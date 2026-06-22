Бивш испански министър бе осъден на 24 години затвор за корупция

Върховният съд на Испания днес осъди бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос на 24 години затвор за корупция, като това е първата присъда в поредица от скандали, засягащи управляващата Испанска социалистическа работническа партия (ИРСП), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Абалос беше признат за виновен по обвинения, включващи участие в престъпна организация, подкуп, присвояване на средства и търговия с влияние. Обвиненията са свързани с манипулиране на обществени поръчки за медицински изделия, включително предпазни маски, по време на пандемията от КОВИД-19, когато той заемаше министерския пост.
Неговият помощник, Колдо Гарсия, беше осъден на 19 години затвор.
Бизнесменът Виктор де Алдама, смятан за посредник в схемата, беше осъден на четири години и половина затвор. Изтърпяването на наказанието му обаче беше условно отложено, след като той съдейства на разследването и помогна за разкриването на схемата. Условието е Алдама да не извършва нови престъпления, да представя отчет за дейността си два пъти годишно и да положи една година общественополезен труд.
Процесът се отнася до едно от множеството дела за корупция, в които е замесен кръгът около испанския премиер Педро Санчес – един от малкото останали леви лидери в Европа, който дойде на власт преди осем години, след като отстрани от управлението дясноцентристко правителство, белязано от корупционни скандали, с обещанието да прочисти политиката от корупцията.
Въпреки че е подложен на критики дори от съюзниците си, самият Санчес не е споменат в нито едно от делата и заяви, че те са част от кампания за отстраняването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Те един осъден политик нямат.
15:34 22.06.2026
2 КопурпцияВойна
15:34 22.06.2026
3 оня с коня
15:34 22.06.2026
4 Ретро спомен
15:35 22.06.2026
5 хаха
Като тръгнете да съдите "родата" на действащ ПМ, тогава ще дуднете бе байганьовците.
15:35 22.06.2026
6 Тома
15:35 22.06.2026
7 Владимир Путин, президент
Само бecило ☝️😁
15:36 22.06.2026
8 а тук кога
радевите да се заемат с тях да разследват и назначат честни съдии
не да се радват че уж веригите намалили с 15% или същото като промоциите им
15:36 22.06.2026
9 В България
15:46 22.06.2026
10 Жорко
15:48 22.06.2026
11 Айляк
Та това е цел министър:))
Нашите министри, ако ще им дават подобни присъди седем живота и половина ще им трябват, докато си излежат присъденото - в кауша се раждат, в кауша умират, и пак, и пак...
А Ташунко от Банкя е в друго измерение - за него требе да включим американските присъди, там с по 15-20 доживотни:)
15:50 22.06.2026
12 Каскета
15:53 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Моряка
Коментиран от #15
15:56 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лена
По азбучен ред:Буда, Горанката, Водопада,
Гюрата,... Шиши, както и големците с над 10 апартамента! Много са! Затвор, ама сега
16:01 22.06.2026
17 Сталин
16:03 22.06.2026
18 Цвете
16:05 22.06.2026
19 Все тая
16:07 22.06.2026