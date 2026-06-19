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Иран отмени транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Иран отмени транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

19 Юни, 2026 11:32 759 5

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Тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран

Иран отмени транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висшият съвет за национална сигурност на Иран (ВСНСИ) обяви, че съгласно Меморандума за разбирателство от Исламабад корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В изявление, публикувано късно вчера, Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, като тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

Съответно на Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив е разпоредено да обработва и дава приоритет на подадените заявления във възможно най-кратки срокове, за да бъдат изпълнени целите на Меморандума за разбирателство от Исламабад, се посочва още в изявлението.

В него се допълва, че предвид специфичните условия и наличието на определени рискове за безопасността по маршрута, както и необходимостта от гарантиране на сигурното корабоплаване и предотвратяване на морски инциденти, корабите трябва да преминават по определения им маршрут и в обявеното за тях време, така че капацитетът на трафика постепенно да може да бъде увеличаван.

Оперативните процедури и техническите подробности относно преминаването през Ормузкия проток ще бъдат обявени от контролно-пропускателната служба.

Освен това се подчертава, че необходимите мерки по други въпроси, включително разминирането, ще бъдат предприети в съответствие с параграф 5 от Меморандума за разбирателство.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    незнам кой победи в тая игричка , ама едни станаха безсрамно богати

    11:35 19.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите и си държат на думата.

    11:39 19.06.2026

  • 3 Тръмп отмени блокадата

    3 1 Отговор
    на Ормуз от американска страна, а Иран не помръдва! Отменили таксите за 60 дни, хахаха! Велико!!! А след 60- я ден?! Велик бъзик!

    Къде е онзи ентусиаст тук във форума, който тръбеше за " тапата " отзад на Иран и подобни нелепици?

    Много добро
    стратегическо поведение на Иран!
    Разбиват мита за САЩ в Близкия Изток. " Шефът Тръмп " е подложен на унижение!

    Изобщо, много стратегически Иран проведха цялата война, за което писахме няколко пъти вече!
    А начинът , по който използваха едно чисто географско предимство- Ормуз, е просто брилянтен!

    11:42 19.06.2026

  • 4 аджъбаджъ

    1 0 Отговор
    Нищо не направи тръмп, скоро пак ще започнат ракетите.

    11:53 19.06.2026

  • 5 БРАВО НО САМО ДА НЕ Е

    0 0 Отговор
    ОТ ДЕ ДО ПЛАДНЕ. А НАТАНЯХХУЙ И ХИЗ БУЛАТА ДА СЕ ПООБАРАТ.

    11:59 19.06.2026

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