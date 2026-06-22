Бивш испански министър бе осъден на 24 години затвор за корупция

Върховният съд на Испания днес осъди бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос на 24 години затвор за корупция, като това е първата присъда в поредица от скандали, засягащи управляващата Испанска социалистическа работническа партия (ИРСП), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Абалос беше признат за виновен по обвинения, включващи участие в престъпна организация, подкуп, присвояване на средства и търговия с влияние. Обвиненията са свързани с манипулиране на обществени поръчки за медицински изделия, включително предпазни маски, по време на пандемията от КОВИД-19, когато той заемаше министерския пост.

Неговият помощник, Колдо Гарсия, беше осъден на 19 години затвор.

Бизнесменът Виктор де Алдама, смятан за посредник в схемата, беше осъден на четири години и половина затвор. Изтърпяването на наказанието му обаче беше условно отложено, след като той съдейства на разследването и помогна за разкриването на схемата. Условието е Алдама да не извършва нови престъпления, да представя отчет за дейността си два пъти годишно и да положи една година общественополезен труд.

Процесът се отнася до едно от множеството дела за корупция, в които е замесен кръгът около испанския премиер Педро Санчес – един от малкото останали леви лидери в Европа, който дойде на власт преди осем години, след като отстрани от управлението дясноцентристко правителство, белязано от корупционни скандали, с обещанието да прочисти политиката от корупцията.

Въпреки че е подложен на критики дори от съюзниците си, самият Санчес не е споменат в нито едно от делата и заяви, че те са част от кампания за отстраняването му.