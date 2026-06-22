Руски дрон удари цивилен товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

Руски удар с дрон е поразил цивилен товарен кораб в Черно море, докато плавателният съд е бил на път към украинско пристанище. При нападението е загинал един член на екипажа, а на борда е избухнал пожар, съобщават украински източници, предава News.bg.
Поразеният кораб е VICTRESS - турски кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг. Според първоначалната информация атаката е нанесла значителни материални щети на плавателния съд и е наложила спешна спасителна операция.
Украинските военноморски сили са се включили незабавно в евакуацията на екипажа. Моряците са били изведени от кораба със спасителен сал, след като пожарът е обхванал части от плавателния съд. Загиналият е 58-годишният корабен готвач.
От Администрацията на морските пристанища на Украйна потвърдиха смъртта на моряка и съобщиха, че останалите осем членове на екипажа са били успешно спасени.
Инцидентът е поредният случай на атака срещу цивилни плавателни съдове в района на Черно море. Само няколко дни по-рано, на 19 юни, украинските власти съобщиха за друга серия от руски удари с безпилотни летателни апарати срещу кораби, използвани за търговски превози. Тогава загина един моряк, а няколко други членове на екипажи бяха ранени.
Според украинския вицепремиер и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба, един от ударените тогава кораби също е плавал под панамски флаг. По думите му двама моряци са били ранени, като единият е останал в критично състояние. Освен това е бил засегнат и кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, при което трима членове на екипажа са получили леки наранявания.
Кулеба определи нападенията като част от по-широка кампания срещу морската търговия и международните експортни маршрути. Според него продължаващите атаки представляват риск не само за цивилните екипажи, но и за глобалните вериги за доставки и продоволствената сигурност, тъй като украинските черноморски пристанища са ключови за износа на зърно и други селскостопански продукти.
Междувременно руските удари са довели до нови жертви и на сушата. В пристанищния град Одеса един човек е загинал вследствие на ракетен удар по гражданска инфраструктура, а трима души са били ранени. Според украинските служби за извънредни ситуации атаката е предизвикала пожар в селскостопанско предприятие.
В Запорожка област друга жена е загубила живота си след нападение с дрон. Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров съобщи, че ударът е разрушил жилищна сграда и е оставил жената блокирана в горящия дом. Освен жертвата, още трима души са били ранени при атаката.
Въпреки продължаващите нападения украинските власти заявяват, че работата на пристанищата продължава, макар и при засилени мерки за сигурност. Черно море остава ключова зона за украинския износ и един от най-чувствителните фронтове в продължаващата война между Украйна и Русия.
Черно море има стратегическо значение за България като черноморска държава, член на Европейския съюз и НАТО. Продължаващите атаки срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура в региона повишават рисковете за морската сигурност, корабоплаването и международната търговия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
Коментиран от #3
10:46 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #6
10:50 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 иче
До коментар #4 от "Пич":право в дюпикитети
Коментиран от #8
10:52 22.06.2026
7 то един кораб е 18 декара .
10:53 22.06.2026
8 Еий ...
До коментар #6 от "иче":Ма много обичаш да облизваш там...
Коментиран от #20
10:54 22.06.2026
9 Московските BAPBAPИ !
Да бъде проклет Путлер, рашистката му банда терористи и главния cekтант Гундяев !
Коментиран от #25, #37
10:55 22.06.2026
10 Всичко е по план
Всичко върви по план. 😬
Коментиран от #16, #21
10:57 22.06.2026
11 РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
Вече .
Хаха хахахахаха хахахахаха
10:58 22.06.2026
12 ои8уйхътгрф
И за този м-р Некой си там излизат доста интересни данни в гугъл, особено като длъжност и къде е служил в последните 10-на години... Силно подозирам, че освен тримата моряци нужни да управляват кораба целият друг "екипаж" е бил от такива интересни хорица...
10:58 22.06.2026
13 койдазнай
10:59 22.06.2026
14 Сандо
Коментиран от #17
10:59 22.06.2026
15 Кочо
11:00 22.06.2026
16 КИЛИМЕТРИЧНИ ОПАШКИ
До коментар #10 от "Всичко е по план":ПО КРИМСКИЯ МОСТ.
КОЙТО МОЖЕ ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕ.
МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ :
КРИМСКИЯ МОСТ ЩЕ БЪДЕ СЪБОРЕН.
МИРНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СПРАТ
ДА ГО ПОЛЗВАТ
ЗА ДА НЯМА ЖЕРТВИ .
Коментиран от #19
11:01 22.06.2026
17 3 ФЕРИБОТА
До коментар #14 от "Сандо":УТАНУЛИ....
КАКВА БЛОКАДА
ЩЕ ПРАВЯТ
ТИЯ РУСКИ МУСОРИ
БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
Коментиран от #26
11:02 22.06.2026
18 Един добър пример
До коментар #5 от "Фиууууууу туууп":Такива коментари са израз на сатанизъм и омраза към човека изобщо.
11:04 22.06.2026
19 Кочо
До коментар #16 от "КИЛИМЕТРИЧНИ ОПАШКИ":Моста го построи Син Цин Пин и много ще бъде сърдит на този, който го събори!
Коментиран от #22
11:04 22.06.2026
20 пак
До коментар #8 от "Еий ...":си на кристали палафник.и сънуваш
Коментиран от #34
11:09 22.06.2026
21 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #10 от "Всичко е по план":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин и ток
Коментиран от #27
11:10 22.06.2026
22 джелат
До коментар #19 от "Кочо":кочле шти вържа червен гердан
Коментиран от #30
11:11 22.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 анонимко
До коментар #5 от "Фиууууууу туууп":Какъв е смисъла от предоставената от Вас "новина",която на всичкото отгоре се оказа,че е от м.Февруари 2023г.
11:15 22.06.2026
25 Тити
До коментар #9 от "Московските BAPBAPИ !":Я се успокой бре Психо.Патт ,да тии дам сокаш бибека,говорят че много успокоявал.
11:15 22.06.2026
26 хаха🤣
До коментар #17 от "3 ФЕРИБОТА":Утанула е на май .кяттти смррррд. лиффкатта ☝️!
11:16 22.06.2026
27 Какво да кажем ние с цървулите
До коментар #21 от "Крепостен на Хартиената мечка":Папуа Нова Гвинея има висок стандарт и банани. Ние сме по-бедни от бившата колония Гана.
11:17 22.06.2026
28 Артилерист
Коментиран от #32
11:19 22.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кочо
До коментар #22 от "джелат":А една Лан.Га в г3ааа искаш ли ?
11:20 22.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #28 от "Артилерист":Няма нужда да ги торпилират. Две ракети "Гранит" отвъд хоризонта. Няма да могат да осъзнаят, какво им се е случило.
Коментиран от #33
11:23 22.06.2026
33 Артилерист
До коментар #32 от "Хахаха!🎺🥳😀":Що да хабят скъпи ракети за цивилен съд превозващ оръжие ,след като и обикновенно торпедо върши работа ,да доказват след това кой го е потопил .
11:27 22.06.2026
34 Аха...
До коментар #20 от "пак":Сънувам една много красива и желана жена...
11:37 22.06.2026
35 Гориил
11:43 22.06.2026
36 Хахахаха
11:52 22.06.2026
37 Хахахаха
До коментар #9 от "Московските BAPBAPИ !":Рашите удрят по цивилни, защото те не могат да отвърнат на удара. Ама ВСУ може!
11:54 22.06.2026
38 Димо
Коментиран от #40
12:00 22.06.2026
39 Сигорно
12:01 22.06.2026
40 Димитър Георгиев
До коментар #38 от "Димо":Димо ,мой ми поседиш в скута за да се цивилизоваш ☝️!
12:10 22.06.2026
41 Даа
12:33 22.06.2026
42 Чичо
12:37 22.06.2026