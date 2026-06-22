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Бивш испански министър бе осъден на 24 години затвор за корупция

Бивш испански министър бе осъден на 24 години затвор за корупция

22 Юни, 2026 15:33 743 19

  • корупция-
  • испания-
  • министър-
  • хосе луис абалос

Абалос беше признат за виновен по обвинения, включващи участие в престъпна организация, подкуп, присвояване на средства и търговия с влияние

Бивш испански министър бе осъден на 24 години затвор за корупция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на Испания днес осъди бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос на 24 години затвор за корупция, като това е първата присъда в поредица от скандали, засягащи управляващата Испанска социалистическа работническа партия (ИРСП), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Абалос беше признат за виновен по обвинения, включващи участие в престъпна организация, подкуп, присвояване на средства и търговия с влияние. Обвиненията са свързани с манипулиране на обществени поръчки за медицински изделия, включително предпазни маски, по време на пандемията от КОВИД-19, когато той заемаше министерския пост.

Неговият помощник, Колдо Гарсия, беше осъден на 19 години затвор.

Бизнесменът Виктор де Алдама, смятан за посредник в схемата, беше осъден на четири години и половина затвор. Изтърпяването на наказанието му обаче беше условно отложено, след като той съдейства на разследването и помогна за разкриването на схемата. Условието е Алдама да не извършва нови престъпления, да представя отчет за дейността си два пъти годишно и да положи една година общественополезен труд.

Процесът се отнася до едно от множеството дела за корупция, в които е замесен кръгът около испанския премиер Педро Санчес – един от малкото останали леви лидери в Европа, който дойде на власт преди осем години, след като отстрани от управлението дясноцентристко правителство, белязано от корупционни скандали, с обещанието да прочисти политиката от корупцията.

Въпреки че е подложен на критики дори от съюзниците си, самият Санчес не е споменат в нито едно от делата и заяви, че те са част от кампания за отстраняването му.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    11 1 Отговор
    Е то това да не е байганьовското Блато???

    Те един осъден политик нямат.

    15:34 22.06.2026

  • 2 КопурпцияВойна

    8 3 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    15:34 22.06.2026

  • 3 оня с коня

    18 0 Отговор
    Кога и на територията наречена България.

    15:34 22.06.2026

  • 4 Ретро спомен

    13 1 Отговор
    Добро момче,поздравява бабите пред входа

    15:35 22.06.2026

  • 5 хаха

    9 1 Отговор
    Съд в Испания реши, че Бегоня Гомес, съпругата на премиера Педро Санчес, ще бъде съдена по обвинения в корупция и присвояване. Забранено ѝ е да напуска страната и може да бъде изправена пред присъда до 24 години затвор.


    Като тръгнете да съдите "родата" на действащ ПМ, тогава ще дуднете бе байганьовците.

    15:35 22.06.2026

  • 6 Тома

    7 1 Отговор
    Добре че при нас няма корупция за да седи бай Ставри на сухо

    15:35 22.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    За мен затвор няма да има !!!
    Само бecило ☝️😁

    15:36 22.06.2026

  • 8 а тук кога

    11 0 Отговор
    за тикви и подобни за корупция и кражби

    радевите да се заемат с тях да разследват и назначат честни съдии
    не да се радват че уж веригите намалили с 15% или същото като промоциите им

    15:36 22.06.2026

  • 9 В България

    7 0 Отговор
    трябва затвор да им строят !

    15:46 22.06.2026

  • 10 Жорко

    8 0 Отговор
    Българйо,Българйо,гледай и се учи!!!!

    15:48 22.06.2026

  • 11 Айляк

    5 0 Отговор
    Каква е тази присъда, бе?
    Та това е цел министър:))
    Нашите министри, ако ще им дават подобни присъди седем живота и половина ще им трябват, докато си излежат присъденото - в кауша се раждат, в кауша умират, и пак, и пак...
    А Ташунко от Банкя е в друго измерение - за него требе да включим американските присъди, там с по 15-20 доживотни:)

    15:50 22.06.2026

  • 12 Каскета

    4 1 Отговор
    Радев и Йотова кога?

    15:53 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Моряка

    6 0 Отговор
    А Боко и Шиши кога?Ами Костов?Ами юпитата на царя?Ами главните прокурори?

    Коментиран от #15

    15:56 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лена

    2 0 Отговор
    Разгеле, в България знам поне 24, за 12 години! Без изпитание и, помилване!
    По азбучен ред:Буда, Горанката, Водопада,
    Гюрата,... Шиши, както и големците с над 10 апартамента! Много са! Затвор, ама сега

    16:01 22.06.2026

  • 17 Сталин

    2 0 Отговор
    А България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    16:03 22.06.2026

  • 18 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРАТЕТЕ СТАТИЯТА В ПАРЛАМЕНТА НА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА Е ПРОЧЕТЕ ОТ ТРИБУНАТА, ЗА ДА ЧУЯТ, КАК СЕ ДЕЙСТВА В ИСПАНИЯ. И ОЩЕ НЕЩО, ПРЕДИ ГОДИНИ БЯХА ПРЕМАХНАТИ ОКОЛО 60 СГРАДИ НА ИСПАНСКИЯТ БРЯГ.ДА ЧЕТАТ ВСИЧКИ. 👍🤔👍

    16:05 22.06.2026

  • 19 Все тая

    0 0 Отговор
    А тук когаааа??

    16:07 22.06.2026

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