дам сокаш бибека,говорят че много успокоявал.

    11:15 22.06.2026

  • 26 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "3 ФЕРИБОТА":

    Утанула е на май .кяттти смррррд. лиффкатта ☝️!

    11:16 22.06.2026

  • 27 Какво да кажем ние с цървулите

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Папуа Нова Гвинея има висок стандарт и банани. Ние сме по-бедни от бившата колония Гана.

    11:17 22.06.2026

  • 28 Артилерист

    11 0 Отговор
    Не знам кво им се чудят руснаците на тези кораби с оръжие ,направо да ги торпилират и потапят както правеха германците през ВСВ .Сащ могат да правят военни морски блокади ,що Русия да не може ?

    Коментиран от #32

    11:19 22.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "джелат":

    А една Лан.Га в г3ааа искаш ли ?

    11:20 22.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    Няма нужда да ги торпилират. Две ракети "Гранит" отвъд хоризонта. Няма да могат да осъзнаят, какво им се е случило.

    Коментиран от #33

    11:23 22.06.2026

  • 33 Артилерист

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Що да хабят скъпи ракети за цивилен съд превозващ оръжие ,след като и обикновенно торпедо върши работа ,да доказват след това кой го е потопил .

    11:27 22.06.2026

  • 34 Аха...

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "пак":

    Сънувам една много красива и желана жена...

    11:37 22.06.2026

  • 35 Гориил

    7 2 Отговор
    Турция е най-големият доставчик в света на оръжия и боеприпаси по стандартите на НАТО за Бандера. Русия не влиза в пряк конфликт с Анкара, но потушава всеки опит за продажба на турски оръжия на Украйна. Това е своеобразна война на нерви и взаимно лицемерие (Турция е домакин на шест милиона руски туристи и продава висококачествени хранителни и потребителски стоки на руския пазар, докато Русия снабдява Турция със сложни машини, лекарства и природен газ, и строи една от най-големите атомни електроцентрали в Азия). Никой не иска открита конфронтация.

    11:43 22.06.2026

  • 36 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Руски терористи сър.

    11:52 22.06.2026

  • 37 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Московските BAPBAPИ !":

    Рашите удрят по цивилни, защото те не могат да отвърнат на удара. Ама ВСУ може!

    11:54 22.06.2026

  • 38 Димо

    3 3 Отговор
    Престъпление след престъпление на сметката на руснаците! Неуко племе е това руснака! Европа трябва да направи всичко възможно да ги отцепи в Азия! Не са цивилизовани достатъчно за европейци!А историята многократно е доказвала,че няма и да се цивилизоват! Интелигентните руснаци бягат на запад!

    Коментиран от #40

    12:00 22.06.2026

  • 39 Сигорно

    1 1 Отговор
    Е бил пълен с деца.

    12:01 22.06.2026

  • 40 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Димо":

    Димо ,мой ми поседиш в скута за да се цивилизоваш ☝️!

    12:10 22.06.2026

  • 41 Даа

    2 1 Отговор
    Пияндурите ядат бой от украинците и могат само цивилни кораби да удрят

    12:33 22.06.2026

  • 42 Чичо

    1 0 Отговор
    Готвач на кораб е рискова професия.

    12:37 22.06.2026

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