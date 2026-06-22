Руски дрон удари цивилен товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

Руски удар с дрон е поразил цивилен товарен кораб в Черно море, докато плавателният съд е бил на път към украинско пристанище. При нападението е загинал един член на екипажа, а на борда е избухнал пожар, съобщават украински източници, предава News.bg.

Поразеният кораб е VICTRESS - турски кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг. Според първоначалната информация атаката е нанесла значителни материални щети на плавателния съд и е наложила спешна спасителна операция.

Украинските военноморски сили са се включили незабавно в евакуацията на екипажа. Моряците са били изведени от кораба със спасителен сал, след като пожарът е обхванал части от плавателния съд. Загиналият е 58-годишният корабен готвач.

От Администрацията на морските пристанища на Украйна потвърдиха смъртта на моряка и съобщиха, че останалите осем членове на екипажа са били успешно спасени.

Инцидентът е поредният случай на атака срещу цивилни плавателни съдове в района на Черно море. Само няколко дни по-рано, на 19 юни, украинските власти съобщиха за друга серия от руски удари с безпилотни летателни апарати срещу кораби, използвани за търговски превози. Тогава загина един моряк, а няколко други членове на екипажи бяха ранени.

Според украинския вицепремиер и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба, един от ударените тогава кораби също е плавал под панамски флаг. По думите му двама моряци са били ранени, като единият е останал в критично състояние. Освен това е бил засегнат и кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, при което трима членове на екипажа са получили леки наранявания.

Кулеба определи нападенията като част от по-широка кампания срещу морската търговия и международните експортни маршрути. Според него продължаващите атаки представляват риск не само за цивилните екипажи, но и за глобалните вериги за доставки и продоволствената сигурност, тъй като украинските черноморски пристанища са ключови за износа на зърно и други селскостопански продукти.

Междувременно руските удари са довели до нови жертви и на сушата. В пристанищния град Одеса един човек е загинал вследствие на ракетен удар по гражданска инфраструктура, а трима души са били ранени. Според украинските служби за извънредни ситуации атаката е предизвикала пожар в селскостопанско предприятие.

В Запорожка област друга жена е загубила живота си след нападение с дрон. Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров съобщи, че ударът е разрушил жилищна сграда и е оставил жената блокирана в горящия дом. Освен жертвата, още трима души са били ранени при атаката.

Въпреки продължаващите нападения украинските власти заявяват, че работата на пристанищата продължава, макар и при засилени мерки за сигурност. Черно море остава ключова зона за украинския износ и един от най-чувствителните фронтове в продължаващата война между Украйна и Русия.

Черно море има стратегическо значение за България като черноморска държава, член на Европейския съюз и НАТО. Продължаващите атаки срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура в региона повишават рисковете за морската сигурност, корабоплаването и международната търговия.